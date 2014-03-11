ТОП-10 (11 березня)

Світовий банк дасть Україні 3 мільярди доларів

Мінфін очікує надходження першого траншу від МВФ у квітні – міністр

В Єврокомісії розповіли, коли Україна отримає перший транш допомоги

Кабмін пропонує вдвічі скоротити дефіцит бюджету-2014

Зростання ВВП України у 2013 році становило 0%

Євросоюз в односторонньому порядку вводить ЗВТ з Україною

Мінфін не зміг залучити кошти на сьогоднішньому ОВДП-аукціоні

Кабмін обіцяє не піднімати ціни на газ і світло, поки не буде системи компенсацій

Україна скоротила запаси газу до 7,5 млрд кубів

Одеський НПЗ віддали російському банку за борги

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Світовий банк дасть Україні 3 мільярди доларів

Світовий банк у рамках надання фінансової допомоги для підтримки проведення реформ в Україні готовий виділити нашій країні до 3 млрд доларів у 2014 році, зазначається у заяві банку, розміщеній на офіційному сайті.

«Група Світового банку одержала запит про надання допомоги від уряду України і висловила готовність продовжувати надавати підтримку народу України. Група Світового банку готова підтримати реформи і надати Україні до трьох мільярдів доларів США у 2014 році», - зазначається у заяві.

Як наголошується, президент групи Світового банку Джим Єн Кім висловив сподівання на швидку стабілізацію ситуації в Україні. «Ми продовжуємо розробку проектів, і готові допомагати уряду у проведенні реформ, які такі необхідні для повернення України на шлях стійкого зростання», - наводить прес-служба ВБ коментар Джим Єн Кіма.

У заяві сказано, що перед економікою України стоять багато важливих завдань, які вимагають негайної реалізації і покажуть результати у середньо- і довгостроковій перспективі. При цьому пріоритетними сферами перетворень, на думку аналітиків Світового банку, є макроекономічна стабільність, посилення банківського сектору, реформування сектору енергетики, серйозні дії щодо боротьби з корупцією і поліпшення підзвітності, поліпшення інвестиційного клімату, а також поліпшення адресної направленості соціальної допомоги бідним і незахищеним верствам населення.

Довідка УНІАН. Група Світового банку реалізує в Україні програму надання кредитних коштів і гарантій на загальну суму 3,7 мільярда доларів США. Основне завдання вкладень - поліпшення надання базових державних послуг у таких сферах, як водопостачання, каналізація, енергопостачання і дорожнє господарство, а також подання підтримки приватному сектору.

Раніше про плани надати Україні позикові кошти обсягом близько 5 млрд євро до 2020 року заявила Рада директорів Європейського банку реконструкції і розвитку. Крім того, Європейський Союз також розробив пакет довгострокової фінансової допомоги Україні, який передбачає виділення кредитів і неповоротну фінансову підтримку обсягом до 15 млрд дол.

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Мінфін очікує надходження першого траншу від МВФ у квітні – міністр

Новий уряд України розраховує отримати перший транш за новою кредитною програмою від Міжнародного валютного фонду не раніше квітня поточного року.

"Зараз проходять інтенсивні переговори з місією Фонду. Також проводиться робота уряду України щодо скорочення державних витрат, все це дозволяють очікувати вже найближчим часом надходжень в рамках програми країни з Фондом", - заявив на брифінгу міністр фінансів України Олександр Шлапак, пише УРА-Інформ.

Однак глава відомства наголосив, що до виділення коштів МВФ, український парламент повинен прийняти рішення про секвестр держбюджету.

Говорячи про розмір цього секвестру, міністр нагадав, що прихований дефіцит бюджету становить близько 50 млрд грн.

"Уряд має намір запропонувати парламенту на цю суму скоротити поточні, капітальні та соціальні витрати", - пояснив Шлапак, додавши, що в останні роки країна могла функціонувати тільки за рахунок нарощуючи державного боргу. При цьому, глава Мінфіну запевнив, що макроекономічні показники України завищувалися на тлі тотальної корупції.

