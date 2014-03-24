ТОП-10 (24 березня)

Турчинов доручив продати державні дачі, резиденції та транспорт

Болоболін звільнений з посади гендиректора «Укрзалізниці»

У Roshen очікують скорочення виробництва через зупинку фабрики в РФ

У Держдумі стверджують, що готові до тристроннього консорціуму щодо ГТС України

Частка простроченої заборгованості за банківськими кредитами зросла до 8,4%

Аналітики підрахували, що Україна за рік може залучити до $40 млрд

В банківській системі України скоротилася частка іноземного капіталу

Україна поставлятиме ресурси до Криму на ринкових умовах - віце-прем'єр

Медведєв заговорив про особливу економічну зону в анексованому Криму

Мінагропрод скоротить кількість дозвільних документів для молочників

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Турчинов доручив продати державні дачі, резиденції та транспорт

В.о. Президента України Олександр Турчинов доручив Кабінету міністрів та Державному управлінню справами продати майно, що перебуває в управлінні ДУС і не використовується для забезпечення діяльності президента України.

Про це йдеться в указі Турчинова від 24 березня, розміщеному на сайті в.ою глави держави.

Так, згідно з документом, Кабмін і ФДМУ мають «вирішити питання про передачу державного майна (зокрема, державних підприємств, установ, організацій, санаторіїв, готелів (їх структурних підрозділів), державних резиденцій, державних дач, дач, засобів наземного, водного та повітряного транспорту, сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування, земельних ділянок, іншого нерухомого майна), що перебуває в управлінні ДУС і не використовується для забезпечення діяльності президента України, з управління Державного управління справами в управління інших суб'єктів управління об'єктами державної власності, визначених Кабінетом міністрів України, для наступної приватизації, відчуження такого майна в установленому законом порядку, а також для задоволення державних і суспільних потреб».

Також Фонду державного майна України доручено прискорити приватизацію приватного акціонерного товариства «Президент-готель», управління корпоративними правами якого передано Фонду від Державного управління справами згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України від 1 жовтня 2012 року № 726-р.

Як підкреслюється в указі, кошти від реалізації цього майна будуть зараховані до загального фонду державного бюджету та спрямовані на фінансування пріоритетних витрат бюджету, насамперед на соціальні потреби.

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Болоболін звільнений з посади гендиректора «Укрзалізниці»

Кабінет міністрів України звільнив Сергія Болоболіна з посади генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України за власним бажанням, ідеться в розпорядженні уряду №226 від 19 березня, опублікованому на веб-порталі уряду.

Болоболін подав прохання про відставку 6 березня.

Болоболін був призначений на посаду гендиректора "Укрзалізниці" в січні 2013 року.

Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») - орган керування залізничним транспортом загального користування, здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому й міждержавному сполученнях та регулює виробничо-господарську діяльність залізниць.

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У Roshen очікують скорочення виробництва через зупинку фабрики в РФ

Гендиректор кондитерської корпорації Roshen В‘ячеслав Москалевський чекає скорочення виробництва продукції на 10 тис. тонн на місяць через зупинку Липецької кондитерської фабрики і арешт рахунків компанії, сказав він в інтерв'ю виданню «Форбс Україна».

«Я не оцінюю збитки – я чекаю зменшення прибутку. Безумовно, російський ринок був великою часткою нашого продажу. Коли нам заборонили експорт з України до Росії, ми втратили близько 6 тис. тонн на місяць. Липецька фабрика випускає 10 тис. тонн на місяць”, - сказав Москалевський.

При цьому він повідомив, що роботу Липецької фабрики зупинено на тиждень.

“Ми зупинили її (Липецьку кондитерську фабрику — УНІАН) на тиждень. Вона не може працювати, поки постанова Тверського суду залишається чинною. Якби ми продовжили роботу, то нам довелося б брати товарні кредити і влізати в борги перед постачальниками. У ситуації, що склалася, нам ніхто не позичить і копійки. У нас арештовані всі інвестиційні гроші, абсолютно всі!” - сказав Москалевський.

