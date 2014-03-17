ТОП-10 (17 березня)

Україна спочатку проведе реформи, а потім повністю розрахується за російський газ

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами за місяць зріс на 12%

Швейцарська прокуратура провела обшук в офісі компанії Ахметова

Збиток проблемного банку «Форум» досяг понад 6 млрд гривень

Офіційною валютою Криму оголошено рубль, гривня буде ходити до 2016 року

Крим націоналізував «Чорноморнафтогаз» та Феодосійську нафтобазу

Головою "Укравтодору" став Олександр Малин

Головою Укртрансінспекції призначили Валерія Черненка

Суд скасував арешт банківських рахунків WebMoney

Облгази зобов'язали усунути посередників і знизити витрати

***

Україна спочатку проведе реформи, а потім повністю розрахується за російський газ

Україна планує повністю розрахуватися з Росією за боргами за газ після реалізації плану реформ, який зараз узгоджується з Міжнародним валютним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан перед засіданням уряду.

Він висловив надію, що Росія з розумінням поставиться до положення України, яка, незважаючи на важку економічну ситуацію, продовжує погашати борг за газ.

За його словами, Україна планує повністю розрахуватися з Росією за боргами за газ після реалізації плану реформ, який зараз узгоджується з МВФ.

Продан повідомив, що "оплата за лютий (за газ) становила близько 90 млн доларів, залишилося заплатити 350 млн доларів, а всього борг за 2013 рік становить 1,5 млрд доларів".

Як повідомляв УНІАН, 7 березня «Газпром» заявив, що борг НАК «Нафтогаз України» за російський газ становить 1,89 млрд дол.

Того ж дня глава російської компанії Олексій Міллер натякнув на можливість припинення постачань газу в Україну у випадку несплати за поставлений газ.

Нагадаємо, що 4 березня в Києві почала роботу місія Міжнародного валютного фонду під керівництвом Миколи Георгієва.

Уряд України звернувся до МВФ з пропозицією відновити діалог наприкінці лютого - відразу ж після затвердження нового складу Кабінету міністрів. Можливий розмір фінансової допомоги, яку Україна розраховує отримати, становить близько 15 млрд дол. протягом 2,5 років.

При цьому перший кредитний транш Україна може отримати вже на початку квітня. На думку опитаних УНІАН експертів, він становитиме 2-3 млрд дол.

Директор департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Джеррі Райс у ході традиційного брифінгу у Вашингтоні заявив, що рішення про нову програму співпраці між Україною і Міжнародним валютним фондом може бути прийнято в стислі терміни, і ключовим для Фонду стане не політична стабільність в країні, а бажання уряду реалізувати план реформ.

***

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами за місяць зріс на 12%

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України в січні 2014 року становив 142,8 млн. дол., що на 15,2 млн. дол., або на 11,91%, більше дефіциту за підсумками січня 2013 року в 127,6 млн. дол., повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, в січні 2014 року порівняно з січнем 2013 року експорт товарів із України знизився на 12,3% - до 4,389 млрд дол., імпорт - на 11,7%, до 4,531 млрд дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту в січні 2014 року становив 0,97 (у січні 2013 – 0,98).

За звітний період Україна здійснювала зовнішньоторговельні операції з партнерами зі 180 країн світу.

За даними Держстату, в січні 2014 року дефіцит зовнішньої торгівлі товарами з найбільшим торговим партнером України, Росією, становив 716,734 млн. дол., що на 130,668 млн. дол., або на 22,3%, більше, ніж у січні 2013 року.

За підсумками січня 2014 року порівняно з січнем 2013 року імпорт природного газу знизився на 34,9% - до 663,438 млн. дол., імпорт кам'яного вугілля - на 34%, до 96,227 млн. дол., тоді як імпорт сирої нафти (включаючи газовий конденсат) зріс на 74,3%, до 105,306 млн. дол.

У січні 2014 року порівняно з січнем 2013 року Україна скоротила експорт чорних металів на 0,8% - до 1,140 млрд дол., експорт виробів із чорних металів - на 13,7%, до 117,298 млрд дол.

Імпорт машин, устаткування і механізмів, а також електротехнічного устаткування в січні 2014 року проти січня 2013 року знизився на 23,5% - до 552,191 млн. дол., експорт – на 12,3%, до 407,336 млн. дол.