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В Єврокомісії розповіли, коли Україна отримає перший транш допомоги

Європейський Союз надасть перший транш макрофінансової допомоги Україні одразу, як тільки Київ відновить фінансування з боку Міжнародного валютного фонду.

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив віце-президент Європейської комісії Оллі Рен, якого було призначено координатором допомоги ЄС Україні.

"Один із наших каналів допомоги - це макроекономічна допомога обсягом в 1,6 мільярда євро на підтримку стабілізації та реформування економіки. Перший транш цієї допомоги міг би бути негайно виділений, як тільки буде укладено угоду з МВФ," - сказав Рен журналістам.

Він зазначив, що минулого тижня в Києві працювала місія ЄС для вивчення фінансових потреб України. "Нині ми аналізуємо її висновки в тісному контакті з МВФ, який направив власну місію до Києва," - сказав віце-президент Єврокомісії.

"Ви можете запитати, а навіщо Європейському Союзові підтримка України? Багатьом це зрозуміло, але я все одно поясню, чому. На тлі нашої допомоги Україні по стабілізації її політичної ситуації, важливо також створити умови для економічної стабілізації. Маємо згадати, що Україна лежить в центрі європейського континенту, і ми маємо зробити все задля стабільності та безпеки цієї важливої частини Європи," - підкреслив Рен.

"Ось чому ми готові надати фінансову допомогу при виконанні умов як тільки угода з МВФ буде підписана і як тільки Україна почне серйозні економічні реформи," - додав він.

Нагадаємо, ЄС оголосив минулого тижня про виділення Україні пакету допомоги в 11 мільярдів євро, з яких 1,4 мільярда - гранти, 1,6 мільярда - кредити, 5 мільярдів євро виділить на проекти Європейський Банк реконструкції та розвитку і ще 3 мільярди євро - Європейський інвестиційний Банк.

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Кабмін пропонує вдвічі скоротити дефіцит бюджету-2014

Уряд України пропонує здійснити секвестр державного бюджету-2014, скоротивши його дефіцит удвічі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у вівторок з трибуни Верховної Ради заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

“До парламенту буде внесено закон України про фактичний секвестр державного бюджету. Йдеться про дворазове скорочення дефіциту державного бюджету. Всі макроекономічні показники, всі доходи державного бюджету, які формувалися урядом Януковича і Азарова, не просто не відповідають дійсності, а є надутими і не можуть виконатися”, - заявив Яценюк.

Прем'єр-міністр додав, що це дасть можливість в "середньостроковій перспективі вийти на економічне зростання".

Також Яценюк заявив, що уряд припинив виділення коштів на державні закупівлі доти, поки не буде прийнято нову редакцію закону, яка регулює механізм витрачання бюджетних коштів у цій сфері.

"Уряд терміново підготував проект закону про державні закупівлі. Обсяги галопуючої корупції, які існували в уряді, були пов'язані, у першу чергу, з непрозорим і ручним управлінням бюджетом через державні закупівлі. Офіційно від імені уряду заявляю, поки не буде прийнято нову редакцію закону про державні закупівлі, де буде прозорий механізм витрачання бюджетних коштів, - уряд України не відкриє жодної копійки асигнувань ні на одну компанію, тому що ми не дамо можливість далі розкрадати ці кошти", - заявив Яценюк.

У свою чергу, міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета на своїй сторінці у соціальній мережі заявив, що робоча група завершила роботу над проектом закону про здійснення держзакупівель у новій редакції. У планах міністра - оприлюднити законопроект уже сьогодні, 11 березня.

Як повідомляв УНІАН, раніше Яценюк заявляв, що Кабінет міністрів України розглядає можливість секвестру бюджету і скорочення прибуткової частини обсягом 65-80 млрд грн. За словами прем'єра, проект бюджету на 2014 рік формувався на нереальних показниках, і тому перегляд загальної макроекономічної картини також стане одним з питань для переговорів з Міжнародним валютним фондом.

