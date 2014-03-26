Анонс на 27 березня

* Верховна Рада буде розглядати секвестр бюджету 2014 року, зміни в податковому законодавстві.

* Відбудеться засідання НКРЕ.

* Зустріч міністра фінансів України О.Шлапака з представниками інститутів громадянського суспільства для обговорення шляхів взаємодії у процесі реалізації програми діяльності Кабінету міністрів України.

* Прес-конференція на тему: «Окупація й економіка країни: актуальні загрози». Учасники: президент Центру антикризових досліджень Ярослав Жаліло; екс-заступник голови Національного банку України Сергій Яременко, ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко.

* Біля Київської обласної державної адміністрації відбудеться Маршрутний АвтоМайдан пасажирських перевізників Київської області. Поштовхом для проведення акції стала дуже напружена ситуація у сфері пасажирських автоперевезень в Київській області, адже зміна влади ніяк не вплинула на чиновників - корупціонерів середньої ланки, які досі залишаються на місцях, вимагають хабарі від підприємців і заважають працювати. Представники ініціативної групи, що будуть представляти всіх обурених підприємців, автоперевізників Київської області, будуть вимагати негайного проведення люстрації корумпованих чиновників Київської облдержадміністрації для встановлення чесних і прозорих відносин між владою і перевізниками. Учасники акції звернуться до голови КОДА Володимира Шандри з вимогою негайно втрутитися в ситуацію.

* Відбудеться засідання Колегії Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті в оновленому складі. Будуть обговорюватися заходи державного контролю і виведення з ринку автотранспортних послуг перевізників, які здійснюють діяльність поза межами правового поля, стан аварійності на наземному транспорті, підсумки роботи Укртрансінспекції у сфері видачі дозвільних документів на міжнародні автомобільні перевезення і т.п.

* Прес-конференція на тему: "Як буде працювати земельно-реєстраційна система у світлі новацій законодавства про державну реєстрацію прав 2014?". Організатор - Український освітній центр реформ. Учасники: перший заступник голови Державного агентства земельних ресурсів України А.Кадомський, генеральний директор ДП "Центр державного земельного кадастру" А.Тарнапольский, голова Державної реєстраційної служби України І.Алексєєв, голова Аграрної спілки України Г.Новіков, директор Ресурсного центру з прав на землю А.Кошиль, начальник відділу земельного законодавства ТОВ "Астарта-Київ" Ю.Маляр, головний юридичний радник проекту USAID "Агроінвест" П.Кулинич.

* Відбудеться засідання Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації. Питання: Інформація Фонду державного майна України: законодавче врегулювання діяльності Фонду у зв'язку з прийняттям Закону України «Про поновлення дії окремих положень Конституції України», питання української державної власності в Криму. Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації».

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