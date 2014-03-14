ТОП-10 (14 березня)

У МВФ розповіли, коли підпишуть нову програму співпраці з Україною

Долар піднявся до 10 гривень

У Нацбанку розповіли, на скільки скоротилися депозити

«Газпром» не буде переводити Україну на передоплату - боїться зірвати транзит до Європи

Україна приймає "семирічку" і хоче збільшити ВВП майже втричі

Уряд обіцяє не продавати ГТС

«Нафтогаз» закінчив рік зі збитком у 12,5 млрд гривень

У банках «Форум» і «Меркурій» ввели тимчасові адміністрації

НБУ заспокоює кримчан, що банки регіону забезпечені готівковою гривнею

Яценюк умовив США дати Україні ще $600 млн

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У МВФ розповіли, коли підпишуть нову програму співпраці з Україною

Рішення про запровадження нової програми співпраці між Україною і Міжнародним валютним фондом, як основним кредитором країни, може бути ухвалене в стислі строки, і ключовою для Фонду стане не політична стабільність у країні, а бажання уряду реалізовувати план реформ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході традиційного брифінгу у Вашингтоні заявив директор департаменту зовнішніх зв'язків Фонду Джері Райс.

«Поки що у нас немає чіткого тимчасового орієнтиру, коли може бути підписана нова програма співпраці з Україною, - сказав Райс. – Зараз в Києві працює оцінна місія, яка за підсумками своєї роботи дасть оцінку економічній ситуації в країні і рекомендації того, що можна зробити. На основі цієї оцінки керівництво Фонду ухвалить остаточне рішення. Відповідь може бути дуже швидкою, хоч, повторюся, багато залежить від представлених оцінок».

При цьому Райс не назвав потенційно можливого обсягу фінансування, зазначивши лише, що в умовах проведення зараз реформи квот у самому МВФ, квота України напевно зросте.

«Після реформи квот у МВФ, українська квота зросте, що одночасно забезпечить країні доступ до ширшого фінансового пакета», - зазначив представник Фонду.

Він також звернув увагу, що вірогідність одержати кошти досить висока. Райс нагадав, що зустрічі фахівців Фонду з урядом України в Києві, а також переговори прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард були «дуже конструктивними.

«Я хочу нагадати заяви Крістін Лагард і Рези Могадама (директори Європейського департаменту МВФ - УНІАН). Вони були дуже задоволені бажанням українського уряду проводити реформи і робити це прозоро», - сказав представник Фонду.

За його словами, саме прагнення уряду реалізовувати реформи є ключовим чинником для ухвалення позитивного рішення за поданням ресурсів. Так, відповідаючи на запитання про те, чи вплине чинник політичної нестабільності в Україні на надання їй коштів, Райс відповів: «Що важливо МВФ? Внесок уряду і здатність уряду проводити політику реформ, контролювати і впроваджувати реформи. Це справедливо для всіх країн? і для України зокрема. Важливий підхід до реформ і здатність їх впроваджувати».

Раніше директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард за підсумками переговорів з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком заявила, що МВФ готовий допомагати Україні, продовжить консультації зі своїми учасниками і міжнародними організаціями, а також підготує рекомендації щодо подальших кроків. У свою чергу уряд України і місія Міжнародного валютного фонду заявляли, що не затягуватимуть переговори про нову програму співпраці і завершать діалог якнайшвидше, оскільки Україні терміново необхідна фінансова допомога.

Як повідомляв УНІАН, в уряді припускали, що нова програма кредитування економіки може бути розрахована на 2,5 роки, а обсяг кредитування може становити близько 15 млрд дол. При цьому перший транш кредитів Україна змогла б одержати вже на початку квітня. На думку опитаних УНІАН експертів, він міг би становити 2-3 млрд дол.

Україна відновила активний діалог з Міжнародним валютним фондом у лютому 2014 року – з призначенням нового складу уряду. Протягом 2013 року в Україні працювали дві технічні місії МВФ, які виконували швидше оцінну функцію - рішення про фінансування економіки України за підсумками роботи обох місій так і не було ухвалене. У грудні 2013 року фахівці фонду зазначали, що макроекономічна політика, що проводилась на той момент владою України, посилювала значні зовнішні і фіскальні дисбаланси, а також багато в чому поглиблювала рецесію. На думку експертів МВФ, Україні була потрібна фіскальна консолідація і значне скорочення бюджетних видатків з одночасною раціоналізацією роботи сектору державних закупівель. Влада України повинна була провести істотні реформи в енергетичному секторі, в першу чергу у сфері тарифного утворення, а також вжити ряд заходів з побудови ділового клімату.

