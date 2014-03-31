Найбільший промтоварний ринок України входить в стадію банкрутства. Адміністрація спростовує. Оновлено

Про це йдеться у постановах Державної виконавчої служби України.

Згідно з документами, виконавчою службою накладено арешт на власність ринку. Його керівництву заборонено здійснювати відчуження власності ТОВ «Промтоварний ринок», повідомляє Цензор.

Іншою постановою виконавчої служби арештовані всі банківські рахунки «7-го кілометра». Таким чином припинена офіційна фінансова діяльність підприємства.

Як відомо, ринок «7 кілометр» належить Івану Аврамову, близькому соратнику Юрія Іванющенка, більш відомого, як Юрій Єнакіївський.

За неофіційною інформацією, на сьогоднішній день ринок є одним із джерел фінансування «сім'ї». Іван Аврамов через свою довірену особу Олега Греся, а також одного з власників ринку Бориса Мельничука забезпечує збір "чорного налу" на "7-му кілометрі".

Арешт рахунків ринку може бути реакцією влади на згортання «сім'єю» підприємств в Україні та виведення з них коштів за кордон.

ДОПОВНЕННЯ. Коментар від прес-служби ТОВ "Промтоварний ринок".

У свою чергу, прес-служба адміністрації ринку стверджує, що це повідомлення містить перекручену інформацію.

У прес-службі припускають, що ця інформація опублікована в українських змі з метою тиску на підприємство і судові інстанції, для винесення ними певного рішення по одному з господарських спорів, який виник ще в 2012 році.

У повідомленні прес-служби наголошується, що "з такими судовими розглядами стикається будь-яке велике підприємство".

"У даному випадку, сума претензій не може представляти ніякої загрози нормальній роботі ринку, тільки податкові відрахування якого в десятки разів перевищують суму позову", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що Промтоварний ринок "Сьомий кілометр" працює в штатному режимі. На будь-які питання представники ринку готові відповісти за телефонами (048) 7970335 , 7970333 .