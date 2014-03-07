ТОП-10 (7 березня)

ЄС в односторонньому порядку відкриє ринок для українських товарів і надасть $15 млрд фіндопомоги

Росія, спровокувавши конфлікт з Україною, обвалила власну економіку

Конгрес США схвалив допомогу Україні на $1 млрд

Базова дефляція в Україні за місяць становила 0,2%

Ситуація в Україні викликала найрізкіший за останні 2 роки стрибок світових цін на продовольство

"Газпром" заговорив про відключення газу Україні

Купівля валюти населенням за місяць зросла на 19%

МВФ готовий допомогти Україні

Держшахти збільшили збитки на 12%

Нідерланди заарештували багатомільйонні рахунки українських чиновників

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ЄС в односторонньому порядку відкриє ринок для українських товарів і надасть $15 млрд фіндопомоги

Європейський Союз готовий в односторонньому порядку відкрити ринок ЄС для українських товарів, а також обіцяє надати фінансову допомогу в розмірі 15 млрд дол.









Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

“Загальна сума фінансово-економічної допомоги становить 15 млрд дол. США", - заявив Яценюк.

За його словами, вже найближчим часом Україна одержить макрофінансову допомогу в розмірі 2 млрд дол.

“Це 1,6 млрд євро або 2 млрд дол. Це та макрофінансова допомога, яка допоможе провести реформи в Україні та стабілізувати економічну ситуацію", - сказав він.

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Також Яценюк заявив про рішення європейських партнерів виконати в односторонньому порядку угоду про зону вільної торгівлі.

“Вчора країни - члени Європейського Союзу заявили, що вони в односторонньому порядку відкривають європейський ринок для українських товарів і для українських товаровиробників", - заявив Яценюк.

“За нашими експортними оцінками, вже в перший рік ухвалення цього рішення українська економіка додатково одержить кошти в розмірі принаймні 400 млн. дол. США. Прогнозується зростання експорту зернових культур, йдеться про зростання експорту сільськогосподарської продукції, зростання експорту української кондитерської продукції. Все, що передбачене Угодою”, - відзначив Яценюк.

Разом з тим, за словами прем'єр-міністра, сьогодні відбуваються додаткові консультації з приводу відкриття ринку України для європейських товарів.

“Що стосується відкриття українського ринку для європейських товарів, для того щоб зняти будь-які спекуляції, що це може негативно позначитися на українській економіці, ми зараз проводимо додаткові консультації. Після них буде ухвалено відповідне рішення”, - сказав Яценюк.

Він запевнив жителів східних регіонів України, що на сьогоднішній день немає жодних підстав для застосування Росією торгових бар'єрів стосовно українських виробників.

“Тому Схід має бути спокійний. Все, що йде за двосторонньою кооперацією між Україною і Росією, має далі йти. Жодних підстав для застосування Росією торгових бар'єрів для українських товарів не було, немає і не повинно бути” - відзначив прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, низка країн і міжнародних інституцій заявили про готовність надати фінансову допомогу Україні. Зокрема, палата представників Конгресу США переважною більшістю голосів схвалила пакет допомоги Україні на суму 1 млрд дол. у вигляді гарантій за борговими зобов'язаннями. Також президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу заявив, що ЄС може виділити Україні 11 млрд євро допомоги впродовж наступних кількох років.

Проте найбільшої підтримки Україна чекає від Міжнародного валютного фонду, місія якого з 4 березня перебуває в Україні. Можливий розмір фінансової допомоги, яку Україна розраховує одержати, становить близько 15 млрд дол. упродовж 2,5 років.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк вже заявив, що Україна готова виконати всі умови Фонду, включаючи непопулярні заходи щодо збільшення тарифів на газ і політики гнучкого курсоутворення.

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Росія, спровокувавши конфлікт з Україною, обвалила власну економіку

Російська економіка постраждає від кризи в Криму, вважають експерти. Агентства Fitch і Moody's підтвердили суверенний рейтинг Росії, але попередили про ризики його зниження. Для Moody's підставою для перегляду стане збройний конфлікт, для Fitch - введення фінансово-економічних санкцій проти РФ за експансію в Україну, пишуть "Ведомости".

