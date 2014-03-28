ТОП-10 (28 березня)

Україна попередила Європу про можливі проблеми з поставками газу

Фонд гарантування вкладів змінив директора-розпорядника

Укртрансінспекція підтвердила, що поїзди Hyundai експлуатувалися з несправностями

США припинили видачу ліцензій на експорт оборонних товарів до Росії

Податковий кодекс України діятиме в Криму до кінця року

Перший транш кредиту від МВФ може становити $3 млрд

Мінфін обіцяє долар по 10,5 гривень

Україна підпише "відкрите небо" з ЄС до початку червня

МВФ пропонує позбавити місцеву владу права встановлювати тарифи на тепло

Україна з 14 квітня знизить на третину мита на імпорт автомобілів

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Україна попередила Європу про можливі проблеми з поставками газу

Європейська комісія отримала листа від міністра енергетики та вугільної промисловості України Юрія Продана з попередженням про можливі проблеми в газових відносинах Києва та Москви з першого квітня, коли ціна на російський газ для України може підвищитись.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив Джозеф Геннон, речник комісара ЄС з питань енергетики Гюнтера Еттінгера, додавши, що Єврокомісія зробить все можливе для пришвидшення реверсних поставок газу з Європи в Україну.

"Ми отримали листа, підписаного міністром енергетики України Проданом, на ім'я комісара Еттінгера. Все, що ми можемо сказати, так це те, що Європейська комісія продовжує допомагати Україні в нинішній ситуації - зокрема у тому, що стосується посилення безпеки газових поставок", - сказав Геннон.

"Проблема у тому, що Україна отримує газ з Росії і ціна на нього має підвищитись з першого квітня. Ми би хотіли допомогти Україні з диверсифікацією поставок газу. Ми говоримо про реверсні поставки і ми активно над цим працюємо", - додав речник.

За його словами, наразі немає проблем з транзитом російського газу українською територією і Єврокомісія не передбачає труднощів з транзитом, у разі підвищення цін Росією на газ для України.

За словами представника офісу комісара Еттінгера, в ЄС через порівняно м'яку зиму в сховищах зберігається половина заготовленого на зиму газу. "Та ж сама ситуація і в Україні - сховища все ще заповненні десь наполовину. Так що запасів вистачає", - сказав УНІАН представник Єврокомісії.

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Фонд гарантування вкладів змінив директора-розпорядника

Адміністративна рада Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 27 березня призначила Василя Пасічника на посаду директора-розпорядника фонду замість Олени Шарової, повідомляється на сайті фонду.

Згідно з повідомленням, Шарова, яка обіймала посаду з 22 грудня 2011 року, була звільнена 26 березня 2014 року за згодою сторін.

Як повідомляв УНІАН, обсяг фінансових ресурсів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 1 лютого 2014 року склав 8,115 млрд грн, що на 11,27%, або 822 млн грн більше порівняно з початком 2014 року.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створений в лютому 1999 року і є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку. З жовтня 2012 року розмір гарантованої суми вкладів встановлено на рівні 200 тис. грн.

Довідка УНІАН. Василь Пасічник з 1993 року працював в НБУ, є співавтором близько 20 законопроектів, з 2009 року обіймав посаду виконавчого директора з питань банківського регулювання і нагляду НБУ, заступник голови НБУ. У 2010-2011 роках Пасічник вже обіймав посаду директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізосіб.

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Укртрансінспекція підтвердила, що поїзди Hyundai експлуатувалися з несправностями

Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція) підтвердила обвинувачення з боку Генеральної прокуратури України щодо держпідприємства «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК) в експлуатації швидкісних електропоїздів Hyundai виробництва південнокорейської компанії Hyundai Rotem з несправностями, за фактом якого Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження, повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури.

