Анонс на 28 березня

* 10-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Банк «Форум» врятувати не можна ліквідувати?!». Під час прес-конференції вкладники і клієнти банку "Форум" озвучать основні питання, відповіді на які вони очікують від акціонерів банку і представників влади: про причини, які призвели до введення тимчасової адміністрації в банк, а головне, про конкретні кроки зроблених ними (їхніми установами) для виходу з кризи. Після закінчення прес-конференції у МЦКМ "Жовтневий палац" відбудуться Всеукраїнські збори вкладників і клієнтів банку «Форум». До участі в прес-конференції і зборах запрошені: Вадим Новинський, народний депутат України; керівництво ПРАТ "Смарт-Холдинг", керівництво НБУ; представники тимчасового адміністратора банку "Форум", представники Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, вкладники та клієнти банку "Форум". Організатор ГО «Ініціативна група вкладників і клієнтів банку «Форум» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 067-198-20-01. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Відбудеться чергове засідання Громадської ради при Державіаслужбі України. Питання: Про виконання протокольних рішень Громадської ради ; Прийом та затвердження звітів Голів постійних комісій за 1 квартал 2014 року; Прийом і затвердження планів робіт постійних комісій на 2 квартал 2014 року; Про підсумки проведення круглого столу на тему «Впровадження технологій електронної обробки вантажів за технологією ІАТА Е - Freight в Україні. Проблеми і перспективи».

* Прес-конференція на тему: «Підвищення ціни на газ: наслідки для ЖКГ та населення». Запрошені: Олексій Кучеренко, міністр з питань ЖКГ (2007 - 2010 р), Володимир Дубровський, старший економіст CASE Україна. Учасники прес-конференції розкажуть, як вплине заяву Нафтогазу на підвищення ціни на газ для населення і теплокомуненерго, що насправді вимагає МВФ в питанні підвищення ціни на газ.



* 13-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему : "Приміських маршруток не буде: Київську область очікує Маршрутний АвтоМайдан пасажирських перевізників?". Мова піде про вкрай напружену ситуацію у сфері пасажирських автоперевезень в Київській області, де зміна влади ніяк не вплинула на чиновників-корупціонерів, які досі залишаються на місцях. В яких умовах сьогодні працюють автоперевізники Київської облсти? Коли чекати пасажирам маршрутного колапсу і неконтрольованого цінового сплеску? Хто монополізував обласний ринок пасажирських перевезень при Януковичі? Кому вигідно, щоб ці особи продовжували працювати на державних посадах? Чому досі не проведена люстрація середньої ланки чиновників КОДА? Чи є відсутність яких-небудь справедливих рішень з боку обласної влади підтвердженням того, що таємний перерозподіл ринку автоперевезень триває? Протягом прес-конференції ініціативна група підприємців-автоперевізників надасть інформацію про останній перебіг подій, про заплановані дії і вимоги. Перевізники звернуться до голови Антикорупційного бюро України Тетяни Чорновіл і до голови Київської ОДА Володимира Шандри з проханням втрутитися в ситуацію. Учасники: представники ініціативної групи підприємців автоперевізників Борис Ткаченко, Олег Поліщук, Ганна Климина, Тетяна Акімова, Артем Головатий, Віталій Приймаченко, Олександр Маценко, юристи та правозахисники. (вул. Хрещатик, 4, конференц - зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.





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