ТОП-10 (2 квітня)

США почнуть експортувати газ до Європи у 2015 році

Європа заборонила своїм авіакомпаніям літати до Криму

Нацбанк прогнозує інфляцію від 12% до 16%

Держспоживінспекція забракувала російські цукерки та сир

Європейський ринок відкриють для українських товарів з 15 травня - Яценюк

Кабмін підвищить ціну на газ для населення на 73%, тепло - на 40%

Знецінення гривні призведе до зростання держборгу на 129 млрд грн - глава Мінфіну

Нацбанк проведе стрес-тести 37 банків

Мінфін випустить «Військові облігації» на 1,1 млрд гривень

Ситуація в Україні може вплинути на розвиток світової економіки - глава МВФ

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США почнуть експортувати газ до Європи у 2015 році

Сполучені Штати Америки почнуть експортувати газ до Європи у 2015 році, і нинішні дії Росії щодо України роблять нагальним питання зменшення залежності Європи від російських енергоносіїв.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив Державний секретар США Джон Керрі на Раді ЄС-США з енергетики за участі Верховного представника Європейського Союзу з питань зовнішньої та без пекової політики Кетрін Ештон та Комісара ЄС з питань енергетики Гюнтера Еттінгера.

«США та Європа мають ще багато чого зробити для диверсифікації поставок енергоносіїв. Ми над цим дуже важко працюємо у США. Через наш новий статус, як газовидобувальника і затвердження сімох ліцензій на експорт газу - це допоможе постачати газ на міжнародні ринки. Ми чекаємо цього, і почнемо це робити в 2015 році», - сказав Керрі.

«Ми постачатимемо більше газу, ніж вся Європа споживає сьогодні. І завданням буде впоратись із нагальними викликами, які існують нині в Україні, - а вони мають критичний характер, а також у важливому для нас всіх питанні кліматичних змін... Ми будемо партнерами, і це партнерство між Сполученими Штатами та Європою є абсолютно важливим», - сказав американський держсекретар.

Раніше в інтерв'ю УНІАН міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан заявляв, що Україна планує побудувати плавучий термінал для прийняття імпортованого скрапленого газу, в тому числі і з США.

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Європа заборонила своїм авіакомпаніям літати до Криму

Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) ввела заборону на здійснення польотів до анексованого Росією Криму, зокрема, до Сімферополя і Севастополя.

Таке повідомлення Євроконтролю опубліковане на веб-порталі flightworx.aero.

"Євроконтроль, суворо дотримуючись Конвенції ICAO про міжнародну цивільну авіацію, не визнає одностороннього проголошення надання аеронавігаційного обслуговування над будь-якою частиною українського повітряного простору, крім як від української влади", - говориться в повідомленні.

Також повідомляється, що Європейська організація з безпеки аеронавігації заборонила польоти до Сімферополя і Севастополя до подальших повідомлень.

Разом з тим, Євроконтроль при виборі маршрутів, окрім закритих, рекомендує узгоджувати їх з українськими, румунськими, болгарськими і турецькими диспетчерськими центрами з метою уникнення порушень повітряного руху.

Як повідомляв УНІАН, найбільша українська авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) скасувала рейси між Києвом і Сімферополем по 29 квітня 2014 року включно у зв'язку з діючими обмеженнями на польоти до Криму.

З кінця лютого Росія проводить військову окупацію Криму. 16 березня в АР Крим із масовими фальсифікаціями відбувся незаконний референдум про входження півострова до складу Російської Федерації, якому передувала майже тритижнева окупація Криму російськими військовими. Нелегітимна влада АРК заявила, що більш як95% тих, хто взяв участь в голосуванні, висловилися за вихід Криму зі складу України.

Європейський Союз і США не визнають референдум, заявляючи, що він незаконний і проведений в умовах явної присутності російських військ і залякування населення півострова.

Разом з тим, 18 березня в Кремлі було підписано угоду про прийняття АР Крим і Севастополя до складу Росії.

Довідка УНІАН. Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) функціонує з 1960 року, включає 39 країн-учасниць європейського регіону. Штаб-квартира організації розташована в м. Брюссель (Королівство Бельгія). Україна є членом Євроконтролю з 2003 року.

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Нацбанк прогнозує інфляцію від 12% до 16%

Рівень інфляції в 2014 році за прогнозами Національного банку України становитиме від 12 до 15,7%, заявив сьогодні глава Нацбанку України Степан Кубів на конференції в Києві.

