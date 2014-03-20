Анонс на 20 березня

* Форум ZED 2014 «Експортери перед обличчям нових викликів», присвячений актуальним проблемам присутності й ефективної діяльності вітчизняного бізнесу в країнах СНД, Європейського Союзу та на нових ринках. Учасники заходу - керівники провідних українських підприємств-експортерів, представники органів державної влади, вітчизняні та закордонні експерти.

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Зустріч представників ділового співтовариства, громадських організацій і журналістів з Віталієм Науменком, заступником міністра доходів і зборів України та з ключовими посадовими особами Міністерства доходів і зборів України. Організатор - Американська торговельна палата в Україні. Будуть обговорюватися актуальні питання розвитку та вдосконалення митної політики і митної справи України. Також будуть розглянуті практичні аспекти митного оформлення і контролю. Модератори: Ігор Даньков, EY (раніше "Ернст енд Янг"), співголова Комітету з питань митної політики Американської торговельної палати в Україні; Роберт Зелді, EY (раніше "Ернст енд Янг"), співголова Митного комітету Європейської Бізнес Асоціації.

* Відбудеться засідання НКРЕ.

* Зустріч міністра екології та природних ресурсів Андрія Мохника з представниками інститутів громадянського суспільства для обговорення шляхів взаємодії у процесі реалізації Програми діяльності Кабінету Міністрів України.

* Відбудеться зустріч журналістів із генеральним директором компанії "Allianz страхування" Гаррі Андреасяном.

* Прес-конференція на тему: «Сучасна українська Фарма: європейські стандарти відповідальності перед пацієнтом». Учасники: Олексій Соловйов, голова Державної служби України з лікарських засобів; Владислав Онищенко, голова Правління ГО «Спілка споживачів медичних послуг, лікарських засобів, виробів медичного призначення».

* Прес-конференція консалтингового агентства "УкрАгроКонсалт" на тему: "Урожай - 2014: стан озимих і перспективи посіву ярових культур". Учасники: генеральний директор УкрАгроКонсалт Сергій Феофілов; аналітик світового зернового ринку Єлизавета Малишко; аналітик зернового ринку Чорноморського регіону Олена Лошкарєва; провідний експерт ринку олійних культур Юлія Гаркавенко.

* 13-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Спадщина Януковича: підприємці-позичальники опинилися в скрутній ситуації. Підуть їм назустріч банки, виконавча служба і нова влада?». Мова піде про ситуацію навколо Гребінківського комбікормового заводу, який розташований в Полтавській області. Підприємство брало на зберігання зерно від державних структур і приватних фермерів, займалося виготовленням готового корму для фермерського худоби, мало свої обладнані сховища і лабораторії для визначення якості продукції, а також профільних фахівців-аграріїв у своєму штаті. Чому завод дійшов до повного банкрутства? Яку роль у цьому зіграла корупція, що зробила неможливим погашення банківського кредиту, взятого для розвитку заводу? Хто повинен нести відповідальність за збереження заставного майна та державного зерна під час судових розглядів? Яким чином підприємцям виконувати свої кредитні зобов'язання, якщо основним боржником є держструктура? Детальна інформація буде надана учасниками прес-конференції: директор Гребінківського комбікормового заводу Олександр Чечель, президент ВГО «Фумігаційна асоціація» Тамара Подберезняк, фермери, юристи. Також буде оголошено Звернення до голови Державної виконавчої служби України та голови Аграрного фонду України з проханням розібратися в ситуації, щоб комбікормовий завод міг відновити свою роботу і приносити дохід в бюджет країни.