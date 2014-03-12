ТОП-10 (12 березня)

Україна заплатила Росії $80 млн за лютневий газ

Україна цього року закупить близько 27-30 млрд кубів російського газу

Перший мільярд євро від ЄС Україна зможе отримати вже 19 березня

Україна виплатила 2,18 млрд грн за облігаціями внутрішньої держпозики

Польща пропонує Євросоюзу спільно закуповувати газ у Росії

Нацбанк не вводитиме обмеження за банківськими операціями в Криму

Курс гривні за підсумками року очікується на рівні 10 грн/дол.

Підписання угоди про єдиний авіапростір з ЄС перенесли - Мінінфраструктури

У Мінфіні розповіли про доходи держбюджету за січень-лютий

Мінфін пропонує забирати власність олігархів-утікачів у судовому порядку

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Україна заплатила Росії $80 млн за лютневий газ

Україна сплатила 80 млн дол. з 440 млн дол. за газ, імпортований з Росії і спожитий у лютому поточного року, повідомив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан.

«Ми платимо за газ - вже заплатили близько 80 млн за лютий. Всього треба заплатити 440 млн. Збираємо кошти і платимо», - сказав Продан.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня минулого року президент РФ Володимир Путін заявляв, що знижка на газ і кредит в 15 млрд дол. видається в Україні з метою допомогти "братньому українському народу".

4 березня глава «Газпрому» Олексій Міллер повідомив, що «Газпром» з квітня 2014 року скасовує пільги на постачання газу Україні.

25 лютого Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» виплатила російському газовому монополісту «Газпрому» 1,68 млрд дол. із загального боргу за спожитий газ у 3,3 млрд дол., сформованого в 2013 році і частково в 2014 році.

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Україна цього року закупить близько 27-30 млрд кубів російського газу

Україна планує закупити у Російської Федерації приблизно 27-30 млрд кубометрів газу в 2014 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан.

«Закупимо близько 27-30 млрд кубометрів», - сказав Продан.

При цьому, відповідаючи на питання про те, чи буде Україна платити штраф за недобір газу, Продан сказав: «Ні».

Як раніше повідомляв УНІАН, за даними Міненерговугілля , Україна в 2013 році скоротила імпорт газу порівняно з 2012 роком на 15,1% - до 27,974 млрд куб. м.

Україна, яка 17 грудня 2013 року отримала від свого головного постачальника природного газу - російської компанії «Газпром» зниження його ціни на третину, до 268,5 дол. за 1 тисячу кубометрів, із 1 січня 2014 року не здійснює закупівлі газу на ринках Європи. При цьому загальний імпорт природного газу за підсумками 2013 року з території країн ЄС становив 1,977 млрд куб. м.

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Перший мільярд євро від ЄС Україна зможе отримати вже 19 березня

Президент Європейської Комісії Жозе Мануель Баррозу заявив, що 1 млрд євро до 600 млн євро, які вже були виділені Україні раніше, буде доступний Києву з 19 березня цього року.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це Баррозу заявив на слуханнях в Європейському парламенті на тему: "Вторгнення Росії в Україну".

"Наступного тижня, з 19 березня, ми пропонуємо макрофінансову допомогу в 1 млрд євро. Цей обсяг доведе нашу макрофінансову допомогу Україні до загальної цифри в 1,6 млрд євро", - сказав Баррозу.

"І це дуже конкретна демонстрація нашої солідарності й допомоги українському народові для подолання короткострокових економічних проблем", - додав Президент Єврокомісії.

Раніше ЄС вже виділив Україні 610 млн євро як макрофінансову допомогу, але надав додатково ще 1 млрд євро, які будуть доступні Києву як тільки укладуть угоду про відновлення фінансування з боку МВФ.

Загальний пакет допомоги ЄС Україні становить 11 млрд євро, з яких 1,6 млрд - макроекономічна допомогу у вигляді кредитів (доступна з 19 березня), 1,4 млрд євро - допомогу у вигляді грантів (розрахована на тривалу перспективу), 5 млрд євро виділить Європейський банк реконструкції і розвитку і 3 млрд євро пообіцяв виділити Україні Європейський інвестиційний банк.

