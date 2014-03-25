ТОП-10 (25 березня)

Японія збільшила фіндопомогу Україні до $1,5 млрд

Словаччина готова допомогти Україні з реверсом газу

Зростання економіки України в умовах ЗВТ з Євросоюзом становитиме 5% - економіст

Кабмін виділив військовим 1,87 млрд гривень

Парламент проголосував за прозорість держзакупівель

Мінфін прогнозує падіння ВВП України цього року на 3%

Мінфін: інфляція цього року може скласти 12%

Мінфін не залучив кошти у держбюджет на плановому ОВДП-аукціоні

Україна може випустити ПДВ-облігації на 15-16 млрд гривень

Україна може відмовитися від акцизних марок

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Японія збільшила фіндопомогу Україні до $1,5 млрд

Японія має намір виділити допомогу Україні в 1,5 мільярда доларів, таку заяву зробив у Гаазі прем'єр Японії Сіндзо Абе, який приїхав на саміт з ядерної безпеки, пише "Прайм"з посиланням на агентство Кіодо.

Спочатку Японія готувала пакет допомоги на суму близько 1 мільярда доларів, але вирішила збільшити обсяг фінансування. Як заявив перед журналістами Абе, "це було високо оцінено іншими членами G7".

Крім того, у Гаазі японський прем'єр вдався до найбільш різких за весь час кризи на Україні висловів і заявив, що "приєднання Криму, який знаходиться на півдні України, до Росії неприпустимо".

Японські аналітики вважають, що це пов'язано з критикою на адресу Японії з боку її головного союзника - США, так як досі Країна висхідного сонця прийняла найбільш м'які санкції щодо Росії, а також направила з візитом до Москви главу апарату японського Радбезу Сетаро Яті і провела в Токіо російсько-японський інвестиційний форум за участю більш ніж тисячі бізнесменів з обох сторін.

Возз'єднання РФ і Криму Захід не визнає. Євросоюз, США і Японія вже прийняли низку санкцій проти Росії у зв'язку з її позицією щодо Криму. При цьому японські санкції стали одними з найм'якіших: Токіо заморозив переговори про пом'якшення візового режиму і зупинив старт ще не почалися переговорів про угоди з інвестицій та використанню космічного простору.

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Словаччина готова допомогти Україні з реверсом газу

Словаччина готова допомогти Україні і організувати реверсні поставки газу, але не готова за це платити, повідомляє словацьке інформагентство TASR з посиланням на заяву прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо.

За його словами, у Братиславі згодні з тим, що в інтересах ЄС потрібно допомогти Україні, але це не означає, що Європа повинна за все це заплатити, передає РИА Новости.

"Ми готові допомогти, але кожна допомога має свої межі і економічно лімітована", - сказав Фіцо.

Прем'єр-міністр Словаччини пояснив, що вже на початковій стадії переговорів з реверсним поставкам газу з українською стороною виникли проблеми. За словами Fico, у Києві чекають інвестицій у цей проект від Словаччини, але зі свого боку нічого не гарантують.

Глава уряду Словаччини зазначив, що для Братислави пріоритетом є гарантовані і безпечні поставки російського газу через територію України до Словаччини.

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Зростання економіки України в умовах ЗВТ з Євросоюзом становитиме 5% - економіст

Зростання економіки України в умовах роботи зони вільної торгівлі з Європейським Союзом становитиме не менш як 5% у довгостроковій перспективі, заявив на конференції в Києві британський економіст, директор компанії СТА Макр Хейлієр. Як передає кореспондент УНІАН, свої розрахунки Хейлієр представив у спеціальному дослідженні.

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«Підписання Україною економічної частини Угоди про асоціацію з ЄС і формування зони вільної торгівлі дозволить економіці України зрости приблизно на 5% в певній перспективі, при цьому експорт може зрости на більш ніж 6%, а імпорт – на 5,8%. Зростання соціальних стандартів становитиме 12%», - відзначив Хейлієр.

Крім того, він зазначив, що торгова співпраця з ЄС дозволить покращити діловий клімат і розвинути сектор малого і середнього бізнесу.

«У Європі працює 21 млн. компаній – представників малого і середнього бізнесу. Економіка Європи – це економіка малого бізнесу. Україна, працюючи з Європою, дістане можливість заснувати і розвивати тисячі малих підприємств у сотнях секторів економіки», - спрогнозував британський економіст.

Водночас, Хейлієр звернув увагу на те, що прогнозні оцінки - це не догма, і їх не варто сприймати як якусь у будь-якому разі досяжну мету. «Наші припущення – це потенційно можливий прогноз, але зовсім не гарантія», - наголосив економіст.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС планували підписати Угоду про асоціацію, що передбачала формування зони вільної торгівлі, в листопаді 2013 року. Європейські фахівці запевняли, що вигоди України будуть відчутні вже тому, що українські товаровиробники дістануть доступ на ринок обсягом близько 500 млн. споживачів і сукупним ВВП більш як 17 трлн дол.

