Анонс на 2 квітня
08:17, 02 квітня 2014Різне
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* Міжнародна інвестиційна конференція Драгон Капітал. Виступ прем'єр-міністра Яценюка.
* Засідання НКРЕ.
* З'їзд оцінювачів та консультантів.
* Круглий стіл про реформування ринку телекомунікацій.
* Прес-конференція на тему: "Стан і перспективи розвитку газовидобувної галузі в Україні. Перші результати роботи нового менеджменту ПАТ "Укргазвидобування" - лідера з видобутку природного газу на території нашої держави".
* Засідання "круглого столу" на тему: "Виведення капіталів з України: масштаби та напрями запобігання".
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