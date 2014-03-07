Анонс на 11 березня

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Відбудеться брифінг на тему: "Прогноз гідрометеорологічних умов в Україні та заходи щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій". Учасники: Микола Кульбіда, директор Українського гідрометеорологічного центру; Володимир Демчук, начальник Відділу Департаменту реагування на надзвичайні ситуації.

* Прес-конференція на тему "Федерація роботодавців АПК: пропозиції про необхідність реформування агросектору". Учасники: президент Всеукраїнського об'єднання організацій роботодавців "Федерація роботодавців агропромислового комплексу та продовольства України" Сергій Тригубенко; голова Ради Всеукраїнського об'єднання організацій роботодавців "Федерація роботодавців агропромислового комплексу та продовольства України" Вадим Бодаєв.

* Відбудеться брифінг міністра соціальної політики Людмили Денисової. Після завершення відбудеться пряма телефонна лінія КМУ за участю керівництва Міністерства соціальної політики України.

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