Проте в листопаді 2013 року Угоду не було підписано під приводом неготовності України до приєднання до європейського ринку. Таке рішення влади викликало багатотисячні протести і переросло в тривале і масове протистояння народу і діючої на той момент влади, що призвело до численних жертв.

Переговори про підписання угоди були відновлені лише з приходом нового Кабінету міністрів Арсенія Яценюка. Політичну частину Угоди було підписано 21 березня. Економічний блок планується підписати пізніше, після виборів Президента України 25 травня. Новий український уряд також пов'язує економічне зростання з набуттям чинності положень Угоди і входженням України до зони вільної торгівлі з ЄС.

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Кабмін виділив військовим 1,87 млрд грн

Кабінет міністрів України виділив з резервного фонду держбюджету 1,869 млрд грн для виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних сил, внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ та Державної прикордонної служби, а також проведення навчальних зборів з військовозобов'язаними та громадянами України, які проходять службу у військовому резерві. Відповідне розпорядження №244 розміщено на веб-порталі уряду.

Як зазначається, кошти також будуть спрямовані на вирішення суто побутових питань, включаючи оплату банно-пральних послуг, закупівлю медикаментів, палива для перевезення особового складу.

Мінфіну наказано здійснити всі витрати. Міноборони, МВС і Адміністрація прикордонної служби повинні в триденний термін сформувати перелік витрат та затвердити його з Мінфіном і Мінекономрозвитку і до 15 квітня подати звіт про використання коштів у Мінфін, Мінекономрозвитку і Держказначейство.

Іншим своїм розпорядженням Кабмін виділив 17,2 млн грн на проведення навчальних зборів з військовослужбовцями.

Раніше Кабінет міністрів України виділив 125 млн грн військовослужбовцям, які проходять службу на території Автономної Республіки Крим. Крім того, в середині березня Верховна рада прийняла закон про виділення з резервного фонду бюджету 6,8 млрд грн для здійснення заходів по обороні країни.

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Парламент зобов'язав підприємства звітувати про держзакупівлі в інтернеті

Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення змін до Закону України “Про здійснення державних закупівель” щодо підсилення прозорості закупівель підприємств” (реєстраційний №2207).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 235 народних депутатів із 308, зареєстрованих у сесійній залі.

Закон ухвалювався одразу в першому читанні і в цілому.

Даним законом передбачено зобов'язати підприємства, які визначені у пункті 21 частини 1 статті 1 закону Закону України “Про здійснення державних закупівель”, розміщувати звіти про результати проведення ними закупівель, які здійснюються за рахунок власних коштів, вартість предмету яких відповідає вимогам абзацу 1 частини 1 статті 2 цього закону, на веб-порталі Уповноваженого органу протягом трьох робочих днів після укладення договору.

Форма звіту про результати здійснення підприємствами закупівель за власні кошти затверджується Уповноваженим органом.

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Мінфін прогнозує падіння ВВП України цього року на 3%

Міністерство фінансів України прогнозує збереження стагнації в економіці України в 2014 році і оцінює можливе падіння ВВП на рівні «мінус» 3%. Про це перед засіданням уряду заявив міністр фінансів України Олександр Шлапак.

«Ми думаємо, що цього року економіка продовжить стагнацію. Думаю, одержимо мінус 3% падіння ВВП, на жаль», - сказав Шлапак.

Як повідомляв УНІАН, британський економіст, директор компанії СТА Макр Хейлієр заявив, що зростання економіки України в умовах роботи зони вільної торгівлі з Європейським Союзом становитиме не менш як 5% у довгостроковій перспективі.

«Підписання Україною економічної частини Угоди про асоціацію з ЄС і формування зони вільної торгівлі дозволить економіці України зрости приблизно на 5% в певній перспективі, при цьому експорт може зрости на більш ніж 6%, а імпорт – на 5,8%. Зростання соціальних стандартів становитиме 12%», - відзначив Хейлієр.

Крім того, він зазначив, що торгова співпраця з ЄС дозволить покращити діловий клімат і розвинути сектор малого і середнього бізнесу.

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Мінфін: інфляція цього року може скласти 12%

Міністерство фінансів прогнозує максимальний показник інфляції в Україні в 2014 році на рівні 12%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив перший заступник міністра фінансів Анатолій Мярковський.

«Середня 8%, максимальна - 12%», - сказав Мярковський, відповідаючи на запитання про те, який показник інфляції Мінфін закладає в нову редакцію держбюджету України.

