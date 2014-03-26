ЄДАПС заявляє про готовність забезпечити українців біометричними документами

Про це сказано у відкритому листі трудового колективу компанії вищим посадовим особам України.

«Консорціум «ЄДАПС» не раз заявляв про те, що вітчизняні підприємства у співпраці з НАН вже розробили технології виробництва біометричних документів і готові у найкоротші терміни впровадити їх в Україні», - йдеться в листі.

Компанія також заявляє про готовність безкоштовно передати відповідні технології державі.

При цьому, автори звернення обіцяють, що рівень цін на документи без біометричного носія залишиться на нинішньому рівні - 120 грн, а ціна біометричного паспорта з електронною та графічною персоналізацією складе 144 грн.

Видачу біометричних паспортів консорціум готовий розпочати вже через 2 тижні після прийняття чиновниками відповідного рішення.

У 2013 р. консорціумом «ЄДАПС» на замовлення міністерства закордонних справ вже було виготовлено понад 9 тис. біометричних закордонних паспортів, які були персоналізовані на ДП «Державний центр персоналізації документів».

Як повідомлялося раніше, впровадження біометричних паспортів є необхідним кроком у рамках виконання плану дій щодо лібералізації візового режиму країн Європейського Союзу для громадян України.

26 березня прем'єр-міністр України повідомив, що українці зможуть отримати біометричні паспорти вже в 2014 році та затвердив форму цього документа. 23 березня він також заявляв, що Україні потрібно прийняти ще 2 закони для введення безвізового режиму з ЄС.