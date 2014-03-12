Анонс на 13 березня

* Відбудеться публічне представлення Інформації про виконання бюджету за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері регулювання енергетики "2013". Оприлюднення інформації відбудеться на засіданні НКРЕ у формі відкритого слухання.

* 10-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "5 кроків для ліквідації корупції в Україні. Пропозиції бізнесу", під час якої Федерація роботодавців України презентує 5 основних кроків, які пропонує бізнес, для ліквідації корупції в Україні. В ході прес-конференції також будуть представлені основні законодавчі антикорупційні ініціативи від бізнесу, які допоможуть ліквідувати і запобігти в майбутньому виникненню корупційних схем в Україні. Учасники: Дмитро Олійник, заступник голови Федерації роботодавців України, Олександр Соколовський, президент Всеукраїнського об'єднання роботодавців легкої промисловості "Укрлегпром", Олег Боярин, голова Федерації роботодавців автомобільної галузі, Андрій Антонюк, голова Федерації роботодавців Києва, Леонід Рубаненко, президент Спілки податкових консультантів України. За оцінками Федерації роботодавців України, минулого року чиновники отримали понад 160 мільярдів гривень хабарів за корупційними каналами у сфері держзакупівель, органів податкової, митної служби, судової системи, держмонополій, при експорті зерна, реєстрації оренди земельних ділянок. За оцінками ФПУ, у 2010-2013 роках обсяг корупції в економіці України перевищив 500 мільярдів гривень ( вул. Хрещатик, 4, конферен - ал). Потрібна акредитація. Телефони: (044) 251-70-65, (098) 944-44-22.

* Прес-конференція Українського кредитно-рейтингового агентства (UCRA) та Незалежної Асоціації Банків України (НАБУ), присвячена презентації проекту “Дослідження прозорості банків України”. Учасники: Станіслав Дубко, генеральний директор “Українського кредитно-рейтингового агентства”; Сергій Мамедов, виконавчий директор Незалежної Асоціації Банків України, голова правління АБ "Укргазбанк"; Віктор Стеценко, заступник керівника Програми USAID "Розвиток фінансового сектору”.

* Представлення нового керівництва податкової служби.

* 11-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Репарація незаконно відібраних підприємств, відновлення їх діяльності, створення робочих місць і генерація надходжень до бюджету». Учасники: співвласник компанії «Nemiroff», засновник Яків Грибов; заступник уповноваженого КМУ Ярослав Гончар, координатор зовнішніх зв'язків Антикорупційним Комітетом України Володимир Кочетков (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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