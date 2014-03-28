Анонс на 31 березня

* 10-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Влада змінилася, а рейдерські захоплення бізнесу тривають». Мова піде про ситуацію навколо активного учасника будівельного ринку України, виробника енергозберігаючих будівельних матеріалів ТОВ «Валькірія». Чому діяльність компанії, яка надає робочі місця, своєчасно виплачує зарплату співробітникам і платить податки в бюджет, опинилася під загрозою? На чию користь Господарський суд Києва відбирає у виробника робочі приміщення? Чому продовжується порушення господарського процесу? Хто в силах зупинити свавілля суддів і нарешті припинити рейдерські захоплення бізнесу в Україні? Під час прес-конференції буде оприлюднено звернення від імені трудового колективу ТОВ «Валькірія» до голови Люстраційного комітету України Єгора Соболєва з проханням відновити справедливість і відреагувати на неправомірні дії органів судової влади. Учасники прес-конференції: генеральний директор ТОВ «Валькірія» Олександр Бурлаченко, голова наглядової ради Всеукраїнської спілки виробників будівельних матеріалів Іван Салій та інші. Запрошені представники Люстраційного комітету України (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* 11-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція ІА «АПК-Інформ» на тему: «Посівна 2014: головний виклик не погода!». Одним з обговорюваних питань стане прогноз врожаю 2014 року і вплив погодних умов на посівну кампанію. Питання для обговорення: Що чекає український олійний та зерновий ринок - рекордні врожаїчи зниження врожайності? Чи позначиться дефіцит вологи на врожаї озимих та ранніх ярих зернових? Як позначаться зниження температури і заморозки на термінах сівби насіння соняшника? Учасники: Родіон Рибчинський, керівник служби бізнес-проектів ІА «АПК-Інфом»; Тетяна Адаменко, головний агрометеоролог Укргідрометеоцентру (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: +38 067 634 26 06, kіev@apk-іnform.com.

* 13-00 - в УНІАН відбудеться презентація української соціальної мережі WEUA, яка починає свою роботу 1 квітня. weua.info - Українська соціальна мережа, основною метою і завданням якої є об'єднання в Інтернет-середовищі українців і людей, яким цікава українська культура та українство. Девіз сайту: «Живемо для України». Організатори прес-конференції: команда WEUA. Учасники: Богдан Олиярчук, засновник соціальної мережі weua.info, Олександр «Фоззі» Сидоренко, соліст гурту «ТНМК», Володимир Парасюк, громадський активіст. Тема доповіді: «Соціальна мережа WEUA - українська для українців і небайдужих. Якщо перезавантаження - то до кінця. Інформаційна війна прогресує!». В рамках прес-конференції відбудеться презентація нового синглу "Там, де ти тепер" - ТНМК та Молодіжний Академічний Симфонічний Оркестр "Слобожанський"", записаний на концерті в київському театрі Франка. (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон : +380979248226, press@weua.info. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Прес-конференція Асоціації учасників ринку альтернативних видів палива та енергії України (АПЕУ) на тему: "Асоціація учасників ринку альтернативних видів палива та енергії України висловлює стурбованість законодавчими змінами, які знищать галузь сонячної енергетики в Україні". Учасники: керівник департаменту аналітики АПЕУ Віктор Андрієнко; директор департаменту сонячної енергетики ПАТ "Квазар" Олександр Юденко; голова комісії з розвитку енергетики та енергозбереження, член громадської ради НКРЕ, заступник голови громадської ради Держекоінвестагентства Юрій Колмиков; старший юрист юридичної фірми "Астерс" Ярослав Петров; член ради і комітету ЄУЕА по роботі з урядом Наум Рикшпун.

* 14-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Хто зараз контролює Держземагентство?" Актив Евромайдану запропонує свою кандидатуру на посаду голови у зв'язку з ситуацією, що склалася навколо Держземагентства, зокрема навколо серверної, де зберігається інформація про всіх землевласників України, зокрема у АР Крим. У прес-конференції візьме участь актив Евромайдану та інші представники громадських організацій, які запропонують свою кандидатуру на посаду голови Державного агентства земельних ресурсів України. Учасники: керівник Правого сектору по Києву та Київській області Ігор Мазур (Тополя), Олег Короташ, представник від сотень самооборони Майдану, сотник 24 сотні Тарас Усатенко, голова земельної профспілки Дмитро Філіпчук та інші представники громадських організацій (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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