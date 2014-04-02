Анонс на 2 квітня

* Міжнародна інвестиційна конференція Драгон Капітал. Виступ прем'єр-міністра Яценюка.

* Засідання НКРЕ.

* З'їзд оцінювачів та консультантів.

* Круглий стіл про реформування ринку телекомунікацій.

* Прес-конференція на тему: "Стан і перспективи розвитку газовидобувної галузі в Україні. Перші результати роботи нового менеджменту ПАТ "Укргазвидобування" - лідера з видобутку природного газу на території нашої держави".

* Засідання "круглого столу" на тему: "Виведення капіталів з України: масштаби та напрями запобігання".