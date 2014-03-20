Економічні наслідки виходу України з СНД будуть мінімальними - експерт

Економічні наслідки рішення української влади про вихід із Співдружності незалежних держав (СНД) будуть мінімальними і практично непомітними, оскільки структури Співдружності виявилися недієздатними, а підписані Україною документи про зони вільної торгівлі не працювали. Про це в коментарі УНІАН сказав директор економічних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин.

«Вихід України з СНД жодним чином не вплине (на економіку України - УНІАН). Якщо б про це (про вихід - УНІАН) не було оголошено так голосно, то ніхто б і не помітив. Україна і так веде дуже спостережливу позицію в СНД», - сказав Юрчишин. - «А що стосується економічного аспекту, то зона вільної торгівлі з СНД, а також ще раніше підписана зона вільної торгівлі з Росією, не призводили ні до яких поліпшень. Навпаки, якщо ми подивимося за останній час, то відчуття таке, що чим більше було домовленостей і договорів, тим ситуація не покращувалася».

Юрчишин наголосив, що у 2006 року Україна постійно перебувала в стані торгових воєн. «Навіть минулого року, коли відносини були добросусідські, в серпні ми мали чітке ембарго з боку Росії щодо українських товарів», - зазначив економіст.

За його словами, у рамках СНД не працює не тільки зона вільної торгівлі, але і економічний суд СНД, рішення якого не мали і не мають ніякої обов'язкової сили. «У цьому разі, який сенс подаватися якоюсь організацією, яка ніяк не сприяє нормальній діяльності її членів? А порушення коопераційних зв'язків - ну і що? Комусь стане соромно? Я не знаю напрями економічної політики, яка б розвивалося завдяки тому, що Україна стала членом СНД», - задався питанням експерт.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 19 березня, секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Парубій заявив про те, що Україна має намір почати процедуру виходу із Співдружності незалежних держав.

СНД було засновано головами РРФСР, Білорусії і України в грудні 1991 року. Глави трьох держав підписали «Угоди про створення Співдружності Незалежних Держав», також відомі Біловезькі угоди. У документі, який складався з Преамбул і 14 статей, констатувалося, що Союз РСР припиняв своє існування як суб'єкт міжнародного права і геополітичної реальності». Вже 10 грудня угода була ратифікована Верховними Радами Білорусії та України. Водночас України досі не ратифікувала Статут СНД, тому де-юре вона не є державою-членом СНД, але залишається державою-засновником Співдружності.

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