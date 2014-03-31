ТОП-10 (31 березня)

Аваков планує забрати у російського банку Одеський НПЗ

В Україні з квітня різко подорожчає газ для промисловості і держустанов

Місія Світового банку розробила програму реформ фінсектору України

«Укрзалізниця» призначила 6 додаткових поїздів до Великодніх свят

У Польщі запевняють, що Україна поки не подавала заявок на поставки газу з Європи

Обсяг реалізації промпродукції в Україні знизився

Долар на міжбанку зріс до 11, 58 грн

Держдума взялася інтегрувати Крим до фінансової системи РФ

Дефіцит держбюджету за два місяці зріс у 2,3 разу

Мінфін залучив до держбюджету 1,155 млрд гривень на позаплановому ОВДП-аукціоні

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Аваков планує забрати у російського банку Одеський НПЗ

МВС розглядає питання повернення Україні переданого російському ВТБ банку Одеського НПЗ у рамках розслідування незаконної діяльності компаній Сергія Курченка.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook в.о. міністра внутрішніх справ Арсен Аваков.

"У рамках цієї ж справи (розслідування діяльності компаній Курченка - ред.) зафіксували схему передачу Одеського НПЗ від компанії Курченка на користь одного з російських банків. М'яко кажучи, за нашими оцінками, дуже сумнівну схему. Взялися за викриття шахрайства в рамках формальної процедури, з тим, щоб повернути власність заводу в Україну", - написав він.

"Як повідомляв губернатор Одеської області Володимир Немировський 11 березня, Одеський НПЗ нібито був заставним майном під кредит російського банку ВТБ, якому був переданий через 300 мільйонів доларів боргу.

Раніше повідомлялося, що на території України у компаній Курченка було вилучено 100 тисяч тонн бензину, солярки, мазуту та нафти.

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В Україні з квітня різко подорожчає газ для промисловості і держустанов

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), у зв'язку з очікуваним підвищенням ціни на імпортований з Росії газ більш як на третину прийняла рішення підвищити з 1 квітня 2014 року граничну ціну на газ для промислових споживачів на 29 % - до 4020 грн за тисячу кубометрів і для державних установ - на 64 %, до 4020 грн за тисячу кубометрів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НКРЕ з посиланням на відповідне рішення комісії від 31 березня.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2013 року НКРЕ, після досягнутих між Україною і Росією угод про зниженням ціни на природний газ на третину, до рівня 268,5 дол. за тисячу кубометрів, прийняла рішення знизити з 1 січня 2014 року гранична ціну на газ для промислових споживачів на 10 % - до 3113 грн за тисячу кубометрів і для державних установ - на 29 %, до 2448 грн за тисячу кубометрів.

Однак після кривавої зміни політичного керівництва України наприкінці лютого 2014 року Росія, яка відмовляється визнавати нову українську владу, вирішила розірвати всі попередні домовленості.

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк неодноразово заявляв, що ціна російського газу для України з 1 квітня може зрости до 500 доларів за тисячу кубометрів.

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Місія Світового банку розробила програму реформ фінсектору України

Місія Світового банку, яка працювала в Україні з 24 по 28 березня для визначення пріоритетів і основних напрямів реформування фінансового сектору, завершила свою роботу, повідомила прес-служба Національного банку України.

«Результатом роботи місії Світового банку в Україні минулого тижня стала розробка Програми дій з реформування фінансового сектору України, яка може бути реалізована із залученням кредитних ресурсів Світового банку в розмірі до 1 млрд дол. США в рамках позики на політику розвитку», - говориться в повідомленні НБУ.

Згідно з повідомленням, впровадження цієї програми дозволить забезпечити комплексне оздоровлення і підвищити фінансову стійкість банківської системи.

Пріоритетна увага в програмі допомоги Світового банку приділятиметься відновленню макроекономічної стабільності, посиленню банківського сектора, реформуванню енергетичної галузі, боротьбі з корупцією і підвищенню підзвітності, покращенню інвестиційного клімату і цільової соціальної допомоги незахищеним верствам населення.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня Світовий банк оприлюднив заяву, в якій повідомлялося про готовність банку надати Україні в 2014 році 3 млрд дол. у рамках надання фінансової допомоги для підтримки проведення реформ у країні. Допомога надаватиметься в рамках системних (1 млрд дол.) та інвестиційних (1,2 млрд дол.) проектів Міжнародного банку реконструкції та розвитку, фінансування Міжнародною фінансовою корпорацією програм підтримки банківського сектору, агробізнесу, інфраструктури та інших галузей української економіки (близько 400 млн. дол.) і надання технічної та консультативної підтримки.

