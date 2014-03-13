ТОП-10 (14 березня)

Кабмін обіцяє підготувати "реалістичний" бюджет за два тижні

Голова МВФ заявляє, що фонд зацікавлений у допомозі Україні

У Мінфіні вирішили, що за рік зможуть продати держмайна на 20 млрд гривень

У Криму хочуть віддати видобуток нафти і газу Газпрому

«Клуб багатих країн» вирішив не пускати до себе Росію

Податкова готує амністію капіталу

Шлапак: борг з відшкодування ПДВ становить 17 млрд грн

Україна прибере посередників з договорів про видобуток газу американськими компаніями

Міненерговугілля змінило керівництво «Укренерго»

На банк, який майже купив Фірташ, знайшовся новий покупець

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Кабмін обіцяє підготувати "реалістичний" бюджет за два тижні

Міністерство економічного розвитку має намір у найближчі два тижні підготувати проект змін до державного бюджету України в частині скорочення його дохідної та витратної частини, повідомив журналістам міністр економічного розвитку та торгівлі України Павло Шеремета.

“Бюджет нереалістичний, сенсу жити на третьому місяці з нереалістичним бюджетом немає, очевидно, готується його перегляд”, - сказав міністр. - “йдеться про те, як зробити його (бюджет – УНІАН) реалістичним. Це питання днів, максимум одного-двох тижнів”.

На думку міністра, в новій версії держбюджету потрібно зменшити витрати, а державні програми й соціальні гарантії конкретизувати.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк із трибуни парламенту заявляв, що всі макроекономічні показники, всі доходи державного бюджету, які формувалися урядом Януковича і Азарова, не просто не відповідають дійсності, а є дутими й нездійсненними. Раніше Яценюк заявляв про те, що скорочення дохідної частини бюджету може становити до 65-80 млрд грн із одночасним зниженням дефіциту вдвічі.

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Голова МВФ заявляє, що фонд зацікавлений у допомозі Україні

МВФ зацікавлений у допомозі Україні "на шляху до економічної стабільності і процвітання", - йдеться в заяві директора-розпорядника МВФ Крістін Лагард, поширеній за підсумками зустрічі з українським прем'єром Арсенієм Яценюком, повідомляє ТСН.

"Ми зацікавлені в тому, щоб допомогти Україні на шляху до економічної стабільності та процвітання. У зв'язку з цим МВФ буде продовжувати консультації зі своїми членами та іншими міжнародними фінансовими інститутами про те, як найкращим чином надати допомогу народу України", - сказала директор-розпорядник МВФ.

Лагард також зазначила, що в ході зустрічі з Яценюком відбулася "продуктивна дискусія щодо заходів, необхідних, щоб поставити Україну на шлях раціонального економічного управління і сталого зростання, одночасно захищаючи вразливі верстви населення".

Крім того, за словами директора МВФ, обговорювався і прогрес, досягнутий у рамках місії в Києві.

"Після завершення незалежної оцінки економічної ситуації в Україні місія надасть рекомендації керівництву МВФ, яке повідомить Виконавчу Раду про хід подальших дій", - додала Лагард.

Як повідомляв УНІАН, місія МВФ розпочала роботу в Києві 4 березня. Угода про роботу фахівців Фонду була досягнута в кінці лютого, коли уряд України звернувся до МВФ із пропозицією відновити діалог.

Як зазначав міністр фінансів України Олександр Шлапак, можливий розмір фінансової допомоги, яку Україна розраховує отримати, становить близько 15 млрд дол. протягом 2,5 років. Причому, при вдалому ході переговорного процесу, перший транш коштів Україна могла б отримати вже на початку квітня.

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У Мінфіні вирішили, що за рік зможуть продати держмайна на 20 млрд гривень

Виконання плану надходжень від приватизації в обсягу 19,4 млрд грн можливе, але для цього доведеться вносити зміни до законодавства щодо об'єктів, заборонених до приватизації.

Про це повідомив міністр фінансів України Олександр Шлапак під час круглого столу в Києві.

«Складно зараз говорити про приватизацію, оскільки для одержання результатів приватизаційний процес має бути запущений вже зараз. 19,4 млрд грн можна зібрати, я переконаний, але для цього, напевно, доведеться вносити зміни до законодавства щодо об'єктів, заборонених до приватизації», - сказав Шлапак.

Перш за все, наголосив міністр, необхідно відмовитися від практики приватизації минулих років, коли покупець був відомий наперед, потрібні відкриті конкурси.

«Я дуже сподіваюся, що після ухвалення бюджету і після того, як нам вдасться домовитися з нашими кредиторами, можна буде пропонувати якісь серйозні об'єкти для продажу», - сказав він.