Раніше ряд експертів заявляв, що найбільш непрозорою і неконкурентною системою в Україні є система державних закупівель. Зокрема, при здійсненні закупівель за бюджетні кошти бюджет-2014 може зазнати втрат на суму понад 100 млрд грн.

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Зростання ВВП України у 2013 році становило 0%

Зростання валового внутрішнього продукту України, за уточненими даними Державної служби статистики, щодо 2012 року становить 0%, що відповідає оцінками, оприлюдненими 20 січня поточного року, повідомляється на сайті відомства.

Водночас Держстат погіршив оцінку зростання ВВП у четвертому кварталі 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року, і за уточненими даними зростання становило 3,3%, що на 0,4 п.п. нижче за попередню оцінку.

Також Держстат погіршив показник зростання ВВП у четвертому кварталі порівняно з третім кварталом 2013 року з урахуванням сезонного чинника, і, згідно з уточненими даними, зростання ВВП становило 2,1%, що на 0,3 п.п. нижче за попередню оцінку.

Номінальний ВВП України за підсумками 2013 року, згідно з уточненими даними, становив 1,455 трлн грн, що на 11 млрд грн більше за попередню оцінку.

За уточненими даними Держстату, поквартально у річному вираженні ВВП України у першому кварталі 2013 року знизився на 1,2% (за попередніми даними показник становив 1,1%), у другому – на 1,3% (1,3%), у третьому – на 1,2% (1,3%).

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня Держстат оприлюднив оперативні дані, згідно з якими ВВП України у четвертому кварталі 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року зріс на 3,7%, що дозволило вийти на нульове зростання ВВП за підсумками 2013 року у цілому. Номінальний ВВП України, за попередніми оцінками Держстату, за підсумками 2013 року становив 1,444 трлн грн.

У 2012 році зростання реального ВВП становило 0,2%, номінальний ВВП - 1,409 трлн грн.

Державний бюджет України на 2013 рік передбачав темпи зростання реального ВВП на 3,4%.

Держбюджет на 2014 рік передбачає номінальний ВВП за підсумками 2014 року на рівні 1,695 трлн грн і зростання реального ВВП на 3%. Водночас провідні світові рейтингові агентства, а також Міжнародний валютний фонд прогнозують зростання ВВП України на рівні не більш як 1%.

Як повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, показники держбюджету не є реалістичними, і уряд найближчим часом має намір провести секвестр держбюджету, скоротивши його дефіцит удвічі.

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Євросоюз в односторонньому порядку вводить ЗВТ з Україною

Європейський Союз в односторонньому порядку ввів у дію положення Угоди про глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі з Україною, від яких Київ отримає 500 млн євро на рік.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявили Президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу та комісар ЄС з питань торгівлі Карел де Гухт на прес-конференції у Страсбурзі під час сесії Європарламенту.

"Сьогодні Європейська комісія вирішила в односторонньому порядку ввести в дію положення про глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі з Україною, що дасть Україні вигоду 500 млн євро на рік. Це конкретний, відчутний захід, який потребуватиме підтримки Ради ЄС та Європейського парламенту перед його останнім засіданням. Я очікую, що це положення запрацює до червня цього року", - сказав Баррозу.

"Цей економічний крок є частиною загальної підтримки України. Ми також вирішили підписати політичну частину Угоди про асоціацію перед президентськими виборами в Україні 25 травня. Європейський Союз стоїть пліч-о-пліч з Україною", - додав Баррозу.

Де Гухт оцінив вигоду України від одностороннього запровадження угоди про ЗВТ на рівні 487 млн євро на рік.

"Це важлива частина пакета допомоги з боку ЄС. Це нові заходи, вони є прямою допомогою народу України. ЄС відкриє двері перед товарами з України. Це більше, ніж просто жест доброї волі, - це порятунок української економіки", - сказав де Гухт.