Довідка УНІАН. Група Світового банку реалізує в Україні програму надання кредитних коштів і гарантій на загальну суму 3,7 млрд. дол. США. Основне завдання вкладень - покращення надання базових державних послуг у таких сферах, як водопостачання, каналізація, енергопостачання і дорожнє господарство, а також надання підтримки приватному сектору.

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«Укрзалізниця» призначила 6 додаткових поїздів до Великодніх свят

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в період підвищеного попиту на пасажирські перевезення на Великодні свята призначила 6 додаткових поїздів у найбільш популярних серед туристів напрямках, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Зокрема, «Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди формування Південно-Західної залізниці: поїзд №191/192 за маршрутом Київ - Львів, що відправлятиметься з Києва і зі Львова 19 і 21 квітня 2014 року; поїзд №193К/194К сполученням Київ - Вінниця, що вирушатиме з Києва та Вінниці 19 і 21 квітня;поїзд №207К/207Л за маршрутом Київ - Ужгород, який вирушатиме зі столиці 18 і 20 квітня, а з Ужгорода 19 і 21 квітня; поїзд №217К/217О сполученням Київ - Івано-Франківськ, який вирушатиме з Києва 18 і 20 квітня, а з Івано-Франківська 19 і 21 квітня.

Крім того, «Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди формування Південної залізниці: поїзд №225 за маршрутом Харків - Ужгород, який відправлятиметься з Харкова 18 квітня, а також поїзд №225 сполученням Ужгород - Харків, який буде вирушати з Ужгорода 20 квітня.

Також повідомляється, що, починаючи з 30 березня 2014 року, час перебування в дорозі поїзда №49 за маршрутом Київ - Трускавець скоротиться на 48 хв. Зокрема, з Києва поїзд відправлятиметься о 21:06, а в Трускавець прибуває о 09:01.

Як нагадали в прес-службі, раніше поїзд №49 за маршрутом Київ - Трускавець відправлявся з Києва о 20:18 і прибував до Трускавця у 09:01. З 15 лютого 2014 року "Укрзалізниця" скоротила час перебування в дорозі поїзда №50 сполученням Трускавець - Київ на годину і 48 хв. Зазначений поїзд відправляється з Трускавця в 20:10 і прибуває до Києва о 7:15.

«На вищезазначені додаткові рейси поїздів попередній продаж квитків відкрито», - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році в період травневих і Великодніх свят залізниці України перевезли понад 2,3 млн пасажирів. Для задоволення потреб населення "Укрзалізниця" минулого року на період травневих і Великодніх свят призначила 153 додаткових поїзди.

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У Польщі запевняють, що Україна поки не подавала заявок на поставки газу з Європи

Польська державна компанія Gaz-System, керуюча газотранспортною системою країни, поки не отримувала заявок на поставки газу в Україну з Європи через територію Польщі на квітень і другий квартал 2014 року.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії, відповідаючи на запит агентства.

У компанії зазначили, що право постачати газ через пункт пропуску Хермановіце - єдиний, через який можливі фізичні поставки газу в Україну - можна отримати шляхом участі в аукціоні.

"В аукціонах, які відбулися 3 березня (постачання у квітні-червні 2014 року), а також 17 березня (поставки у квітні) не було заявок на використання цього пункту", - зазначили в Gaz-System.

Експерт з енергетичних питань Томаш Хмаль із польського Інституту Собєського зазначив УНІАН, що Україна може знайти у Європі постачальників, які продадуть газ дешевше, ніж Російська Федерація, але вони навряд чи зможуть повністю покрити обсяг газу, що купується українцями в Росії.

"Зерно правди в тому, що Київ може купувати газ в Європі на 100 доларів дешевше, ніж у росіян, є. У Європі сформувалися надлишки газу, які можна купити дешевше. Однак варто пам'ятати, що це тимчасове явище. Я не вірю в те, що можна знайти необхідні Україні 30 млрд кубометрів газу за нижчими цінами в довгостроковій перспективі", - сказав він.

За даними експерта, ціна тисячі кубометрів газу на європейському спотовому ринку зараз становить 300-400 дол.

На думку Хмаля, українському уряду слід шукати партнерів, які могли б продавати їй газ дешевше, зокрема, в Норвегії.

Експерт зазначив, що, крім того, може бути складно знайти постачальників великих обсягів газу в Україну з Європи, оскільки існують інфраструктурні проблеми, пов'язані з обмеженою пропускною здатністю газопроводів, якими цей газ може поставлятися на територію України.

Хмаль додав, що не має інформації про те, чи веде польська державна компанія PGNiG, яка минулого року тестувала поставки в Україну за контрактом з приватною компанією ДТЕК, переговори про постійні поставки українським клієнтам.

Прес-служба PGNiG відмовилася від коментарів з цього приводу.