"У ході перевірки за участю фахівців управління Укртрансінспекції виявлено численні факти експлуатації електропоїздів Hyundai з грубими порушеннями правил технічної експлуатації залізниць України, затверджених наказом Міністерства транспорту України від №411 від 20.12.96 року", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, згідно зі складеними актами технічного стану електропоїздів Hyundai за січень - лютий поточного року встановлені наступні порушення правил технічної експлуатації: експлуатація поїздів із вимкненим тяговим двигуном, із люфтом валу малої шестерні редуктора, із закінченням змащення редуктора в районі малої шестерні 4-й колісної пари та ряд інших фактів.

Згідно з довідкою Укртрансінспекції, дані порушення з боку УЗШК створили небезпеку для життя людей, загрозу безпеці руху та забруднення навколишнього середовища".

Крім того, перевірка держінспекції встановила, що з травня 2012 року УЗШК надавала послуги з перевезення пасажирів даними електропоїздами без ліцензії, в порушення частини 5 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», яку отримала тільки у квітні 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, раніше держпідприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК) спростувало звинувачення Генеральної прокуратури України в експлуатації швидкісних електропоїздів Hyundai виробництва південнокорейської компанії Hyundai Rotem з несправностями й у відсутності ліцензії, повідомивши, що підприємство має необхідну ліцензію для здійснення пасажирських перевезень у даних поїздах.

Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження щодо Української залізничної швидкісної компанії за фактом несправностей і неліцензованого використання швидкісних електропоїздів Hyundai. Зокрема, Генпрокуратура встановила, що УЗШК більше року надавала послуги з перевезення пасажирів електропоїздами Hyundai без ліцензії.

Компанія Hyundai Rotem спільно з Української залізничною швидкісною компанією з метою безпеки пасажирів вирішили з 12 лютого тимчасово припинити експлуатацію всіх десяти поїздів «Інтерсіті+» у зв'язку з виявленням технічної несправності в одному з потягів.

Причиною припинення використання швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті+" стали пошкодження кузова, виявлені в ході чергового технічного огляду.

Пізніше «Укрзалізниця» заявила, що не допускала порушень правил експлуатації швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті+".

У ході попередньої перевірки з'ясувалося, що тріщини в корпусі електропоїздів корейської виробництва виникли через прорахунки конструкторів. За оцінками експертів, у разі підтвердження даного висновку буде здійснюватися модернізація швидкісних поїздів стерміном до шести місяців.

Довідка УНІАН. Міжрегіональні електропоїзди виробництва Hyundai Rotem почали курсувати залізницями України з 27 травня 2012 року під брендом «Український експрес». «Укрзалізниця» підписала з корейською Hyundai Rotem контракт на сервісне обслуговування 10 електропоїздів Hyundai.

Оператором швидкісних поїздів є державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), створене у відповідності з наказом Міністерства інфраструктури від 22 лютого 2012 року.

УЗШК займається організацією експлуатації та технічного обслуговування швидкісного рухомого складу вітчизняних і зарубіжних виробників.

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США припинили видачу ліцензій на експорт оборонних товарів до Росії

Бюро промисловості та безпеки США припинило видачу дозволів на експорт або реекспорт продукції до Росії.

У зв'язку з кримським кризою США вже протягом майже місяця перешкоджають експорту небезпечних вантажів до Росії. Як пише журнал Foreign Policy, відповідні дозволи не видає Бюро промисловості та безпеки США (Bureau of Industry and Security, BIS).

У четвер, 27 березня, це відомство повідомило на своєму сайті, що з 1 березня припинена видача ліцензій, які дозволяють експорт або реекспорт продукції до Росії. "Ця практика буде продовжуватися надалі до особливого розпорядження", - йдеться в повідомленні BIS, передає «Німецька хвиля».

За відомостями Foreign Policy, в 2013 році США експортували до Росії вибухові речовини та лазерні прилади загальною вартістю 1,5 мільярда доларів.

