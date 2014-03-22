Високопоставленого китайського чиновника звинуватили в корупції

Заступник глави адміністрації восточнокитайской провінції Цзянсі Яо Мугень підозрюється "в серйозних порушеннях дисципліни і закону", щодо нього ведеться партійне розслідування, повідомляється в суботу на сайті Центральної комісії з перевірки дисципліни Компартії Китаю, передає РИА Новости.

Інших подробиць не повідомляють. Партійна перевірка щодо дисциплінарних порушень найчастіше веде до корупційного викриття китайських чиновників і передує розслідуванню правоохоронних органів.

Яо Мугень, як повідомляється на сайті "Байду байке" (китайський аналог "Вікіпедії"), народився в листопаді 1957 року. Після закінчення у 1986 році Цзянсийського фінансово-економічного університету працював на різних посадах в уряді провінції Цзянсі. В травні 2011 року став заступником голови адміністрації Цзянсі.

Боротьба з корупцією є одним із пріоритетних напрямків роботи китайського керівництва, яке після 18-го з'їзду КПК (листопад 2012 року) очолив Сі Цзіньпін.

За підрахунками китайських ЗМІ, після 18-го з'їзду близько десятка чиновників провінційного або міністерського рівня були зняті з роботи за "серйозні порушення дисципліни", пов'язані з хабарництвом і корупцією.

Генеральний секретар Компартії Китаю Сі Цзіньпін назвав у числі труднощів, з якими стикається партія, "корупцію, відірваність від народу, формалізм і бюрократизм, які створюються деякими партійцями".

В кінці вересня колишній член політбюро ЦК Компартії Китаю Бо Сілай був засуджений до довічного ув'язнення за хабарі і присвоєння державних коштів на загальну суму 25,44 мільйона юанів (4,1 мільйона доларів).