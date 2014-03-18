ТОП-10 (18 березня)

Яценюк пояснив, чому відклали підписання економічної частини Угоди з ЄС

Переговори щодо створення Причорноморського зернового пулу призупинені

Спад промвиробництва в лютому сповільнився до 3,7%

Міжнародна фінансова корпорація збільшить інвестиції в Україну

МЗС заявляє, що Україна має право майже на п'яту частину активів колишнього СРСР

У Луганській області збираються зняти карантин, введений через африканську чуму свиней

Мінфін сьогодні не зміг продати облігації внутрішньої держпозики

НБУ просять скасувати заборону на зміну валютного курсу протягом дня

«Нафтогаз» вимагає, щоб «Чорноморнафтогаз» повернув 11,6 млрд гривень

Россільгоспнагляд виявив на кордоні "небезпечну" продукцію з України

***

Яценюк пояснив, чому відклали підписання економічної частини Угоди з ЄС

Україна відклала підписання економічного розділу Угоди про асоціацію з ЄС у зв'язку з побоюваннями можливих негативних наслідків дії цього документа для східних промислових областей.

Про це прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив у зверненні до жителів південних і східних областей України.

Він нагадав, що 21 березня в Брюсселі планується підписання політичної частини Угоди про асоціацію з ЄС.

«Ми відклали поки що підписання економічного розділу цього документа, зважаючи на переживання і побоювання, чи не приведе зона вільної торгівлі до негативних наслідків для індустріальних регіонів, а це в першу чергу Схід. З цього питання ми проведемо додаткові консультації. Наразі ж ЄС ухвалив рішення в односторонньому порядку відкрити свої ринки для українських товарів, що стане доброю підмогою для нашої економіки», - сказав Яценюк.

При цьому він підкреслив, що “зв'язки з ЄС і Росією ми не розглядаємо за принципом «або-або».

“Незважаючи на катастрофічне погіршення відносин з Росією, допущене не з нашої вини, незважаючи на збройну агресію Росії проти України, я зроблю все можливе, щоб не просто зберегти мир, але й побудувати з Росією справжні партнерські і добросусідські відносини”, - додав прем'єр.

***

Переговори щодо створення Причорноморського зернового пулу призупинені

Переговори щодо створення Причорноморського зернового пулу України, Росії і Казахстану були призупинені, оскільки без України його створення неможливе, повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на президента Російського зернового союзу Аркадія Злочевського.

“Без України пул безглуздий”, - сказав Злочевський.

За його словами, після зміни влади в Україні про створення такого економічного об'єднання “нема з ким розмовляти”.

“Мабуть, питання тимчасово треба призупинити і чекати стабілізації в Україні, щоб відновлювати цю тему взагалі”, - сказав Злочевський.

Як повідомляв УНІАН, ідея створення зернового пулу між Україною, РФ і Казахстаном обговорюється вже кілька років, однак конкретних рішень прийнято не було. Переговори активізувалися в новій стадії в жовтні 2013 року, проте екс-міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк неодноразово називав цю ідею невигідною і неперспективною.

Причорноморський зерновий пул мав на меті маркетингове та логістичне об'єднання країн, що використовують чорноморські порти для експорту зерна на світовий ринок.

***

Спад промвиробництва в лютому сповільнився до 3,7%

Спад промислового виробництва в Україні в лютому 2014 року порівняно з лютим 2013 року сповільнився до 3,7% із 5%, зафіксованих у січні 2014 року порівняно з січнем 2013 року, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, в лютому 2014 року порівняно з січнем 2014 року зафіксовано зростання промвиробництва на 0,3%, тоді як раніше, в січні 2014 року порівняно з груднем 2013 року був зафіксований спад на 16%.

За січень-лютий цього року порівняно з аналогічним періодом минулого року зафіксований спад промвиробництва на 4,2%.

