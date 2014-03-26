ТОП-10 (26 березня)

Коболєв очолив "Нафтогаз України"

Компанію Ставицького позбавили дозволів на видобування нафти і газу

Черг на українсько-російському кордоні немає - митниця

Рейдери можуть захопити наші підприємства в Росії - Roshen

В Україні збільшилися борги із зарплати

"Газпром" поки не вирішив, скільки коштуватиме газ для України

Європа повинна зменшити залежність від російських нафти та газу - Обама

Обама пригрозив посилити санкції проти Росії

Газ для населення в Україні з 1 травня подорожчає на 50%

Україна виплатила майже 2 млрд гривень за облігаціями внутрішньої позики

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Коболєв очолив "Нафтогаз України"

Андрій Коболєв очолив правління НАК "Нафтогаз України"

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Остап Семерак.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні, яке затягнулося до початку середи, повідомляє ТСН.

Відомо, що Коболєв у 2000 році закінчив інститут міжнародних відносин Київського університету ім. Т.Г.Шевченка. Також з 2002-го по 2010 рік він працював на різних посадах в НАК "Нафтогаз України", зокрема, у департаменті корпоративних фінансів і цінової політики держхолдингу і радником голови правління НАК. Читайте такожКабмін звільнив заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Юр'єва

Брав участь у реструктуризації зовнішнього боргу держхолдингу шляхом формального обміну єврооблігацій та інших зобов'язань на нові єврооблігації.

Нагадаємо, попередній глава "Нафтогазу" Євген Бакулін був затриманий за підозрою в розкраданні коштів в особливо великих розмірах. Вранці 23 березня суд ухвалив рішення про міру запобіжного заходу, згідно з яким його заарештують або вимагають заставу в розмірі 1,5 млрд грн.

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Компанію Ставицького позбавили дозволів на видобування нафти і газу

ГПУ позбавила компанію «Голден Деррік» дозволів на видобування нафти і газу. Про це повідомляється на сайті Генпрокуратури.

Проведеною Генеральною прокуратурою України перевіркою встановлено, що упродовж 2011-2012 років Державною службою геології та надр України без проведення аукціонів прийнято рішення щодо надання товариству «Голден Деррік» 48 спеціальних дозволів на використання родовищ нафти та газу в Дніпропетровській, Полтавській, Сумській та Харківській областях.

Про це повідомили у Головному управління захисту прав і свобод громадян та інтересів держави Генеральної прокуратури.

Також встановлено, що 26 рішень прийнято за відсутності передбачених законом документів. Ще по 16 ділянках, які надано у користування цьому суб'єкту господарювання, упродовж двох років не сплачено до бюджету більше 5 мільйонів гривень за геологічну інформацію, яка необхідна для використання корисних копалин.

Крім того анульовано 6 спеціальних дозволів на користування надрами, отриманих указаним товариством на підставі вищезгаданих рішень, у зв’язку з невиконанням передбачених ними особливих умов та рядом інших порушень вимог законодавства при використанні нафтогазових родовищ.

За повідомленням деяких ЗМІ, компанію "Голден Деррік" контролюється кіпрською фірмою Hartlog Limited, яку, у свою чергу, пов'язують з екс-міністрами Едуардом Ставицьким та Миколою Присяжнюком.

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Черг на українсько-російському кордоні немає - митниця

Зростання черги автомобілів у пунктах пропуску на українсько-російському кордоні не спостерігається, в цілому ситуація на кордоні спокійна, повідомили УНІАН у прес-службі департаменту митної справи Міністерства доходів і зборів України, яке знаходиться в стадії ліквідації.

«Інформація, оприлюднена деякими ЗМІ, про зростання черг в пунктах пропуску на українсько-російському кордоні, не відповідає дійсності. Ситуація на кордонах спокійна», - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, пікове навантаження на пункти пропуску припадає на понеділок, через що в деяких ЗМІ з'явилася інформація про виникнення черг на кордоні.

«Логістика комерційних компаній організована таким чином, що графіки перевезень враховують обмеження в деяких країнах руху вантажних автомобілів у святкові та вихідні дні. Це виражається в тому, що пікове навантаження на пункти пропуску припадає на понеділок, коли тут можуть збиратися до 200 автомобілів», - повідомила прес-служба.

