ТОП-10 (21 березня)

Обама наділив владу США великими можливостями вводити санкції проти Росії - Мінфін США

У Путіна заявляють, що знижки для України "більше не існує"

Медведєв оцінив борг України перед Росією в $16 млрд

Зовнішній борг України зріс до $142,5 млрд

СБУ затримала людей з "угруповання Курченка"

Кубів сподівається завершити переговори з МВФ через 2 дні

Гривня впала до 11 грн за долар

Яценюк розповів, коли ЄС перерахує гроші Україні

Україна до 2020 року зможе сама забезпечити себе газом - Держдеп США

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Обама наділив владу США великими можливостями вводити санкції проти Росії - Мінфін США

США планують збільшити тиск на економіку Росії, щоб показати їй наслідки порушення норм міжнародного права. Про це заявив міністр фінансів США Джейкоб Лью, передає«Газета.Ru».

«Санкції, оголошені 20 березня, будуть мати серйозні наслідки, вони посилають чіткий сигнал російському уряду, що його недавні дії по підриву суверенітету і територіальної цілісності України не залишаться без відповіді», - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Мінфіну США.

«Указ президента США наділяє нас далекосяжними можливостями вводити санкції щодо юридичних та фізичних осіб в ключових секторах російської економіки, таких як фінанси, енергетика, металургія, гірничодобувна, інжинірингова галузі, а також у сфері оборони та супутніх галузях», - підкреслив Лью.

За його словами, це надає США широкі інструменти для того, щоб підкреслити майбутній вибір, що стоїть перед російським керівництвом.

«В той час, коли шлях до дислокації залишається відкритим для Росії, ми готові зробити додаткові кроки, щоб продемонструвати, що порушення міжнародного права має свою ціну», - резюмував Лью.

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У Путіна заявляють, що знижки для України "більше не існує"

Після приєднання Криму до Росії «такого поняття, як знижка на газ для України за базування Чорноморського флоту, більше не існує. Тепер вона не може застосовуватися ні де-юре, ні де-факто», сказав «Ведомостям» прес-секретар президента Дмитро Пєсков.

За його словами, у разі повернення до ціноутворення на газ з Україною за контрактом від 2009 року додаткова угода до нього, підписана з Віктором Януковичем щодо флоту, буде вважатися недійсною.

Джерело «Ведомостей», близьке до «Газпрому», говорить, що компанія може сама скасувати тільки грудневу знижку, яка є корпоративною. Харківська знижка - міжурядова, «Газпром» має до неї непряме відношення і є лише виконавцем, пояснило джерело.

Щоб «Газпром» міг надати знижку за флот, у квітні 2010 року було прийнято постанову уряду № 291, яка на $100 знизила експортне мито на газ при постачанні в Україну.

«Газпром» пропорційно знизив ціну, тобто саму знижку оплачує російський бюджет. Представник профільного віце-прем'єра Аркадія Дворковича відмовилася коментувати подальшу долю цієї постанови.

Як повідомляв УНІАН, російський газовий монополіст «Газпром» із квітня 2014 року вирішив скасувати пільги на постачання газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнуті домовленості щодо погашення заборгованості за постачання газу. За словами глави «Газпрому» Олексія Міллера, прострочена заборгованість України становить 1,89 млрд дол.

У 2013 році «Нафтогаз України» отримав з Росії близько 13 млрд кубометрів газу в середньому по 400 доларів за тисячу кубометрів. У грудні минулого року Україна отримала від Росії знижку - на 2014 рік встановлена ціна у 268,5 долара. Тоді ж сторони домовилися, що борг за 2013 рік країна погасить 25 січня.

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Медведєв оцінив борг України перед Росією в $16 млрд

Борг України перед Росією становить 16 мільярдів доларів, доповів президентові РФ Володимиру Путіну прем'єр-міністр Дмитро Медведєв на засіданні Ради безпеки РФ.

"Україна має досить значний борг перед Російською Федерацією, як державний, так і корпоративний. Вважаю, що ми такі гроші не можемо втрачати з урахуванням того, що наш бюджет теж має свої труднощі", - сказав Медведєв і запропонував розглянути ці питання, передає РІА Новости.