Зростання виробництва в лютому 2014 року порівняно з лютим 2013 року зафіксовано лише у виробництві меблів — на 7,6%, виробництві фармацевтичних препаратів — на 4%, постачанні електроенергії та газу — на 2,7%, видобутку сирої нафти й природного газу — на 1,6%.

Решта галузей за зазначений період показала падіння, й найбільший спад зафіксовано в машинобудуванні - на 14,8%, металургійному виробництві - на 10,9%, виробництві виробів із дерева — на 6,4%, виробництві хімічних речовин і продукції — на 5,9%, виробництві гумових і пластмасових виробів - на 5,4%, текстильному виробництві — на 5,4%.

Як повідомляв УНІАН, спад промвиробництва в січні 2014 року порівняно з січнем 2013 року становив 5%, щодо попереднього місяця - 16%.

За підсумками 2013 року спад промвиробництва становив 0,5%, 2012 року — також 0,5%, тоді як у 2011 році промвиробництво в Україні зросло на 7,6%.

***

Міжнародна фінансова корпорація збільшить інвестиції в Україну

Міжнародна фінансова корпорація (МФК) має намір збільшувати фінансування інвестиційних проектів в Україні, повідомляється на сайті Національного банку України.

Міжнародна фінансова корпорація (МФК) має намір збільшувати фінансування інвестиційних проектів в Україні, повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, про це заявили представники МФК на чолі з головою регіонального представництва фінансової корпорації в Україні Руфатом Алімардановим під час зустрічі з головою Національного банку України Степаном Кубівим 17 березня.

«Представники МФК висловили готовність і надалі підтримувати Україну шляхом фінансування інвестиційних проектів і упровадження консультаційних програм. Було повідомлено про наміри МФК нарощувати свою інвестиційну діяльність в Україні», - йдеться у повідомленні.

У ході зустрічі Алімарданов повідомив про намір МФК продовжити довгостроковий проект у рамках програми Світового банку в обсязі 3 млрд дол. з фінансування в 2014 році близько 400 млн дол. у розвиток банківського сектора, агробізнесу й інфраструктури, підвищення енергоефективності, підтримку малого і середнього підприємництва. Також, за його словами, значна увага приділятиметься торговому фінансуванню через українські банки.

Представники корпорації зазначили, що на сьогодні загальний портфель інвестицій МФК в Україну становить понад 1 млрд дол., з яких 40% спрямовано у сільськогосподарський сектор і інфраструктуру.

Голова НБУ поінформував учасників зустрічі про поточну ситуацію в Україні і подякував МФК за співпрацю і партнерство з Нацбанком. Він також зазначив, що регулятор використовує всі можливі механізми для поліпшення інвестиційного клімату в Україні і продовжує політику відвертості, яка сприяє забезпеченню сталого припливу інвестицій в Україну.

Як повідомляв УНІАН, останніми тижнями керівництво Нацбанку проводить постійний діалог і консультації з представниками фінансового і банківського секторів з метою спільного вироблення програми послідовних кроків для поліпшення інвестиційного клімату і оздоровлення вітчизняної економіки. Зокрема, відбулася нарада з керівниками малих і середніх банків країни, зустрічі з делегатами Європейського банку реконструкції та розвитку, Німецького банку розвитку KFW, Дойче Банку і низки вітчизняних фінансових установ.

***

МЗС заявляє, що Україна має право майже на п'яту частину активів колишнього СРСР

Україна має право претендувати на 16,37% активів колишнього Радянського Союзу.

Росія вже понад 20 років приховує інформацію про радянських активах / telegraf.com.ua

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс.

“Ми маємо право претендувати на 16,37% від усіх активів Радянського Союзу - це і нерухомість за кордоном, і золотовалютний запас, і алмазний фонд, і активи по боргам, які інші держави мали перед Радянським Союзом, тобто всі можливі активи, ми на них маємо право претендувати”, - сказав Перебийніс.

