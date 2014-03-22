Фюле: економічну частину асоціації з Україною можуть підписати в червні

Економічна частина угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом може бути підписана вже в червні.

Як повідомляє ТСН, про це заявив комісар ЄС з питань розширення і політики добросусідства Штефан Фюле.

"Вона (економічна частина) найважливіша, але в той же час ми бачимо важливість проведення чесних і вільних президентських виборів, які відбудуться в травні. І ми сподіваємося, що через місяць після виборів ми зможемо опинитися в найкращій ситуації для завершення процесу підписання, в тому числі включаючи інші важливі частини угоди про асоціацію, які залишаються інтегрованими в одну угоду", - зазначив він.

При цьому він повідомив, що планує найближчим часом відвідати Україну. "Я планую незабаром відвідати Україну і поговорити про низку реформ, зі мною поїдуть експерти та колеги з Європейської комісії, щоб напрацювати конкретні "дорожні карти" в різних сферах, таких як торгівля, фінанси, енергетика, допомога промисловості. І я також дуже зацікавлений продовжувати діалог з парламентарями у Верховній Раді. ", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня Україна підписала з ЄС політичну частину угоди про асоціацію.





