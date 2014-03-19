ТОП-10 (19 березня)

Яценюк пропонує оподатковувати доходи з депозитів понад 50 тис. гривень

Кабмін розраховує до п'ятниці домовитися з МВФ

Банки України за два місяці отримали 2,6 млрд гривень збитків

Єврокомісія виділила Україні 1 млрд євро допомоги

Shell вийшла з переговорів щодо видобутку газу на шельфі Чорного моря

Швейцарія заморозила переговори з МС щодо зони вільної торгівлі

Київ погашатиме борг перед «Газпромом» за кошти МВФ

Міністр підрахував, що ціна російського газу для України без знижки становитиме $378

Конкурс на проект заводу з газифікації вугілля в Україні не відбувся

НБУ скоротив до 5 днів мінімальний термін купівлі валюти на міжбанку

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Яценюк пропонує оподатковувати доходи з депозитів понад 50 тис. гривень

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк пропонує оподатковувати доходи з депозитів, обсяг яких перевищує 50 тис. гривень.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк пропонує оподатковувати доходи з депозитів, обсяг яких перевищує 50 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання уряду.

«Наскільки мені відомо, 90% українців мають депозити до 50 тис. грн. Доходи за такими депозитами не повинні оподатковуватися. А 10% багатих повинні ділитися з суспільством», - сказав прем'єр-міністр.

За його словами, таким чином, з одного боку, буде вирішено питання того, щоб «люди несли кошти на депозити», з іншого боку – питання соціальної справедливості.

«Якщо ти одержуєш сотні тисяч доходів, треба частину віддавати суспільству. І тому я прошу, щоб у нас саме таке рішення було ухвалене. І я звертатимуся до парламенту, в якому також перебувають ті 10% українців, які одержують значні доходи від розміщення коштів на депозитних рахунках», - сказав Яценюк.

Прем'єр також відзначив, що готовий особисто сплатити податок зі своїх доходів.

«З тих доходів, які є у мене, процентні доходи від розміщення депозитів становили 614 тис. грн. Я не заплатив ні гривні податку до бюджету. Я вважаю, що це неправильно. Ми повинні оподаткувати і мій дохід, і доходи тих громадян, які одержують істотні кошти від розміщення депозитів», - сказав Яценюк, ще раз наголосивши, що незначні депозити не повинні оподатковуватися.

Як повідомляв УНІАН, питання оподаткування доходів із депозитів було внесене до порядку денного роботи уряду.

Питання оподаткування доходів із депозитів в Україні обговорюється не вперше. Зокрема, минулого року в уряді обговорювалося питання оподаткування доходів із депозитів в обсягу більш як 200 тис. грн. Водночас, в парламенті обговорювався законопроект депутата Верховної Ради від Партії регіонів Євгена Стрибала, який запропонував парламенту ввести оподаткування доходів від депозитів фізичних осіб за ставкою 25%.

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Кабмін розраховує до п'ятниці домовитися з МВФ

Кабінет міністрів України має намір до п'ятниці вийти на конкретне рішення за програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання уряду заявив міністр фінансів України Олександр Шлапак.

За його словами, місія перейшла від оцінного статусу до переговорного, і зараз тривають переговори з усього спектру економічних питань. «Ми плануємо до від'їзду до Брюсселя (прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка – УНІАН) поінформувати про домовленості, досягнуті з МВФ», - сказав Шлапак.

Як повідомляв УНІАН, оціночна місія МВФ, що працювала в Києві з 4 березня, залишається як переговорна до 21 березня поточного року. За інформацією фонду, рішення про нову програму співпраці з Україною може бути прийнято в стислі терміни, і ключовим для Фонду стане не політична стабільність в країні, а бажання уряду реалізовувати план реформ.

В уряді припускають, що нова програма кредитування може бути розрахована на 2,5 року, обсяг кредитування може скласти близько 15 млрд дол., і перший транш Україна може отримати вже на початку квітня.

Україна відновила активний діалог з Міжнародним валютним фондом в лютому 2014 року - після призначення нового складу уряду.

