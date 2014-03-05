ТОП-10 (5 березня)

ЄС пообіцяв позичити Києву 11 мільярдів євро

Мінфін хоче реструктуризувати держборги

Мінфін розкритикував фінансову дисципліну в регіонах

Доходи держбюджету за січень-лютий скоротилися на 2,29 млрд грн

Україна може отримати 15 млрд кубів газу за рахунок реверсу з Європи

Україна може відмовитися від російського кредиту, якщо отримає гроші МВФ

Кабмін урізав фінансування держпроектів на 48 млрд грн

ЄББР готовий надати Україні кредити на 5 млрд євро до 2020 року

Фонд держмайна призупинив проведення приватизаційних аукціонів на біржах

Кабмін звільнив голову Укрдержреєстру Дмитра Ворону

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ЄС пообіцяв позичити Києву 11 мільярдів євро

Європейський Союз виділить Україні 11 млрд євро допомоги впродовж наступних кількох років.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив Президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу після спеціального засідання Комісії щодо України.

"Найнагальнішим пріоритетом ЄС є внесок в мирне вирішення нинішньої кризи, з повною повагою до міжнародних норм. Паралельно міжнародна спільнота має мобілізуватися для надання допомоги Україні для стабілізації її економічної та фінансової ситуації. Європейська комісія пропонує сьогодні пакет, метою якого є допомогти відданому, широкому й орієнтованому на реформи уряду у розбудові стабільного та заможного майбутнього України", - сказав Баррозу.

"Що ми пропонуємо: принаймні 11 мільярдів євро в наступні пару років з бюджету ЄС та міжнародних фінансових інституцій, які знаходяться в ЄС", - додав Президент Єврокомісії.

Він зауважив, що пакет фінансової допомоги має коротко- і середньострокові перспективи.

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Мінфін хоче реструктуризувати держборги

Україна допускає можливість проведення переговорів з реструктуризації зовнішніх державних боргів – зокрема, боргів Міжнародному валютному фонду і за валютними облігаціями, повідомив на брифінгу в Кабінеті міністрів міністр фінансів Олександр Шлапак.

«Ніхто не порушує питання реструктуризації на початку переговорів, - сказав Шлапак. - Але поза всяким сумнівом, ми направлятимемо такі пропозиції (з реструктуризації - УНІАН) нашим партнерам». При цьому він зазначив, що поки що, на початку переговорів з кредиторами, питання реструктуризації ніхто не порушує.

Він уточнив, що до кінця року Україна має виплатити за своїми зовнішніми зобов'язаннями близько 10 млрд дол. «Це гроші, які ми винні Міжнародному валютному фонду, за єврооблігаціями, найбільша сума – це облігації, які емітував уряд у валюті, і які продавалися нашим громадянам. Ну і невелика сума – інші кредитори», - сказав Шлапак. При цьому він відзначив, що пікові платежі припадуть на травень, червень і серпень.

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Мінфін розкритикував фінансову дисципліну в регіонах

Капітальні та інші витрати з державного бюджету не оплачуватимуться до виплати зарплати і платежів за енергоносії.

Про це заявив міністр фінансів Олександр Шлапак під час засідання Кабінету міністрів України.

«Ми розробляємо спеціальний режим використання коштів і підкріплюємо нашу позицію через казначейство. Не оплачуватимуться жодні капітальні витрати і ніякі інші до тих пір, поки не буде виплачена зарплата і сплачено за енергоносії», - сказав міністр.

За словами Шлапака, уряд прийняв постанову, що передбачає використання місцевих бюджетів, яка надійде до регіонів найближчим часом. Мета цієї постанови - не допустити ситуації, як наприкінці минулого - початку цього року, коли близько 77% коштів місцеві бюджети використовували не на першочергові, а на капітальні та інші витрати, за наявності заборгованості із зарплати та за енергоносії.

Також міністр відзначив, що в рамках цієї постанови буде впорядковано держбюджет. «Необхідно на місцях знайти ресурси щодо збільшення місцевих бюджетів як мінімум на 2% і скоротити витрати на 1%. Повірте, цей план дуже простий. Якщо порівнювати з тим планом, який доведеться виконати нам у центрі», - сказав Шлапак, і попросив регіони надати розрахунки і пропозиції до 31 березня, а також переглянути на сесіях пільги місцевим суб'єктам господарювання, яких, за оцінками міністерства, дуже багато.