Ситуація погіршується, пише Moody's: невизначеність прискорить відтік капіталу, а однієї загрози санкцій буде достатньо, щоб підірвати довіру інвесторів і знизити кредитоспроможність російських позичальників. Основний удар кримська криза завдасть по інвестиційному попиту, вказує Bank of America Merril Lynch: інвестпрограми постраждають через зростання вартості запозичень (ЦБ тимчасово підвищив ключову ставку з 5,5 до 7%) і підвищених політичних ризиків. Прогноз Bank of America Merril Lynch - скорочення вкладень в основний капітал на 3,3% за підсумками 2014 р.

Промисловість не зможе безболісно пережити загострення українського кризи, засвідчило експрес-опитування керівників промислових підприємств, проведене Інститутом Гайдара. 46% респондентів очікують зниження випуску з-за українського кризи, 50% не чекають «особливого впливу». Лише 4% підприємств розраховують на зростання випуску у зв'язку з відходом з ринку українських конкурентів.

Причини спаду можуть бути двоякими, пишуть дослідники. По-перше, споживачі російської продукції в Україні можуть скоротити свої закупівлі. По-друге, загострення російсько-українських відносин може призвести до закриття кордонів та зростання політичних ризиків для російських постачальників, після чого вони почнуть відмовлятися від постачань. Більш віддаленим і непрямим втратам виробництва поки складно дати адекватну оцінку, визнають автори опитування. Негативно впливає і ослаблення курсу рубля, яке призведе до подорожчання імпортних сировини і матеріалів, машин і устаткування. А зростання цін на продукцію РФ ускладнить її збут.

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Конгрес США схвалив допомогу Україні на $1 млрд

Палата представників Конгресу США переважною більшістю голосів схвалила в четвер, 6 березня, пакет допомоги Україні

Відповідно до законопроекту, США нададуть Україні 1 мільярд доларів у вигляді гарантій за борговими зобов'язаннями. Законопроект підтримали 385 депутатів Конгресу, 23 конгресмени з числа республіканської опозиції були проти, повідомляє РИА Новости.

Тепер документ направлять в Сенат, а в разі прийняття там - на підпис президентові Бараку Обамі.

Пакет покликаний відігравати допоміжну роль у набагато обширнішій програмі допомоги, яку США лобіюють в Міжнародному валютному фонді.

Нагадаємо, про підтримку України було оголошено у вівторок, 4 березня, коли держсекретар США Джон Керрі відвідав з візитом Київ. Мета пакету допомоги, зокрема, полягає в тому, щоб скоротити залежність України від поставок природного газу з Росії.

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Базова дефляція в Україні за місяць становила 0,2%

Базова дефляція (базовий індекс споживчих цін, БІСЦ) в Україні в лютому 2014 року порівняно з січнем 2014 року становила 0,2% (БІСЦ – 99,8%), повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, в лютому 2014 року проти лютого 2013 року зафіксовано інфляцію 0% (БІСЦ – 100%).

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників, які мають адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Переважно йдеться про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство та енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в лютому 2014 року порівняно з січнем 2014 року прискорилася до 0,6%. У річному виразі (проти лютого 2013 року) також зафіксовано інфляцію 1,2%, з початку 2014 року (лютий 2014 року проти грудня 2013 року) зафіксовано інфляцію 0,8%.

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Ситуація в Україні викликала найрізкіший за останні 2 роки стрибок світових цін на продовольство

Геополітична напруженість навколо великого світового виробника зерна - України - викликала найрізкіший за останні два роки стрибок світових цін на продовольство. Про це йдеться в березневому звіті Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (Food and Agriculture Organization, FAO, ФАО), пишуть "Ведомости".

Індекс продовольчих цін у лютому зріс на 2,6% до 208,1 пункту в річному вираженні, відзвітувала організація.

Вона зазначає, що зростання індексу пов'язано насамперед із зміною динаміки цін на пшеницю і кукурудзу.

Індекс був на низхідному тренді з 2011 р. Експерти ФАО поки не називають подію зламом тренду, проте з часткою обережності говорять про те, що природні фактори можуть підтримати ціни на цукор та пшеницю, а підвищення попиту - ціни на кукурудзу, молочні продукти і масло.

