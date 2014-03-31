Анонс на 1 квітня

* Прес-конференція на тему: "Результати діяльності ПАТ "Ідея Банк" в 2013 році". Учасники: голова правління ПАТ "Ідея Банк" Андрій Рязанцев, голова правління Getin Holding S.A. Рафал Ющак та голова наглядової ради ПАТ "Ідея Банк" Гжегож Трач.

* Прес-конференція голови "Нафтогазу".

* Прес-конференція на тему: "Жахливі наслідки для рибного господарства України від втрати АР Крим". Питання: Яка доля виробництва рибогосподарських підприємств АР Крим в загальному обсязі промислу рибної продукції України? 52 тисячі тонни виловлено кримськими підприємствами в Азово-Чорноморському басейні і 98 тисяч тонн у Світовому Океані - а це 100% океанічного промислу України. Це 2/3 загального виробництва вітчизняної рибної продукции. Як втрата Криму вплине на наповнення споживчого кошика українця? та ін. Учасники: Василь Коротецький, президент ГО "Інтелектуальний центр з питань раціонального використання водних ресурсів України"; Віктор Скарлат, ГО "Міжрегіональна спілка рибогосподарських об'єднань та підприємств "Южрыбцентр"; Сергій Яценко, голова ГО "Асоціація рибалок Криму"; Олександр Чистяков, голова ВГО "Асоціація рибалок України"; Олена Сидоренко, директор НДІ "Держводекологія"; Володимир Фалей, голова Херсонської облорганізації "Українська морська партія".

* 14-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Брехати в деклараціях - це не смішно! Результати громадського моніторингу декларацій посадових осіб", під час якої громадські контролери в координації з Transparency International Україна презентують результати моніторингової кампанії «Декларації без декорацій», в якій дослідили стиль життя високопоставлених чиновників часів Януковича і виявили причини його невідповідність задекларованим доходам. Громадські активісти України в рамках кампанії «Декларації без декорацій» зібрали і досліджували більше 400 декларацій чиновників, оприлюднених ними в 2011 і 2012 роках. Моніторингову ініціативу координує Transparency International Україна, а в коаліцію входять понад 40 громадських організацій , агентств журналістських і індивідуальних розслідувачів зі всієї країни. Перевірці підлягали декларації міністрів, губернаторів, мерів обласних центрів, а також всіх їхніх заступників. Активісти зібрали дані в єдину базу і створили онлайн карту декларацій за 2011-2012 роки www.anticorruption.in.ua/declarations/map. Результати моніторингу виявили кричущі невідповідності стилю життя чиновників тим доходам, які вони задекларували . На прес-конференції будуть озвучені рейтинги чиновників, які задекларували найбільший дохід, найбільші земельні ділянки, самі великі квартири та будинки, а також ТОП - 10 офіційних чиновників-мільйонерів і ТОП-3 посадових осіб, стиль життя яких перевищує офіційні доходи. Учасники: Олексій Хмара, виконавчий директор Transparency International Україна; Анатолій Стоян, керівник проекту «Декларації без декорацій»; Руслан Рябошапка, заступник міністра юстиції ( вул. Хрещатик, 4 , конференц - зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* 15-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Споживчі кооперації Київської області об'єднуються в єдину організацію". Питання: Робота споживчої кооперації України та Київської області. Інформація про керівників споживчої кооперації Київської області та Укоопспілки, які допомагали злочинній владі. Оголошення про об'єднання споживчої кооперації Київської області в єдину організацію і кандидатури голови. Учасники: представник кооператорів - О.Рогоза, К.Мясников, К.Струков, М.Бандурко, Е.Чекин, Г.Початовська (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон : 067-405-46-30 . Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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