За його словами, компанії ставлять у провину випуск контрафактної продукції за кількома товарними знаками.

“У нас був судовий спір (з російським холдингом «Об'єднані кондитери», за ініціативою якого подано позов до Roshen - УНІАН), а зараз він переріс у кримінальну площину. І якщо в рамках судового спору сторона, яка судилася з нами, претендувала на 215 млн. рублів (6 млн. дол.), то в новому цивільному позові, про який ми навіть не відразу дізналися, сума претензій досягає 2,5 млрд рублів (70 млн. дол.)”, - сказав гендиректор корпорації.

Разом з тим, за словами Москалевського, у нього немає підстав стверджувати, що ці події пов'язані із загостренням відносин між Росією і Україною.

“На підприємствах проводяться перевірки, Антимонопольний комітет Липецької області відкрив кримінальну справу проти нас. Ці події відбуваються на даний момент, а взаємини з «Об'єднаними кондитерами» у нас зіпсувалися з 2010 року. У мене немає підстав стверджувати, що російська держава пред'явила до мене якісь претензії”, - зазначив він.

За словами гендиректора Roshen, в неофіційній формі йому пропонували продати російські активи. «Неофіційно від «Об'єднаних кондитерів» пропозиція продати бізнес вже надходила. Можливо, тепер вона знову з'явиться», - сказав він.

Москалевський також повідомив, що компанія має намір подати апеляцію на судове рішення, щоб добитися скасування рішення суду або хоч би зменшити заблоковану суму, щоб підприємство могло функціонувати.

“Сумарно зараз арештовано близько 1,7 млрд рублів (47 млн. дол.)”, - сказав він.

Крім того, компанія має намір подати у відповідь позов до «Об'єднаних кондитерів».

Як повідомляв УНІАН, 19 березня співробітники російської поліції заблокували ізахопили приміщення Липецької кондитерської фабрики Roshen. Представники російських правоохоронних органів не пред'явили жодних документів, які б надавали їм право увірватися на територію підприємства і припиняти виробництво. Керівництво компанії Roshen не одержувало жодних офіційних повідомлень або попереджень, які могли б стати причиною незаконного втручання в їх діяльність.

20 березня Міністерство закордонних справ і Міністерство економічного розвитку і торгівлі України обвинуватили владу Росії в незаконній конфіскації виробничих потужностей фабрики Roshen, заявивши, що захоплення підприємств корпорації в РФ є логічним продовженням політично мотивованої кампанії, яка почалася проти українського інвестора ще минулого року, коли Росспоживнагляд заборонив експорт продукції компанії в країну.

21 березня Тверський районний суд Москви за ініціативою російського холдингу «Об'єднані кондитери» порушив кримінальну справу проти підприємства Roshen у Російській Федерації, наклавши арешт на 2,8 млрд рублів, що знаходяться на рахунках компанії в РФ. При цьому в компанії зазначили, що кошти, які знаходяться на рахунках компанії в Росії, були призначені виключно для здійснення господарської діяльності на території цієї країни. Roshen виявився позбавленим можливості оплачувати поставку сировини, займатися виробництвом, продовжувати будівництво нового виробничого майданчика, а також сплачувати податки.

Довідка УНІАН. Корпорація Roshen - один з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. До складу корпорації входять Київська, Вінницька, Маріупольська (Донецька обл.), Кременчуцька (Полтавська обл.) кондитерські фабрики, масло-молочний комбінат «Бершадьмолоко» (Вінницька обл.), Липецька фабрика Roshen (РФ) і Клайпедська кондитерська фабрика (Литва).

Roshen належить народному депутатові і мільярдерові Петру Порошенку, який активно підтримував Євромайдан.

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У Держдумі стверджують, що готові до тристроннього консорціуму щодо ГТС України

У Держдумі готові підтримати створення німецько-російсько-українського консорціуму для модернізації української газотранспортної системи (ГТС).

