Анонс на 6 березня

* Позачерговий саміт глав держав і урядів ЄС, присвячений ситуації в Україні.

* Прес-конференція А.Яценюка та генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена за підсумками їх зустрічі.

* Міжнародний форум "Високомаржинальних культури". Учасники: генеральний директор УКАБ Лапа, директор департаменту автоматизації виробництва корпорації "Сварог Вест Груп" М.Маярчук, директор "Іст Агро Сервіс" Я.Бойко, директор "Агроконсалт АВ" А.Вольтерс, головний агроном AgroGeneration О.турчинов, головний агроном "Агрохолдинг Руно" В.Глимязний, керівник відділу продажів Syngenta А.Лапа.

* Прес-конференція на тему: «Експортно-імпортні показники України. Підсумки 2013 року». Будуть проаналізовані підсумкові експортно-імпортні показники України за 2013 рік, позначені тенденції і перспективи по всіх основних галузях економіки. З доповідями виступлять керівники галузевих відділів ДП «Держзовнішінформ».

* Прес-конференція керівництва Київстару.

* Відбудеться дискусія на тему: «Поточні загрози і виклики: економіка, платоспроможність держави і банки». Організатор - ГО «Ліга фінансового розвитку». Запрошені: Степан Кубів, голова НБУ (або уповноважена особа); Павло Шеремета, міністр економрозвитку і торгівлі України (або уповноважена особа); Галина Пахачук, директор департаменту боргової та міжнародної фінансової політики Міністерства фінансів України; Сергій Подрєзов, голова правління ВАТ «Ощадбанк»; Володимир Лавренчук, голова правління АТ "Райффайзен Банк Аваль"; Роман Шпек, голова Ради НАБУ, Андрій Кисельов, голова правління ПАТ "Банк Російський Стандарт" (Україна), Ігор Шумило, експерт з питань макроекономіки; Лідія Шинкарук, завідувач економічного зростання і структурних змін в економіці Інституту економіки і прогнозування НАНУ; Ярослав Колесник, член спостережної ради Українського кредитно-банківського союзу"; Анатолій Баронін, директор аналітичної групи Da Vinci AG.

* Відбудеться Регіональна зустріч (нарада) керівництва ГУ ДСНС України в м.києві з Федерацією роботодавців Києва та керівниками столичних підприємств. В нараді візьмуть участь: начальник ГУ ДСНС України в м.києві, генерал-майор служби цивільного захисту а. куценко, голова Ради Федерації роботодавців Києва А.Антонюк, начальники управлінь та відділів ГУ ДСНС України в м. Києві, голова наглядової ради ПАТ «Київенерго» Іван Плачков, президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе і ще понад 20 керівників відомих київських підприємств - столичних роботодавців (КП «Київський метрополітен», ВАТ «Київметробуд», ВАТ «Київміськбуд-2», ВАТ «Фармак», ЗАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», ПАТ «Оболонь» ВАТ «Будіндустрія», ВАТ «Укрпластик», ЗАТ «Фанплит» та інші).

* Прес-конференція на тему: «Будуємо нову аграрну країну разом». Організатор - Громадсько-політичне об'єднання "Буде село - буде Україна". Учасники: Дмитро Воронін , голова Партії відродження села, співголова ГПО "Буде село - буде Україна"; Микола Миркевич, президент Асоціації фермерів і приватних землевласників України, співголова ГПО "Буде село - буде Україна", Іван Томич, президент Союзу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України, співголова ГПО "Буде село - буде Україна".