Міністр закликав регіони утриматися до відкриття асигнувань на капітальні витрати. «Дочекайтеся, будь ласка, кінця березня місяця. Я думаю, до цього моменту будуть внесені зміни до держбюджету, зокрема й за міжбюджетними трансфертами, і ми зможемо повернутися до питання, в який спосіб і в якому обсягу ми можемо взагалі фінансувати будь-які капітальні витрати», - сказав він.

Шлапак звернувся з претензіями щодо фінансово-бюджетної дисципліни. «За 2013 рік фінансова інспекція виявила на 3,7 млрд грн порушень бюджетної дисципліни, з них на 1,1 млрд — виплати з оплати комунальних ресурсів. Це більше на 50% - і в сумі, і за кількістю, порівняно з 2012 роком», - сказав він.

Шлапак наголосив, що до цих пір не затверджено 86 місцевих бюджетів, зокрема 2 обласних бюджети, і закликав ряд районних адміністрацій прискорити бюджетний процес.

За словами міністра, уряд виконує всі свої зобов'язання за міжбюджетними відносинами. «Тільки за останні два місяці ми перерахували дотацій на 18,8 млрд грн», - сказав він і зазначив, що за дотаціями за лютий також все проплачено, і сьогодні останні платежі підуть в регіони.

«Ми, згідно із вашими запитами, 9 млрд грн профінансували за соціальними субвенціями. Повністю фінансуються також інші субвенції. Згідно з вашими запитами, надано 2,4 тис. кредитів на покриття тимчасових касових розривів близько 4 млрд грн», - відзначив Шлапак.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України розглядає можливість секвестру бюджету і скорочення дохідної частини в обсягу 65-80 млрд грн. Як пояснив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, бюджет було сформовано на нереальних показниках доходів.

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Доходи держбюджету за січень-лютий скоротилися на 2,29 млрд грн

За січень-лютий 2014 року в загальний і спеціальний фонди державного бюджету України надійшло 52,2 млрд грн, що на 4,2%, або 2,29 млрд грн, менше показника за аналогічний період минулого року, повідомляється на сайті Державної казначейської служби України.

За оперативними даними Держказначейства, у загальний фонд держбюджету надійшло 46,2 млрд грн, що на 1,1 млрд грн, або на 2,5%, перевищує показник січня-лютого 2013 року. В спеціальний фонд держбюджету надійшло 6 млрд грн з урахуванням власних надходжень бюджетних установ та субвенцій з місцевого бюджету, що нижче минулорічного показника на 3,4 млрд грн, або на 36%.

Також повідомляється, що в січні-лютому відшкодовано 6,6 млрд грн ПДВ, що на 2,234 млрд грн (на 25,3%) менше відповідного показника за січень-лютий 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит державного бюджету України за підсумками січня 2014 року склав 1,607 млрд грн, що на 29,1 млн грн, або на 1,8%, менше дефіциту за підсумками січня 2013 року в розмірі 1,636 млрд грн.

За вказаний період надходження до держбюджету України склали 25,299 млрд грн, що на 2,098 млрд грн, або 9,04%, більше показника січня 2013 року.

Закон України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" встановлює доходи держбюджету на 2014 рік на рівні 395,304 млрд грн, витрати - 462,212 млрд грн, граничний дефіцит - 71,564 млрд грн, або 4,3% ВВП. Граничний рівень держборгу на 2014 рік встановлено на рівні 585,484 млрд грн, або 35% ВВП, обсяг надання держгарантій - 50 млрд грн.

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Україна може отримати 15 млрд кубів газу за рахунок реверсу з Європи

Україна може одержати 15 млрд кубометрів газу за рахунок реверсних поставок з Європи, дві третини з яких можливо одержати після домовленостей зі Словаччиною, а решту 5 млрд куб. м - від німецької компанії RWE.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан.

«Я вчора з ранку розмовляв з єврокомісаром з питань енергетики, і ми домовилися про те, що сьогодні є можливість, скажімо так, від Словаччини одержати до 10 мільярдів газу. Якщо раніше Словаччина не давала добро, через те, що не було узгодження з росіянами, то сьогодні єврокомісар заявив, що вони це питання можуть вирішити», - сказав Продан.