«За прогнозами НБУ - у межах 12-16%, якщо точніше, 15,7%», - сказав Кубів, відповідаючи на питання про можливий рівень інфляції в 2014 році.

«Яким буде межа, залежить від дієвості вжитих нами кроків, і від того, як швидко ми отримаємо кошти від МВФ, міжнародного співтовариства і введемо політику з відновлення економіки», - додав глава НБУ.

Він також зазначив, що остаточні прогнози та інформація для ринку буде оприлюднена за результатами зустрічі у Вашингтоні, яка може відбутися через 10 днів.

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Держспоживінспекція забракувала російські цукерки та сир

Держспоживінспекція України провела перевірки відповідності російських товарів вимогам закону України.

Як зазначають на сайті відомства, за результатами перевірки з'ясували, що товари реалізуються всупереч вимогам статті 38 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів», статтей 15, 19 Закону України «Про захист прав споживачів» та положенням Технічного регламенту щодо правил маркування харчових продуктів.

У повідомленні зазначають, що перевірки почали у зв’язку зі зверненням голови депутатської фракції Всеукраїнське об'єднання «Свобода», народного депутата України Олега Тягнибока щодо невідповідності більшості російських товарів вимогам чинного законодавства України, а також масових порушень прав споживачів під час їх реалізації.

Зокрема, відомство має претензії до російсьих виробників цукерок ВАТ «Красный Октябрь», ВАТ «Кондитерський концерн Бабаєвський», ВАТ «Рот фронт», ЗАТ «Фабрика «Русский шоколад», виробника плавлених сирів ТОВ «Лакталіс Істра».

Також Держспоживінспекція забракувала виробників риби ТОВ «Вічунай-Русь» та ТОВ «Роскон».

Згідно з повідомленням, на сьогоднішній день Держспоживінспекція України вживає відповідні заходи щодо вилучення зазначеної російської продукції з гіпермаркетів основних торговельних мереж

«Нечесним реалізаторам та виробникам варто пам’ятати про те, що права українського споживача надійно захищені. Оскільки споживачами є не тільки доросле населення України, а й наше майбутнє – наші діти, Держспоживінспекція завжди оперативно та гостро реагує на виникаючі проблемні питання споживчого ринку. А ті, хто намагаються отримати прибуток за рахунок здоров’я, зокрема дітей, не тільки обмежені в моральному плані, а є безпринципнними особистостями, що гірші за ворога» – підкреслює Голова Сергій Орєхов.

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Європейський ринок відкриють для українських товарів з 15 травня - Яценюк

Європейський ринок для українських товарів буде відкрито з 15 травня

Європейський ринок буде повноцінно відкритий для українських товарів і послуг з 15 травня, заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час 10-ї міжнародної інвестиційної конференції в Києві.

«З 15 травня європейський ринок буде відкритий для українських товарів і послуг», - сказав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС планували підписати Угоду про асоціацію, що передбачала формування зони вільної торгівлі, в листопаді 2013 року. Європейські фахівці запевняли, що вигоди України будуть відчутні вже тому, що українські товаровиробники дістануть доступ на ринок обсягом близько 500 млн. споживачів і сукупним ВВП більш як 17 трлн дол.

Проте в листопаді 2013 року Угоду не було підписано під приводом неготовності України до приєднання до європейського ринку. Таке рішення влади викликало багатотисячні протести і переросло в тривале і масове протистояння народу і діючої на той момент влади, що призвело до численних жертв.

Переговори про підписання угоди були відновлені лише з приходом нового Кабінету міністрів Арсенія Яценюка. Політичну частину Угоди було підписано 21 березня. Економічний блок планується підписати пізніше, після виборів Президента України 25 травня. Новий український уряд також пов'язує економічне зростання з набуттям чинності положень Угоди і входженням України до зони вільної торгівлі з ЄС.

Європейський Союз в односторонньому порядку ввів у дію положення Угоди про глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі з Україною, від яких Київ отримає 500 млн євро на рік.

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Кабмін підвищить ціну на газ для населення на 73%, тепло - на 40%

Кабінет міністрів має намір підвищити ціну на газ для населення в середньому на 73% з 1 травня, тарифи на тепло – в середньому на 40% з 1 липня, і вирівняти ціну на газ для всіх категорій споживачів, які використовують тільки газ для опалення і газ разом із центральним опаленням, на рівні 1309 грн.

Про це на брифінгу в Кабінеті міністрів заявив міністр фінансів України Олександр Шлапак.

