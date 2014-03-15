Анонс на 17 березня
14:59, 15 березня 2014Різне
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Відбудеться брифінг на тему: "Прогноз гідрометеорологічних умов в Україні та заходи щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій". Учасники: Микола Кульбіда, директор Українського гідрометеорологічного центру; Володимир Демчук, начальник Відділу Департаменту реагування на надзвичайні ситуації.
* Брифінг міністра інфраструктури Максима Бурбака про основні завдання міністерства.
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