За його словами, вже понад 20 років, незважаючи на неодноразові звернення України, російська сторона не надала чіткого переліку всіх активів, які були в Радянському Союзі на момент його розпаду. “Ці факти РФ завжди приховувалися, і так досі жодній з республік колишнього Радянського союзу такі дані не були розкриті”, - сказав він.

Перебийніс також зазначив, що угода між Україною і РФ про врегулювання питань правонаступництва стосовно зовнішнього державного боргу та активів колишнього СРСР від 1994 року не є чинною, оскільки Україна не ратифікувала цей документ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖУкраїна планує повернути у свою власність частину закордонного майна колишнього СРСР – Мін’юст

“Російська Федерація вчора озвучила суму в 20 млрд доларів, яку Україна має їй заплатити, якщо буде претендувати, то хай Російська Федерація озвучить обсяг тих активів, які були в Радянському Союзі на момент розпаду”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня на засіданні Кабінету міністрів прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив Міністерству закордонних справ невідкладно підготувати правову позицію із захисту національних інтересів України при розподілі коштів і майна колишнього СРСР.

"Фактично не завершено розподіл майна Радянського союзу, і Україна має легітимні й законні претензії до Росії на те майно, яке Росія незаконно залишила за собою", – підкреслив глава уряду.

Мін'юст заявив, що Україна має намір повернути частину активів колишнього Радянського Союзу як закордонних, так і внутрішньодержавних. Зокрема, йдеться про 80 млрд доларів вкладників колишнього "Сбербанку" СРСР.

***

У Луганській області збираються зняти карантин, введений через африканську чуму свиней

Карантин у Луганській області та двох районах Донецької й Харківської областей, введений через спалахи африканської чуми свиней (АЧС) на кордоні з Росією, може бути знято вже найближчим часом, повідомив голова Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України Володимир Горжеєв.

“Із двох пунктів (де була виявлена АЧС - УНІАН) карантин уже знято. Думаю, найближчим часом ми будемо знімати з інших двох пунктів”, - сказав Горжеєв.

За його словами, Україна зазнала мінімальних збитків від ліквідації африканської чуми в Луганській області.

“На сьогоднішній день збитки абсолютно мінімальні. Готуються матеріали, збитки приблизно 167 тис. грн - це невеликі збитки”, - сказав Горжеєв.

Голова відомства зазначив, що на сьогоднішній день Держветфітослужба очікує відповіді від фахівців із Росії, які провели огляд карантинної зони в Україні на предмет проведення заходів щодо ліквідації вогнищ спалаху АЧС та готують свої висновки. За словами Горжеєва, відомство очікує обмеження Росією експорту свинини тільки з Луганської області та двох районів Донецької та Харківської областей.

“Ми відповіли на запитання Російської Федерації. Показали відкрито всі ті заходи, які ми проводимо з ліквідації. Очікуємо оцінки від Російської Федерації, і ми добиваємося того, щоб була закрита лише Луганська область, два райони в Харківській і Донецькій областях, а вся інша територія України могла експортувати свою продукцію”, - сказав він.

Разом з тим, Горжеєв повідомив, що Україна готує перегляд заборони на імпорт свинини з Литви та Польщі, який було обмежено через загрозу АЧС.

“Україна закрила тільки Литву і Польщу (ввезення свинини з цих країн - УНІАН). Але ми будемо розглядати і переглядати питання по ходу того, як там буде розгортатися епізоотична ситуація в цих країнах”, - сказав Горжеєв.

Також голова Держветфітослужби повідомив, що зараз проходить повна депопуляція диких кабанів у карантинних регіонах, яка буде закінчена протягом тижня.

“Зараз проводиться повна депопуляція диких кабанів. Буде закінчена протягом тижня. Можна сказати відверто, що вона проводиться дещо повільно, але був зроблений акцент на тому, щоб губернатори взяли цю ситуацію під контроль”, - сказав Горжеєв.

Як повідомляв УНІАН, у Луганській області було зафіксовано чотири випадки захворювання тварин африканською чумою свиней. Позитивний результат на наявність збудника АЧС у трьох випадках було виявлено в тушках загиблих диких кабанів і один у тварині з домашнього господарства.