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Банки України за два місяці отримали 2,6 млрд гривень збитків

Банківська система України за підсумками січня-лютого 2014 року одержала 2,6 млрд грн збитків проти 788 млн. грн прибутку, одержаною за підсумками січня-лютого 2013 року, говориться в повідомленні Національного банку України.

При цьому, за даними регулятора, за підсумками січня 2014 року банки України одержали прибуток у розмірі 810 млн. грн.

За інформацією Нацбанку, в січні-лютому 2014 року порівняно з аналогічним періодом 2013 року доходи банків зросли на 30,1% – до 33,1 млрд грн, витрати – на 30,1%, до 35,7 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, банк «Форум», в якому Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 14 березня ввів тимчасову адміністрацію, станом на 1 березня накопичив 6,034 млрд грн збитків.

Прибуток банківської системи України за січень 2014 року становив 810 млн. грн, що на 230 млн. грн, або на 39,66%, більше показника за аналогічний період минулого року в 580 млн. грн.

Прибуток банківської системи України в 2013 році становив 1,4 млрд грн, що в 3,5 разу нижче за показник прибутку за підсумками 2012 року.

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Єврокомісія виділила Україні 1 млрд євро допомоги

Єврокомісія затвердила виділення Україні 1 млрд євро допомоги на додаток до виділених у 2010 році 610 млн євро макрофінансової допомоги.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив журналістам віце-президент Єврокомісії Оллі Рен.

"Єврокомісія затвердила виділення 1 млрд євро як макрофанансової допомоги на додаток до 610 млн євро", - сказав Рен.

"Ми не повинні забувати, що Україна перебуває у важкій фінансовій та економічній ситуації, яка різко погіршується. Є потреба в міжнародних зусиллях для допомоги Україні з тим, аби створити умови для економічної та політичної стабілізації України", - додав Рен.

"Умови допомоги ЄС - структурні реформи і порядок в управлінні державними фінансами та боротьба з корупцією", - повідомив віце-президент Єврокомісії.

За словами Рена, перший транш у 100 млн євро буде доступний Києву одразу після досягнення угоди про відновлення фінансування з боку МВФ, 500 млн євро - впродовж короткого часу після першого траншу, а 1 млрд євро - до кінця цього року.

Рен висловив сподівання на швидке затвердження пакета фінансової допомоги Україні Європарламентом.

За словами Рена, Євросоюз працює у тісній координації з Міжнародним валютним фондом і разом з фондом наполягає на реформі ціноутворення на електронергію та енергоносії для населення.

"Ми розуміємо, що це може мати складні соціальні наслідки, але український уряд має створити схему підтримки найбільш соціально незахищених верств населення, щоб була цій частині населення допомога. Але енергоносії та електрика дуже субсидовані в Україні і лягають важким тягарем на державний бюджет. Є потреба в реформах тут", - сказав Рен.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу оголосив про виділення Києву пакета допомоги з боку ЄС в 11 млрд євро, з яких 1,6 млрд - кредити, 1,4 млрд - гранти, ЄБРР має надати 5 млрд євро, і 3 млрд євро мають надійти від Європейського інвестиційного банку.

У 2010 році Євросоюз виділив Україні 610 млн євро, але кошти не надішли через відсутність програми співпраці Києва з МВФ і браку економічних реформ в Україні.

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Shell вийшла з переговорів щодо видобутку газу на шельфі Чорного моря

Компанія Shell вийшла з переговорного процесу щодо угоди про розподіл продукції по Скіфській ділянці.

Інформацію про це підтвердили УНІАН у прес-службі компанії Shell в Харківській і Донецькій областях.

«Ми підтверджуємо, що в січні Shell вийшла з переговорного процесу щодо УРП по Скіфській ділянці. Shell чекала, що підписання УРП відбудеться в 2012 або 2013 року. На жаль, досягти цього не вдалося. У зв'язку з цим Shell вирішила зосередити свої зусилля і капітал на інших можливостях у нашому портфоліо світових проектів», - відзначили в компанії.

При цьому в прес-службі Shell наголосили, що це рішення ніяк не впливає на інші проекти компанії, зокрема у східній Україні.