При цьому постійна робота пунктів пропуску дозволяє провести митне оформлення всіх автомобілів протягом короткого терміну. Зокрема, за даними митниці, станом на ранок вівторка, 25 березня 2014 року в пункті пропуску «Бачівськ-Троєбортне» було вже 50 автомобілів, а на ранок середи в очікуванні на митне оформлення не було жодного автомобіля.

«Підкреслюємо, що така ситуація є традиційною для цієї ділянки кордону і відповідає звичайному навантаженню», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня радник президента Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України Володимир Бідах заявив, що російська митниця в пунктах пропуску на українсько-російському кордоні сповільнила пропуск автопоїздів з України.

Пункти пропуску на україно-російському кордоні знаходяться під посиленою увагою громадськості і ЗМІ у зв'язку із загостреною політичною ситуацією між двома країнами. Зокрема, в середині березня, після загострення міждержавних стосунків між Росією і Україною виникли проблеми з пропуском автотранспорту через російський кордон. Українські транспортні компанії заявили про те, що Росія повністю закрила свої кордони для української продукції. При цьому працівники митниці жодних пояснень перевізникам не надавали.

3 березня Кабінет міністрів України ухвалив рішення ліквідувати Міндоходів, підпорядкувавши утворені на базі міністерства державну податкову і митні служби Мінфіну. 13 березня міністр фінансів Олександр Шлапак представив колективу Міндоходів нових кураторів податкової та митної служб Ігоря Білоуса та Віталія Науменка, а також куратора служби фінансових розслідувань Володимира Хоменка.

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Рейдери можуть захопити наші підприємства в Росії - Roshen

Один із найбільших виробників кондитерських виробів в Україні корпорація Roshen не виключає можливості рейдерського захоплення своїх підприємств у Російської Федерації, виробництво на яких зупинено минулого тижня через арешт рахунків компанії в Росії та блокування їх роботи силовими структурами, представниками правоохоронних органів РФ.

«Корпорація Roshen не виключає можливості фізичного захоплення силовими структурами Російської Федерації майна підприємств компанії та спроби підпорядкувати собі російські активи корпорації шляхом незаконного заволодіння цими активами», - сказано в повідомленні компанії, опублікованому на її офіційному сайті.

При цьому в корпорації зазначили, що такі дії розцінюються нею як рейдерська атака, яка проводиться щодо російських підприємств Roshen. Разом з тим у компанії наголосили, що вона застосує всі можливі методи для захисту свого інвестиційного капіталу в Росії.

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«З цією метою компанія застосує всі доступні інструменти, як юридичні, так і не юридичні, зокрема звернення до міжнародних інститутів із захисту інтересів інвесторів», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня співробітники російської поліції заблокували і захопили приміщення Липецької кондитерської фабрики Roshen (РФ). Представники російських правоохоронних органів не пред'явили ніяких документів, які б надавали їм право увірватися на територію підприємства та припиняти виробництво.

Після цього, 21 березня, Тверський районний суд Москви за ініціативою російського холдингу «Об'єднані кондитери» порушив кримінальну справу проти підприємства Roshen в Російській Федерації, наклавши арешт на 2,8 млрд рублів, що перебувають на рахунках компанії в РФ, де їй належать три виробничі майданчики.

Продукція з українських фабрик Roshen не експортується в Росію з серпня 2013 року у зв'язку з забороною Росспоживнагляду.

Довідка УНІАН. Корпорація Roshen - один із найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. До складу корпорації входять Київська, Вінницька, Маріупольська (Донецька обл.), Кременчуцька (Полтавська обл.) кондитерські фабрики, масломолочний комбінат «Бершадьмолоко» (Вінницька обл.), Липецька фабрика Roshen (РФ) і Клайпедська кондитерська фабрика (Литва).

Roshen належить народному депутату і мільярдерові Петру Порошенку, який активно підтримував Євромайдан.

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В Україні збільшилися борги із зарплати

Заборгованість із заробітної плати в Україні в лютому збільшилася порівняно з показником січня на 190 млн грн (23,5%) і становила 998 млн грн, йдеться в повідомленні Державної служби статистики.