Через спалах АЧС в Україні, Росія ввела тимчасове обмеження на постачання живих свиней та продукції свинарства з території Луганської області, а також посилила контроль за ввезенням на російську територію тваринницької продукції в ручній поклажі та багажі.

Разом з тим, Україна обмежила ввезення такої продукції з Литви та Польщі через загрозу поширення АЧС.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине.

***

Мінфін сьогодні не зміг продати облігації внутрішньої держпозики

Міністерство фінансів України на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 18 березня не залучило кошти до держбюджету, повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, інвестори подали дві заявки на придбання облігацій у національній валюті терміном обігу 91 день і 9 місяців по 5 млн грн кожна за ставкою 21% і 22%, відповідно, але Мінфін залишив їх без задоволення.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у березні провів чотири ОВДП-аукціони і залучив до держбюджету 2,785 млрд грн. Міністерство планує в березні провести ще один аукціон із продажу ОВДП - 25 березня.

За оперативними даними Держказначейства на 17 березня, з початку року до держбюджету надійшло 24,052 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 14,137 млрд грн, на обслуговування держборгу - 6,202 млрд грн.

Станом на 18 березня, обсяг ОВДП, що знаходяться в обігу, за сумою основного боргу становив 274,708 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходилися держпапери на суму 169,692 млрд грн, у власності банків - 79,876 млрд грн, нерезидентів - 13,947 млрд грн.

У 2013 році Мінфін у результаті аукціонів із розміщення ОВДП залучив до держбюджету 50,5 млрд грн, 5,3 млрд дол. і 0,1 млрд євро (108,650 млрд грн за курсорм НБУ).

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2014 рік», граничний рівень держборгу на 2014 рік встановлено на рівні 585,484 млрд грн, або 35% ВВП.

***

НБУ просять скасувати заборону на зміну валютного курсу протягом дня

Асоціація «Український кредитово-банківський союз» (УКБС) звернулася до Національного банку України з пропозицією скасувати постанову №538 від 9 лютого 2009 року, яка забороняє банкам змінювати валютний курс протягом операційного дня.

«Експерти УКБС позитивно оцінили зміни валютного регулювання. Проте вважають, що одночасно слід скасувати норму, що забороняє зміну валютного курсу протягом операційного дня в межах однієї фінустанови», - йдеться в повідомленні асоціації, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

На думку банкірів, оскільки валютний курс встановлюється на початок робочого дня на базі вчорашнього стану міжбанківського ринку, то він не враховує попит і пропозицію як на світовому, так і на внутрішньому валютному ринку.

«Для компенсації втрат банки вимушені закладати максимальний поріг (маржу) можливого відхилення між курсами купівлі і продажу валют. Крім того, виникає загроза припинення валютно-обмінних операцій у випадку, якщо поточні валютні коливання істотно перевищують встановлений на початок робочого дня курс», - зазначають банкіри.

У зв'язку з цим УКБС пропонує скасувати існуючу заборону й дозволити банкам корегувати курс двічі на день, що, на їхню думку, усуне вказані ризики й створить умови для врахування об'єктивних ринкових чинників курсоутворення, а також наблизить валютний курс до економічно обгрунтованого рівня.

«Заходи, які були адекватними при фіксованому курсі, втратили свою актуальність в умовах гнучкого курсу, оскільки не відповідають потребам ринку», - зазначає генеральний директор асоціації Галина Оліфер.

За її словами, можливість оперативної реакції на зміну ринкової кон'юнктури дозволить банкам не лише забезпечити безперебійне здійснення валютно-обмінних операцій для населення протягом усього дня, але й зменшить маржу при купівлі-продажі валют.