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Долар піднявся до 10 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зростанням котирувань - 9,7000/10,0000.

За інформацією «Інтербізнесконсалтинг», ціни на російську валюту піднялися - 0,2646/0,2726.

Котирування з євро-гривні пішли вгору - 13,4520/13,8710. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали - 1,3869/71 (четвер - 1,3950/52).

У четвер, 13 березня, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара підвищилися до 9,7000/9,8500 грн/дол. з 9,8000/9,8700 грн/дол. на 12:00 торгів.

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У Нацбанку розповіли, на скільки скоротилися депозити

Загальний обсяг депозитів у національній валюті в лютому знизився на 5,1% - до 392,0 млрд грн, в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) - на 5,8%, до 28,5 млрд дол., повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією НБУ, загальний обсяг депозитів у національній валюті в лютому зменшився на 5,1% - до 392,0 млрд грн (із початку року - на 7,2%), зокрема фізичних осіб - на 7,6% (із початку року на 7,9%) - до 233,5 млрд грн, юридичних осіб - на 1,1% (із початку року - на 6,1%) - до 158,6 млрд грн.

Водночас, загальний обсяг депозитів в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) знизився в лютому на 5,8% (із початку року - на 7,6%) - до 28,5 млрд дол., зокрема фізичних осіб - на 6,3% (із початку року на 7,8%) - до 21,2 млрд дол., юридичних осіб - на 4,3% (із початку року - на 7,0%) - до 7,3 млрд дол.

Нацбанк підкреслює, що динаміка грошово-кредитного ринку в лютому 2014 року відчула суттєвий негативний вплив суспільно-політичної напруженості.

Як повідомляється, зниження ресурсної бази банків позначилося на їх кредитній активності. В лютому залишки за кредитами в нацвалюті знизилися на 1,6% (із початку року - на 1,8%) - до 586,0 млрд грн, зокрема юросіб - на 2,2% (із початку року - на 2,5%) - до 463,1 млрд грн, фізосіб - зросли на 0,8% (із початку року - на 0,9%) - до 122,9 млрд грн.

В іноземній валюті залишки за кредитами (у доларовому еквіваленті) зросли на 1,8% (із початку року - знизилися на 0,1%) - до 38,5 млрд дол., зокрема фізосіб - знизилися на 1,7% (із початку року - на 3,5%) - до 8,1 млрд дол., юросіб - зросли на 2,8% (із початку року - на 0,8%) - до 30,4 млрд дол.

У лютому спостерігалося зростання вартості депозитів. Так, середньозважена ставка за депозитами в нацвалюті зросла до 14,14% річних із 11,67% у січні, в іноземній валюті - до 6,52% з 5,92%. Це відповідним чином вплинуло на підвищення вартості ресурсів і на інших сегментах грошово-кредитного ринку. Зокрема, середньозважені ставки за кредитами, наданими фізичним і юридичним особам у нацвалюті, зросли до 20,44% із 15,12%, в інвалюті - до 9,06% з 8,59%. Середньозважена вартість кредитів на міжбанківському кредитному ринку в національній валюті зросла до 15,53% із 7,49%.

Як повідомляв УНІАН, за словами директора департаменту грошово-кредитної політики НБУ Олени Щербакової, відплив депозитів із банків із 27 січня становив 9-10%, що є незначним для банківської системи. За її словами, таке явище неприємне для банків і в даний час вони прагнуть виконувати свої зобов'язання перед клієнтами повною мірою, повертаючи депозити, а Нацбанк надає підтримку всім банкам без винитку.

Політична ситуація в країні дестабілізувала банківську систему, що призвело до відпливу депозитів із банків, а курс гривні на міжбанківському валютному ринку знизився до 10-11 грн/дол. із 8 грн/долл. у грудні 2013 року.

Нагадаємо, що Нацбанк з 28 лютого встановив ряд обмежень на валютному ринку. Зокрема, регулятор дав банкам право в разі дострокового зняття коштів із валютних рахунків повертати їх у гривні за курсом банку на день проведення такої операції, а також зобов'язав банки обмежити видачу коштів із валютних рахунків через каси і банкомати до 15 тис. грн на клієнта на добу, виходячи з офіційного курсу НБУ.