Про це заявив на зустрічі з німецькою делегацією на чолі з депутатом бундестагу ФРН Андреасом Ленцом голова комітету Держдуми з енергетики Іван Грачов, повідомляєИТАР-ТАСС.

Грачов нагадав, що на попередніх зустрічах з представниками бундестагу обговорювалися питання, що стосуються поставок російського газу і можливого створення тристороннього консорціуму щодо української ГТС. Враховуючи ситуацію, що склалася в Україні, ідея такого консорціуму, на його думку, сьогодні "особливо актуальна", оскільки дозволяє вирішити можливі проблеми з транспортуванням газу через територію України, а також модернізувати українську ГТС.

"З німецької сторони навіть були запропоновані схеми з участю Deutsche Bank, що дозволяють у найкоротші терміни вирішити цю проблему, зокрема і проблему модернізації труб", - зазначив голова думського комітету.

"Я цю ідею підтримую. Вважаю, що таке рішення гарантувало б, насамперед, безперебійні поставки і модернізацію труб і постачання газу за відносно помірними цінами", - сказав Грачов. За його словами, в консорціумі "могли б взяти участь великі німецькі енергетичні компанії, з української - "Нафтогаз України" або його наступник, з російської - "Газпром", можливо, з іншими енергетичними компаніями".

Парламентарій нагадав, що "трохи більше половини" російського газу в Європу йде через територію України. "І замінити це в короткі терміни нічим", - упевнений він. "Звичайно, ми змушені будувати "Південний потік", але розуміємо, що це дуже дорого. І якщо доведеться повністю замінювати їм "українські труби", то це вже близько $30 млрд. Це дуже великі гроші, які ляжуть на споживача", - зазначив глава комітету. "З іншого боку, ми розуміємо, що Україні об'єктивно - а ми сподіваємося, що промисловість України збережеться, - потрібно близько 30 млрд кубометрів газу", - сказав він, припустивши, що "найближчим часом Україні нічим буде оплачувати".

Це може призвести до несанкціонованого відбору європейського газу, в чому, за словами Грачова "ні ми, ні Європа не зацікавлені". "Але тоді, відповідно, самий хороший варіант, якщо ми укладаємо троїста угоду щодо "українських труб". До речі, вони в основному в частині обладнання робилися німецькими фірмами - ті ж перекачувальні станції", - зазначив депутат.

Парламентарій нагадав, що на початку поточного року між бундестагом і російським парламентом було підписано попередню угоду про формування міжпарламентської групи Росія-ФРН по енергетиці. "Ми домовилися, що як тільки група буде сформована в повному обсязі, ми негайно вийдемо з такою пропозицією як до бізнесу, так і до виконавчої влади наших трьох країн", - повідомив він.

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Частка простроченої заборгованості за банківськими кредитами зросла до 8,4%

Частка простроченої заборгованості за кредитами українських банків у лютому 2014 року порівняно з січнем зросла на 0,6 п.п. - до 8,4%, повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, за підсумками січня-лютого порівняно з початком цього року зростання частки простроченої заборгованості становило 0,6 п.п.

За даними Нацбанку, в лютому банки збільшили обсяг наданих кредитів на 8,18%, або на 74,731 млрд грн, - до 987,791 млрд грн, при цьому кредити, надані суб'єктам господарювання, зросли на 8,1%, або 56,377 млрд грн, - до 748,566 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, частка простроченої заборгованості за кредитами українських банків за січень 2014 року зросла на 0,1 п.п. - до 7,8%.

Частка простроченої заборгованості в загальному обсязі наданих банками кредитів у 2013 році знизилася на 1,2 п.п. - до 7,7%, зокрема в грудні - на 0,63 п.п.

У 2013 році банки збільшили обсяг наданих кредитів на 11,78% - до 911,402 млрд грн, зокрема в грудні - на 2,41%.