"Включаючи 3 мільярди позики, які ми їм нещодавно надали, у відповідності з вашими домовленостями, у вигляді купівлі єврооблігаційної позики. І накопичену заборгованість "Газпрому" - близько 2 мільярдів доларів, - перерахував російський прем'єр. - Таким чином, сукупний обсяг зобов'язань розростається до дуже значної суми".

Президент уточнив: "11 і 5 мільярдів доларів?" "Так, - підтвердив глава уряду, - 16 мільярдів доларів".

Нагадаємо, що сьогодні Медведєв заявив, що харківські угоди по газу з РФ, за якими Україна отримала знижку на російський газ у розмірі 100 доларів за тисячу кубометрів, підлягають денонсації, а Київ повинен відшкодувати Москві 11 мільярдів доларів.

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Зовнішній борг України зріс до $142,5 млрд

Обсяг валового зовнішнього боргу України у 2013 році зріс на 7,455 млрд дол., або на 5,52%, - до 142,520 млрд дол., повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією НБУ, у четвертому кварталі 2013 року зростання валового зовнішнього боргу України становило 4,798 млрд дол., або 3,48%.

Станом на 1 січня 2014 року на сектор загального державного управління припало 29,922 млрд дол., або 20,99% валового зовнішнього боргу. Зростання боргу сектору загального держуправління у 2013 році становило 2,589 млрд дол., або 9,47%, зокрема у четвертому кварталі — 2,642 млрд дол., або 9,69%.

На банки припало 22,555 млрд дол., або 15,83% боргу. Зростання боргу банківського сектору за рік становило 1,002 млрд дол., або 4,65%, зокрема у четвертому кварталі — 1,362 млрд дол., або 6,43%.

На органи грошово-кредитного регулювання припало 1,775 млрд дол., або 1,25% боргу. Борг органів грошово-кредитного регулювання за рік знизився на 3,078 млрд дол., або на 63,42%, зокрема у четвертому кварталі — на 840 млн. дол., або на 32,12%.

На решту секторів припало 79,425 млрд дол., або 55,73% боргу. Зростання боргу інших секторів за рік становило 6,992 млрд дол., або 9,65%, зокрема у четвертому кварталі — 1,652 млрд дол., або 2,12%.

Прямі інвестиції (міжфірмовий борг) на кінець минулого року становили 8,843 млрд дол., або 6,20% боргу. Борг за прямими інвестиціями у 2013 році знизився на 50 млн дол., або на 0,56%, зокрема у четвертому кварталі — 18 млн. дол., або 0,20%.

Як повідомляв УНІАН, обсяг валового зовнішнього боргу України у січні-вересні 2013 року зріс на 2,7 млрд дол. - до 137,7 млрд дол., що становить 77,3% ВВП.

Загальна сума державного і гарантованого державою боргу України за 2013 рік зросла на 8,583 млрд дол., або на 13,31%, - до 73,078 млрд дол. (584,114 млрд у гривневому еквіваленті).

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СБУ затримала людей з "угруповання Курченка"

Служба безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою України встановлює та затримує учасників злочинного угрупування, яке зухвало розкрадало бюджетні кошти й завдало значних збитків багатьом галузям національної економіки України.

Співробітники СБУ протягом 20-21 березня ц.р. затримали директора компанії «Газ України – 2020» громадянина України А.Кашкіна. Крім того, затримано голову наглядової ради ПАТ «Брокбізнесбанк» Д.Бугая, повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ.

Судом буде прийматися рішення щодо вжиття стосовно затриманих запобіжного заходу.

Як повідомляє СБУ, обидва затримані громадяни є ключовими учасниками злочинного угруповання Сергія Курченка та підозрюються у безпосередній причетності до масштабних розкрадань державного бюджету України.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна) та ч. 3 ст. 255 (створення злочинної організації), спільною оперативно-слідчою групою СБУ та Генеральної прокуратури України проведено обшуки й вилучено документацію, що підтверджує причетність затриманих до протиправних фінансових схем.

Організатор злочинного угруповання оголошений у міжнародний розшук.

Україна вимагає негайної видачі зазначеного громадянина для притягнення до кримінальної відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня Генеральна прокуратура України оголосила підозру голові спостережної ради ГК “СЄПЕК” Сергій Курченку у спільному з іншими особами розкраданні майна державного підприємства ПАТ “Укргазвидобування”.

