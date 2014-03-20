Експерт радить Україні поскаржитися на Росію у СОТ

Україна має звернутися до Світової організації торгівлі (СОТ) зі скаргою на дії Росії, яка вночі 20 березня тимчасово перекрила кордон для імпорту українських товарів, заявив віце-президент Торгово-промислової палати (ТПП) України Сергій Свистіль під час економічного форуму в Києві.

«Такі кроки виходять за рамки участі Російської Федерації у СОТ, це безумовно. І потрібно негайно ставити питання про необхідність розгляду цієї проблеми на рівні СОТ», - сказав Свистіль.

Водночас, відзначив експерт, поки він не може детально коментувати дану проблему, оскільки потрібно дочекатися коментарів російської сторони і прояснити всі обставини.

За словами Свистіля, ТПП України, яка згідно з українським законодавством є єдиною організацією, що визначає наявність обставин форс-мажору, має намір детальніше розглянути ситуацію, що виникла в рамках своєї компетенції для визначення таких обставин у кожному конкретному випадку.

На його думку, це необхідно зробити, оскільки односторонні дії Росії можуть призвести до невиконання українськими підприємствами-експортерами своїх зобов'язань за контрактами з російськими компаніями, які, ймовірно, будуть пред'являти претензії нашим експортерам.

«Якщо ми говоримо про категорії термінів «D» Інкотермс, то відповідальність лягає на українську сторону, і тут потрібно врегулювати дуже багато питань», - наголосив Свистіль.

Порівнюючи поточну ситуацію з торговою війною Росії проти України влітку 2013 року, віце-президент Торгово-промислової палати зазначив, що у вересні минулого року близько 170 підприємств постраждали від дискримінаційних дій Росії, що говорить про глобальність обмежень. При цьому російською стороною були використані неофіційні заходи.

«Ми знали про те, що пройшла вказівка на митні органи призупинити оформлення і перевести Україну в іншу категорію за ризиками», - сказав Свистіль.

За його словами, це дозволило російській стороні проводити відповідні перевірки, зокрема перевірку сертифікатів походження, вивантаження всієї продукції і відмова в наданні преференцій щодо угоди про зону вільної торгівлі, але з точки зору пояснень РФ це все було прив'язано до системи управління ризиками.

Як повідомляв УНІАН, влітку 2013 року Російська Федерація офіційно висловлювала претензії до кондитерських виробів української корпорації Roshen, а також до ряду молочних підприємств- виробників і експортерів сиру. Крім того, в середині липня уряд РФ прийняв рішення не продовжувати на поточне півріччя квоти на безмитну поставку українських труб.

За інформацією Федерації роботодавців України, з 14 серпня Федеральна митна служба РФ включила до профілю ризику системи управління ризиками всі без винятку українські підприємства-експортери, що фактично призвело до повної зупинки українського експорту на тривалий період. Лише в листопаді минулого року ситуацію вдалося більш-менш нормалізувати.

Опівночі 20 березня цього року контролюючі органи РФ в пунктах пропуску для автомобільного сполучення, не надаючи будь-яких пояснень, тимчасово припинили оформлення транспортних засобів української реєстрації з вантажем вітчизняного виробництва, що призвело до скупчення величезної кількості вантажівок з українськими товарами на кордоні і створило кілометрові затори.

Також, у четвер з 18.00 російська сторона тимчасово призупиняє пропуск жителів прикордонних регіонів у місцевих пунктах пропуску.

Довідка УНІАН. Форс-мажор - непередбачувана подія (наприклад, стихійне лихо, військові дії, страйки, революції та ін), не залежне від волі сторін, що беруть участь в угоді, але веде до неможливості виконання договірних зобов'язань. У цивільно-правових системах форс-мажор визначається як обставину, що звільняє сторони, які уклали договір, від відповідальності за його невиконання.

Згідно із Законом України "Про торгово-промислові палати в Україні», визначення форс-мажорних обставин відповідно до умов зовнішньоторговельних угод, міжнародних договорів і обставин непереборної сили чи стихійного лиха на території України належить виключно до компетенції Торгово-промислової палати України.

Інкотермс - звід міжнародних правил, що забезпечують однозначні тлумачення торговельних термінів в області зовнішньої торгівлі, які регламентують процес переходу прав на товар від експортера до імпортера.

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