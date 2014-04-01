ТОП-10 (1 квітня)

Ціна російського газу для України становитиме $385,5 - Міллер

Офіційний курс гривні до долара впав майже до 11 грн

Закон про запобігання фінансовій катастрофі набув чинності

В Україні вводять пенсійний збір при купівлі валюти

Податком обкладатиметься загальна площа нерухомості, а не житлова - закон

«Нафтогаз» збирається провести аукціон на право поставок газу з Європи

Україна за квартал змогла "вторгувати" держмайна всього на 47 млн гривень

Дефіцит платіжного балансу України за 2 місяці становить понад $4 млрд

Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики на 282 млн гривень

Уряд збирається випустити "військові" облігації на 7 млрд гривень - ЗМІ

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Ціна російського газу для України становитиме $385,5 - Міллер

Росія припиняє дію «грудневої» знижки, і ціна російського газу для України становитиме в другому кварталі 385,5 доларів за тисячу кубометрів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це голова правління ВАТ «Газпром» Олексій Міллер сказав журналістам.

«Відповідно до діючого контракту на поставку газу, його ціна для України становитиме в другому кварталі 385,5 долара. «Груднева» знижка на газ більше застосовуватися не може. Це обумовлено і виходить з невиконання українською стороною зобов'язань щодо погашення боргу за поставку газу в 2013 році і відсутністю 100% оплати поточних поставок, і, відповідно, збільшенням боргу за поставлений газ. Сума боргу на сьогодні становить 1711 млн. доларів», - сказав Міллер.

Він повідомив, що одночасно з другого кварталу збільшується ставка транзиту російського газу по території України. Її зростання становитиме 10%, як і передбачено формулою розрахунку в контракті на транзит від 2009 року з урахуванням ціни на газ.

«Газпром» платитиме підвищений тариф за транзит і повністю виконуватиме свої контрактні зобов'язання», - підкреслив Міллер.

Сьогодні Рада федерації РФ повинна схвалити закон «Про припинення дії угод, що стосуються перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України», який припускає денонсацію зокрема харківських угод.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом між Україною і Росією в 2009 році, Україна одержала 100-доларову знижку за Харківською угодою за базування на своїй території в Криму російського Чорноморського флоту. У грудні 2013 року було підписано контракт, за яким ціна на газ для України стала меншою на третину і була встановлена в 268,5 долара за тисячу кубометрів газу.

Чорноморський флот РФ повинен був базуватися до 2017 року в Криму, проте, згідно з Харківськими українсько-російськими домовленостями від квітня 2010 року, термін його базування було продовжено до 2042 року.

Кабінет міністрів при перегляді державного бюджету України на 2014 рік заклав підвищення Росією з квітня ціни на газ до 480 доларів за тисячу кубометрів.

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Офіційний курс гривні до долара впав майже до 11 грн

Офіційний курс гривні щодо долара, встановлений Національним банком України, впав до нового мінімуму.

Із 1 квітня він становить 100USD - 1099,8100 UAH.

Попередній мінімум був зафіксований 31 березня і становив 1095,4600.

Як повідомляв УНІАН, на міжбанківському валютному ринку в понеділок, 31 березня, торги доларом США закрилися котируваннями 11,4000/11,5800.

При цьому Міністерство фінансів України прогнозує середньорічний курс гривні до долара за підсумками 2014 року на рівні 10,5 грн за долар.

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Закон про запобігання фінансовій катастрофі набув чинності

Закон України про запобігання фінансовій катастрофі і створення умов для економічного зростання в Україні, розроблений Кабінетом міністрів України і ухвалений Верховною Радою наприкінці березня 2014 року, опублікований в газеті «Голос України» і набув чинності. Цей закон, разом із законом про внесення змін до бюджету (про секвестр бюджету), став одним із документів, що обумовлюють політику реформ уряду і відкривають нашій країні доступ до зовнішнього фінансування, попередній обсяг якого становить 27 млрд дол.