Раніше повідомлялося, що поставки газу з Європи через Польщу в Україну здійснювала німецька RWE, і, за даними польських ЗМІ, PGNiG хотіла поборотися з цією компанією за право постачати газ українським клієнтам.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня глава українського уряду Арсеній Яценюк заявив, що Україна може купувати у компаній із Європи до 25 млрд кубометрів газу, який буде обходитися їй на 100 доларів дешевше, ніж російський, ціна якого, згідно з прогнозами, з другого кварталу цього року збільшиться до 480 дол. за 1 кубометр із 268,5 дол. за 1 кубометр в першому кварталі.

Більшу частину газу Україна планує поставляти з Європи через Словаччину, а також через Угорщину і Польщу, через які країна вже транспортувала європейський газ минулого року.

Довідка УНІАН. Польща стала першою країною, через територію якої Україна розпочала постачання газу з Європи в листопаді 2012 року, намагаючись зменшити залежність від головного постачальника палива в країну - російського "Газпрому".

Через пункт Хермановіце в Україну щорічно можна прокачувати максимум 1,7 млрд кубометрів газу.

У грудні 2013 року Україна відмовилася від поставок газу з Європи після того, як росіяни знизили ціну палива, що поставляється, приблизно на третину.

У 2013 році Україна скоротила імпорт газу на 15% - до 28 млрд кубометрів.

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Обсяг реалізації промпродукції в Україні знизився

Обсяг реалізації промислової продукції в Україні в січні-лютому 2014 року становив 170,306 млрд грн, що на 6,023 млрд грн, або на 3,4%, менше обсягу за аналогічний період 2013 року, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, обсяг реалізації промпродукції в переробній промисловості, на яку в звітному періоді припадало 59,4% всього обсягу реалізації, становив 101,174 млрд грн, що на 7,8%, або на 8,575 млрд грн, менше, ніж роком раніше.

Обсяг реалізації в постачанні електроенергії, газу і кондиціонованого повітря (26,2% загального обсягу) становив 44,680 млрд грн, що на 0,6%, або на 271,1 млн. грн, більше обсягу за аналогічний період минулого року.

У видобувній промисловості та розробці кар'єрів (13,7%) обсяг реалізації становив 23,380 млрд грн, що на 10,4%, або на 2,201 млрд грн, більше за аналогічний торішній показник.

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Найбільший обсяг реалізованої продукції припадає на Дніпропетровську область – 30,185 млрд грн, Донецьку область – 29,546 млрд грн, Київ – 11,760 млрд грн і Полтавську область – 10,663 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, обсяг реалізації промпродукції в Україні в січні 2014 року становив 81,939 млрд грн, що на 3,896 млрд грн, або на 4,5%, менше обсягу за січень 2013 року.

У 2013 році обсяг реалізації промпродукції в Україні становив 1,109 трлн грн, що на 6,787 млрд грн, або на 0,62%, більше обсягу 2012 року.

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Долар на міжбанку зріс до 11, 58 грн

У понеділок, 31 березня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США закрилися котируваннями 11,4000/11,5800, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Цінові показники щодо євро/гривні на закриття торгів досягли рівня 15,7210/15,9755.

Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3221/0,3278.

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У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 35,3385 (-0,3795).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3720/1,3805.

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Держдума взялася інтегрувати Крим до фінансової системи РФ

Держдума ухвалила пакет із 4 законів щодо інтеграції анексованого Криму до фінансової системи РФ, створюється Фонд захисту вкладників.

Як передає власний кореспондент УНІАН, за ці документи проголосувала більшість російських депутатів.

«Законопроекти, спрямовані на інтеграцію Криму до фінансової системи Росії, були внесені представниками всіх фракцій Держдуми і членами Ради Федерації. У відповідність із законопроектами, фінансова система Криму під час перехідного періоду працюватиме за старими правилами», - відзначила голова комітету Держдуми по фінансовому ринку Наталія Бурикіна.

За її словами, основним завданням є виконання зобов'язань фінансових установ перед вкладниками і клієнтами.

Вона сказала, що Центральний банк матиме можливість обмежувати процентну ставку за вкладами в Криму, а також обмежувати прийом вкладів від населення. Крім того, законами визначаються особливості функціонування, ліцензування і припинення діяльності суб'єктів економічної діяльності в перехідний період.

Депутат заявила, що вКриму буде створено Фонд захисту вкладників.

За її словами, 60 млрд. рублів (близько 1,7 млрд. дол.) буде спрямовано на компенсацію вкладів, які будуть загублені. Вона уточнила, що на території Криму діє низка українських банків. «Якщо вклади в них будуть загублені, права жителів Криму будуть захищені. На виплату компенсацій від загублених вкладів підуть гроші ЦБ з його прибутку за 2013 рік», - повідомила вона.