Вказані особи шляхом здійснення протиправних господарських операцій купівлі-продажу скрапленого газу завдали інтересам держави збитки в особливо великих розмірах на загальну суму понад 1 млрд грн.

Злочин кваліфікований за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Підозрюваного оголошено у розшук, його місцезнаходження встановлюється.

6 березня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що МВС викрило злочинну схему ввезення на територію України та реалізації нафтопродуктів групою компаній "Східноєвропейська паливно-енергетична компанія", яка належить Курченку.

“Встановлено, що чотирма компаніями цієї групи (ТОВ "Зовнітрансгаз", ДП "Петрол", ПМП "Петрол-ФОРВАРДІНГ" і ПП "Армада-Плюс") протягом 2012-2013 років ввезено на територію держави нафтопродуктів на суму 25 млрд грн для їхньої переробки як давальницької сировини та подальшого "реекспорту" за кордон”, - наголосив він.

За словами Авакова, фактично продукція була реалізована на території держави без митного оформлення та сплати податків і зборів, від чого бюджет втратив близько 7 млрд грн.

З метою прикриття злочинної діяльності було створено ряд фіктивних підприємств, які за підробленими документами реалізовували нафтопродукти на території без сплати податків легальним оптовим постачальникам пального.

Аваков повідомив, що по цих фактах відкрито 11 кримінальних проваджень у Криму, Київській, Харківській, Одеській, Черкаській, Кіровоградській, Хмельницькій, Луганській, Рівненській областях та в Києві.

Під час обшуків вилучено 13 тис. тонн нафтопродуктів, бухгалтерські документи і комп’ютерна техніка. Проводиться ревізія залишків на Одеському НПЗ.

Крім цього, в Києві відкрито кримінальне провадження за фактом нанесення групою компаній "СЄПЕК" збитків НАК "Нафтогаз України" на суму 1 млрд 600 млн грн.

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Кубів сподівається завершити переговори з МВФ через 2 дні

Національний банк України працює без вихідних, щоб на початку наступного тижня завершити обговорення меморандуму з Міжнародним валютним фондом.

Про це повідомив журналістам голова НБУ Степан Кубів під час круглого столу в Києві.

«Ми зараз проводимо дискусії щодо параметрів, які стосуються безпосередньо Національного банку. Ми працюємо у суботу і неділю, щоб у найближчі два дні, на початку наступного тижня, ми вийшли на закінчення обговорення меморандуму. І ми це зробимо, як обіцяли», - сказав Кубів, кажучи про поточний стан справ переговорної місії Міжнародного валютного фонду в Києві.

Як повідомив голова НБУ, він тільки що зустрічався з представниками МВФ. За його словами, Фонд відзначив, що співпраця з українською владою була «відмінною».

«Комплексна програма реформ уряду охоплює широке коло питань, і для забезпечення подальшого прогресу в обговоренні програми необхідно провести роботу», - процитував Кубів заяву МВФ.

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Гривня впала до 11 грн за долар

У п'ятницю, 21 березня, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара знизилися до 10,8000/11,0000 грн/дол. з 10,5000/10,6000 грн/дол. на 12:00.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», котирування гривні щодо євро до закриття торгів знизилися до 14,8850/15,1665 грн/євро порівняно з 14,4820/14,6255 грн/євро, на 12:00.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3765/1,3805.

Щодо російського рубля котирування гривні до закриття торгів знизилися до 0,2905/0,2946 грн/рубль проти 0,2885/0,2914 грн/рубль, на 12:00.

У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 36,3000 (+0.1835).

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 20 березня, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 10,3500/10,4000 грн/дол., щодо євро - на рівні 14,2375/14,3125 грн/євро, щодо російського рублю - на рівні 0,2860/0,2875 грн/рубль.

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У Кабміні підтвердили претензії Китаю щодо контракту на поставки зерна у $3 млрд.

Глава Міністерства аграрної політики і продовольства Ігор Швайка заявив, що аудитори провели перевірку діяльності Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ) і підтвердили наявність претензій з боку Китаю щодо виконання контракту про поставки зернових.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Швайка повідомив журналістам у п'ятницю.

“Вже є інформація не від ДПЗКУ, у складі Якубовича (колишній голова ДПЗКУ - УНІАН) і його заступників, а вже від аудиторів, які перевіряють діяльність, аналізують документи, і вже новий голова правління спілкується з представниками китайської корпорації. У нас дійсно є спірна ситуація з китайською корпорацією”, - сказав Швайка.