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Україна виплатила 2,18 млрд грн за облігаціями внутрішньої держпозики

Україна виплатила 2,18 млрд грн за облігаціями внутрішньої держпозики

Міністерство фінансів України здійснило виплату з погашення і обслуговування облігацій внутрішньої державної позики на суму 2,184 млрд грн, повідомляється на сайті Мінфіну.

“Міністерство фінансів України 12 березня 2014 року вчасно і в повному обсязі здійснило виплату з погашення і обслуговування облігацій внутрішньої державної позики. Загальна сума платежу склала 2 183 953 052,00 грн”, - йдеться в повідомленні міністерства.

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Як повідомляв УНІАН, Мінфін оцінює загальні виплати за держборгом у 2014 році за рахунок коштів держбюджету на рівні 140,337 млрд грн, при цьому Україна має намір взяти в борг у 2014 році ще 163,501 млрд грн на внутрішньому і зовнішньому ринках.

За графіком прогнозних платежів Мінфіну, Україна повністю погасить діючі внутрішні і зовнішні кредити (позики) через 26 років у 2040 році. Найбільше навантаження, або 75% платежів, припадає на перші п'ять років - з 2014 по 2018 роки.

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Закон "Про Державний бюджет України на 2014 рік" встановлює граничний рівень держборгу на 2014 рік на рівні 585,484 млрд грн, або 35% ВВП.

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Польща пропонує Євросоюзу спільно закуповувати газ у Росії

Європейський Союз може зменшити енергетичну залежність від Росії завдяки системі загальних закупівель газу.

Як передає кореспондент УНІАН у Варшаві, про це голова польського уряду Дональд Туск сказав сьогодні в ефірі Польського радіо.

"Щоб Європа створила систему спільних закупок газу, не коли кожна країна окремо домовляється про поставки і Росія може це "розігрувати", а ЄС купує газ, який потім розподіляє між державами-членами залежно від їхніх потреб. Тоді ніхто, в тому числі Росія, не може легковажно ставитися до такого великого клієнта, який купує таку величезну кількість газу", - сказав Туск.

Він назвав це одним з можливих заходів, що дозволить зменшити енергетичну залежність від Росії та про що варто говорити з Німеччиною та іншими державами Євросоюзу.

За словами Туска, польський досвід диверсифікації поставок енергоносіїв підтверджує, що можна ефективно зменшити залежність від Росії. "Диверсифікація можливостей газу і нафти привела до того, що ми не мусимо піддаватися на жодний політичний шантаж", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше цього тижня Туск заявив, що під час зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель планує, серед іншого, обговорити питання залежності ФРН та в цілому ЄС від поставок енергоносіїв з Росії. За його словами, ця тема є ще більш актуальною у зв'язку з останніми подіями в Україні.

Євросоюз щороку споживає близько 485 млрд кубометрів газу, і близько третини з цього обсягу купує в Росії.

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Нацбанк не вводитиме обмеження за банківськими операціями в Криму

Національний банк України не планує вводити ніяких окремих обмежень за банківськими операціями в Криму, відмінних від уже встановлених для всіх банків України, повідомив сьогодні журналістам голова НБУ Степан Кубів у Кабінеті міністрів України.

«Всі програмні рішення, які прийняв уряд щодо соціальної політики й Пенсійного фонду, вони всі виконуються. Є невеликі ризики щодо забезпечення готівкою. На сьогоднішній день ми обмеження не сприймаємо, оскільки кримчани такі ж громадяни України, як і ми всі», - сказав Кубів, відповідаючи на запитання про вірогідність введення обмежень за банківськими операціями в Криму.

При цьому Кубів повідомив, що завтра, 13 березня, Нацбанк планує розглянути питання функціонування регіональних банків, зокрема банків Криму.