Сума вимог вкладника, виражена в іноземній валюті, визначається у валюті РФ за офіційним курсом, встановленим Банком Росії на 18 березня 2014 року.

Бурикіна повідомила, що загальний курс з погляду оцінювання вкладів становитиме за 1 гривну 3,8 рубля.

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Спікер Держдуми Сергій Наришкін заявив, що у законопроектах містяться положення зі швидкого переходу населення і підприємств Криму до розрахунків у рублях.

«Відразу хочу відзначити головну гарантію, що міститься в цьому пакеті законопроектів, це надання кримчанам права на одержання страхових виплат у разі припинення дії того чи іншого банку. Страхова виплата становить суму до 700 тис. крб. (близько 19,5 тис. дол.) Саме така сума встановлена чинним російським законодавством», – повідомив Наришкін.

Довідка УНІАН. 16 березня за військової та політичної підтримки Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і не визнаний світом референдум про самовизначення Криму. За даними самопроголошеної кримської влади, 96,77% тих, хто взяв участь в голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим – і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ як нового суб'єкту зі статусом республіки.

18 березня в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Міністерство закордонних справ України заявило рішучий і категоричний протест проти визнання Російською Федерацією самопроголошеної Республіки Крим як суб'єкта міжнародного права. МЗС України наголошує, що підписання угоди про приєднання Криму до РФ не має нічого спільного з демократією, правом і здоровим глуздом.

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Дефіцит держбюджету за два місяці зріс у 2,3 разу

Дефіцит державного бюджету України за підсумками січня-лютого 2014 року становив 5,279 млрд грн, що в 2,3 разу або на 2,945 млрд грн більше дефіциту за підсумками січня-лютого 2013 року в розмірі 2,334 млрд грн, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

За інформацією Мінфіну, дефіцит зведеного бюджету України за січень-лютий 2014 року становив 2,408 млрд грн, що на 1,12 млрд грн, або в 1,9 разу, більше дефіциту за січень-лютий 2013 року у розмірі 1,283 млрд грн. Водночас дефіцит загального фонду держбюджету за підсумками січня-лютого 2014 року порівняно з аналогічним періодом 2013 року знизився на 11,1% - до 5,449 млрд грн.

За вказаний період надходження до держбюджету України становили 52,343 млрд грн, що на 2,151 млрд грн, або на 3,9%, менше за показник січня-лютого 2013 року. Загальна сума доходів зведеного бюджету України за січень-лютий 2014 року становила 68,170 млрд грн, що на 1,790 млрд грн, або на 2,6%, менше за показник січня-лютого 2013 року. Фактичні надходження до загального фонду державного бюджету за вказаний період проти показника 2013 року зросли на 1,128 млрд грн, або на 2,5%, - до 46,207 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит державного бюджету України за підсумками січня 2014 року становив 1,607 млрд грн, що на 29,1 млн. грн, або на 1,8%, менше дефіциту за підсумками січня 2013 року.

Уряд України пропонує здійснити секвестр державного бюджету-2014, скоротивши його дефіцит удвічі.

Про це з трибуни Верховної Ради заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

“До парламенту буде внесений закон України про фактичне секвестр державного бюджету. Мова йде про дворазове скорочення дефіциту державного бюджету. Усі макроекономічні показники, усі доходи державного бюджету, які формувалися урядом Януковича і Азарова, не просто не відповідають дійсності, а є надутими і не можуть здійснитися”, - заявив Яценюк.

Прем'єр-міністр додав, що це дасть можливість "середньостроковій перспективі вийти на економічне зростання".

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Мінфін залучив до держбюджету 1,155 млрд гривень на позаплановому ОВДП-аукціоні

Міністерство фінансів України після трьох безрезультатних аукціонів із розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) сьогодні на позаплановому аукціоні залучило до держбюджету 1,155 млрд грн, повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, всі кошти залучено в результаті розміщень 3-річних облігацій у національній валюті під 14,25% річних, задовольнивши всі три подані заявки інвесторів.

Мінфін повідомив, що обсяг держборгу відповідає Бюджетному кодексу і Закону «Про Державний бюджет України на 2014 рік».

Як повідомляв УНІАН, з початку березня Мінфін провів 6 аукціонів із розміщення ОВДП, зокрема, на трьох аукціонах залучив до держбюджету 2,785 млрд грн, три аукціони закінчилися безрезультатно.

За оперативними даними Держказначейства на 24 березня, з початку року до держбюджету надійшло 24,052 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 14,745 млрд грн, на обслуговування держборгу - 7,699 млрд грн.

Станом на 31 березня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 279,491 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували державні папери на суму 169,443 млрд грн, у власності банків - 83,766 млрд грн, нерезидентів - 15,239 млрд грн.