«Ціна на газ для населення підвищується в середньому на 73%», - сказав Шлапак. – «Ми також встановлюємо єдину ціну – зрівнюємо обидва гази – і для тих будинків, які використовують газ для опалення, і для будинків, які використовують центральне опалення, на рівні 1309 грн», - сказав міністр. «Нові ціни на газ набудуть чинності з 1 травня, нові тарифи на тепло – з 1 липня. Але оскільки 90% населення платять в опалювальний сезон, то платіжки з підвищеними цінами люди одержать лише в листопаді цього року. Це буде відчутним ударом для населення. І тому уряд підготував заходи щодо захисту уразливих верств населення», - сказав Шлапак.

Він уточнив, що ціни на газ підвищуються для всіх категорій, але умовно вони розділені на 4 групи. «Найвищі ціни будуть для тих, хто використовує газ як газ, без центрального опалення. За цими категоріями ціни будуть підвищені в середньому на 73%». Але, за словами Шлапака, це не те зростання, яке істотно вплине або «через яке треба втрачати свідомість». «У мене трикімнатна квартира, я плачу за газ 12 грн, платитиму близько 20 грн», - сказав Шлапак.

Решта груп - це ті, хто споживає газ в обсягу до 2,5 тис. кубометрів (стандартні двокімнатні квартири), до 6 тис. кубометрів і понад 6 тис. кубометрів. «За першою групою підвищення становитиме близько 48%, від 2,5 – до 6 тис. кубів, трикімнатні квартири і будинки близько 100 кв. м – 63%, більш як 6 тис. кубометрів – це великі будинки. Підвищення ціни на газ становитиме 62%», - сказав Шлапак.

Що стосується квартир і будинків, які використовують центральне опалення, то для них підвищення становитиме 25%. А для квартир і будинків із індивідуальним опаленням підвищення становитиме 40-45%. «Приватні будинки – від 100 до 300 м – ціна підвищується на 50%, будинки більш як 300 м і споживають більш як 7 тис. кубометрів – зростання становитиме 62%», - сказав міністр.

Він відзначив, що в цілому рішення уряду вийде завтра, а остаточні тарифи будуть встановлені впродовж найближчих двох тижнів.

За словами Шлапака, підвищення цін на газ і тепло триватиме 4 роки. «Останнє підвищення плануємо 1 травня 2017 року», - сказав Шлапак.

Раніше глава уряду Арсеній Яценюк відзначав, що ціна на теплопостачання в Україні з урахуванням існуючих цін на газ підвищуватиметься пропорційно впродовж 4 років - в загальному обсягу на 120%. Як наголошував Яценюк, для того щоб зрівняти ціни на газ і тепло з ринковими, треба було б підвищити тарифи на 120%, але Кабмін розклав підвищення на 4 роки. Перший рік – підвищення 40%, другий рік - 40% і два роки по 20%.

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Знецінення гривні призведе до зростання держборгу на 129 млрд грн - глава Мінфіну

Збільшення державного боргу України в 2014 році через зростання курсу долара становитиме 129 млрд грн.

Про це повідомив журналістам на брифінгу в Києві міністр фінансів Олександр Шлапак.

“Тільки цього року ми на 129 млрд грн збільшимо держборг за рахунок курсу”, - сказав міністр. При цьому він висловив сподівання, що курс вже досяг максимальної межі.

«Курс, ми сподіваємося, досяг своєї межі і зупиниться на цьому рівні. Ми думаємо, що він становитиме близько 10,5 грн/дол. в середньому по року», - сказав Шлапак.

За його словами, на даний момент загальний обсяг держборгу України становить 42,9% ВВП, тоді як за підсумками 2014 року його обсяг збільшиться до 53% ВПП.

“У 2014 році ми за рахунок зростання курсу матимемо ще більшу цифру, вона становитиме 804 млрд грн, майже 53% ВВП”, - сказав він.

Міністр також відзначив, що на даний момент близько 10% бюджету держави йде на обслуговування держборгу, виплату відсотків.

Як повідомляв УНІАН, згідно з прийнятим законом про секвестр держбюджету на 2014 рік, граничний рівень держборгу збільшився на 78,5 млрд грн - до 664 млрд грн.

Курс гривні до долара з початку 2014 року просів на 37%, тоді як за весь 2013 рік нацвалюта подешевшала лише на 2%. На час закриття торгів на міжбанку 2 квітня котирування гривні до долара встановилися на рівні 11,3200/11,4200 грн/дол.

