Анонс на 14 березня

* Відбудеться бізнес-сніданок міністра аграрної політики та продовольства України Ігоря Швайки з членами Американсько-Української ділової ради (USUBC) для обговорення актуальних проблем аграрного бізнесу та визначення подальших шляхів співпраці для їх вирішення. Модератор - президент USUBC Морган Вільямс.

* Прес-конференція Голови Державного агентства водних ресурсів України Василя Сташука на тему: «Заходи Держводагентства України щодо забезпечення водними ресурсами сфер економіки та населення України в 2014 році».

* Відбудеться засідання Ради Аграрного союзу України. Питання: Про ситуацію в агропромисловому комплексі України. Про хід підготовки до З'їзду Аграрного союзу України. Про хід підготовки до ІІІ Всеукраїнського аграрного форуму. Питання фінансового забезпечення статутної діяльності Аграрного союзу України.

* 11-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Офіційна позиція бізнес-об'єднань південних регіонів України: які реальні реформи можуть об'єднати країну?». Мова піде про першочергові конкретні заходи щодо зміни принципів регулювання бізнес-середовища, які готові запропонувати представники бізнес-об'єднань південних регіонів України. Які причини сепаратистських настроїв в українському бізнес-середовищі? Які першочергові реформи необхідно провести найближчим часом, щоб відновити довіру бізнесу до влади? Реальні пропозиції підприємців для стабілізації фінансово-економічної ситуації в країні? Учасники: Валерій Вєтров, координатор регіональних експертних груп громадської ради при Державній службі України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва; Юрій Папіровий, голова Всеукраїнської громадської організації «Громадський комітет транспортної безпеки»; Олена Пруднікова, голова громадської організації «Миколаївська обласна фармацевтична асоціація «ФармРада» (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 0506514011. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Відбудуться установчі збори інститутів громадянського суспільства з обрання нового складу Громадської ради при Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

* Відбудеться брифінг міністра інфраструктури Максима Бурбака на тему: «Першочергові завдання Міністерства інфраструктури. Заходи із стабілізації транспортної галузі України».

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