Експорт зернових у січні 2014 року проти січня 2013 року зріс на 0,7% - до 559,141 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України в 2013 році становив 13,652 млрд дол., що на 13,85% менше дефіциту 2012 року а 15,848 млрд дол.

За підсумками 2012 року негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 15,848 млрд дол.

***

Швейцарська прокуратура провела обшук в офісі компанії Ахметова

Швейцарська прокуратура в офісі компанії Ріната Ахметова DTEK Trading, яка була створена материнською компанією для прямого виходу на енергетичні ринки Європи, шукала сліди корумпованих українських чиновників.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook заявила директор зі зв'язків із громадськістю і комунікацій компанії СКМ (ДТЕК входить до холдингу СКМ) Наталя Ємченко.

«Все спілкування тривало більше години. Прокуратура попросила документи, офіс їх надав. Основне питання, на яке вони хотіли одержати відповідь, наскільки ми розуміємо: «Чи не було у вас спільного бізнесу з компаніями деяких українських чиновників, стосовно яких ми ведемо слідство», - повідомила Ємченко.

Нижче Ємченко навела офіційну позицію ДТЕК із цього приводу.

«Компанія ДТЕК підтверджує, що в рамках слідчих дій швейцарської влади щодо діяльності ряду колишніх чиновників України ми надали правоохоронним органам Швейцарії фінансові та юридичні документи наших швейцарських дочірніх підрозділів для вивчення. Оскільки компанія ДТЕК є повністю прозорою і здійснює свою діяльність суворо в рамках чинних законів, ми надамо все необхідне сприяння слідчим заходам. Ми також не бачимо жодних ризиків для нашого бізнесу у зв'язку з проведенням цього розслідування», - наголошується в повідомленні директора зі зв'язків із громадськістю і комунікацій компанії СКМ у соцмережі Facebook.

Як повідомляв УНІАН, згідно з повідомленням швейцарських ЗМІ, 27 лютого 2014 року Швейцарська прокуратура провела обшук в офісі компанії Ріната Ахметова DTEK Trading.

Довідка УНІАН. ДТЕК – найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України, що входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент». ДТЕК створений в 2005 році для управління енергетичними активами групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок із видобутку і збагачення вугілля, виробництва і реалізації електроенергії.

***

Збиток проблемного банку «Форум» досяг понад 6 млрд гривень

Банк «Форум», в якому Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 14 березня запровадив тимчасову адміністрацію, станом на 1 березня нагромадив 6,034 млрд грн збитку, повідомляється у звітності, оприлюдненій на сайті фонду.

Фонд оцінює обсяг коштів, які можуть бути відшкодовані вкладникам за рахунок коштів фонду, в 3,042 млрд грн, що становить 57,59 % загального обсягу коштів фізосіб у банку за даними звітності.

Також повідомляється, що фонд шукає інвесторів для виведення банку з ринку, до участі в купівлі активів і передачі зобов'язань допускаються виключно банківські установи.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 14 березня запровадив тимчасові адміністрації в банки «Форум» і «Меркурій» строком на 3 місяці, до 13 червня 2014 року, на основі рішення НБУ про визнання цих банків неплатоспроможними.

Раніше, 3 березня, фонд запровадив тимчасові адміністрації в «Брокбізнесбанку» і «Реал Банку», 17 січня - у банку «Даніель». Таким чином, з початку поточного року тимчасову адміністрацію запроваджено в 5 банках. Також фонд наразі продовжує ліквідацію банків «Таврика», «Ерде Банк», «Базис», «Інноваційно-промисловий банк», «Столиця», «Соцком Банк», «Володимирський», «Діалогбанк», але виплати вкладникам цих банків, які покладено відшкодувати за рахунок коштів фонду, здійснено практично на 100 %.Обсяг фінансових ресурсів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 1 березня 2014 року становив 8,176 млрд грн.

Довідка УНІАН. Банк «Форум» (Київ) працює на ринку України з 1994 року і входить до групи великих банків. Основним власником банку є «Смарт-Холдинг» Вадима Новінського.

