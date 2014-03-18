Анонс на 19 березня

* Під головуванням прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка відбудеться засідання Уряду.

* Круглий стіл на тему: «Радикальні реформи АПК: можливості і проблеми». Організатори: Міжнародний Фонд Блейзера та Всеукраїнське об'єднання організацій роботодавців «Федерація роботодавців агропромислового комплексу та продовольства України». Учасники: Леонід Козаченко, президент Української аграрної конфедерації Сергій Тригубенко, президент Федерації роботодавців АПК; Володимир Лапа, генеральний директор УКАБ; Лариса Старикова, координатор аналітичного центру Аграрного Союзу України, Вадим Бодаєв, виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера; Тамара Кирик, експерт по сільському господарству Міжнародного Фонду Блейзера.

* Прес-конференція представників виробників фармацевтичної галузі України щодо наявних фактів порушення чинного законодавства України Держлікслужбою України та протиправних дій посадових осіб Держлікслужби щодо зупинення виробничого процесу на вітчизняних фармпідприємствах. Учасники: заступник генерального директора ТДВ І"нтерхім" Д.Позигун, генеральний деректор "ЗАТ " Інфузія" В.Лимарь, директор "Асоціації виробників ліків України" О.Алексеєва, експерт Незалежної комісії з питань встановлення фактів і обставин зупинки виробничого процесу на ряді українських фармпідприємств, президент всеукраїнської благодійної організації "Рада захисту прав та безпеки пацієнтів" В.Сердюк, голова Всеукраїнської наркологічної асоціації О.Виєвський.



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