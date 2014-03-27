ТОП-10 (27 березня)

МВФ готовий дати Україні до $18 млрд кредиту

Загальний обсяг держборгу України перевищує 800 млрд гривень і становить 53% ВВП - Яценюк

Кабмін порахував, що ціна російського газу з квітня становитиме $480

Кабмін замість оподаткування депозитів введе податок на багатство

Українцям хочуть повернути пенсійний збір при купівлі валюти

ЄС готовий дати Україні 1,6 млрд євро як можна швидше

Витрати держбюджету планують урізати на 24 млрд грн

Рада ухвалила зміни до держбюджету-2014

ВР відмовилася запобігти "фінансовій катастрофі", анонсованій Яценюком

Конгрес США схвалив допомогу Україні на $1 мільярд та санкції проти Росії

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МВФ готовий дати Україні до $18 млрд кредиту

Міжнародний валютний фонд на рівні керівництва місії домовився з українським урядом про програму співпраці stand-by терміном на два роки і обсягом фінансування 14-18 млрд дол., заявив на брифінгу у Національному банку розділ голова МВФ в Україні Ніколай Георгієв.

«Місія завершила свою роботу в Києві, і я хочу подякувати керівництву Нацбанку і уряду України за конструктивну роботу. Місія досягла розуміння з керівництвом України за програмою реформ, які можуть бути підтримані дворічною програмою stand-by, – сказав Георгієв. – Програма розблоковує фінансову допомогу від широкого кола фінансових організацій, яка може становити до 27 млрд дол. протягом двох років, з них власне допомога від МВФ може становити 14-18 млрд дол.».

За словами Георгієва, тепер програму співпраці має схвалити Рада директорів фонду, а перший транш може прийти до України вже у квітні за умови, що Україна за цей час виконає низку економічних умов, а саме – стабілізує економіку, а також продовжить реформування монетарної політики у частині підтримання гнучкому курсу гривні.

Нагадаємо, голова НБУ Степан Кубів заявив, що меморандум про співпрацю в рамках дворічної програми кредитування економіки України буде підписано у Вашингтоні у першій половині квітня.

Як повідомляв УНІАН, Україна відновила активний діалог із Міжнародним валютним фондом в лютому 2014 року – після призначення нового складу уряду. Впродовж 2013 року в Україні працювали дві технічні місії МВФ, які виконували, швидше, оціночну функцію - рішення про фінансування економіки України за підсумками роботи обох місій так і не було ухвалено.

У грудні 2013 року фахівці фонду відзначали, що макроекономічна політика, що проводилася на той момент владою України, посилювала значні зовнішні та фіскальні дисбаланси, а також багато в чому поглиблювала рецесію.

На думку експертів МВФ, Україні була потрібна фіскальна консолідація й значне скорочення бюджетних витрат із одночасною раціоналізацією роботи сектора державних закупівель. Влада України мала провести істотні реформи в енергетичному секторі, в першу чергу в сфері тарифного утворення, а також вжити низку заходів щодо покращення ділового клімату.

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Загальний обсяг держборгу України перевищує 800 млрд гривень і становить 53% ВВП - Яценюк

Загальний обсяг держборгу України перевищує 800 млрд гривень і становить 53% ВВП.

Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

За його словами, з 1 січня 2013 року (34,6 млрд) обсяг золотовалютних резервів зменшився на 20 млрд. На сьогоднішній день вони становлять всього 15 млрд доларів.

При цьому прем'єр зазначив, що в 2011 році співвідношення держборгу до ВВП становило 36%, а за останні три роки борги України перед іноземними і внутрішніми кредиторами зросли вдвічі.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного і гарантованого державою боргу України за січень 2014 року зросла на 148 млн. дол., або на 0,2%, - до 73,226 млрд дол. (585,298 млрд у гривневому еквіваленті)

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2014 рік», граничний рівень держборгу на 2014 рік встановлений на рівні 585,484 млрд грн, або 35% ВВП.

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Кабмін замість оподаткування депозитів введе податок на багатство

Кабінет міністрів України не вводитиме податок на відсотки за банківськими вкладами в цьому році, проте замінить цей податок прогресивною шкалою ставок податків у розмірі до 25% із доходів, що перевищують 300 тис. грн. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, виступаючи в парламенті у четвер.