Міністр нагадав, що уряд доручив всім виконавчим органам влади, зокрема й Мінфіну, оцінити наявні оздоровчі установи і передати їх на реалізацію до Фонду держмайна.

«Продаж проводитиметься за процедурами фонду. Всі суми дуже орієнтовні, оскільки оцінювання ніхто не проводив. Наприклад, у міністерства є два будинки відпочинку. Ми їх зараз опишемо і всі документи передамо до фонду, фахівці якого оцінять, скільки це може коштувати і яким чином це можна продати», - пояснив Шлапак.

Міністр зазначив, що перш за все продаж таких об'єктів позбавить держбюджет від витрат на їх утримання, а також така реалізація дозволить залучити кошти до держбюджету.

Як повідомляв УНІАН, Закон «Про Державний бюджет України на 2014 рік» встановлює доходи держбюджету на рівні 395,304 млрд грн, витрати - 462,212 млрд грн, граничний дефіцит - 71,564 млрд грн, або 4,3% ВВП. Граничний рівень держборгу на 2014 рік встановлено на рівні 585,484 млрд грн, або 35% ВВП, обсяг держгарантій, що надаються - 50 млрд грн, доходи від приватизації заплановано на рівні 19,4 млрд грн.

Як заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, показники держбюджету не є реалістичними й уряд найближчим часом має намір провести секвестр держбюджету, скоротивши його дефіцит у два рази.

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У Криму хочуть віддати видобуток нафти і газу Газпрому

Нафту і газ в Криму повинні добувати російські компанії, в тому числі "Газпром".

Про це сказав в інтерв'ю РІА Новости спікер Верховної ради Криму Володимир Константинов.

"Потрібно, щоб видобутком нафти і газу займалася Росія, "Газпром". Це не наша тема", - сказав він.

Також Константинов розповів, як влада Криму розраховує вирішити питання ресурсозалежності від України.

"Якщо говорити про енергетику, ми зможемо повністю перейти на російські мережі максимум через два роки - це перша стадія. Дуже великий комплекс проблем буде вирішено після будівництва транспортного переходу через Керченську протоку - це займе чотири роки. Крим отримає резервне джерело води, електроенергії, коридор для залізничного та автомобільного транспорту", - заявив він.

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«Клуб багатих країн» вирішив не пускати до себе Росію

Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) призупиняє процес вступу Росії до організації, передає "Прайм" з посиланням на повідомлення ОЕСР.

На прохання членів організації її генеральний секретар поінформував про це Росію. "Країни-члени ОЕСР також вирішили, що організація повинна позитивно відгукнутися на прохання України, спрямоване на подальше зміцнення співробітництва між ОЕСР і Україною", - йдеться в релізі.

Рада ОЕСР у травні 2007 року прийняла рішення про запрошення Росії до початку переговорів про вступ до організації. У листопаді того ж року була затверджена дорожня карта переговорів з Росією. Влада РФ проводили роботу з приведення російського законодавства відповідно до норм ОЕСР.

Відносини Росії і Заходу загострилися через розбіжності щодо ситуації в Україні, де 22 лютого відбулася зміна влади. Верховна рада усунула від влади президента Віктора Януковича, змінила конституцію, що поклала виконання обов'язків глави держави на спікера Олександра Турчинова і призначила вибори на 25 травня. Москва сумнівається в легітимності рішень Верховної ради. Крим не визнав чинну зараз у Києві владу і 16 березня проведе референдум з питання про входження до складу Росії.

Глава Євроради Херман ван Ромпей не виключав введення низки санкцій ЄС проти Росії, таких як заборона на видачу віз, заморожування активів і скасування саміту Росія-ЄС. Міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмайер заявив, що країни ЄС вже 17 березня можуть обговорити санкції проти Росії, якщо офіційна Москва не змінить своєї позиції щодо ситуації на Україні. Однак деякі європейські чиновники і підприємці вважають санкції щодо РФ небажаними.

Палата представників Конгресу США прийняла резолюцію, в якій засудила дії РФ щодо України і закликала Білий дім виключити Росію з "великої вісімки", а також ввести візові та економічні санкції.

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Податкова готує амністію капіталу

Керівник Міністерства доходів і зборів України, який займається ліквідацією міністерства і створенням Державних податкової та митної служб Ігор Білоус заявив про намір податкової здійснити амністію капіталу вже цього року. Про це він сказав на брифінгу в четвер.

"У планах - амністія капіталу. Спочатку амністія капіталу, всім сказали “hello”. Час закінчився - “хто не сховався, я не винен”", - заявив Білоус.

Білоус також повідомив, що амністія капіталу може бути проведена вже цього року.

“Якщо стабілізуємо ситуацію, можливо, цього року”, - сказав він.