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Нацбанк проведе стрес-тести 37 банків

Національний банк України визначив свої пріоритети, одним з яких є проведення двохетапного стрес-тестування 37 банків, заявив глава Нацбанку Степан Кубів на інвестконференції.

Голова Нацбанку зазначив, що ситуація на фінансовому ринку непроста, і банківська система України переживає випробування на стійкість. Але, не дивлячись на це, Нацбанк визначив для себе пріоритети, одним з яких є проведення стрес-тестів.

«Для визначення потреб у капіталізації потрібно завершити срес-тести, які проведуть разом з міжнародними фінансовими установами в рамках технічної допомоги. Я кажу про Світовий банк і Міжнародну фінансову корпорацію. Стрес-тести будуть проведені у два етапи: перший - 15 банків, другий - 22 банки», - сказав Кубів.

За його словами, стрес-тести підтвердять, що банківська система України буде надійним партнером для інвесторів, для ведення бізнесу, мінімізації корупції та забезпечення перспектив розвитку.

Голова НБУ також зазначив, що регулятор надає підтримку ліквідності банків на прозорій основі. «Є банки здорові, є банки хворі. Банки здорові ми повинні підтримати, якщо ж банк хворий за багатьма параметрами - власники повинні або самі їх оздоровити, або цей банк повинен надати чітку програму оздоровлення», - додав Кубів.

Глава Нацбанку підкреслив, що регулятор повинен продемонструвати реформи, стратегію розвитку банківської системи і стійкість банків, що і буде зроблено цього року. «Кращим інвестором для кожної держави є довіра громадян. Для Національного банку України та комерційних банків правилом першої руки є вкладники, як юридичні, так і фізичні особи, і довіра капіталу до банківської системи», - сказав Кубів.

Голова НБУ також зазначив, що регулятор має намір зупинити відтік депозитів, щоб забезпечити власний український капітал як спільний капітал для проведення інвестиційних і інноваційних проектів. За його словами, Національному банку, яка володіє достатнім інструментарієм, вдається це зробити.

Кубів запевнив, що регулятор здійснюватиме свою діяльність незалежно, ґрунтуючись на принципах законності та відкритості. «Правилом першої руки для нас буде інвестор, якому ми надамо фінансові інструменти, чітку позицію щодо системи ризиків та управління ризиками, і щодо викорінення корупційних дій», - сказав він.

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Мінфін випустить «Військові облігації» на 1,1 млрд гривень

Міністерство фінансів України планує здійснити два випуски державних цінних паперів для фінансування потреб Збройних сил України на загальну суму 1,1 млрд грн, повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, Мінфін випустить облігації внутрішньої державної позики «Військові облігації» у бездокументарній формі на загальну суму 1 млрд грн з терміном обігу 2 роки, номінальною вартістю 1000 гривень, процентною ставкою 7% річних для залучення коштів внутрішніх інвесторів (комерційних банків , інших юридичних та фізичних осіб). Розміщення облігацій здійснюватиметься на аукціонах, що проводяться в певний день щотижня Національним банком України через первинних дилерів. А також міністерство здійснить випуск «Військових» казначейських зобов'язань на пред'явника в документарній формі загальним обсягом 100 млн грн з терміном обігу 2 роки, номінальною вартістю 1000 гривень, процентною ставкою 7% річних для розміщення серед населення. Розміщення казначейських зобов'язань «Військові» відбудеться після їх виготовлення.

«Таким чином, Міністерство фінансів України починає розміщення державних цінних паперів з фіксованою ставкою доходу для залучення додаткових коштів у державний бюджет. Така пропозиція є закликом до спільноти щодо об'єднання зусиль, бажань і намірів приєднатися до вирішення загальнонаціональних завдань і надати фінансову допомогу вітчизняним Збройним Силам в цілях підвищення їх бойової готовності та зміцнення обороноздатності держави», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів планує випустити "військові облігації" загальним об'ємом до 7 мільярдів гривень. Папери пропонуватимуться комерційним банкам, юридичним особам і фізичним особам.

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Ситуація в Україні може вплинути на розвиток світової економіки - глава МВФ

Геополітична напруженість є суттєвим чинником погіршення розвитку світової економіки, і в цьому сенсі ситуація в Україні може значно вплинути на світові макроекономічні процеси, заявив директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард під час свого виступу в Інституті міжнародних досліджень у Вашингтоні.

«Геополітична напруженість сама по собі здатна затьмарити перспективи розвитку світової економіки», - сказала Лагард. - «А ситуація в Україні, у разі, якщо вона не буде вирішена, може мати значні наслідки для всього світу».