«Уряд пропонує ввести податок на багатих. Ми розглядали кілька варіантів, зокрема, один із варіантів – оподаткування доходів із депозитів, – сказав прем'єр-міністр. – Що відбувається в країні? Є депозит, його поставили в банк, банк виплачує пасивний дохід 25% річних. З цього доходу не платить ніхто ніяких податків. І якщо пасивна ставка 25%, то яка реальна ставка буде в економіці? 40! Логічно?» - сказав глава уряду, пояснивши такий розгін у цифрах тим, що, виплачуючи такий пасивний дохід, банк має на чомусь заробляти.

«Зрозуміло, що це неприпустимо. Але за нинішніх умов ввести оподаткування доходів від пасивних операцій у банківських установах означає те, що це теж буде використано, пропонуватимуть забирати депозити. Тому ми прийняли рішення в цьому році не вводити оподаткування доходів із банківських вкладів», - наголосив Яценюк.

Водночас, як компенсацію Кабмін, за словами глави уряду, запропонував ввести прогресивну шкалу оподаткування загальної суми доходів. «Що ми пропонуємо? Ми пропонуємо фактично введення прогресивної шкали на доходи громадян. Той, хто зароблятиме більш як 300 тис. грн, платитиме податок у розмірі 20%. Той, хто заробляє більш як 500 тис. грн, – 25%. Йдеться про оподаткування в цілому по країні більш як 300 тис. громадян України», – відзначив Яценюк.

За його словами, ці громадяни володіють фінансовим ресурсом, який становить 60% від загальних активів України. «Тому уряд звертається з наступним – 1,7% багатих українців мають заплатити податки для того, щоб 98% українців відчули, що в країні прийшов час соціальної справедливості», – сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, у середині березня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні уряду запропонував оподатковувати доходи з депозитів, обсяг яких перевищує 50 тис. грн, для вирішення питання соціальної справедливості.

20 березня Мінфін повідомив, що уряд наполягатиме на введенні податку на доходи за депозитами громадян, при цьому пропонуючи підвищити мінімальний поріг вкладу, доходи за яким оподатковуватимуться, до 100 тис. грн в одній фінансовій установі.

На даний момент в Україні доходи, одержані у формі заробітної плати, інших заохочувальних і компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, що виплачуються платнику у зв'язку з трудовими відносинами і за цивільно-правовими договорами, оподатковуються за ставкою 15%, якщо обсяг доходів не перевищує 10-разовий розмір мінімальної зарплати, і 17% – якщо перевищує.

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Кабмін порахував, що ціна російського газу з квітня становитиме $480

Загальний обсяг поточного дефіциту "Нафтогазу" в 2014 році становитиме 33,4 млрд грн.

Кабінет міністрів України закладає при перегляді державного бюджету України на 2014 рік підвищення Росією з квітня ціни на газ до 480 дол. за 1 тис. куб. м, заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, виступаючи в парламенті у четвер.

«Ми розрахували проблеми НАК "Нафтогаз України" з точки зору того, що з 1 квітня ціна на газ Російською Федерацією буде встановлена 480 дол. за 1 тис. куб. м. Фактично буде подвоєна вартість на природний газ, який поставляється з Російської Федерації", - сказав Яценюк.

Прем'єр-міністр повідомив, що загальний обсяг поточного дефіциту НАК "Нафтогаз України" в 2014 році становитиме 33,4 млрд грн.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан заявляв, що Україна не збирається платити Росії за газ понад 387 доларів за тисячу кубометрів, що є розрахунковою ціною за контрактом з «Газпромом» із урахуванням раніше підписаних харківських угод.

За його словами, таку позицію Україна займає, оскільки Росія офіційно не зверталася до уряду України щодо денонсації харківських угод.

У свою чергу, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляв, що ціна російського газу для України з 1 квітня може зрости до 500 дол. за тисячу кубометрів, але уряд вживатиме всіх необхідних заходів для зниження залежності нашої країни від російського палива.

