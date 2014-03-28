Україну закликали відновити голографічний захист акцизних марок

Про це йдеться у відкритому листі колектива національного виробника - товариства з обмеженою відповідальністю «Спеціалізоване підприємство «Голографія».

«Наше підприємство має все для негайного початку виготовлення якісного захисту марок акцизного податку та створення ефективної електронної системи адміністрування податку. Ми готові безкоштовно надати країні технології без залучення іноземних розробок. Ми гарантуємо задоволення всіх потреб у голографічному захисту марок акцизного податку із збереженням низького рівня цін», - повідомляється в листі.

Колектив також повідомляє про економічний ефект впровадження комплексної системи контролю над обігом алкоголю та тютюну. «З введенням в 2003 р. голографічного захисту марок збільшилися обсяги надходжень до бюджету за статтями: акцизний збір, податок на додану вартість і податок на прибуток (2004 р. - 6,8 млрд грн, 2005 р. - 8,4 млрд грн).

У 2008 р. було запроваджено акцизні марки з удосконаленим захистом. Вже в 2010 р. зросло виробництво алкоголю на 46 %, тютюну-на 20 %, збільшилися доходи Держбюджету на 21% - на 9 млрд грн щорічно», - відзначають в суспільстві.

За словами колективу, НАН України підтверджує, що на сьогодні в світі немає альтернативи голографічному захисту документів і товарів.

У квітні 2012 р. чиновники забезпечили прийняття постанови КМУ, якою був скасований голографічний захист марки. Це дозволило виготовляти практично незахищену акцизну марку аж до вересня 2013 року, що призвело до багатомільярдних втрат бюджету - близько 9 млрд тільки протягом 2012 - 2013 рр.

СП «Голографія» з відповідальністю заявляє, що Україна не потребує іноземних технологій або консультацій, вартість яких значно перевищує українські. Продукти, технологічні рішення, розроблені і введені нашими фахівцями в області систем захисту товарів і документів, що переважають світові аналоги.

Що стосується впровадження в Україні так званих «електронних марок», просимо звернути увагу, що у світі цю технологію не використовують, тому що вона запатентована на ім'я одного з великих виробників тютюнової продукції. Це нонсенс, що виробники сигарет будуть надавати технології контролю над сплатою ними податків.

У завершенні колектив просить розглянути пропозицію і ініціювати створення урядової робочої групи, яка відвідає підприємство і переконається у повній готовності до виготовлення державного замовлення.