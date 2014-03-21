Українські ювеліри стверджують, що ініціатива Мінфіну залишить їх без роботи

Його розгляд Кабміном планується вже в цю суботу - 22 березня. За оцінками фахівців, у разі позитивної резолюції уряду, тільки одна ювелірна галузь втратить 90% своїх учасників.

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Згідно з документом, здійснення операцій з ювелірними виробами дозволяється виключно на загальній системі оподаткування. Як наслідок, ювеліри-спрощенці, а це 90% усіх учасників галузі, повинні будуть закупити касові апарати і підключити їх до онлайн системі Податкової служби.

«На сьогоднішній день ми (малий ювелірний бізнес) і так працюємо в умовах високого рівня податкового навантаження - до 12% з обороту, оскільки платимо єдиний податок в розмірі 5-7 % з обороту плюс відрахування в Пенсійний фонд у розмірі 5 % вартості продажу виробу. Давайте не забувати і про сплату ювелірами ще й пробірного збору, який сьогодні сплачується з кожної одиниці і грама ювелірного виробу, але не надходить до бюджету. Може бути, варто звернути увагу на це, а не викидати людей на вулицю», - коментують ситуацію в галузевих асоціаціях ювелірів України.

Ювеліри намагаються донести Прем'єр-міністру Арсенію Яценюку згубність такого рішення. Враховуючи загальну економічну картину, введення загальної системи оподаткування без належного розрахунку наслідків, без належних аргументів і громадського обговорення, несуть вкрай негативні наслідки для галузі. Відзначаючи, що в умовах стагнації економіки і падіння споживчих можливостей, реалізація ювелірних виробів різко скорочується, а ціна на сировину продовжує зростати, відповідно рентабельність постійно знижується.

«Як бачимо, влада нова, а методи - старі. Кабмін готується просто «злити» понад 100 тис. чоловік, майстрів-ювелірів, які є фахівцями дуже вузького профілю і не можуть бути на належному рівні задіяні в інших галузях економіки», - відзначили в асоціації.