Голова Нацбанку Степан Кубів пообіцяв підтримувати банки, які працюють у законодавчому полі, оскільки в регулятора є достатньо інструментарію для забезпечення виконання зобов'язань перед клієнтами банків. За словами голови НБУ, банківська система на сьогоднішній день є здоровою, а вкладники захищені Фондом гарантування вкладів.

Обсяг депозитів в українських банках у січні знизився на 2,3% - до 653,4 млрд грн, зокрема в національній валюті - на 2,4%, в іноземній - на 2,1%.

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«Газпром» не буде переводити Україну на передоплату - боїться зірвати транзит до Європи

В російському газовому концерну «Газпром» не хочуть переводити Україну на передоплату, щоб не зірвати транзит до Європи, але побоюються, що борг України за спожитий газ може позначитися на дивідендах та інвестиційній програмі компанії. Як передає телеканал «Росія 24», про це глава «Газпрому» Олексій Міллер заявив в Німеччині.

"З початку року місяць від місяця борг все збільшується і збільшується. Так, в Україні глибока політична криза, але за газ треба платити. І ми сьогодні бачимо, що наші дії щодо України є абсолютно лояльними. У нас є всі права згідно з чинним контрактом перейти на передоплату за постачання російського газу до України. Але ми цього не робимо, і ми бачимо, що це є дуже важливим моментом для того, щоб в Україні не відбувся економічний колапс, щоб не виникли ризики для транзиту російського газу в Європу", - заявив Міллер.

При цьому він підкреслив, що така ситуація не може тривати нескінченно.

За словами Міллера, зараз Європейський Союз, США, міжнародні фінансово-кредитні організації багато говорять про фінансову допомогу Україні. «Але треба також зазначити, що вже в даний час Росія надає фінансову допомогу Україні в обсязі 5 млрд дол. І це кредит нашого російського уряду Україні в обсязі 3 млрд дол. в кінці минулого року і недоотримання "Газпромом" майже 2 млрд дол. за постачання газу - це фактично наш аванс український економіці, української промисловості", - сказав він.

"У зв'язку з цим повинно бути чітке розуміння того, коли і в яких обсягах буде надана фінансова допомога Україні для того, щоб Україна повністю розрахувалася за газові борги, повністю оплачувала поточні поставки газу. Ми хочемо, щоб наші українські партнери були платоспроможними, ми не хочемо газової кризи", - заявив Міллер.

Він зазначив, що неотримання оплати за газ для "Газпрому" - це недофінансування поточної інвестиційної програми компанії, це недоотримання доходів у бюджет, це також питання виплати дивідендів акціонерам компанії. «Серед наших приватних акціонерів досить велика кількість іноземних акціонерів. Це також їхні доходи, це також їхні дивіденди. Нам потрібна ясність у цьому питанні", - сказав глава "Газпрому".

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Як повідомляв УНІАН, 7 березня «Газпром» заявив, що борг НАК «Нафтогаз України» за російський газ становить 1,89 млрд дол.

У той же день глава компанії Олексій Міллер натякнув на можливість припинення поставок газу до України у разі несплати за поставлений газ.

Довідка УНІАН. Країни Євросоюзу з 7 по 20 січня 2009 року не отримували російський газ, оскільки РФ припинила його транзит через Україну. Росія в газовій кризі звинувачувала Україну, яка нібито крала газ. Україна спростовувала всі звинувачення.

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19 січня 2009 року НАК "Нафтогаз України" і "Газпром" підписали договори про постачання і транзит газу на 2009-2019 роки. 20 січня Росія відновила подачу газу до Європи.

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Україна приймає "семирічку" і хоче збільшити ВВП майже втричі

Міністерство економічного розвитку і торгівлі у рамках програми проведення реформ і перетворень в економіці України розраховує у найближчі 7 років збільшити ВВП країни в 2,7 разу, збільшивши показник доходів на душу населення до 10 тис. дол. у рік з нинішніх 3,6 тис. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета на брифінгу в Києві.