Де Гухт сказав, що дія угоди про ЗВТ з Україною в односторонньому порядку триватиме до 1 листопада цього року, адже до того часу буде підписано Угоду про асоціацію включно з положенням про глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі між ЄС та Україною.

"Якщо ні - ми продовжимо наші односторонні заходи", - додав комісар ЄС.

За його словами, ЄС вживатиме заходів, щоб преференціями, встановленими для України, не скористались виробники третіх країн.

Також ЄС вживе заходів, щоб запобігти різкому напливу товарів однієї категорії, що може внести дисбаланс на ринок Євросоюзу, зокрема, це стосується деяких видів сільськогосподарської продукції.

"Це буде майже повний доступ з преференціями українських товарів на ринок ЄС - без жодних поступок з боку України... Я очікую позитивного впливу на українські компанії та працівників, і що вони відчують це вплив вже за кілька тижнів, після того як запрацюють ці заходи", сказав де Гухт.

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Мінфін не зміг залучити кошти на сьогоднішньому ОВДП-аукціоні

Міністерство фінансів України на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 11 березня не залучив кошти до держбюджету, повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, Мінфін пропонував інвесторам облігації у національній валюті терміном обігом 1 рік, 5 і 7 років, але не одержав жодної заявки.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у березні провів два ОВДП-аукціони і залучив до держбюджету 2,1 млрд грн. Міністерство планує у березні провести ще два аукціони з продажу ОВДП - 18 і 25 березня.

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Станом на 11 березня обсяг ОВДП, які перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 272,827 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 170,047 млрд грн, у власності банків - 78,133 млрд грн, нерезидентів - 13,341 млрд грн.

За оперативними даними Держказначейства на 1 березня, з початку року до держбюджету надійшло 10,201 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 11,689 млрд грн, на обслуговування держборгу - 5,609 млрд грн.

У 2013 році Мінфін у результаті аукціонів з розміщення ОВДП залучив до держбюджету 50,5 млрд грн, 5,3 млрд дол. і 0,1 млрд євро (108,650 млрд грн за курсом НБУ).

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2014 рік», граничний рівень держборгу на 2014 рік встановлено на рівні 585,484 млрд грн, або 35% ВВП.

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Кабмін обіцяє не піднімати ціни на газ і світло, поки не буде системи компенсацій

Уряд України не підвищуватиме тарифи на газ і електроенергію для отримання кредиту Міжнародного валютного фонду без попереднього впровадження механізмів компенсацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Володимир Гройсман.

“Сьогодні опрацьовується тарифна політика, але моя позиція і, думаю, позиція уряду в цілому: питання не у підвищенні тарифів, а в можливості людей сплатити ці тарифи. Тобто має бути побудована якісна модель соціальних компенсаторів щодо захисту тих, хто у разі підвищення тарифів не зможе оплачувати житлово-комунальні послуги. Йдеться про електроенергію і газ”, - сказав Гройсман.

Водночас, за його словами, ціни на електроенергію і газ мають бути підвищені до економічно обґрунтованого рівня, і це стосується не тільки газу і електрики, а й інших житлово-комунальних послуг.

“Але не може бути односторонньої політики: ми маємо захистити тих, хто не може платити”, - підкреслив віце-прем'єр.

Разом з тим Гройсман визнає, що в умовах високого рівня тіньової економіки і, як наслідок, тіньових заробітних плат система субсидування може виявитися неефективною, і тому проблема компенсацій має вирішуватися разом з детінізацією заробітних плат. “Ми маємо ті цифри, які маємо, і з ними працюватимемо. Але те, що сьогодні потрібно і зменшувати, і змінювати податки на оплату праці, це факт. Тому має бути комплексний підхід щодо виведення з тіні заробітної плати”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня у Києві почала роботу місія Міжнародного валютного фонду. Угода про роботу фахівців Фонду було досягнуто наприкінці лютого, коли уряд України звернувся до МВФ з пропозицією відновити діалог.