Згідно із законом, в Україні упроваджуються нові ставки акцизів на алкогольну і тютюнову продукцію (25-42,5%), акцизів на пальне (вводяться дві ставки зборів: для низькоякісного пального (євро - 2,3) - 128 євро, для високоякісного (євро - 4,5) - 98 євро), акцизів на імпортні автомобілі. При цьому зберігаються діючі ставки податку на прибуток і ПДВ - 18% і 20%, відповідно. Також удвічі підвищуються податки за користування надрами і радіочастотами, упроваджується 7% ПДВ на операції з поставок ліків. Окремий пункт - прогресивна шкала оподаткування пасивних доходів громадян з базовою ставкою 15%. До пасивних доходів відносяться доходи, одержані у вигляді процентних платежів за банківськими внесками, відсотки за облігаціями, роялті і доходи від оренди майна. Оподатковуються доходи, які сумарно перевищують 20 тис. грн. Ставка 15% застосовується до доходів від 20 тис. грн до 236 тис. грн (204 прожиткових мінімуми), ставка 20% застосовується до доходів до 1 млн грн (396 прожиткових мінімумів), ставка 25% застосовується до загальних пасивних доходів понад 1 млн грн.

Крім того, законопроектом знижується верхня межа вартості товарів безмитної торгівлі – до 150 євро з 300 євро і впроваджується режим відшкодування ПДВ під час експортних операцій із зерном лише для продукції нового урожаю – з 1 жовтня 2014 року.

Законом також вводиться 0,5% пенсійний збір під час купівлі покупці валюти юридичними і фізичними особами за готівковий і безготівковий розрахунок.

Як повідомляв УНІАН, закон про запобігання фінансовій катастрофі був ухвалений парламентом з другої спроби – після внесення низки змін до початкової редакції, представленої прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком.

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В Україні вводять пенсійний збір при купівлі валюти

В Україні запроваджується обов'язковий пенсійний збір при операціях із купівлі валюти в готівковій і безготівковій формі за ставкою 0,5% від об'єкту оподаткування.

Про це йдеться в Законі про запобігання фінансовій катастрофі й створення умов для подальшого економічного зростання України, опублікованому в газеті «Голос України» і який набуває чинності сьогодні, 1 квітня.

Згідно із законом, платниками пенсійного збору відтепер вважаються «юридичні та фізичні особи, які здійснюють операції з купівлі іноземної валюти в безготівковій і\ або готівковій формі». «Для платників збору (ставка становить – УНІАН) – 0,5% від об'єкту оподаткування», - йдеться в законі.

Організацію та контроль за сплатою збору забезпечує Національний банк, а комерційні банки до 20 числа кожного місяця зобов'язано подати до органів Пенсійного фонду звіт про нарахування платежів.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня Верховна Рада України з другої спроби прийняла підготовлений урядом закон про запобігання фінансовій катастрофі, що передбачає підвищення податкового навантаження на громадян і підприємства, але що одночасно є передумовою отримання нашою країною фінансової допомоги обсягом близько 27 млрд дол. протягом двох років. Крім пенсійного збору, закон зберігає діючі ставки податку на прибуток і ПДВ (18% і 20% відповідно), суттєво збільшує акцизи на пиво та сигарети (25% - 42,5%), вдвічі підвищує платежі за користування надрами й радіочастотами, підвищує акцизи на імпортні автомобілі та пальне - для низькоякісного пального (євро - 2,3) - 128 євро, для високоякісного (євро - 4,5) - 98 євро). Цей же закон обумовлює процедуру відшкодування ПДВ при експорті зернових лише стосовно продукції нового врожаю.

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Податком обкладатиметься загальна площа нерухомості, а не житлова - закон

Верховна Рада України внесла зміни до Податкового кодексу України в частині оподаткування нерухомості, визначивши об'єктом оподаткування загальну площу квартири або житлового будинку, а не житлову, як було раніше.

Про це йдеться у законі про запобігання фінансовій катастрофі та створення умов для подальшого економічного зростання України, опублікованому в газеті «Голос України», який набув чинності сьогодні, 1 квітня.

Законом, зокрема, вноситься зміна до 265-ї статті Податкового кодексу України: «слова «житлова площа» замінити словами «загальна площа».

При цьому Рада зберегла пільги з податку на нерухомість. Нульова ставка податку застосовується стосовно квартир площею до 120 кв. м (не залежно від кількості квартир у одного власника) і житлових будинків площею до 250 кв. м (не залежно від кількості будинків у одного власника).

Якщо один власник володіє квартирою і будинком, то сумарна площа, що підлягає пільговому оподаткуванню, не може перевищувати 370 кв. метрів.

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«Нафтогаз» збирається провести аукціон на право поставок газу з Європи

НАК «Нафтогаз України» має намір викуповувати весь природний газ із Європи, поставки якого можуть розпочатися ближчим часом, до скасування дії нульової ставки ПДВ при його імпорті приватними компаніями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв.