«Зараз у нас ВВП - 3,6 (тис. дол. - УНІАН) на душу населення. Це мало. Я говорив, що за 5 років можемо вийти на 10 (тис. дол. - УНІАН). Економісти вважають, що це дуже оптимістично, - сказав Шеремета. - Але є два фактори: детінізація, а це майже половина економіки, і ревальвація... Якщо ми це зробимо, то за сім років вийдемо на цей рівень (10 тис. дол. - УНІАН). Тобто, фактично, мова йде про зростання у 2,7 разу. І це не фантастика».

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Уряд обіцяє не продавати ГТС

Український уряд може продати найбільшу в країні державну компанію "Нафтогаз України", залишивши в держвласності українську газотранспортну систему.

Про це сказав міністр економічного розвитку та торгівлі України Павло Шеремета в інтерв'ю польському агентству РАР.

"Ми ведемо дискусії на тему реформування "Нафтогазу", зокрема про можливість продажу цього підприємства. Ми не розглядаємо можливості продажу української газотранспортної системи, оскільки це заборонено чинним законодавством", - сказав він. Міністр зазначив, що українська держава практично "вичерпала" свої можливості з приватизації держкомпаній.

"Не залишилося дуже багато того, що можна приватизувати. У нас є список компаній, які (згідно із законами) не можна продавати, й ми пропонуємо його скоротити. Ми ведемо дискусії із цього приводу", - сказав Шеремета, відмовившись надати подробиці.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час засідання Європейської бізнес-асоціації заявив, що Кабінет міністрів розглядає можливість приватизації держпідприємств енергосектора на прозорих аукціонах.

За його словами, приватизація «Чорноморнафтогазу» та інших компаній, які є частиною «Нафтогазу України», сприятиме подоланню корупції в енергосекторі.

Крім того, прем'єр зазначив, що НАК «Нафтогаз» на сьогоднішній день є «вантажем для бюджету й непрозорим монстром».

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу й нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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«Нафтогаз» закінчив рік зі збитком у 12,5 млрд гривень

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» в 2013 році збільшила чистий збиток порівняно з 2012 роком на 14% - до 12,521 млрд грн з 10,968 млрд грн.

Про це йдеться у фінансовому звіті енергохолдингу, складеному за міжнародними стандартами.

Згідно з документом, чистий дохід компанії за підсумками 2013 року скоротився до 74,610 млрд грн із 97,409 млрд грн у 2012 році.

Валовий збиток «Нафтогазу» за минулий рік збільшився порівняно з 2012 роком до 674,775 млн грн із 424,784 млн грн.

«Нафтогаз» у 2013 році збільшив дохід від транзиту природного газу до країн Європейського Союзу і СНД до 23,94 млрд грн, що на 0,8% більше, ніж за 2012 рік, йдеться в звіті компанії.

Згідно зі звітом, у натуральному виразі компанія за 2013 рік збільшила транзит газу порівняно з 2012 роком до 86,13 млрд куб. м із 84,26 млрд куб. м.

Також повідомляється, що «Нафтогаз» за 2013 рік реалізував 29,36 млрд куб. м газу на суму 60,25 млрд грн, тоді як у 2012 році компанія реалізувала 41,93 млрд куб. м газу на суму 76,79 млрд грн.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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У банках «Форум» і «Меркурій» ввели тимчасові адміністрації

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 14 березня прийняв рішення про введення тимчасових адміністрацій у банках «Форум» і «Меркурій» терміном на 3 місяці, до 13 червня 2014, повідомляється на сайті фонду.

Фонд призначив тимчасовим адміністратором банку «Форум» Наталю Соловйову, банку «Меркурій» - Вадима Кононця.

За інформацією фонду, в період тимчасової адміністрації вкладники банків можуть отримати кошти за депозитами, термін дії яких закінчився, і за поточними рахунками, з відсотками на дату визнання банку неплатоспроможним, у межах 200 тис. грн.

Водночас, фонд наголошує, що подача заяв на виплату коштів до й у період тимчасової адміністрації законодавством не передбачена, і виплата коштів здійснюватиметься за списками вкладників, який формує уповноважена особа фонду.

Нагадаємо, що 3 березня Фонд гарантування вкладів фізосіб увів тимчасові адміністрації в «Брокбізнесбанку» і «Реал Банку», а 17 січня – в банку «Даніель».

Довідка УНІАН. Банк «Форум» (м. Київ) працює на ринку України з 1994 року і входить до групи великих банків. Основним власником банку є «Смарт-Холдинг» Вадима Новинського. Банк у 2013 році отримав 976,146 млн грн збитку, тоді як за 2012 рік банк отримав 4,284 млн грн прибутку.