Як зазначається, 61,8% заборгованості – борги економічно активних підприємств.

Найбільший обсяг заборгованості зафіксовано в промисловості – 454,8 млн грн. У регіональному розрізі найбільший обсяг заборгованості сформувався в Київській області – 148,5 млн грн.

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Як повідомляв УНІАН, заборгованість із заробітної плати в Україні в січні 2014 року дещо скоротилася і на 1 лютого становила 807,9 млн грн проти 808,1 млн грн станом на 1 січня 2014 року.

Рівень безробіття в Україні в лютому залишився на січневому рівні й становив 1,9% до загального числа працездатного населення країни.

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"Газпром" поки не вирішив, скільки коштуватиме газ для України

Ситуація в Україні жодним чином не вплинула на транзит газу територією країни, і він здійснюється відповідно до укладених контрактів.

Про це в Мінську заявив заступник голови правління, начальник фінансово-економічного департаменту «Газпрому» Андрій Круглов, передає РІА «Новости».

«Ситуація на Україні жодним чином не вплинула на бізнес «Газпрому» ні на Україні, ні в Білорусі. Всі транзитні обсяги йдуть відповідно до укладених контрактів. Жодних проблем ми не бачили і, сподіваюся, надалі не побачимо», - сказав Круглов

Він також зазначив, що заборгованість України за газ становить близько 1,7 млрд дол.

«Це стан, який триває давно, ще до подій усім відомих», - сказав він.

При цьому Круглов не уточнив, якою буде ціна газу для України в другому кварталі, зазначивши лише, що вона «визначається контрактом до 2019 року».

Водночас він повідомив, що «Газпром» розглядає варіанти постачання газу до Європи в обхід України на випадок виникнення проблем.

«Ми прораховуємо заходи компенсації, якщо виникнуть труднощі з транзитом через Україну. Існуючі потужності - Ямал-Європа, «Північний потік» - дозволяють певною мірою компенсувати проблеми з транзитом територією України, якщо такі виникнуть», - сказав він.

Окрім цього, Круглов заявив, що події в Україні не вплинули на фінансові плани «Газпрому» на 2014 рік.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Продан заявив, що Україна не збирається платити Росії за газ більше 387 доларів за тисячу кубометрів, що є розрахунковою ціною за контрактом з «Газпромом» з урахуванням раніше підписаних харківських угод.

21 березня російська газета «Ведомости», посилаючись на прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, повідомила, що Україна втратила знижку на газ за базування Чорноморського флоту в Криму, в результаті ціна на цю сировину з квітня може зрости на 80% - до 480 дол. за 1000 куб. м.

Україна за підсумками 2013 року збільшила транзит газу до Європи на 3,2% порівняно з 2012 роком - до 86,1 млрд куб. м.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів – 22,2 тис. км і газопроводів-відведень – 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій становить 1449.

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Європа повинна зменшити залежність від російських нафти та газу - Обама

Президент США Барак Обама заявляє, що Європа повинна зменшити свою залежність від російських енергоносіїв, але визнав, що цей процес не буде швидким.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Обама заявив на прес-конференції після саміту ЄС-США.

"Енергоносії перебувають в центрі нашої уваги і ми маємо над цим серйозно подумати. Є потреба для Європи поглянути, як диверсифікувати джерела енергопостачання. США були благословенні власними енергетичними джерелами, які стали доступними завдяки новим технологіям. Ми вже дали дозвіл на експорт природного газу у таких кількостях, скільки Європа споживає газу щодня", - сказав Обама.

"Але цей газ постачається на відкритий ринок, бо приватні компанії подають його на відкритий ринок... Але треба, щоб наші енергетичні міністерства поглянули на шляхи посилення процесу диверсифікації. Це те, чому ми дуже віддані. Це було б добре для Європи, це було б добре для Сполучених Штатів. Це не станеться за одну ніч. Але ця криза (у Криму) вказує, що ми маємо рухатись у цьому напрямку вже зараз - причому негайно", - додав американський лідер.

Як повідомлялося, ЄС закуповує в Росії близько третини необхідного газу. Половина з цього обсягу поставляється через територію України.

