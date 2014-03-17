Головою Держкомтелерадіо пропонують призначити президента УНІАН

Кабмін пропонує призначити головою Держкомтелерадіо президента УНІАН Олега Наливайка.

Кабінет міністрів України пропонує призначити головою Державного комітету телебачення і радіомовлення голови Національної спілки журналістів України, президента інформаційного агентства УНІАН Олега Наливайка. Відповідна ініціатива міститься в проекті постанови, зареєстрованому у Верховній Раді 17 березня. «Призначити Наливайко Олега Ігоровича головою Державного комітету телебачення і радіомовлення України», - сказано в тексті постанови. Як повідомляв УНІАН, 15 березня Верховна Рада України прийняла постанову «Про звільнення Олександра Курдіновича з посади голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України». За це рішення проголосували 238 з 271 народного депутата, зареєстрованих у сесійній залі. Постановою передбачено звільнення Курдіновича із зазначеної посади за власним бажанням. Наливайко у 2009-2010 роках виконував обов'язки голови Держкомтелерадіо.

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