Нагадаємо, президент США Барак Обама в черговий раз попередив, що санкції проти Москви будуть розширені, якщо вона не змінить курсу в конфлікті навколо Криму, передає агентство dpa.

Тим не менш, він продовжує сподіватися, що Росія повернеться на шлях дипломатії і буде співпрацювати з усіма сторонами, аби вирішити кризу в Україні мирним шляхом, заявив американський лідер в Римі після зустрічі з прем'єр-міністром Італії Маттео Ренці.

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Податковий кодекс України діятиме в Криму до кінця року

У Криму податковий кодекс України діятиме до 31 грудня 2014 року. Про це повідомив заступник керівника Федеральної податкової служби Росії Дмитро Григоренко в інтерв'ю газеті "Известия".

"Місцеве податкове законодавство діятиме до 1 січня 2015 року, - заявив Григоренко - До цього терміну вона буде поступово змінюватися, наближаючи свої вимоги до російського".

Він запевнив, що при цьому місцеві податкові органи Криму вже зараз здійснюють повністю і самостійно збір податків у бюджет півострова.

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Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв 24 березня на спеціальній нараді щодо підтримки соціально-економічного становища самопроголошеної Республіки Крим і Севастополя запропонував звільнити від сплати податків на перехідний період кримські компанії, які перейшли в російську юрисдикцію.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня за військової і політичної підтримки Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і не визнаний світом референдум про самовизначення Криму. За даними глави республіканської комісії з проведення референдуму Михайла Малишева, 1 млн 233 тис. осіб, або 96,77%, які взяли участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим - і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ в якості нового суб'єкта зі статусом республіки.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий договір про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Документ підписали президент РФ Путін і представники нелегітимної влади Криму і Севастополя.



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Перший транш кредиту від МВФ може становити $3 млрд

Обсяг першого траншу кредиту Україні від Міжнародного валютного фонду в рамках програми співробітництва stand-by може становити близько 3 млрд дол., половина з яких піде на поповнення резервів Нацбанку, а половина – до держбюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр фінансів України Олександр Шлапак.

«У нас поки немає чіткої домовленості з МВФ, і ми можемо говорити лише про обіцянки в драфті, - сказав Шлапак. – Вони (Фонд – УНІАН) готові сьогодні говорити про перший транш близько 3 млрд дол. Якщо ми домовимося, половина їх (коштів – УНІАН) піде в Нацбанк, половина – до бюджету».

За словами міністра, кошти буде надано відразу ж, як тільки Фонд побачить і оцінить економічні перетворення в Україні. «Це (надання коштів – УНІАН) буде тоді, коли вони зрозуміють, що ми достатньою мірою виконали кроки реформ», - сказав міністр.

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Мінфін обіцяє долар по 10,5 гривень

Міністерство фінансів України прогнозує середньорічний курс гривні до долара за підсумками 2014 року на рівні 10,5 грн за долар, повідомив журналістам міністр фінансів Олександр Шлапак.

«Я впевнений, що у нас буде достатньо коштів для того, щоб створити відповідну фінансову подушку і утримати долар на рівні... 10,5 грн до кінця року», - сказав Шлапак.

До того ж він уточнив, що ключовою умовою збереження такого прогнозу стане надання Україні коштів від Міжнародного валютного фонду.

«Як тільки ми отримаємо перший транш від МВФ, у нас буде серйозний партнер, який доведе нашу платоспроможність, оскільки будь-який донор, який сюди приїжджає, чи то Єврокомісія або Світовий банк, говорить тільки про одне - ми готові надавати кошти у тому випадку, якщо такий макроекономічний експерт, як МВФ, підтвердить вашу платоспроможність», - сказав Шлапак.

Крім того, згідно з прогнозом міністра, наявність коштів від МВФ дозволить наростити резерви Національного банку. «Якщо ми отримаємо досить хороший ресурс від МВФ, отримаємо ресурс від інших структур, у Нацбанку буде можливість поповнити резерви. Вони самі порахують наскільки, але те, що вони зростатимуть, - це реальна річ», - підкреслив міністр.