Як повідомляв УНІАН, на початку березня в Криму банки були вимушені призупинити роботу через загострення ситуації на півострові. Проте 3 березня банки відновили роботу. Водночас на даний момент у Криму на тлі нової хвилі ескалації конфлікту знову спостерігаються складнощі в роботі банків, обумовлені ажіотажем клієнтів, які бажають перевести у готівку свої вклади.

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Курс гривні за підсумками року очікується на рівні 10 грн/дол.

Міністерство фінансів України не очікує зростання економіки країни в 2014 році й прогнозує курс національної валюти на рівні 10 грн за долар, повідомив на брифінгу в Києві міністр фінансів Олександр Шлапак.

Міністр нагадав, що дохідна частина держбюджету сформована на нереальній макроекономічній базі.

«Що стосується макропоказників, то у нас свої розрахунки, у Мінекономрозвитку - свої. Але вже очевидно - ніякого макроекономічного зростання цього року ми не одержимо», - сказав він.

За словами Шлапака, пропоноване згортання бюджету призведе до падіння внутрішнього попиту, тоді як зростання зовнішнього попиту не очікується, а можливі проблеми з одним із головних торгових партнерів - з Росією.

Водночас, міністр підкреслив, що зміни до бюджету, які будуть ухвалені, можуть «запрацювати» у другому півріччі. «Це дасть ефект тільки у кінці року і на початку року наступного», - додав Шлапак.

Міністр також повідомив, що за підсумками 2014 року очікується зростання інфляції вище за закладені в державному бюджеті 8%.

«Середній обмінний курс триматиметься на рівні, на якому він є зараз, близько 10 грн за долар. Ми виходимо з того, що із зростанням курсу і через необхідність підвищення цін на газ і тарифів на тепло, а ми будемо це робити, швидше за все, ми одержимо більш високу інфляцію, ніж ті 8 %, що заплановані у бюджеті», - пояснив він.

Шлапак також сказав, що в 2014 році не планується реструктурувати державний борг України. Він підкреслив, що держава загнала себе до боргової ями, вихід з якої буде вельми складним, втім Україна має намір і далі обслуговувати свої борги.

«Питання реструктуризації не може зараз розглядатися, тому що будь-яка постановка питання про реструктуризацію призведе до нервування на ринках. Ми платимо і платитимемо», - сказав він.

Як раніше повідомляв УНІАН, зростання ВВП України в 2013 році по відношенню до 2012 року становило 0%, річний показник інфляції (грудень 2013 р. до грудня 2012 року) - 0,5%.

Держбюджет на 2014 рік, затверджений 19 січня поточного року, передбачає зростання ВВП на 3% і річну інфляцію на рівні 8,3%.

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Підписання угоди про єдиний авіапростір з ЄС перенесли - Мінінфраструктури

Угода між Україною і країнами Євросоюзу про єдиний авіаційний простір буде підписано не 14 березня, а пізніше, відразу після завершення процесу погоджень з боку ЄС.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України.

"Сьогодні Європейська комісія відзначає неможливість підписання Угоди про єдиний авіаційний простір 14 березня 2014 року. Таке рішення ухвалене через не завершення стороною Євросоюзу процесу внутрішнього узгодження редакції визначення «територія» в контексті питання Гібралтару", - йдеться у повідомленні.

За даними прес-служби, зараз вживаються заходи для прискорення цього процесу, і відразу після його завершення Україні будуть запропоновані можливі терміни підписання Угоди про єдиний авіапростір з ЄС.

У Міністерстві інфраструктури нагадали, що приєднання України до єдиного авіаційного простору з ЄС є важливим кроком у розвитку авіаційної галузі країни. Лібералізація повітряного простору перш за все дозволить залучити до України нові авіакомпанії, а потім посилити конкуренцію на ринку, що зробить авіаційні перевезення значно доступнішими.

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Як повідомляв УНІАН, раніше у Державіаслужбі заявили, що Україна має намір 14 березня на засіданні ради міністрів Євросоюзу підписати угоду про єдиний авіаційний простір з ЄС, яка була парафована наприкінці листопада 2013 року.