Україна розраховує одержати від МВФ близько 15 млрд дол. фінансової допомоги. Очільник уряду України Арсеній Яценюк заявляв, що Кабмін готовий виконати усі вимоги МВФ. На думку експертів, такими вимогами були і залишаються гнучкий валютний курс, підвищення внутрішніх тарифів на газ і скорочення дефіциту бюджету.

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Україна скоротила запаси газу до 7,5 млрд кубів

Україна з 20 лютого по 9 березня скоротила запаси природного газу в підземних сховищах на 35% - до 7,5 з 11,5 млрд кубометрів.

Про це йдеться в повідомленні оператора української ГТС компанії «Укртрансгаз».

«Станом на 9 березня 2014 р. в підземних сховищах газу (ПСГ) ПАТ «Укртрансгаз» знаходиться 7,5 млрд куб. м природного газу», - йдеться в повідомленні.

Раніше екс-міністр енергетики Едуард Ставицький повідомляв, що станом на 20 лютого в ПСГ України накопичено 11,5 млрд кубометрів природного газу.

Також в повідомленні «Укртрансгазу» зазначається, що середньодобовий відбір природного газу з ПСГ становить 60 млн куб. м, що на 30% менше, ніж в аналогічний період минулого року.

«Станом на 9 березня 2014 року споживання природного газу Україною становить 175,9 млн куб. м на добу», - наголошується в повідомленні.

З них, за даними компанії, хімічна і металургійна промисловість споживає відповідно 16,7 і 10,9 млн куб. м в добу, фонди обласних виконкомів - 117,3 млн куб. м на добу.

Як повідомляв УНІАН, станом на середину січня в підземних сховищах газу (ПСГ) України перебувало 13,1 млрд кубометрів газу.

Ціна газу, що імпортується Україною з Росії, у другому кварталі 2014 року може скласти близько 368,5 дол. за тисячу кубометрів замість 268,5 дол. в першому кварталі.

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Одеський НПЗ віддали російському банку за борги

Губернатор Одеської області Володимир Немировський заявляє про передачу Одеського нафтопереробного заводу банку за борги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Немировський заявив на прес-конференції.

За його словами, НПЗ, який був придбаний групою «ВЕТЭК» Сергія Курченка у російського «Лукойлу», «відійшов» банку за борги.

«НПЗ був заставним майном - був придбаний за кредит ВТБ. Враховуючи, що НПЗ був заставним майном, за 300 млн. доларів боргу переданий ВТБ», - сказав Немировський.

Нагадаємо, сьогодні в.о. міністра внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у «Фейсбук» повідомив, що слідчі МВС заарештували в Одесі паливо, що належить одній з компаній мільярдера Сергія Курченка, керівника групи «ВЕТЭК», яку пов'язують з сім'єю екс-президента країни Віктора Януковича.

Арешт накладено на 60 тисяч тонн нафтопродуктів вартістю близько 70 млн. дол.

«По всій країні ми здійснюємо вилучення активів із виявлених злочинних, за нашою оцінкою, схем. Вилучене паливо передаємо на зберігання до Міністерства оборони. Актуально, правда? Хай зберігають, самий час», — написав Аваков.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня на своїй сторінці в Facebook Аваков повідомив, що Міністерство внутрішніх справ у результаті проведення слідчо-оперативних заходів викрило злочинну схему ввезення на територію України і реалізації нафтопродуктів групою компаній "Східно-Європейська паливно-енергетична компанія" (ВЕТЭК), яка належить Курченку.

25 лютого співробітники управління боротьби з економічними злочинами проводили слідчі дії на Одеському НПЗ у зв'язку із заявою депутата ВР Інни Богословської про ввезення до України бізнесменом Сергієм Курченком контрабандних нафтопродуктів. За словами начальника відділу зі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області Володимира Шаблієнка, в даний час проводяться слідчі дії в рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем).

УНІАН