Також керівник податкової повідомив, що наступний кроком у роботі відомства стане введення системи непрямого оподаткування, за якою невідповідності доходів і витрат розслідуватимуться податковою міліцією. За його словами, це дозволить вивести з тіні ті капітали, які не були легалізовані добровільно.

“Що стосується загальнообов'язкового оподаткування. Ця ініціатива непогана. Після амністії капіталу ми запустимо непрямі методи оподаткування. Людина, яка заробляє 20 тис. грн, напевно, не може їздити на супер-дорогій машині. Він десь її взяв. Так працюють у всіх цивілізованих країнах”, - сказав керівник податкової.

Також Білоус відзначив, що в планах служби зменшити кількість податків, проте, разом з тим, здійснити розширення бази оподаткування.

“Є в планах скорочення кількості податків. Але також є в планах розширення бази оподаткування”, - сказав Білоус.

Керівник податкової також наголосив, що перед відомством стоїть першочергове завдання провести стабілізацію податкових надходжень.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 березня, міністр фінансів Олександр Шлапак представив колективу Міністерства доходів і зборів України, що перебуває у стадії ліквідації, нових кураторів податкової та митної служб Ігоря Білоуса і Віталія Науменка, а також куратора служби фінансових розслідувань Володимира Хоменка.

3 березня Кабінет міністрів України ухвалив рішення ліквідувати Міндоходів, підпорядкувавши утворені на базі міністерства державні податкову і митну служби Міністерству фінансів України. Рішення про ліквідацію міністерства промовлялося до призначення нових міністрів за пропозицією народного депутата України Сергія Міщенка.

Міністерство доходів і зборів України було створене за указом Президента України Віктора Януковича в грудні 2012 року. До складу Міндоходів увійшли Державна податкова служба, Державна митна служба, а також податкова міліція. Крім того, Міндоходів було передано функцію адміністрування єдиного соціального внеску, яку аж до жовтня 2013 року виконували органи Пенсійного фонду України.





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Шлапак: борг з відшкодування ПДВ становить 17 млрд грн

Борг держави перед платниками податків із відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) становить близько 17 млрд грн, а переплата податку на прибуток підприємств – 19 млрд грн, повідомив міністр фінансів України Олександр Шлапак під час представлення нових керівників податкової та митної служб України.

"Велика проблема в тому, що у нас є переплата за різними податками. Переплата податку на прибуток становить близько 19 млрд грн. Що ми з цим робитимемо? Згідно з останньою статистикою, близько 17 млрд сьогодні не відшкодовано", - сказав Шлапак.

За словами міністра, інформація про те, що ПДВ за лютий 2014 року не відшкодовувався, правдива. Разом з тим, Шлапак запевнив, що держава продовжить відшкодування ПДВ після перегляду списку претендентів на відшкодування.

“Ми впродовж останнього місяця не відшкодовували ПДВ. …Тому що, за нашою інформацією, в цьому списку на 3,5 млрд грн дуже багато тих, яким не те, що не треба відшкодовувати, а треба негайно притягувати до кримінальної відповідальності. Тому я наполягаю на тому, щоб цей список було переглянуто. З нього мають бути негайно виключені всі ті, хто працював із конвертацій ними майданчиками, і після цього, якнайшвидше, повернути цей список до Держказначейства і Міністерства фінансів. Відшкодовувати ПДВ ми будемо обов'язково", - наголосив він.

Також Шлапак відзначив, що на сьогоднішній день існує проблема виконання графіка сплати податкових платежів і зборів.

"Те, що ми маємо на сьогоднішній день: 65% ми не можемо зібрати за податками, а за митними митами ми не можемо зібрати більш як 50%. Це ненормальна ситуація. У нас товарообіг впав на 14,7%, але не на 50%. У нас серйозно просіла економіка - на 9%, але не на 35%. А за єдиним соціальним внеском зібрано 75%, але у нас не впали зарплати на 25%. Тут, як казав Жванецький, "щось не так з консерваторією", - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році в цілому по країні обсяг відшкодування з податку на додану вартість підприємцям України зріс на 7,5 млрд грн (на 16%) - до 53,4 млрд грн. Обсяг виплат за підсумками 2013 року перевищив обсяг заявок на 3,5 млрд грн. У 2012 році обсяг відшкодувань становив 46 млрд грн при заявці в 43,3 млрд грн.

Раніше народний депутат від партії “УДАР” Віктор Пинзеник запропонував Верховній Раді внести зміни до Податкового кодексу і зробити публічним процес відшкодування ПДВ за допомогою щомісячної публікації переліку компаній, що одержують бюджетне відшкодування.

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Україна прибере посередників з договорів про видобуток газу американськими компаніями

Міністерство енергетики і вугільної промисловості має намір усунути «непрозорих» українських посередників у договорах з видобутку природного газу з американськими нафтогазовими компаніями.