Переговори з укладення угоди між Україною і ЄС про єдиний авіаційний простір почалися в грудні 2007 року. Мета укладення угоди - поступова лібералізація ринків, використання загальних правил на основі правил ЄС у галузі цивільної авіації, сприяння промисловій і операційній співпраці.

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У Мінфіні розповіли про доходи держбюджету за січень-лютий

Доходи державного бюджету за підсумками січня-лютого не перевищують 90% плану, але й цей показник досягнутий за рахунок використання доходів Національного банку, повідомив на брифінгу в Міністерстві фінансів міністр Олександр Шлапак.

«Ситуація дуже складна. За січень-лютий ми отримали близько 90% дохідної частини бюджету, яку збиралися отримати – близько 52,2 млрд. Скажу відверто – красивою ця цифра виглядає лише тому, що ми значну суму взяли з доходів Нацбанку», - сказав міністр.

При цьому він підкреслив, що країна вже 20 місяців поспіль переживає стагнацію й тому просто ніде брати додаткові платежі за податками. «По вітчизняному ПДВ у нас недобір 1,3 млрд грн, у першу чергу, тому що індекс промпродукції становив 95%. Імпортний ПДВ – недобрали 7 млрд грн. Недобрали, тому що на 14,7% упав експортно-імпортний оборот. У нас є проблема з переплатою податків. Це понад 15 млрд грн – нам із цим також треба щось робити», - зазначив Шлапак.

Він підкреслив, що суттєвою проблемою залишається невідшкодування податку на додану вартість. «Наше Міністерство доходів і зборів, рішення про ліквідацію якого вже ухвалено урядом, інформує нас поки, що активний залишок невідшкодованого ПДВ – того, що можна було б відшкодувати, але ресурсу для цього немає, становить близько 9 млрд грн. А є ще пасивний залишок, який оспорюється в судах. Там також приблизно така ж сума», - повідомив глава Мінфіну.

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Таким чином, звернув увагу міністр, дохідна частина бюджету сформована на нереальній економічній базі. «І це одна з причин, яка примушує нас сьогодні переглядати бюджет. Нам доведеться йти до парламенту й переконувати парламентаріїв у тому, що все, що вони прийняли 16 січня цього року треба забути й фактично по новій сформувати бюджет і запропонувати зовсім іншу макроекономічну базу, інший бюджет», - підкреслив міністр.

Раніше він зазначив, що Міністерство фінансів України не очікує зростання економіки країни в 2014 році й прогнозує курс національної валюти на рівні 10 грн за долар. Крім того, інфляція за підсумками 2014 року становитиме більше 8% - на тлі зростання тарифів і курсу національної валюти.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляв про можливість секвестру бюджету й скорочення дохідної частини в обсязі 65-80 млрд грн. За словами прем'єра, проект бюджету на 2014 рік формувався на нереальних показниках, і тому перегляд загальної макроекономічної картини також стане одним із питань для переговорів із Міжнародним валютним фондом.

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Мінфін пропонує забирати власність олігархів-утікачів у судовому порядку

Міністерство фінансів України пропонує забирати власність олігархів-утікачів у судовому порядку, і сподівається, що виручені кошти будуть використані на благо державного бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр фінансів України Олександр Шлапак сьогодні в ході круглого столу в Києві.

«Я б запропонував у судовому порядку забирати цю власність. На сьогодні у нас є всі підстави, щоб говорити про такі суди стосовно так званих олігархів-утікачів. А після ми говоритимемо, що можна робити з цими активами», - сказав Шлапак.

Міністр зазначив, що на даний час усі органи, яким належить, зокрема Державна служба фінансового моніторингу України у складі Мінфіну і прокуратура, активно працюють над отриманням необхідної інформації для розв’язання цієї проблеми.

«Нам пообіцяв підтримку Світовий банк. Вже прислали групу ФБР США, яка має значно більший досвід того, як такі активи «ловити». Сподіваюся, ми це зробимо і використаємо виручені засоби на користь держбюджету», - додав Шлапак.