Банк «Меркурій» працює на ринку України з 1992 року і входить до групи невеликих фінансових установ. Згідно з інформацією на сайті банку, основними його власниками є Любов Литвиненко і Олександр Олійник через компанії «Газко Захід», «Газко Схід» і «ДБК» (35,5489% акцій банку), а також інші фізичні та юридичні особи, ніхто з яких не є власником суттєвої частки.

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НБУ заспокоює кримчан, що банки регіону забезпечені готівковою гривнею

Із огляду на ситуацію та необхідність заходів безпеки при перевезенні цінностей, деякі відділення банків у Криму та Севастополі встановили певні ліміти на зняття готівки населенням, проте в даний час банки регіону забезпечені готівковою гривнею в достатній кількості, повідомляється на сайті Національного банку України.

«В останні дні існували певні труднощі із забезпеченням готівкою банківських відділень регіону, що було пов'язано із заходами безпеки з їх перевезення до Криму... На сьогодні Головне управління Національного банку України в АРК та банківські відділення в АРК і Севастополі забезпечені необхідною кількістю готівкової гривні», - йдеться в повідомленні.

При цьому Нацбанк закликає громадян не піддаватися на інформаційні провокації щодо розрахунків та будь-яких обмежень на території регіону. Згідно з чинним законодавством, єдиним законним засобом платежу на території України є національна валюта - гривня.

Також повідомляється, що Нацбанк доручив своєму управлінню в регіоні посилити моніторинг ситуації в банківській мережі. Зараз здійснюється постійний контакт з керівниками банківських установ, що працюють у регіоні, й у разі потреби в оперативному порядку проводяться наради та ухвалюються відповідні рішення.

Нацбанк наголосив, що керівництво регулятора і його Головного управління в АР Крим здійснюють посилений моніторинг і контроль ситуації в банківських установах регіону.

Нагадаємо, що 13 березня низка ЗМІ опублікували інформацію про рішення самопроголошеної Ради міністрів АР Крим обмежити доступ населення до готівкових коштів і депозитів на підставі фотографії відповідного документа в соціальній мережі Facebook.

Згодом нелегітимний голова Ради міністрів Сергій Аксьонов у своєму зверненні до кримчан, оприлюдненому на офіційній сторінці ради у мережі Facebook, заявив, що не підписував таких розпоряджень.

На початку березня в Криму банки були вимушені припинити роботу через загострення обстановки на півострові, проте 3 березня робота була відновлена. На даний момент у Криму на тлі нової хвилі ескалації конфлікту поновилися складнощі в роботі банків, обумовлені ажіотажем клієнтів, які бажають перевести свої вклади у готівку.

Як повідомляв УНІАН, рішення про введення якихось обмежень з видачі готівкових коштів у рамках чинного законодавства України може приймати виключно Національний банк і банки, а з тимчасового обмеження на зняття вкладів - виключно Національний банк.

Національний банк підтвердив, що банківські установи Криму працюють у звичайному режимі, і ніяких додаткових обмежень з реалізації відповідних прав громадян у цьому регіоні регулятор не упроваджував.

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Яценюк умовив США дати Україні ще $600 млн

США можуть збільшити пакет фінансової допомоги Україні в розмірі 1 млрд дол. ще на 600 млн доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк по завершенню свого візиту до США у коментарі журналістам в аеропорту «Бориспіль».

“Президент США, Конгрес, Сенат, американський народ надають безпрецедентну допомогу Україні, щоб зберегти територіальну цілісність і незалежність держави. Уряд США разом з Палатою представників прийняли рішення про додаткове виділення 1 млрд дол. США. І після моєї зустрічі із Президентом і спікером Бйнером не виключаємо, що такий пакет може бути додатково збільшений ще на 600 млн доларів США”, - сказав Яценюк.

За його словами, зараз очікується процедура голосування в американському Конгресі.

Як повідомляв УНІАН, Палата представників Конгресу США 6 березня переважною більшістю голосів схвалила пакет допомоги Україні. Відповідно до законопроекту, США нададуть Україні 1 мільярд доларів у вигляді гарантій за борговими зобов'язаннями.

Пакет покликаний відігравати допоміжну роль щодо набагато більшої програми допомоги, яку США лобіюють у Міжнародному валютному фонді.

УНІАН