За прогнозом ФАО, світове виробництво пшениці в 2014 р. може знизитися на 1,7% від рівня 2013 р., але урожай (704 млн т) все-таки стане другим найбільшим в історії.

Міністерство сільського господарства США (United States Department of Agriculture, USDA) до початку кризи в Україні прогнозувало, що країна в поточному сезоні вийде на п'яте місце у світі за експортом пшениці і на третє - з експорту кукурудзи. При цьому близько 10% українського експорту зерна проходить через порти Криму.

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"Газпром" заговорив про відключення газу Україні

Борг Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» за поставлений російський газ становить 1,89 млрд дол.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам повідомив глава російського газового холдингу Олексій Міллер.

«Сьогодні, 7 березня, був крайній термін оплати лютневих поставок газу до України. Платежів в рахунок оплати боргу «Газпром» не отримав. З урахуванням знижки, яка діє в першому кварталі, прострочена заборгованість значно збільшилася і склала 1 млрд 890 млн дол.», - сказав Міллер.





За його словами, це означає, що Україна припинила платити за газ.





"Ми зі свого боку завжди виконували і будемо виконувати наші контрактні зобов'язання. Але ми не можемо поставляти газ безкоштовно. Або Україна гасить заборгованість і оплачує поточні поставки, або з'являється ризик повернутися в ситуацію початку 2009 року. Про стан справ інформуватимемо уряд РФ" , - сказав Міллер.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня минулого року президент РФ Володимир Путін заявляв, що знижка на газ і кредит в 15 млрд дол. видається в Україні з метою допомогти братньому українському народу.

4 березня глава «Газпрому» Олексій Міллер повідомив, що «Газпром» з квітня 2014 року скасовує пільги на постачання газу Україні.

25 лютого Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» виплатила російському газовому монополісту «Газпрому» 1,68 млрд дол. із загального боргу за спожитий газ у 3,3 млрд дол., сформованого в 2013 році і частково в 2014 році.

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Купівля валюти населенням за місяць зросла на 19%

Чиста купівля (перевищення попиту над пропозицією) готівкової валюти населенням у лютому 2014 року становила 782,5 млн дол., що на 18,8% більше за показник січня 2014 року, повідомляється на сайті Національного банку України.

У лютому обсяг операцій з готівковою іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України становив 2,462 млрд дол. (в еквіваленті), зокрема банки купили у населення валюти на 839,7 млрд дол., продали - на 1,622 млрд дол.

Водночас, за підсумками січня-лютого поточного року чиста купівля валюти населенням становила 1,441 млрд дол. (в еквіваленті), що утричі вище за показник чистої купівлі населенням валюти за аналогічний період минулого року (423,9 млн дол. в еквіваленті).

Також повідомляється, що банківські вклади фізосіб у валюті (у доларовому еквіваленті) у лютому скоротилися на 1,391 млрд дол. і станом на 1 березня 2014 року становили 20,857 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, чиста купівля (перевищення попиту над пропозицією) готівкової валюти населенням у січні 2014 року становила 658,5 млн. дол., що в 1,4 разу менше показника за грудень 2013 року.

Обсяг інтервенцій Національного банку України на підтримку курсу гривні у лютому становив 1,721 млрд дол.

Золотовалютні резерви Національного банку України (НБУ) на 1 березня 2014 року становили 15,462 млрд дол., що на 13,2%, або на 2,344 млрд дол., менше за показник на 1 лютого 17,806 млрд дол.

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МВФ готовий допомогти Україні

Міжнародний валютний фонд готовий надати допомогу народу України і підтримати економічну програму уряду з метою просування країни шляхом економічного зростання і процвітання.

Про це йдеться в заяві директора Європейського департаменту МВФ Реза Могадама, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

«Під час свого візиту до Києва 6-7 березня у мене були продуктивні дискусії з прем'єр-міністром і представниками економічного блоку уряду, – зазначається у заяві Могадама. – Рішучість керівництва країни, почуття відповідальності і орієнтація на проведення економічних реформ справили на мене враження. МВФ готовий надати допомогу народу України і підтримати економічну програму уряду, щоб утвердити Україну на шляху стабільного економічного зростання і процвітання, одночасно забезпечивши захист бідних і незабезпечених верств населення».