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Аналітики підрахували, що Україна за рік може залучити до $40 млрд

Україна за підсумками року може залучити до 40 млрд дол. зовнішніх запозичень, включаючи кредити міжнародних фінансових організацій, йдеться в дослідженні Міжнародного центру перспективних досліджень, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Україна зможе домовитися про зовнішні запозичення на рівні 40 млрд дол. із західними державами і МВФ, - говориться в дослідженні. - Загострення політичної ситуації негативно впливатиме на інвестиційний клімат. Прихід приватного інвестора в Україну буде неможливий аж до досягнення більшої визначеності».

Раніше міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета зазначав, що Україні в 2014 році потрібно буде залучити щонайменше 13 млрд дол. для виконання зовнішніх зобов'язань. За даними Міністерства фінансів, загальний обсяг виплат за зовнішніми боргами становитиме в 2014 році близько 9 млрд дол.

Про надання фінансової допомоги України вже заявили ЄС (обсяг фіндопомоги може становити до 1,6 млрд євро), США (обсяг фіндопомоги може становити 1,6 млрд дол.), Японія (обсяг фіндопомоги – 1 млрд дол.).

Крім того, у середині березня глава уряду України Арсеній Яценюк заявляв, що Європейський Союз готовий в односторонньому порядку відкрити ринок ЄС для українських товарів і обіцяє надати довготривалу фінансову допомогу у розмірі 15 млрд дол. Близько 15 млрд дол. може становити програма кредитування економіки України, яка готується до підписання з Міжнародним валютним фондом.

Про своє прагнення допомогти Україні також заявив Світовий банк, який готовий надати кредит до 3 млрд дол. у 2014 році, і Європейський банк реконструкції та розвитку, який може виділити близько 5 млрд євро до 2020 року.

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В банківській системі України скоротилася частка іноземного капіталу

Частка іноземного капіталу в українській банківській системі (статутному капіталі банків) у лютому поточного року скоротилася в порівнянні з січнем на 0,1 п.п. - до 33,9%, повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з даними НБУ, за підсумками січня-лютого п.р. частка іноземного капіталу в українській банківській системі також знизився на 0,1 п.п. порівняно з початком року. Кількість банків з іноземним капіталом в лютому в порівнянні з січнем не змінилася і склала 49, кількість банків зі 100% іноземним капіталом також не змінилася і становить 19.

Як повідомляв УНІАН, частка іноземного капіталу в українській банківській системі (статутному капіталі банків) у січні 2014 року порівняно з груднем 2013 року не змінилася і склала 34%

Частка іноземного капіталу в українській банківській системі (статутному капіталі банків) у 2013 році скоротилася на 5,5 відсоткових пунктів - до 34%.

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Україна поставлятиме ресурси до Криму на ринкових умовах - віце-прем'єр

Україна має намір поставляти будь-які ресурси до Криму на ринкових умовах, повідомив на прес-конференції віце-прем'єр міністр України з соціальних питань Олександр Сич.

“Все, що стосується життєзабезпечення Криму як тимчасово окупованої території, яка виведена з-під контролю українського уряду, то очевидно, на перспективу йтиме мова про поставку будь-яких життєвих ресурсів на ринкових умовах, оскільки ми не контролюємо там ситуацію”, - заявив Сич.

Водночас віце-прем'єр спростував інформацію про навмисне зниження поставок електроенергії до Криму і заявив, що відключення значної частини Кримського півострова від енергопостачання в неділю стало наслідком технічних неполадок.

“Йдеться про якісь великі поломки, але вибачите, як в умовах ведення агресії, війни, порушення інфраструктури вберегтися від порушення енергопостачання, або якихось інших моментів”, - сказав Сич.

Віце-прем'єр міністр вважає, що обвинувачення у відключенні електроенергії, які звучать в адресу України, є частиною цілеспрямованої антиукраїнської інформаційної кампанії, яка ведеться вже давно.

