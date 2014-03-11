Голова Держспоживінспекції розповів про допомогу революції в боротьбі проти корупції
Виступи народу проти влади і корупції, не дозволили спрацювати "позвонковому праву", - заявив в інтерв'ю виданню "Коментарі" голова Державної інспекції з захисту прав споживачів Сергій Орєхов.
Він нагадав, що на підставі звернень громадян інспекція провела перевірку низки мереж, серед яких були "Ельдорадо", "Фокстрот", Comfy.
"Ми виявили порушення. Причому великі порушення, які казали, що половина і більше продукції реалізується в роздріб, є контрабандою і контрафактом. Ми доповіли про це керівництву країни і звернулися у Генпрокуратуру. До мене посипалися дзвінки від самих високопоставлених чиновників з проханням не чіпати ці мережі", - зазначив Орєхов.
Він додав, що інспекція підготувала необхідні документи і звернулася до суду.
"Тобто напевно це один з небагатьох прикладів, який показує, що збіг обставин, виступи народу проти влади і корупції, не дозволили спрацювати "позвонковому праву", - зазначив Орєхов.
Як повідомлялося, у листопаді 2013 року Горіхів зазначав масові порушення законодавства щодо захисту прав споживачів торговими мережами.