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Українцям хочуть повернути пенсійний збір при купівлі валюти

Кабінет Міністрів України пропонує відновити дію пенсійного збору за ставкою 0,5 % при купівлі юридичними і фізичними особами безготівкової та готівкової іноземної валюти.

Про це йдеться в проекті закону № 4575 про внесення змін до закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", зареєстрованому в парламенті 27 березня.

«Відновити збір на обов'язкове державне пенсійне страхування за ставкою 0,5 % при здійсненні операцій з купівлі юридичними і фізичними особами іноземної валюти в безготівковій та готівковій формі», - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що відновлення пенсійного збору призведе до збільшення доходів спеціального фонду державного бюджету на 9,1 млрд грн, які будуть спрямовані до Пенсійного фонду України на виплату пенсій.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство доходів і зборів України в червні 2013 року пропонувало запровадити в Україні збір на обов'язкове державне пенсійне страхування за ставкою 1 % від об'єкта оподаткування при здійсненні купівлі іноземної валюти в безготівковій формі, опублікувавши відповідний законопроект на офіційному сайті, однак ініціатива не була підтримана.

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ЄС готовий дати Україні 1,6 млрд євро як можна швидше

Європейський Союз вітає досягнення домовленості між Міжнародним валютним фондом та Україною щодо виділенням Фондом кредиту в розмірі 14-18 млрд доларів і готовий зі свого боку надати Україні 1,6 млрд євро якнайшвидше.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив речник Європейської комісії Саймон О'Коннор на брифінгу для журналістів.

"Ми вітаємо домовленість, оголошену МВФ цього ранку щодо кредиту stand by для України, який має бути розглянутий виконавчою Радою МВФ у квітні. ЄС відіграє роль у міжнародних зусиллях щодо міжнародної фінансової допомоги. Комісія починає переговори з українською владою щодо погодження Меморандуму про порозуміння, який визначить умови надання кредиту ЄС, які будуть відповідати умовам МВФ", - сказав О'Коннор.

"Ця політика спрямована на стабілізацію та реформування української економіки, щоб було її стійке одужання. Під час наших дискусій з українським урядом ми почули про його налаштованість на реформи. Меморандум про порозуміння має бути обговорений найближчими днями, щоб перші кошти були виділені якнайшвидше", - додав речник.

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ЄС раніше вже вирішив виділити Україні 610 млн євро як кредиту stand by, а минулого тижня прийняв рішення додати до цієї суми ще 1 млрд євро. Виділення цих коштів було поставлено в залежність від досягнення угоди між МВФ та Україною.

О'Коннор зауважив, що виділення кредиту ЄС для України має ще бути затверджено Європейською радою, але сподівається на швидше затвердження. За його словами, 1 млрд євро, про який оголошено минулого тижня, буде виділитися двома траншами з червня. Раніше представники ЄС говорили, що 610 млн євро будуть виділятися трьома траншами одразу після того, як в Україну надійдуть перші кошти від МВФ.

Усього пакет допомоги Україні від ЄС становить 11 млрд євро: 1,6 млрд - кредити, 1,4 млрд - гранти, Європейський банк реконструкції та розвитку виділить 5 млрд єрво, а ще 3 млрд євро надійдуть від Європейського інвестиційного банку.

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Витрати держбюджету планують урізати на 24 млрд грн

Кабінет міністрів України пропонує збільшити обсяг дохідної частини державного бюджету на 2014 рік на 24,7 млрд грн і скоротити витрати на 23,8 млрд грн, заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час виступу в парламенті в четвер.

"На першому етапі нам необхідно скоротити фіскальний розрив на 48,5 млрд грн. Ми розділили це на дві частини. Перше - це збільшення доходів державного бюджету на 24,7 млрд грн і друге - це зменшення видатків державного бюджету, в тому числі за рахунок скорочення соціальних програм на 23,8 млрд грн", - сказав він.

Згідно з проектом закону № 4575 про внесення змін до закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", зареєстрованого в парламенті 27 березня, доходи держбюджету на 2014 рік визначено на рівні 372,9 млрд грн, витрати – 437,8 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Закон України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" встановлює доходи держбюджету на 2014 рік на рівні 395,304млрд грн, витрати – 462,212 млрд грн, граничний дефіцит – 71,564 млрд грн, або 4,3 % ВВП. Граничний рівень держборгу на 2014 рік встановлено на рівні 585,484 млрд грн, або 35 % ВВП, обсяг наданих держгарантій - 50 млрд грн.