«У квітні усі, хто бажає поставити реверсивний в Україну, повинні його продавати НАК «Нафтогаз України», - сказав Коболєв.

За його словами, нульова ставка ПДВ при імпорті газу дозволяє приватним компаніям реалізовувати паливо на ринку України за завищеними цінами.

«Імпорт газу з Європи не обкладається ПДВ. Це, на жаль, привело до ситуації, коли газ... деякі компанії продавали навіть дорожче, ніж є можливість у нас купити у «Газпрому», - зазначив голова «Нафтогазу».

Також Коболєв повідомив, що «Нафтогаз» звернувся до Міністерства фінансів з ініціативою скасувати нульову ставку ПДВ для приватних компаній.

«Ми вже подали пропозицію до Міністерства фінансів, сподіваємося, що пан Шлапак нас підтримає, що потрібно скасувати норму, яка дозволяє імпортувати саме приватним компаніям газ без ПДВ», - сказав Коболєв.

Водночас, за його словами, нульову ставку необхідно зберегти виключно для НАК «Нафтогаз України», оскільки компанія на даний момент не має у своєму розпорядженні достатніх обігових коштів для сплати податку.

Окрім цього, «Нафтогаз» має намір організувати аукціон на право поставок газу з Європи в Україну.

«Всі хто бажає, хто дасть найнижчу ціну, ми прозоро купимо», - наголосив голова компанії.

Як раніше повідомляв УНІАН, Верховна Рада у січні 2014 року ухвалила закон про скасування стягування ПДВ при імпорті природного газу.

Довідка УНІАН. У 2013 році поставками газу в Україну займалися: енергетичний холдинг Ріната Ахметова ДТЕК (з території Угорщини), компанія Сергія Курченка ВЕТЕК (також з території Угорщини), компанія Дмитра Фірташа Ostchem (з території РФ), а також державна НАК «Нафтогаз України» (з Польщі і Росії).

У першому кварталі 2014 року поставками газу в України займається держхолдинг НАК «Нафтогаз України» через отримання наприкінці минулого року значної знижки, більш ніж на третину, від «Газпрому». Проте російський газовий монополіст вже заявив про повернення до колишніх цін на паливо з 1 квітня 2014 року, що знову може позбавити «Нафтогаз» монопольного становища на ринку газу України.

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Україна за квартал змогла "вторгувати" держмайна всього на 47 млн гривень

Надходження від приватизації в січні-березні 2014 року, за оперативними даними, становили 47 млн. грн, що складає всього 0,24% від запланованих на цей рік надходжень від приватизації, повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України.

Також повідомляється, що надходження від оренди в січні-березні п.р. становили 238,5 млн. грн – 28,4% річного плану.

Довідка УНІАН. Відповідно до затвердженого на 2014 рік державного бюджету, від приватизації планується одержати 19,4 млрд грн, від оренди – 840 млн. грн.

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Дефіцит платіжного балансу України за 2 місяці становить понад $4 млрд

Зведений платіжний баланс України в січні-лютому 2014 року зведено з дефіцитом у 4,1 млрд дол. США проти профіциту в 1,7 млрд дол. США роком раніше, повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, у лютому 2014 року зведений платіжний баланс України зведено з дефіцитом у 2,2 млрд дол.

«У лютому 2014 дефіцит зведеного платіжного балансу становив 2,2 млрд дол. США (у лютому 2013 року - профіцит 1,3 млн дол. США ), що було обумовлено формуванням рекордного дефіциту фінансового рахунку», - йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, дефіцит поточного рахунку за підсумками лютого скоротився до 121 млн дол., порівняно з дефіцитом у лютому 2013 року в 1,5 млрд дол. через різке падіння обсягів імпорту внаслідок зниження економічної активності й девальвації гривні. У річному виразі експорт товарів скоротився на 7,4% - до 4,9 млрд дол. Скорочення відбулося за всіма основними групами товарів, зокрема, в хімічній продукції - на 34,0%, продукції машинобудування - на 20,2%, продовольчих товарів - на 5,8%, продукції металургії - на 6,8%. Імпорт товарів за вказаний період скоротився на 21,7% - до 5,4 млрд дол. США, зокрема, енергетичний - на 38,8%, неенергетичний - на 16,5%, продукції машинобудування - на 28,4%, хімічній промисловості - на 15%.