«Це рішення не впливає на інші проекти Shell в Україні, зокрема на проекти з розвідки природного газу з ущільнених пісковиків у східній Україні. Ми, як і раніше, націлені на розробку вуглеводневих ресурсів України екологічно, соціально і економічно відповідальним чином», - говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2012 року міжурядова комісія визнала переможцем конкурсу з видобутку вуглеводнів на Скіфській ділянці Чорноморського шельфу пул компаній - ExxonMobil, Shell, Petron і НАК "Надра Україна".

Наприкінці січня 2013 року міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький заявив, що Україна в 2013 році планує стати лідером серед країн, які здійснюють видобуток газу в басейні Чорного моря.

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Швейцарія заморозила переговори з МС щодо зони вільної торгівлі

Швейцарія припинила переговори про створення зони вільної торгівлі з Митним союзом (МС), передає РИА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

У середині грудня минулого року МЗС РФ повідомив, що представники Митного союзу Росії, Білорусії і Казахстану ведуть переговори про створення зони вільної торгівлі з Новою Зеландією і країнами Європи, що не входять до ЄС (зокрема і Швейцарією).

"Ми вирішили заморозити (переговори) та повідомили про це росіян", - заявив міністр в ефірі радіо SRF. Він зазначив, що рішення, прийняте в середу швейцарським урядом, пов'язане з ситуацією навколо Криму.

"Угоди про вільну торгівлю важливі, важливий російський ринок, важливий ринок МС, але не будь-якою ціною", - заявив глава Мінекономіки. За його словами, переговори можуть відновитися після "стабілізації ситуації". Торкаючись можливі санкції проти Росії, Шнайдер-Амманн відповів, що Федеральна рада Швейцарії обов'язково обговорить це питання протягом найближчих тижнів.

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Київ погашатиме борг перед «Газпромом» за кошти МВФ

Заборгованість України за газ перед російським «Газпромом» становить 1,4 млрд дол. за 2013 рік і 296,3 млн за лютий 2014 року, і Київ збирається розплатитися за нього коштами, які планує отримати від Міжнародного валютного фонду.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН в Брюсселі заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан, прибувши на переговори з комісаром ЄС з питань енергетики Гюнтером Еттінгером.

"Ми погасили 1,5 млрд дол. за газ, спожитий у минулому році. Залишається ще 1 млрд 400 млн дол. боргу за 2013 рік і 296,3 ммлн за лютий цього року. Тобто, разом 1,7 млрд дол.", - сказав Продан.

"Була у нас надія на другий транш російського кредиту, щоб погасити цей борг, але гроші не надійшли. Тому шукаємо, як погашати цей борг. Будемо використовувати кошти МВФ і проведемо також тарифну реформу, щоб ліквідувати розрив на ціну на газ для теплокомуненерго. Реформа буде поступовою. Після цієї реформи з'явиться ресурс для постійних розрахунків за газ без затримок", - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 7 березня «Газпром» заявив, що борг НАК «Нафтогаз України» за російський газ становить 1,89 млрд дол.

У зв'язку з цим російський газовий монополіст із квітня 2014 року вирішив скасувати пільги на постачання газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнуті домовленості щодо погашення заборгованості за постачання газу.

Нагадаємо, що 4 березня в Києві почала роботу місія Міжнародного валютного фонду під керівництвом Миколи Георгієва.

Уряд України звернувся до МВФ із пропозицією відновити діалог наприкінці лютого - відразу ж після затвердження нового складу Кабінету міністрів. Можливий розмір фінансової допомоги, яку Україна розраховує отримати, становить близько 15 млрд дол. протягом 2,5 років.

При цьому перший кредитний транш Україна може отримати вже на початку квітня. На думку опитаних УНІАН експертів, він становитиме 2-3 млрд дол.

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Міністр підрахував, що ціна російського газу для України без знижки становитиме $378

Якщо Росія не збереже знижку на газ для України у другому кварталі цього року, то його ціна для Києва становитиме 378 дол. за тисячу кубометрів, що, проте, не є катастрофою.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН у Брюсселі заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан, який прибув на переговори з комісаром ЄС з питань енергетики Гюнтером Еттінгером.