Водночас Могадам відзначив, що власне місія Фонду, яка працює в Україні з 4 березня, присвячена збору і аналізу фактичної інформації. Разом з тим, фахівці вже визначили для себе ступінь розбалансованості економіки і шляхи стабілізації ситуації. «Це визначить рекомендації керівництва Фонду щодо подальшого курсу дій. Ми продовжимо консультації з усіма нашими акціонерами», - підкреслив представник Фонду.

Раніше уряд України і місія Міжнародного валютного фонду заявляли, що не затягуватимуть переговори про нову програму співпраці і завершать діалог якнайшвидше, оскільки Україні терміново необхідна фінансова допомога.

Місія МВФ розпочала роботу в Україні фактично одразу ж, коли тільки штаб-квартира Фонду схвалила приїзд фахівців до нашої країни. Відновлення діалогу з МВФ стало ключовим рішенням нового уряду на чолі з Арсенієм Яценюком, який заявив, що Кабмін готовий виконати всі умови програми співпраці з Фондом, включаючи найбільш непопулярні заходи з підвищення комунальних тарифів і курсоутворення.

В уряді припускали, що нова програма кредитування економіки може бути розрахована на 2,5 роки, а обсяг кредитування може становити близько 15 млрд дол. При цьому перший транш кредитів Україна змогла б одержати вже на початку квітня. На думку опитаних УНІАН експертів, він міг би становити 2-3 млрд дол.

Міністр економіки Павло Шеремета в інтерв'ю журналістам відзначав, що ймовірність отримання коштів дуже висока.

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Держшахти збільшили збитки на 12%

Державні вугільні шахти України за січень-лютий 2014 року збільшили збитки від випуску товарної продукції, без урахування держпідтримки, на 12% - до 2,574 млрд грн порівняно з 2,298 млрд грн збитків за січень-лютий 2013 року.

Про це йдеться у звіті Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

«За січень-лютий 2014 року з державного бюджету надійшло 2,217 млрд грн на часткове покриття витрат за собівартістю вугільної продукції», - говориться у звіті.

Також у документі зазначається, що в лютому 2014 року фактична собівартість 1 тонни товарної вугільної продукції становила 1 340,5 грн, і порівняно з лютим 2013 року зменшилася на 4,8%.

Водночас, у звіті міністерства говориться, що в лютому 2014 року 1 тонна товарної продукції, виробленої державними підприємствами, реалізовувалося за середньою ціною 484 грн. Порівняно з відповідним періодом 2013 року середня ціна тонни товарної продукції зменшилася на 6,5%.

Як повідомляв УНІАН, державні вугільні шахти України за 2013 рік збільшили збитки від випуску товарної продукції на 27% - до 15,128 млрд грн порівняно з 11,955 млрд грн збитків за 2012 рік.

Наприкінці вересня 2012 року Кабінет міністрів України доручив Міністерству енергетики і вугільної промисловості спільно з Фондом держмайна здійснити корпоратизацію державних вугледобувних підприємств упродовж 2012-2014 рр.

17 липня 2013 року Кабінет міністрів України виключив 11 шахт із переліку об'єктів державної власності, що підлягають приватизації в 2012-2014 роках.

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Нідерланди заарештували багатомільйонні рахунки українських чиновників

Нідерланди заарештували рахунки, які належать громадянам України, щодо яких були запроваджені санкції Євросоюзу.

Як повідомив міністр фінансів Нідерландів Ерун Дейсселблум, мова йде про сотні мільйонів євро, передає ТСН.

За словами міністра, заарештовані активи є підозрілими, але не уточнив, кому саме вони належать.

При цьому вчора ввечері він заявив у парламенті, що в країні в останні кілька тижнів відзначено ряд "незвичайних фінансових транзакцій". На його думку, ця активність була пов'язана зі спробами деяких українських бізнесменів вивести кошти, вкладені у фінансові інститути Нідерландів.

Нагадаємо, раніше про заморожування активів 18 громадян України, які підозрюються в корупції і привласненні державних коштів, оголосили Австрія, Швейцарія, Ліхтенштейн і Канада.

УНІАН