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Україна підпише "відкрите небо" з ЄС до початку червня

Україна має намір не пізніше початку червня підписати угоду про єдиний авіаційний простір з Європейським Союзом, що відкриє національний ринок авіаційних перевезень для зарубіжних компаній, повідомив УНІАН голова Державної авіаційної служби України Денис Антонюк.

"Поки конкретних термінів немає. Поки озвучено, що, ймовірно, це буде не пізніше 5 червня”, - сказав Антонюк.

За його словами, європейська сторона обіцяє незабаром закінчити підготовку тексту договору.

Основна ідея угоди, зазначив Антонюк, полягає в зміні українських правил безпеки в авіації відповідно до європейських стандартів.

“Договір, з погляду духу його, дуже потрібен, оскільки головна його ідея - це приведення українських правил з безпеки в тому числі, до європейських”, - сказав глава “Державіаслужби”.

Як повідомляв УНІАН, раніше в “Державіаслужбі” заявили, що Україна до завершення процесу погоджень відклала заплановане на середину березня підписання угоди про єдиний авіаційний простір з ЄС.

Переговори щодо укладення угоди між Україною та ЄС про єдиний авіаційний простір почалися ще в 2007 році. Мета укладення угоди - поступова лібералізація ринків, використання загальних правил на основі правил ЄС у галузі цивільної авіації, сприяння промисловому та операційного співробітництва.

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МВФ пропонує позбавити місцеву владу права встановлювати тарифи на тепло

Ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд пропонує українському уряду виключити місцеві ради з ланцюжка формування тарифів на тепло для населення з метою недопущення участі в цьому процесі політично заангажованих структур.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр фінансів України Олександр Шлапак.

«У першу чергу МВФ хвилює, що в нашій системі формування тарифів на тепло достатньо істотна роль органів самоврядування. І ось, коли сесії на місцях почнуть відмовлятися піднімати тарифи на тепло, у нас можуть виникнути проблеми. Тому фонд радить нам змінити законодавство – щоб до підняття тарифів на тепло до 100% відшкодування собівартості тарифи встановлювалися політично незаангажованими структурами, такими як Нацкомпослуг», - сказав він.

За словами міністра, це є єдиною вимогою МВФ, крім самого підвищення тарифів.

Як повідомляв УНІАН, Україна планує з 1 травня 2014 року збільшити ціну на природний газ для населення на 50%, для підприємств ТКЕ – на 40%.

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Україна з 14 квітня знизить на третину мита на імпорт автомобілів

Україна з 14 квітня знизить ставки спеціального мита на імпортні автомобілі на третину, повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

«Ставка мита в рамках лібералізації заходів становитиме: на автомобілі з робочим об'ємом циліндра двигуна більш як 1000 куб. см, але не більше 1500 куб. см, – 4,31% (раніше – 6,46%), з об'ємом циліндра більш як 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см, – 8,63% (раніше – 12,95%)», – йдеться в повідомленні.

Ставки знизяться згідно з рішенням міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, яке набуло чинності 28 березня. При цьому мито знижуватиметься на третину кожних 12 місяців.

Зниження ставок відбувається в рамках лібералізації імпорту автомобілів згідно з угодою про захисні заходи Світової організації торгівлі і Законом України “Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту до України”.

Як повідомляв УНІАН, спеціальне мито на імпорт автомобілів до України було запроваджене 14 квітня 2013 року з метою підтримки національних автовиробників, які переживали серйозний спад виробництва.

Спецмито було запроваджене строком на 3 роки.

27 лютого Всеукраїнська асоціація автоімпортерів і дилерів (ВААІД) закликала новий уряд ліквідувати корупцію і хабарництво на митниці, а також скасувати спецмито на імпорт автомобілів і утилізаційний збір.

УНІАН