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«На сьогоднішній день підписано домовленості на одержання 5 млрд кубометрів газу від компанії RWE», - сказав міністр.

При цьому Продан відзначив, що цього газу на перших порах буде достатньо.

«На перших порах цього достатньо», - сказав міністр.

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Україна може відмовитися від російського кредиту, якщо отримає гроші МВФ

Україна може відмовитися від випуску євробондів у рамках залучення російського кредиту у випадку, якщо досягне успіху в переговорах з Міжнародним валютним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив у ході брифінгу в Кабінеті міністрів міністр фінансів України Олександр Шлапак.

"Ми не виключаємо можливості співпраці з Росією щодо євробондів, але ми повинні зрозуміти, на які ресурси ми можемо розраховувати з боку МВФ. Російські гроші - це дуже "пекучі" кошти - всі гроші і відсотки мають бути повернені до 31 грудня 2015 року. Якщо ми зможемо розраховувати на привабливіші ресурси, то ми не працюватимемо з євробондами", - сказав Шлапак.

Разом з тим, Шлапак відмовився назвати деталі переговорів України з МВФ, місія якого працює в Києві з 4 березня. Зокрема, відповідаючи на запитання УНІАН про те, коли можна очікувати конкретних рішень щодо програми фінансування і отримання перших траншів, Шлапак відповів: «Ми домовилися з місією про те, що великі гроші люблять тишу. Доки ми разом з ними не досягнемо спільних висновків, говорити про щось надто рано. Зараз головне завдання місії – діагноз ситуації і вироблення політики щодо того, як подолати ситуацію. Дуже сподіваюся, що наступного тижня, коли ми закінчимо бодай першу частину спільної роботи щодо фіскальних розривів, проблем, пов'язаних з пенсійним фондом, енергосектором, ми зможемо про все сказати».

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2013 року президенти Росії і України Володимир Путін і Віктор Янукович домовилися про надання російською стороною великої позики Україні в обсязі 15 млрд дол. Кредит передбачав обмін коштів на суверенні євробонди України. Перший транш кредиту в обсязі 3 млрд дол. був наданий Україні наприкінці грудня 2013 року.

У січні 2014 року Мінфін України підготував додаткову емісію бондів в обсязі 2 млрд дол., які передбачалося розмістити тоді ж, – наприкінці січня. Проте спроба розмістити папери була здійснена тільки у середині лютого, коли євробонди були офіційно включені в лістингу Ірландської фондової біржі.

Водночас залучити кошти не вдалося через ескалацію політичного протистояння в Україні і масову загибель людей на Майдані Незалежності. Україна офіційно відмовилася від розміщення паперів, вони були виключені з лістингу, а Мінфін Росії заморозив програму кредитування української економіки до призначення нового Кабінету міністрів.

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Кабмін урізав фінансування держпроектів на 48 млрд грн

Кабінет міністрів України в рамках впровадження режиму максимальної економії державних витрат прийняв рішення призупинити фінансування більш як 40 держпрограм і 80 держпроектів, які вимагали бюджетного фінансування в загальному обсягу близько 48 млрд грн, повідомив на брифінгу в Кабінеті міністрів міністр фінансів Олександр Шлапак.

«Кабмін переглянув перелік держпрограм, які впродовж останнього року не фінансувалися, це 42 таких програми. Крім того, ми переглянули 82 рішення за проектами, які вимагали бюджетного ресурсу. Загальний обсяг такого ресурсу – 48 млрд грн», - сказав Шлапак.

«Це не означає, що цими проектами ми не займатимемося. Це означає, що всі проекти будуть проаналізовані в частині реальності їх реалізації та наявності коштів під них. Ці проекти можуть бути внесені потім знову – можливо, в новому форматі, із забезпеченням реального джерела фінансування», - сказав Шлапак.

Крім того, він відзначив, що уряд також доручив провести інвентаризацію резиденцій і дач, які впродовж двох місяців мають бути передані у відання Фонду держмайна і потім продані. «Заборонено також купувати формений одяг, ноутбуки, автотранспорт, оплачувати мобільний зв'язок, робити ремонти, оплачувати чартерні рейси, створювати нові бюджетні установи, збільшувати чисельність працівників, заповнювати вакансії та видавати грошові винагороди чиновникам. Уряд також скоротив кількість заступників міністра – до трьох, включаючи першого заступника міністра», - сказав Шлапак, зазначивши, що така економія становитиме близько 0,5 млрд грн вже цього року.