Відповідне розпорядження міститься в наказі міністерства від 11 березня.

Згідно з документом, міністерство доручає профільним департаментам і НАК «Нафтогаз України» до 14 березня 2014 року спільно з іноземними партнерами пропрацювати умови договорів про розподіл продукції, забезпечивши вилучення з українського боку непрозорих учасників.

Також доручено проаналізувати виконання укладених у 2010-2014 рр. договорів про спільну діяльність і за результатами підготувати пропозиції щодо підвищення ефективності такої співпраці.

Довідка УНІАН. 24 січня 2013 року підписано угоду між компанією Shell і ТОВ «Надра Юзівська» про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі в Харківській і Донецькій областях.

ТОВ «Надра Юзівська» створено державною НАК «Надра України» (90%) і маловідомою компанією «СПК-Геосервіс» (10%).

5 листопада 2013 року було підписано угоду між американською нафтогазовою компанією Chevron і ТОВ «Надра Олеська», яка також частково належить держпідприємству «Надра України».

27 листопада 2013 року Україна підписала угоду про розподіл продукції (УРП) з італійською нафтогазовою компанією Eni і французькою Electricite de France (EDF) з видобутку вуглеводнів на шельфі Чорного моря. Згідно з повідомленням компанії Eni, її участь у проекті становить 50%, участь французької EDF — 5%, ТОВ «Води України» - 35%, а також держкомпанія «Чорноморнафтогаз» - 10%.

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Міненерговугілля змінило керівництво «Укренерго»

Міністерство енергетики і вугільної промисловості призначило виконуючим обов'язки директора Національної енергетичної компанії «Укренерго» Костянтина Ущаповського, йдеться в повідомленні компанії.

Також у повідомленні наголошується, що наказом Міненерговугілля від 11 березня Петра Омельяновського було звільнено з посади директора «Укренерго».

Окрім того, наказом міністерства від 5 березня було звільнено з посади заступника директора з капітального будівництва і закупівель Олексія Киндєєва. На цю посаду поки що нікого не призначили.

Довідка УНІАН. Костянтин Ущаповський до свого призначення з 2010 року займав посаду заступника директора — головного диспетчера «Укренерго».

НЕК «Укренерго» займається диспетчерським управлінням Об'єднаною енергосистемою України і експлуатацією магістральних ліній електропередачі України.

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На банк, який майже купив Фірташ, знайшовся новий покупець

Банк «Національний кредит» висловив готовність відновити переговори з італійською групою Intesa Sanpaolo, що володіє «Правекс- Банком», про покупку її українського активу, повідомила УНІАН прес -служба банку «Національний кредит».

Банк повідомляє , посилаючись на голову наглядової ради Андрія Оністрата, що переговори можуть відновити вже найближчим часом. «Ми вже готуємо оновлену пропозицію для Intesa Sanpaolo. Не секрет, що раніше ми вели переговори з італійською групою і проявляли зацікавленість в «Правекс- Банку». Однак у фінальній частині переговорів пропозиція GroupDF виявилася вигіднішою для італійських акціонерів. Вважаю, у світлі останніх подій, а також враховуючи, що операція між Intesa Sanpaolo і GroupDF не була закрита, наша пропозиція стане актуальною», - сказав Оністрат.

Також банкір припустив, що пропозиція може бути переглянута у бік зниження, враховуючи існуючу кон'юнктуру ринку. «Думаю, мова може йти про дисконт 20-30% від нашої колишньої пропозиції», - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня група компаній Group DF, що об'єднує активи українського бізнесмена Дмитра Фірташа, підписала угоду з італійською групою Intesa Sanpaolo про придбання 100 % акцій українського «Правекс- Банку», але інформація про завершення угоди не повідомлялася.

За даними ЗМІ, правоохоронні органи Австрії за запитом ФБР США затримали у Відні українського бізнесмена Дмитра Фірташа. Міністерство закордонних справ України підтвердило факт затримання бізнесмена.

Group DF також підтверджує інформацію, що власник групи Дмитро Фірташ був затриманий у Відні. За інформацією групи, дії правоохоронних органів Австрії не пов'язані ні з ситуацією в Україні, ні з діяльністю групи в Європі та Америці, і група припускає, що даний інцидент є непорозумінням, яке вирішиться найближчим часом.

«Банк Національний кредит» (м. Київ ) працює на ринку України з 1996 року і входить до групи невеликих фінансових установ. Згідно з інформацією на офіційному сайті банку , його власниками є Андрій Оністрат ( 53,2128 % акцій) , а також інші юридичні та фізичні особи ( 30,0128 % і 16,7744 % акцій банку відповідно).

УНІАН

