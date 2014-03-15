Анонс на 17 березня

Відбудеться брифінг на тему: "Прогноз гідрометеорологічних умов в Україні та заходи щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій". Учасники: Микола Кульбіда, директор Українського гідрометеорологічного центру; Володимир Демчук, начальник Відділу Департаменту реагування на надзвичайні ситуації. * Брифінг міністра інфраструктури Максима Бурбака про основні завдання міністерства. *** Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 590-45-63

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