"Якщо не буде знижки, а «Газпром» не дуже хоче її зберегти, то ціна газу для України становитиме 378 доларів за тисячу кубометрів. Це близько до середньої ціни європейського газу. Ціна спотового газу в Європі становить від 350 до 400 доларів. Я вважаю, що це не катастрофа", сказав Продан.

За його словами, у 2014 році Україна імпортує у цілому 27-29 мільярдів кубометрів газу.

Як повідомляв УНІАН, російський газовий монополіст «Газпром» з квітня 2014 року вирішив скасувати пільги на поставки газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнуті домовленості щодо погашення заборгованості за поставки газу. За словами голови «Газпрому» Олексія Міллера, прострочена заборгованість України становить 1,89 млрд дол.

У 2013 році «Нафтогаз України» одержав з Росії близько 13 млрд кубометрів газу у середньому по 400 доларів за тисячу кубометрів. У грудні минулого року Україна одержала від Росії знижку - на 2014 рік встановлена ціна в 268,5 долара. Тоді ж сторони домовилися, що борг за 2013 рік країна погасить 25 січня.

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Конкурс на проект заводу з газифікації вугілля в Україні не відбувся

Держкомпанія «Газ України», що перебуває в стадії реорганізації у підприємство «Синтез-Газ Україна», скасувала тендер на проектування заводу з газифікації вугілля.

Про це йдеться в повідомленні компанії, оприлюдненому на офіційному порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, тендер скасовано через те, що на участь у конкурсі було подано менше двох пропозицій.

Як повідомляв УНІАН, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» наприкінці 2012 року підписала кредитну угоду з Державним банком розвитку Китайської Народної Республіки (China Development Bank Corporation) на суму 3,656 млрд доларів для реалізації програми заміщення споживання природного газу українським вугіллям.

У рамках програми передбачається реалізувати низку проектів щодо переведення вітчизняних об'єктів теплоенергетики на використання водовугільного палива, а також із будівництва заводів з газифікації бурого та кам'яного вугілля з використанням китайських технологій.

Держкомпанія "Газ України" була створена в 2007 році й займалася продажем природного газу промисловим споживачам і теплокомуненерго.

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НБУ скоротив до 5 днів мінімальний термін купівлі валюти на міжбанку

Національний банк України з 19 березня скоротив термін здійснення операції з купівлі уповноваженими банками іноземної валюти за дорученням юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців до 5 днів із 6, а з 25 березня - до 4 днів, повідомляється в повідомленні регулятора.

Відповідну норму закріплено в постанові правління Національного банку України від 18 березня 2014 року №137 "Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 6 лютого 2014 №49 (зі змінами)".

Згідно з постановою, рішення було прийняте завдяки поступовому зниженню надмірної волатильності, яке останнім часом спостерігалося на міжбанківському валютному ринку та з урахуванням побажань і пропозицій банківського та ділового співтовариства.

«Термін здійснення операції з купівлі уповноваженими банками іноземної валюти за дорученням юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців буде діяти до ухвалення Національним банком України окремого рішення», - наголошується в повідомленні регулятора.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України з 7 лютого ввів тимчасові обмеження щодо операцій з рахунками клієнтів за їх дорученням і на купівлю валюти. Відповідні обмеження передбачені Постановою НБУ №49, яка підвищує можливість прогнозування пікових навантажень на валютному ринку, покращує умови фінансового моніторингу та не обмежує використання громадянами їх доходів і заощаджень.

Згідно з постановою, банки зобов'язані зараховувати гривневі кошти за заявками юридичних осіб і фізосіб-підприємців на купівлю іноземної валюти на окремий рахунок. Ці кошти можуть бути використані для фактичної купівлі валюти не раніше, ніж на шостий операційний день після зарахування гривневих коштів на цей рахунок. А до цього, наступного дня після отримання заявки на покупку валюти, банки зобов'язані подавати зведений реєстр таких заявок до Національного банку України.

УНІАН