Анонс на 7 березня

* Засідання Кабміну

* Прес-конференція на тему: "Федерація профспілок України: модернізація діяльності ФПУ в сучасних умовах". Організатор - Федерація профспілок України. Учасники: Григорій Осовий, в.о. голови Федерації профспілок України, Олексій Романюк, голова Профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України, Тетяна Нікітіна, голова Профспілки працівників державних установ України.

* Розпочнеться засідання "круглого столу" на тему "Невідкладні заходи для армії України на тлі агресії з боку Кремля". Організатор - Центр досліджень армії, конверсії і роззброєння. Учасники: секретар комітету ВРУ з питань промислової та інвестиційної політики В.Немилостивий, генеральний директор ДК "Укрспецекспорт" О.Коваленко, президент - генеральний конструктор ДП "Антонов" Д. Ківа, генеральний директор холдингової компанії "Укрспецтехніка" В.Кошева, заступник директора департаменту розробок і закупівлі озброєння та військової техніки Міноборони України А.Артюшенко, радник міністра оборони України В.Шкидченко, колишній перший заступник міністра оборони України Л.Поляков, колишній начальник Генерального штабу ЗС України - перший заступник міністра оборони України А.Лопата, колишній генеральний директор ДК "Укрспецекспорт" С.Бондарчук, колишній командувач ВДВ України І.Якубец.

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