Як повідомляв УНІАН, прийнятий у середині січня державний бюджет України на 2014 рік розраховувався з урахуванням інфляції на рівні 8%.

Раніше міністр фінансів України Олександр Шлапак відзначав, що за підсумками 2014 року очікується зростання інфляції вище закладених у держбюджеті 8%. Крім того, за його словами, вУкраїні за підсумками 2014 року очікується падіння ВВП на 3%.

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Мінфін не залучив кошти у держбюджет на плановому ОВДП-аукціоні

Міністерство фінансів України на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 25 березня не залучило кошти до держбюджету, повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, Мінфін пропонував інвесторам облігації в національній валюті терміном обігу 1 рік, 5 і 7 років, але не одержав жодної заявки.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін на плановому аукціоні 18 березня також не залучив коштів до держбюджету. У березні міністерство провело чотири ОВДП-аукціони і залучило до держбюджету 2,785 млрд грн.

За оперативними даними Держказначейства на 17 березня, з початку року до держбюджету надійшло 24,052 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 14,137 млрд грн, на обслуговування держборгу - 6,202 млрд грн.

Станом на 24 березня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 276,730 млрд грн, при цьому у власності НБУ були держпапери на суму 169,694 млрд грн, у власності банків — 81,376 млрд грн, нерезидентів — 11,199 млрд грн.

У 2013 році Мінфін у результаті аукціонів з розміщення ОВДП залучив до держбюджету 50,5 млрд грн, 5,3 млрд дол. і 0,1 млрд євро (108,650 млрд грн за курсом НБУ).

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2014 рік», граничний рівень держборгу на 2014 рік встановлено на рівні 585,484 млрд грн, або 35% ВВП.

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Україна може випустити ПДВ-облігації на 15-16 млрд гривень

Ймовірний обсяг випуску облігацій внутрішньої державної позики, які можуть стати інструментом відшкодування платежів по податку на додану вартість, може становити 15-16 млрд грн, заявив на брифінгу в Кабінеті міністрів України перший заступник міністра доходів і зборів України Ігор Білоус.



«Ми зараз говоримо про приблизно 15-16 млрд, нехай це буде сума, під яку будуть випущені цінні папери. Тут є питання умов (емісії - УНІАН), і це дуже чутливе питання», - сказав він.

На думку Білоуса, до питання умов емісії, включаючи ставку облігацій та їх термін обігу, треба підійти дуже зважено. «Необхідно, щоб цінний папір був ліквідним, щоб він була частиною економіки для банків, підприємців, інвесторів. Важливо, щоб до цього інструменту увійшли інвестори, перш за все, західні, які інвестують валюту», - сказав чиновник.

Раніше Міністерство фінансів України допускало можливість випуску облігацій внутрішньої державної позики як інструмент погашення заборгованості з відшкодування податку на додану вартість суб'єктам підприємницької діяльності.

Про можливість випуску ПДВ-облігацій також заявляв прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Він підкреслював, що йдеться не про казначейські векселі, а про повноцінні внутрішні державні зобов'язання. При цьому він також не назвав можливого обсягу випуску облігацій, підкресливши, що своє бачення вирішення цього питання він представить протягом найближчих тижнів, як тільки буде призначено очільника податкової служби.

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Україна може відмовитися від акцизних марок

Використання акцизної марки як засобу обліку підакцизних товарів є малоефективним і замість неї слід запровадити електронний облік підакцизних товарів, заявив під час засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Якщо ми і далі будемо йти шляхом акцизної марки – це шлях у нікуди», - сказав Яценюк.

На його думку, переведення усього обсягу підакцизних товарів виключно в електронну форму – це добре зарекомендований міжнародний досвід. «У ЄС є низка країн, які запровадили електронний облік підакцизних товарів. Якщо ви пов'яжете цей облік з обліком по ПДВ, з'явиться реальна картина, яка дозволить не ухилятися від сплати податків», - сказав Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН, 1 вересня 2013 року в Україні були введені акцизні марки нового зразка на алкогольну і тютюнову продукцію.

За даними Міністерства доходів і зборів України, введення нових акцизних марок не призвело до значного подорожчання пляшки алкогольного напою або пачки сигарет, але дозволило налагодити більш дієву систему захисту населення від фальсифікатів і підробленої підакцизної продукції. Водночас лише у січні 2014 року з незаконного обороту вилучено підакцизних товарів на суму понад 30 млн грн. Зокрема, тютюнових і лікеро-горілчаних виробів вилучено на суму близько 23 млн грн. Крім того, за даними Міндоходів, з початку 2014 року вже припинено діяльність 18 незаконних виробництв.

УНІАН