***

Офіційною валютою Криму оголошено рубль, гривня буде ходити до 2016 року

Розпущений Верховною Радою України парламент Криму оголосив офіційною грошовою одиницею (валютою) Республіки Крим російський рубль, також до 1 січня 2016 року офіційною валютою буде й українська гривня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-центр парламенту Республіки Крим.

Зокрема, нелегітимній парламент затвердив Тимчасове положення про Банк Криму.

«Офіційною грошовою одиницею (валютою) Республіки Крим є російський рубль, а також до 1 січня 2016 року офіційною валютою, відповідно до статті 48 Тимчасового положення, буде українська гривня», - зазначається у рішенні.

***

Крим націоналізував «Чорноморнафтогаз» та Феодосійську нафтобазу

Розпущений Верховною Радою України кримський парламент прийняв рішення визнати власністю Криму майно держкомпаній «Феодосійське підприємство із забезпечення нафтопродуктами» (Феодосія) і «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь), включаючи континентальний шельф.

Як повідомив прес-центр парламенту, про це сказано в прийнятій на позачерговій сесії в понеділок постанові «Про питання енергетичної безпеки Республіки Крим».

Згідно з цим рішенням, Рада міністрів Криму дістала згоду на створення Кримського республіканського підприємства «Чорноморнафтогаз» і «Феодосійське підприємство із забезпечення нафтопродуктами». Керувати ними буде Міністерство палива та енергетики Криму.

«Власністю Республіки Крим є рухоме і нерухоме майно публічного акціонерного товариства "Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз», розташоване на території Республіки Крим, її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони, яке увійшло і не ввійшло до статутного капіталу Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" у складі необоротних (у тому числі нематеріальних) і оборотних активів, у тому числі державне (України) майно, яке передано йому в користування і перебуває на балансовому і позабалансовому обліку, а також рухоме і нерухоме майно Публічного акціонерного товариства "Укртрансгаз", розташоване на території Республіки Крим, яке увійшло і не ввійшло до статутного капіталу ПАТ "Укртрансгаз" і перебуває на її балансовому і позабалансовому обліку, у складі необоротних (у тому числі нематеріальних) і оборотних активів», - йдеться в постанові.

Крім того, постановою встановлено, що власністю РК є рухоме і нерухоме майно держпідприємства «Феодосійське підприємство із забезпечення нафтопродуктами», розташоване на території Республіки Крим, «у складі необоротних (у тому числі нематеріальних) і оборотних активів, яке перебуває на її балансовому і позабалансовому обліку».

Як повідомляв УНІАН, розпущений Верховною Радою України парламент Автономної Республіки Крим у понеділок проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим - і звернувся до Російської Федерації з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ як нового суб'єкта зі статусом республіки. Також передбачається, що місто Севастополь буде мати особливий статус у Республіці Крим.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

«Феодосійське підприємство із забезпечення нафтопродуктами» є одним з найбільших у сфері надання послуг з перевалки нафти і нафтопродуктів в Україну. Підприємство надає тьакі послуги: роботи з перевалки сирої нафти з виконанням умови збереження якості трьох сортів одночасно; роботи з перевалки світлих нафтопродуктів з виконанням умови збереження якості чотирьох сортів; роботи з лабораторних випробувань моторних палив і аналізу нафти, світлих і темних нафтопродуктів на відповідність вимогам державних стандартів і діючих нормативних документів.

***

Головою "Укравтодору" став Олександр Малин

Кабінет міністрів України призначив Олександра Маліна головою Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор").

Відповідне розпорядження уряду №186-р від 12 березня 2014 року опубліковано на сайті Кабміну.

"Призначити Маліна Олександра Львовича головою Державного агентства автомобільних доріг України", - сказано в документі.

Крім того, згідно з розпорядженням уряду №185-р від 12 березня, Кабмін також звільнив Михайла Зварича з посади першого заступника голови "Укравтодору".

Як повідомляв УНІАН, згідно з розпорядженням уряду №184-р від 12 березня 2014 року, Кабмін звільнив Євгена Прусенка з посади голови "Укравтодору" за власним бажанням.

До призначення головою "Укравтодору" 23 квітня 2013 року Прусенко обіймав посаду радника глави відомства.

Малін з квітня 2010 року був заступником голови Одеської обласної державної адміністрації з питань ЖКГ.