Глава Мінагропроду повідомив, що на час проведення перевірки аудиторами усунуто всіх заступників голови ДПЗКУ.

“Усунуто всіх заступників, і за кожним із них вирішуватиметься індивідуально питання щодо поверненню їх до цієї роботи. На період перевірки усунуто всіх”, - сказав керівник міністерства.

За його словами, наступного тижня, за попередніми даними, 26 березня, відбудеться зустріч з представником китайської сторони для спільного пошуку мирного врегулювання питання.

“На сьогоднішній день ми домовилися прийняти наступного тижня представника Китайської корпорації для можливості врегулювання мирно цієї суперечки, оскільки різночитання мають все одно знаходити своє логічне вирішення. Ми зі свого боку робитимемо ті кроки, щоб інша сторона або відкликала свою заяву, або ми знайшли якийсь інший спосіб мирного врегулювання”, - сказав Швайка. При цьому він не уточнив, який інший спосіб врегулювання розглядає Мінагропрод.

Як повідомляв УНІАН, раніше перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Геннадій Москаль повідомив, що Китай подав до Лондонського міжнародного арбітражного суду позов до України на відшкодування шкоди на суму 3 млрд дол., які були надані Державній продовольчо-зерновій корпорації для закупівлі зернових із подальшим їх постачанням до Китаю. За його даними, всупереч домовленостям, Китаю було продано зерно на суму 153 млн. доларів, тоді як решта грошей була використана на закупівлю зернових для поставок до інших країн. У ДПЗКУ цю інформацію спростували, заявивши, що корпорація не одержувала ніяких позовів до Лондонського міжнародного арбітражного суду, а згідно з домовленостями з китайською стороною, вона має право поставляти зерно як безпосередньо до Китаю, так і до інших країн, тому заява про те, що компанія працювала «в обхід» контракту, також невірна.

Пізніше в Міністерстві закордонних справ України повідомили, що офіційний Китай не має жодних претензій до виконання Державною продовольчо-зерновою корпорацією України контракту з поставок країні зернових.

У 2012 році ДПЗКУ і Експортно-імпортний банк Китаю домовилися про надання українській корпорації кредиту у розмірі 3 млрд дол., які планувалося спрямувати на форвардні та спотові закупівлі зерна для подальшого постачання до Китаю. Перший транш у розмірі 1,5 млрд дол. компанія одержала на початку 2013 року. Друга половина кредиту, згідно з угодою, є товарною, і Україна зобов'язана на 1,5 млрд дол. придбати китайських товарів.

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Яценюк розповів, коли ЄС перерахує гроші Україні

Європейський Союз ухвалив рішення збільшити макрофінансову допомогу Україні на 1 млрд євро - до 1,610 млрд євро, причому кінцевий рахунок зарахування цих коштів - кінець квітня - початок травня, повідомив журналістам у п'ятницю прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Європейський союз прийняв рішення про збільшення макрофінансової допомогиУкраїні з 610 млн євро до 1,610 млрд євро. Мова йде про більш ніж два мільярди американських доларів, які прийдуть на рахунок українського уряду для стабілізації економічної ситуації», - сказав глава уряду. - «Остаточний термін зарахування коштів - кінець квітня - початок травня».

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Україна до 2020 року зможе сама забезпечити себе газом - Держдеп США

Україна до 2020 року зможе сама себе забезпечувати газом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав спеціальний посланник і координатор Державного департаменту США з питань міжнародної енергетики, колишній посол США в Україні Карлос Паскуаль.

«Україна - це країна з великими енергоресурсами, потенціал України (зараз Україна видобуває понад 20 млрд куб. м газу в рік) досить значний, вона може збільшити ще на 30% видобуток за наступні 5 років, особливо, враховуючи ті контракти, які були підписані з такими компаніями, як “Chevron” “Shell” “Eni”, - підкреслив він.

Також Паскуаль зазначив, що «в результаті збільшення видобутку з існуючих свердловин і з нових родовищ, які можуть принести додаткові 12 млрд куб. м на рік, і якщо в Україні є можливість розробити плани (реверсних) поставок енергетики з Заходу, то до 2020 року Україна може бути в ситуації, коли вона буде самодостатньою, якщо говорити про газовий сектор - це буде історичним моментом для України».