“Повертаючись до інформаційної політики, існує спроба все направити проти України, тобто сам же злочинець скоїв злочин, але говорить, що я в цьому не винен”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, проблеми з енергопостачанням 23 березня увечері були в Сімферополі, Евпаторії, Ялті, Сімеїзі тощо. Станом на 6.00 24 березня третина території Криму залишалася без електрики. Самопроголошений віце-прем'єр Криму Рустам Теміргалієв заявив, що українська постачальна компанія «Укренерго» удвічі знизила обсяг електроенергії, яка поставляється до Криму.

Компанія «ДТЕК Крименерго» пояснила проблеми зі світлом у Криму відключенням ліній електропередач НЕК «Укренерго», яке сталося через «аварійний дефект».

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Медведєв заговорив про особливу економічну зону в анексованому Криму

В анексованому Криму може бути створено особливу економічну зону.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв сказав сьогодні на нараді щодо підтримки соціально-економічного розвитку Республіки Крим і міста Севастополя.

«Вважаю за можливе також розглянути питання про створення в Криму особливої економічної зони», - сказав Медведєв.

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Він також повідомив, що однією з преференцій для Криму має стати звільнення від сплати податків.

«Нам точно варто подумати про підготовку правил, які звільнятимуть від сплати податків на перехідний період ті компанії, які платять податки в Криму, тобто, працюють там і платять податки, і які, природно, перейшли в російську юрисдикцію», - сказав він.

Медведєв також підкреслив, що дуже важливо перереєструвати власність, включаючи землю й нерухомість.

«Росреєстру потрібно сформувати в Криму територіальний підрозділ, який займеться цією роботою. Її потрібно вести делікатно, акуратно, щоб не нашкодити діловому клімату та інвестиційній привабливості півострова. Але вести її необхідно, тому що без правильно оформленого титулу власності жоден інвестиційний проект, як відомо, реалізувати неможливо», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня за військової та політичної підтримки Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і не визнаний світом референдум про самовизначення Криму.

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Мінагропрод скоротить кількість дозвільних документів для молочників

Міністерство аграрної політики і продовольства України ініціює скорочення кількості документів дозвільного характеру, які стосуються діяльності операторів молочного ринку, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Зокрема, за даними прес-служби, Мінагропрод підготував проекти спільних з іншими міністерствами і відомствами наказів, якими будуть скасовані нормативно-правові акти, що стосуються проведення атестації виробників молока, молочної сировини і молочних продуктів та ведення реєстру атестованих виробників молочної продукції, пов'язаного з отриманням документів дозвільного характеру (атестат виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів).

За даними міністерства, на сьогодні накази знаходяться на узгодженні у Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Міністерства охорони здоров'я України.

"Ухвалення документів спростить систему державного контролю в цьому сегменті, сприятиме стимулюванню вільної конкуренції на молочному ринку, гармонізації законодавства України з міжнародним законодавством, зокрема законодавством ЄС, в частині видачі документів дозвільного характеру", - йдеться в повідомленні.

При цьому безпека і якість молочної продукції будуть забезпечені за рахунок дотримання норм санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного законодавства, шляхом видачі суб'єктам господарювання експлуатаційних дозволів для потужностей з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів і відповідного нагляду за станом виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів.

«Крок за кроком ми зводитимемо до мінімуму кількість дозвільних документів у різних сегментах аграрної галузі з тим, щоб бізнес міг вільно дихати і одночасно дотримуватись зрозумілих правил гри», - цитує прес-служба Швайку.

Як повідомляв УНІАН, українські виробники молока регулярно звертаються до уряду України з проханням надавати велику підтримку галузі, щоб вітчизняні продукти могли на рівних конкурувати з імпортними, зокрема з білоруською молокопродукцією.

За даними Держстату, виробництво молока в Україні в 2013 році зросло на 4%, вершкового масла – на 5,2%, свіжого неферментованого сиру – на 5,5%, а жирних сирів – скоротилося на 1,5%. Обсяг виробництва спредів торік знизився на 0,8% порівняно з 2012 роком, а йогуртів – зріс на 6,5%.

УНІАН