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Рада ухвалила зміни до держбюджету-2014

Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік», який передбачає скорочення прибуткової частини бюджету на 2014 рік на 24,7 млрд грн і скорочення витрат на 23,8 млрд грн за дефіциту бюджету обсягом 68,5 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 228 з 340 народних депутатів (за необхідного мінімуму в 226 голосів).

Від Партії регіонів і КПУ не проголосував жодний з депутатів.

Закон також передбачає збільшення граничного розміру держборгу за підсумками 2014 року на 78,6 млрд грн - до 664 млрд грн, і скорочення надання державних гарантій удвічі – до 25 млрд грн.

Крім того, закон заморожує ключові соціальні показники – прожитковий мінімум – на рівні 1176 грн, і мінімальну зарплату – на рівні 1218 грн.

Закон також передбачає введення пенсійного збору з безготівкових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, а також надання прав Кабінету міністрів України випустити держоблігації на 33 млрд грн в обмін на додаткову емісію акцій НАК «Нафтогаз України».

Крім того, закон передбачає відмову від планового збільшення у 2014 році статутного капіталу НАЕК «Енергоатом» на 1,614 млрд грн, за рахунок чого планувалося фінансувати підвищення безпеки АЕС України, і передбачає скорочення чисельності держслужбовців на 10%.

Під час обговорення законопроекту прем'єр-міністр Арсеній Яценюк відзначав, що документ не є ідеальним і, напевно, вимагатиме внесення змін. «Але треба запустити процес, і тоді ми 24 години на добу сім днів на тиждень збиратимемося і визначатимемо необхідні зміни», - сказав очільник уряду, звертаючись до парламентаріїв.

Водночас раніше Комітет Верховної Ради України з питань бюджету рекомендував парламенту не приймати проект змін до бюджету в цілому, а проголосувати за документ тільки у першому читанні і внести до нього зміни до другого читання. Парламентарії, зокрема, звертали увагу на неприпустимість скорочення фінансування армії і програм з охорони здоров'я.

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ВР відмовилася запобігти "фінансовій катастрофі", анонсованій Яценюком

Верховна Рада України не ухвалила урядовий законопроект про запобігання фінансовій катастрофі та створення передумов для економічного зростання.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували лише 189 народних депутатів із 333 зареєстрованих у сесійній залі. Кількість голосів народних депутатів від Партії регіонів та КПУ - 0.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня Верховна Рада з третьої спроби включила до порядку денного законопроекти про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні (№4576), а також законопроект про внесення змін у Закон “Про Державний бюджет України на 2014 рік” (№4575).

Виступаючи в парламенті, прем'єр Яценюк відразу ж заявив, що економіка країни перебуває в катастрофічному стані, уточнивши, що загальний обсяг фіскального розриву в Україні в 2014 році становить 289 млрд грн.

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Конгрес США схвалив допомогу Україні на $1 мільярд та санкції проти Росії

Тексти законопроектів дещо відмінні; як очікують, палати узгодять спільний текст, який можна буде подати на підпис президентові, до кінця дня за часом США або вже завтра.

У Сенаті документ ухвалювали більшістю без підрахунку голосів, у Палаті представників, за її версію, майже в той самий час проголосували 399 конгресменів, 19 були проти, передає Радіо Свобода.

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При цьому з сенатського законопроекту в нинішньому варіанті вилучили положення про реформи Міжнародного валютного фонду, які були у версії, схваленій попередніми днями. Адміністрація президента-демократа Барака Обами домагалася схвалення цих реформ, щоб МВФ міг ефективніше допомогти Україні. Водночас республіканці, які мають більшість у Палаті представників, давали знати, що там ця реформа не пройде.

Санкції, передбачені законопроектами, мають стосуватися в першу чергу представників керівництва Росії, сепаратистської влади Криму, а також колишніх керівників України. Йдеться про заборону на їхній в’їзд до США і замороження їхніх активів на території США.