Також Шлапак відзначив, що місцевим бюджетам поставлено завдання відшукати можливості збільшення дохідної частини на 2% і скорочення витратної частини на 1%. «До кінця місяця вони мають доповісти, як їм це вдалося», - сказав Шлапак.

Нагадаємо, що раніше міністр повідомляв, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення позбутися парку автомобілів, що належать центральним органам влади, і розпродати їх під контролем громадськості, а також ввести спеціальний режим використання коштів, що передбачає заборону фінансування капітальних витрат в умовах невиплати зарплати і нарощування боргів за спожиті енергоносії.

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ЄББР готовий надати Україні кредити на 5 млрд євро до 2020 року

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) готовий надати Україні кредити на 5 млрд євро до 2020 року в рамках міжнародної програми фінансової допомоги для підтримки структурних і макроекономічних реформ, йдеться в заяві банку.

При цьому, як наголошується, сума кредитування може бути більшою, якщо «дозволить економічна ситуація». «ЄБРР вважає вкрай важливою для інвесторів угоду України співробітничати з Міжнародним валютним фондом і вирішення питань подолання корупції, - йдеться в заяві банку. – ЄБРР протягом минулого року активно працював над Антикорупційною ініціативою України і розраховує на прогрес у цій сфері у співпраці з новою владою».

У банку наголошують, що готові й далі працювати в тісній співпраці з владою України, насамперед у частині поліпшення умов залучення інвестицій у країну.

ЄБРР є одним з найбільших інвесторів і кредиторів України, учасником широкого спектру проектів як у державному, так і в приватному секторі України. У 2013 році банк профінансував у цілому 32 проекти в Україні на загальну суму 820 млн. євро (понад 1 млрд дол.), що на 0,2 млрд дол. менше показника 2012 року

Станом на 1 січня 2014 року ЄБРР узяв на себе зобов'язання щодо надання 8,7 млрд євро в 321 проект в Україні. Проте у зв'язку із загостренням політичної і економічної кризи в Україні банк переглянув свою роботу в нашій країні.

Зокрема, 19 лютого на тлі значного погіршення ситуації в нашій країні і розгортання повномасштабних бойових дій на вулицях Києва, що призвели до загибелі майже ста людей, ЄБРР заявив про припинення своєї діяльності в Україні.

Разом з тим, вже до кінця лютого банк відновив роботу і позитивно оцінив призначення Степана Кубіва головою Національного банку України.

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Фонд держмайна призупинив проведення приватизаційних аукціонів на біржах

Фонд державного майна України (ФДМУ) призупинив проведення приватизаційних аукціонів на фондових біржах.

Про це йдеться в офіційному виданні ФДМУ від 5 березня п.р. Відповідний наказ Фонд держмайна одержав 25 лютого п.р.

У Фонді держмайна поки що ніяк не озвучують мотивів, з огляду на які було ухвалено таке рішення.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна планував цього року виставити на продаж на фондових біржах держпакети акцій ряду підприємств, зокрема енергогенеруючих компаній і обленерго. Так, вже у березні на біржах планувалося виставити 46% "Черкасиобленерго" і 25% акцій "Сумиобленерго".

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Кабмін звільнив голову Укрдержреєстру Дмитра Ворону

Кабінет міністрів України звільнив голову Державної реєстраційної служби України Дмитра Ворону, повідомив журналістам віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Володимир Гройсман.

«Сьогодні Дмитро Миколайович Ворона звільнений з посади. Рішення прийняте», - сказав Гройсман, додавши, що існуюча в Україні система реєстрації прав на нерухоме майно та Державна архітектурно-будівельна інспекція були створені «виключно для хабарництва і корупції».

Довідка УНІАН. Дмитро Ворона очолював Укрдержреєстр з лютого 2013 року. У 2013 році Укрдержреєстр здійснив 4,8 млн реєстраційних дій у сфері реєстрації прав на нерухомість, що вдвічі більше показника 2012 року.

Близько 40% всіх операцій здійснили нотаріуси, яким з 1 липня 2013 року надано право вести реєстрацію нерухомого майна. Із липня 2013 року реєстратори юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців здійснили близько 3 млн реєстраційних дій.

УНІАН