6 березня члени комітету з енергетики і комерції палати представників США зареєстрували законопроект, що дозволяє експорт скрапленого природного газу до країн Східної Європи, зокрема й до України, для зниження їх залежності від поставок російського газу.

Як зазначає Reuters, вже більш як 20 компаній у США подали заявки на експорт скрапленого природного газу. Але, як відзначає агентство, великі поставки не варто чекати раніше 2017 року, тому що навіть після дозволу експорту, необхідно побудувати устаткування і доки вартістю мільярди доларів.

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Обама пригрозив посилити санкції проти Росії

Президент Сполучених Штатів Барак Обама заявляє, що США та Європейський Союз готові посилити санкції проти Росії в разі її подальшого вторгнення в Україну.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Обама заявив на прес-конференції після завершення саміту ЄС-США.

"Що стосується санкцій, то наразі ми бачили прекрасну координацію між США та Європою. По обидві сторони Атлантики є визнання, що під час першого вторгнення до Криму ми мали вжити конкретних кроків і ми визначили список персон, які були відповідальні за це вторгнення. Коли російський уряд вжив кроків по анексії Криму після референдуму, який ніхто за межами Росії не сприймає серйозно, ми посилили ці санкції в координації (з ЄС)", - сказав Обама.

"Нині ми координуємо зусилля щодо потенційних додаткових глибших санкцій, якщо Росія буде здійснювати подальше вторгнення в Україну", - додав американський лідер.

Як повідомлялося, що 16 березня відбувся так званий референдум з питання про статус Криму. Самопроголошена кримська влада заявила, що за приєднання до РФ на референдумі проголосували 96,6% жителів Криму.

18 березня в Кремлі підписали «договір» про входження Криму і Севастополя до складу РФ. 21 березня президент Росії Володимир Путін підписав закон про приєднання Криму і Севастополя до Росії на правах суб'єктів федерації.

США і Євросоюз відмовилися визнавати результати кримського референдуму і запровадили санкції стосовно ряду російських бізнесменів і чиновників, заморозивши їхні активи за кордоном і запровадивши візові обмеження.

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Газ для населення в Україні з 1 травня подорожчає на 50%

Підвищення тарифу на газ для населення з 1 травня становитиме 50%, а для підприємств теплокомуненерго – з 1 липня на 40%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив директор департаменту економічного планування та фінансових розрахунків НАК «Нафтогаз України» Юрій Колбушкін.

«Перше підвищення по газу буде з 1 травня, а по ТКЕ – з 1 липня. тариф по ТКЕ підвищується на 40%, а по населенню – поки на 50%», - сказав Колбушкін.

За словами Колбушкіна, остаточні показники підвищення тарифів будуть відображені в урядовій постанові.

«Документ буде опублікований, там буде графік підвищення цін до 2018 року і можливо в останній редакції щось зміниться», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан прогнозував, що ціни на газ для населення піднімуть не раніше 1 травня.

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Україна виплатила майже 2 млрд гривень за облігаціями внутрішньої позики

Міністерство фінансів України здійснило виплату з погашення та обслуговування облігацій внутрішньої державної позики на суму 1,956 млрд грн, повідомляється на сайті Мінфіну.

“Міністерство фінансів України 26 березня 2014 року вчасно і в повному розмірі здійснило виплату з погашення та обслуговування облігацій внутрішньої державної позики. Загальна сума платежу становила 1 955 919 229 грн”, - йдеться в повідомленні міністерства.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін оцінює загальні виплати за держборгом у 2014 році за рахунок коштів держбюджету на рівні 140,337 млрд грн, при цьому Україна має намір узяти в борг у 2014 році ще 163,501 млрд грн на внутрішньому й зовнішньому ринках.

За графіком прогнозних платежів Мінфіну, Україна повністю погасить діючі внутрішні та зовнішні кредити (позики) через 26 років, у 2040 році. Найбільше навантаження, або 75% платежів, доводиться на перші п'ять років - із 2014 по 2018 роки.

Закон "Про Державний бюджет України на 2014 рік" встановлює граничний рівень держборгу на 2014 рік на рівні 585,484 млрд грн, або 35% ВВП.

УНІАН