Оліфер вважає, що цей захід дозволить знизити напругу і детінізувати валютний ринок, а також сприятиме стабілізації курсу гривні.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 18 березня, на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні що долара закрилися на рівні 10,0500/10,1500 грн/дол., при цьому котирування протягом торгів досягали значень 10,1000/10,5000 грн/дол. Таким чином, курс гривні після стабілізації з 28 лютого до 9,2300/9,2400 грн/дол. минулого тижня знову почав просідати.

Із 7 лютого Національний банк України перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку, і тепер офіційний курс гривні до долара встановлюється на підставі рередньоринкового курсу на міжбанківському ринку.

***

«Нафтогаз» вимагає, щоб «Чорноморнафтогаз» повернув 11,6 млрд гривень

НАК «Нафтогаз України» в судовому порядку вимагає повернення 11,614 млрд грн від великого видобувача газу держкомпанії «Чорноморнафтогаз», над якоюсамопроголошена влада Криму встановила контроль.

Про це йдеться в матеріалах восьми судових позовів, поданих «Нафтогазом» до госпсуду АР Крим 6 і 7 лютого 2014 року.

Згідно з документами, «Нафтогаз» вимагає від «Чорноморнафтогазу» розплатитися за кредитами, які були надані кримській компанії впродовж 2009-2012 рр.

Кредити надавалися на безпроцентній основі з метою фінансування заходів щодо реалізації пріоритетних інвестиційних проектів, проведення бурових робіт, облаштування діючих родовищ, заходів щодо технічного розвитку, ремонту та модернізації виробничих об'єктів, а також для погашення кредиторської заборгованості.

Суд визнав подані матеріали достатніми для ухвалення позовної заяви до розгляду.

Проте, «Чорноморнафтогаз» подав низку зустрічних позовів із вимогою пролонгувати кредитні угоди ще на рік, до кінця 2014 року.

Судові позови двох компаній в українських судах тривають й досі.

Довідка УНІАН. «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» й спеціалізується на розвідці та видобутку нафти й газу в акваторії Чорного та Азовського морів.

Наразі на балансі «Чорноморнафтогазу» знаходиться 17 родовищ, із яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових. Сумарні запаси всіх родовищ на сьогоднішній день становлять: за природним газом – 58,56 млрд куб. м, за газовим конденсатом – 1231 тис. тонн, за нафтою – 2530 тис. тонн.

***

Россільгоспнагляд виявив на кордоні "небезпечну" продукцію з України

Управління Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Російської Федерації (Россільгоспнагляд) виявило 10 партій небезпечної тваринницької продукції в пунктах пропуску через російсько-український кордон, неподалік від вогнища африканської чуми свиней (АЧС) у Луганській області, повідомила прес-служба Россільгоспнагляду.

“Минулого тижня в пунктах пропуску через державний кордон із Україною фахівцями управління Россільгоспнагляду з Білгородської області виявлено 10 партій продукції тваринного походження, що перевозилися в багажі й ручній поклажі без ветеринарних супровідних документів”, - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що найбільше порушень виявлено в пункті пропуску «Ровеньки», що граничить з Луганською областю України, де було зареєстровано вогнище африканської чуми свиней.

За даними Россільгоспнагляду, також сало й м'ясопродукти без ветеринарно-супровідних документів вилучалися у громадян України, що в'їжджають на територію Росії через пункти пропуску Грайворон і Нехотєєвка. Частину продукції утилізовано, частину повернено на територію України.

Як повідомляв УНІАН, у Луганській області за останній час було зафіксовано чотири випадки захворювання тварин на африканську чуму свиней. У трьох випадках збудник АЧС був виявлений в тушках загиблих диких кабанів і в одному - в тварині з домашнього господарства.

Через спалах АЧС в Україні Росія ввела тимчасове обмеження на поставки живих свиней і продукції свинарства з території Луганської області, а також посилила контроль за ввезенням на російську територію тваринницької продукції в ручній поклажі й багажі.

Разом із тим Україна обмежила ввезення такої продукції з Литви та Польщі через загрозу розповсюдження АЧС.

*** Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагиозное вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами й механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Для людини АЧС не є небезпечною.

УНІАН