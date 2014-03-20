Анонс на 21 березня

* Круглий стіл з нерухомості та будівництва, організований Асоціацією правників України спільно з Державною реєстраційною службою України та Громадською радою при Державній реєстраційній службі України Серед доповідачів: Дмитро Сенниченко, глава офісу в Україні Jones Lang LaSalle; Анатолій Лещенко, заступник директора Департаменту державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Державної реєстраційної служби України; Наталія Зверькова, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу; Віталій Сигидин, керівник практики земельного права і нерухомості АК «Легітимус»; Олександр Поліводський, партнер ЮФ «Софія»; Лариса Рогач, суддя Вищого господарського суду України та ін.

* Відбудеться засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

* Відбудеться прес-брифінг на тему: «Боротьба з корупцією: практичний підхід» в рамках антикорупційного семінару, присвяченого проблемам доброчесності в бізнесі. Організатори: посольство великої Британії спільно з Transparency International. Захід проходить в рамках святкування Днів Великобританії в Україні. Серед спікерів: Саймон Сміт, Надзвичайний і Повноважний Посол Великобританії в Україні; Павло Шеремета, міністр економічного розвитку і торгівлі; Томаш Фіала, президент Європейської Бізнес Асоціації; Родерік Маколі, член робочої групи з підготовки та впровадження Закону Сполученого Королівства щодо протидії хабарництву (від 2010 року), Великобританія, Ігор Світлик, співголова Робочої групи Американської торгівельної палати в Україні з питань протидії корупції. Модератор: Олексій Хмара, виконавчий директор Transparency International Ukraine.

* Відбудеться прес-ланч «ТЕРРА Банку» на тему: «Новий акціонер ПАТ «ТЕРРА БАНК» про плани розвитку банку». Учасники: новий акціонер ПАТ «ТЕРРА БАНК», голова Правління ПАТ «ТЕРРА БАНК» О.Савощенко, заступник голови Правління з роздрібного бізнесу ПАТ «ТЕРРА БАНК» І.Шевченко.

* Прес-конференція на тему: «Політична євроінтеграція України: короткостроковий і довгостроковий ефект». Учасники: член Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції Іван Кириленко; представник МЗС України.

* У Міндоходів відбудеться робоча зустріч з митними брокерами 21 березня 2014 відбудеться зустріч заступника Міністра доходів і зборів України Віталія Науменка з митними брокерами - найбільшими компаніями на ринку митних послуг. Під час зустрічі обговорюватимуться питання налагодження співпраці і обміну інформацією між митними органами і бізнесом, запровадження громадського контролю за діяльністю.

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