***

Головою Укртрансінспекції призначили Валерія Черненка

Кабінет міністрів України призначив Валерія Черненка головою Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція).

Відповідне розпорядження уряду №188-р від 12 березня 2014 року опубліковано на сайті Кабміну.

"Призначити Черненка Валерія Михайловича головою Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті", - сказано в документі.

Також розпорядженням №187-р Кабмін звільнив з посади голови Укртрансінспекції Євгена Пронченка за власним бажанням.

Як повідомляв УНІАН, Євген Пронченко обіймав посаду голови Укртрансінспекції з грудня 2011 року.

Довідка УНІАН. Валерій Черненко раніше обіймав посаду голови ради Асоціації міжнародних автоперевізників (АсМАП) України в Київській області.

Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція) створена Указом Президента №370/2011 від 6 квітня 2011 року. Укртрансінспекція займається видачею дозвільних документів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів і здійснює контроль за міжнародними автомобільними перевезеннями.

***

Суд скасував арешт банківських рахунків WebMoney

Суд скасував арешт коштів на банківських рахунках української компанії-гаранта WebMoney.UA, і компанії вдалося розблоковувати гроші користувачів, повідомляється на сайті компанії.

«Постановою суду арешт коштів на банківських рахунках української компанії-гаранта було скасовано. Таким чином, нам вдалося розблоковувати гроші користувачів, і сьогодні ми відновлюємо "виведення" WMU», - говориться в повідомленні.

Компанія нагадала, що з червня 2013 року, перебуваючи під жорстким пресингом чиновників Міністерства доходів і зборів, всі свої зусилля спрямовувала на вирішення проблем, що виникли, в правовому полі. «Ми не могли змиритися з тим, що заручниками дій фіскальних органів стали більш як два мільйони користувачів. Тому повернення їхніх коштів весь цей час було для нас пріоритетним завданням», - наголошується в повідомленні.

Компанія подякувала клієнтам, партнерам і громадським організаціям за розуміння і витримку і повідомила, що ще має відбутися закриття «сфабрикованого» кримінального провадження.

«Твердий правовий базис, перевірений багаторічною практикою і підтверджений численними висновками правових експертиз наших операцій, дає підстави команді WebMoney.UA з упевненістю дивитися в майбутнє і гарантувати виконання своїх зобов'язань перед користувачами», - наголосили в компанії.

Як повідомляв УНІАН, влітку минулого року контролюючі органи виявили значні порушення в роботі товариства з обмеженою відповідальністю, що є гарантом діяльності платіжної системи WebMoney Transfer на території України. В результаті Міндоходів заблокувало на пов'язаних з електронною системою розрахунків WebMoney рахунках понад 60 млн. грн. Пізніше WebMoney повідомила про часткове відновлення своєї діяльності в Україні.

***

Облгази зобов'язали усунути посередників і знизити витрати

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, зобов'язала обласні газопостачальні підприємства усунути посередників з процесу закупівель ресурсів і знизити витрати, повідомляє прес-служба НКРЕ.

«Вжити заходів для виведення посередників з процесу поставок матеріально-технічних ресурсів, послуг виробничого і невиробничого характеру», - зазначається у повідомленні.

Також НКРЕ зобов'язала облгази забезпечити перегляд умов укладених договорів на поставки матеріально-технічних ресурсів і послуг у частині зниження цін закупівель ресурсів і послуг. При цьому газопостачальні підприємства мають відповідно знизити тарифи транспортування природного газу розподільними трубопроводами.

Крім того, НКРЕ вимагає також скоротити закупівлі легкових автомобілів, які обслуговують апарати підприємств, меблів, обчислювальної техніки, ремонтів офісних приміщень, засобів мобільного зв'язку тощо.

Як повідомляв УНІАН, Міненерговугілля найближчим часом має намір впритул зайнятися аналізом роботи енергетичних компаній. Зокрема, планує усунути сумнівних учасників договорів з видобутку сланцевого газу на Юзівському і Олесському родовищах, які розробляються американськими нафтогазовими компаніями Shell і Chevron. Також посередники будуть виключені з операцій з поставок вугілля на теплоелектростанції. Вже доручено керівникам держшахт спільно з держпідприємством «Вугілля України» до 21 березня п.р. переглянути всі контракти на поставки збагаченого вугілля.

УНІАН