Дефіцит фінансового й капітального рахунку в лютому 2014 року становив 2 млрд дол., що обумовлено нестабільною економічною й політичною ситуацією в країні та девальвацією гривні. Посилення девальваційних очікувань і відплив депозитів із банківської системи призвели до збільшення відпливу готівкової валюти за межі банків до 1,9 млрд дол., тоді як за весь 2013 рік він становив 3,3 млрд дол. США. Водночас спостерігався відплив коштів за прямими іноземними інвестиціями (209 млн дол. США), а також за кредитами і облігаціями приватного сектора.

Негативне сальдо за операціями за кредитами і облігаціями (766 млн дол.) обумовлене низькими обсягами запозичень приватного сектора. Так rollover (продовження кредитів - УНІАН) реального сектора був найнижчим за останні два з половиною роки і становив 54%. Банківський сектор скоротив свою заборгованість за кредитами overnight на 725 млн дол.

Формування подвійного дефіциту (за поточними і фінансовими рахунками), а також чергове планове погашення кредиту МВФ у розмірі 360 млн дол. призвело до скорочення резервів до 15,5 млрд дол. на 1 березня 2014 року, що забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду на 1,8 місяця.

Як повідомляв УНІАН, зведений платіжний баланс України в січні 2014 року зведено з дефіцитом у 1,9 млрд дол. США за рахунок відпливу коштів за фінансовим рахунком.

Зведений платіжний баланс України в 2013 році зведено з профіцитом у 2,021 млрд дол., тоді як за 2012 рік платіжний баланс було зведено з дефіцитом 4,175 млрд дол.

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Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики на 282 млн гривень

Міністерство фінансів України на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у вівторок, 1 квітня, залучило до держбюджету 282,066 млн. грн, повідомляється на сайті міністерства.

Як повідомляється, Мінфін залучив всі кошти в результаті розміщення піврічних облігацій у національній валюті під 12,75% річних, задовольнивши одну з чотирьох поданих заявок інвесторів.

Мінфін також повідомив, що обсяг держборгу відповідає Бюджетному кодексу і Закону «Про Державний бюджет України на 2014 рік».

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у березні провів 7 аукціонів з розміщенню ОВДП і залучив до держбюджету 3,940 млрд грн.

За оперативними даними Держказначейства на 24 березня, з початку року до держбюджету надійшло 24,052 млрд грн від запозичень, видатки на погашення держборгу становили 14,745 млрд грн, на обслуговування держборгу - 7,699 млрд грн.

Станом на 1 квітня обсяг ОВДП, що знаходяться в обігу, за сумою основного боргу становив 280,888 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходилися держпапери на суму 170,283 млрд грн, у власності банків - 84,303 млрд грн, нерезидентів - 15,290 млрд грн.

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Уряд збирається випустити "військові" облігації на 7 млрд гривень - ЗМІ

Кабінет міністрів планує випустити "військові облігації" загальним обсягом до 7 мільярдів гривень.

Про це йдеться в проекті Постанови уряду "Про випуск облігацій внутрішньої державної "Єдина Україна", який є в розпорядженні "Економічної правди".

Відповідно до документу, передбачається здійснити державні внутрішні запозичення загальним обсягом до 7 млрд гривень шляхом випуску ОВДП, які будуть називатися "Єдина Україна".

За умовами випуску, номінальна вартість однієї облігації становитиме 1000 грн. Термін обігу – 2 роки, купонний період – 6 місяців, річна відсоткова ставка доходу - 7%.

Папери будуть пропонуватися комерційним банкам, юридичним особам і фізичним особам.

Кошти, залучені від розміщення облігацій, будуть зараховані до державного бюджету. Наголошується, що обсяг емісії ОВДП "Єдина Україна" не буде перевищувати граничного розміру держборгу.

"Міністерству фінансів забезпечити випуск облігацій та під час складання проекту держбюджету на відповідний рік передбачити кошти для обслуговування та погашення облігацій", - йдеться в постанові.

Також Мінфіну і Мінекономрозвитку доручається "у місячний строк внести пропозиції щодо сприяння підвищенню привабливості облігацій для інвесторів".

В пояснювальній записці до проекту постанови наголошується, що ціль такого випуску ОВДП - "реформування економіки", а також "створення можливостей відчути причетність до вирішення загальнонаціональних проблем", "забезпечення незалежного фінансування Збройних Сил України з метою підвищення їх боєготовності та зміцнення обороноздатності держави".

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 17 березня прийняла зміни до державного бюджету України на 2014 рік, згідно з якими передбачено виділення 6,882 млрд грн для додаткового фінансування потреб Міністерства оборони України, Внутрішніх військ МВС і Держприкордонслужби.

УНІАН