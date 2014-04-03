ТОП-10 (3 квітня)

Гривня впала до рекордного значення за всю історію існування

НКРЕ з 1 травня підвищить мінімальний тариф на газ на 51,1% (уточнена)

Європарламент підтримав запровадження торговельних пільг для України

Кабмін погіршив ключові макроекономічні прогнози на 2014 рік

Росія піднімає ціну газу для України до $485

Доходи бюджету України за квартал зросли майже на 5 млрд гривень

В Україні припинили фінансування програми доступного житла «70/30»

Україна готова взяти у РФ $2 млрд кредиту для погашення газового боргу

Польща та Угорщина готові почати реверсні поставки газу до України

Шлапак сподівається цього року отримати від зовнішніх кредиторів $13 млрд

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Гривня впала до рекордного значення за всю історію існування

Офіційний курс гривні щодо долара, встановлений Національним банком України, впав до рекордного значення.

З 3 квітня він становить 100 USD - 1124.1600.

Попередній мінімум був зафіксований 1 квітня і становив 1099,8100 грн за 100 дол.

Курс гривні до євро на 3 квітня, встановлений на рівні 1550.7787 грн за 100 євро, до російського рубля - 3.1890 за 10 рублів.

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НКРЕ з 1 травня підвищить мінімальний тариф на газ на 51,1% (уточнена)

Національна комісія з регулювання енергетики (НКРЕ) ухвалила рішення з 1 травня 2014 року підвищити мінімальний тариф на природний газ для потреб населення на 51,1% - до 1089 грн за тис. кубометрів із 720,54 грн за тис. кубометрів.

Відповідне рішення комісія ухвалила на засіданні 3 квітня.

Згідно з ухваленим рішенням, мінімальний тариф на газ встановлюється для побутових абонентів, чий річний обсяг споживання не перевищує 2 500 кубометрів, за наявності газових лічильників. У разі відсутності газового лічильника тариф на газ становитиме 1 197 грн за тис. кубометрів.

Крім того, НКРЕ ухвалила рішення з 1 травня підвищити тариф на газ для побутових абонентів, чий річний обсяг споживання не перевищує 6 тис. кубометрів, до 1 788 грн за тис. куб. м із 1 090,8 грн за тис. куб. м за наявності лічильника або до 1 965 грн за тис. куб. м із 1 200,78 грн за тис. куб. м за відсутності лічильника.

Для побутових абонентів, чий річний обсяг споживання перевищує 6 тис. кубометрів, тариф на газ із 1 травня встановлюється в розмірі 3 645 грн за тис. кубометрів замість 2 240,82 грн за тис. куб. м за наявності лічильника або 4 011 грн за тис. кубометрів замість 2 470,32 грн за тис. кубометрів за відсутності лічильника.

Окремим пунктом НКРЕ винесла побутових абонентів, які використовують газ для приготування їжі й підігріву води в багатоквартирних будинках. Для цієї категорії населення тариф на газ із 1 травня встановлюється на рівні 1 182 грн за тис. кубометрів за наявності лічильника або 1 299 грн за тис. кубометрів за відсутності лічильника.

Довідка УНІАН. Тарифи на природний газ для населення в Україні не змінювалися з липня 2010 року.

За словами міністра фінансів Олександра Шлапака, Кабінет міністрів підвищить ціну на газ для населення в середньому на 73% із 1 травня, тарифи на тепло – в середньому на 40% із 1 липня, і вирівняє ціну на газ для всіх категорій споживачів, які використовують тільки газ для опалення і газ разом із центральним опаленням, на рівні 1309 грн.

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Європарламент підтримав запровадження торговельних пільг для України

Європарламент на проведеному в бельгійській столиці засіданні проголосував за введення Євросоюзом торговельних пільг для України.

Про це повідомили в прес-службі Європарламенту, передає ИТАР-ТАСС.

Раніше відповідну пропозицію схвалив парламентський комітет з міжнародної торгівлі. Депутати пропонують скасувати дію 98% митних зборів, які сплачують українські експортери на кордонах ЄС.

Як очікують у ЄС, цей односторонній захід буде стимулювати зростання економіки України, зберігаючи її виробникам і експортерам до 487 млн євро в рік.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кетрін Ештон заявила в березні, що Євросоюз вже через кілька тижнів почне вводити торгові преференції для України.

Йдеться про скасування зборів, зокрема, на українські сільськогосподарські товари і продукцію текстильної промисловості. Дані преференції будуть діяти щонайменше до 1 листопада.

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Кабмін погіршив ключові макроекономічні прогнози на 2014 рік

Кабінет міністрів України переглянув у бік погіршення ключові макропоказники розвитку економіки країни за підсумками 2014 року, закріпивши нові прогнозні орієнтири у відповідній постанові №82.

Постанова розміщена на сайті уряду.

Зокрема, номінальний ВВП зменшено з спочатку прогнозованого показника в 1,65 трлн грн до 1,57 млрд грн. Показник інфляції закріплений на рівні 8,5%, а грудень до грудня - 12% (початковий прогноз 8,3%). Прогноз прибутку прибуткових підприємств скорочений до 253,2 млрд грн з 302,1 млрд грн. Прогноз обсягу фонду оплати праці за підсумками року знижено до 459,8 млрд грн з 511,6 млрд грн, а показник середньої зарплати - до 3379 з 3575 грн.

Рівень безробіття, за оцінками Кабміну, становитиме 8,2% за методологією МОП при первісному прогнозі 7,1%. Також зменшено прогнозний показник експорту та імпорту. Зокрема, прогноз експорту за підсумками року знижено до 82,7 млрд дол. з 104,7 млрд дол., імпорту - до 95,3 млрд дол з 119,3 млрд дол.

Раніше Кабмін спрогнозував падіння ВВП за підсумками року на 3%, хоча первісна редакція закону про держбюджет, прийнятого в січні 2014 року, передбачала зростання ВВП на 3%.

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Росія піднімає ціну газу для України до $485

Уряд РФ у зв'язку з односторонньою денонсацією угод із Україною щодо Чорноморського флоту, зокрема харківських угод, скасував пільговий митний збір на газ для України, що передбачає підвищення ціни на газ на 100 доларів - до 485 доларів за тисячу кубометрів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це йшлося на зустрічі прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва з головою «Газпрому» Олексієм Міллером.

Медведєв зазначив, що уряд РФ у 2010 році на виконання так званих харківських угод щодо ЧФ прийняв постанову про пільгові митні збори на газ для України.

«З урахуванням зникнення міжнародно-правових підстав для існування угоди й денонсації самої угоди я ухвалюю рішення про скасування постанови уряду від 30 квітня 2010 року № 91», - сказав Медведєв.

При цьому Міллер заявив, що це є підставою для підвищення ціни на газ. «Підписання постанови про скасування застосування пільг із мита при поставках газу в України для нас, Дмитро Анатолійович, означає, що автоматично у суворій відповідності до діючого контракту на поставки газу в Україну від 2009 року ціна на газ підвищується, і з квітня вона становитиме 485 доларів за тисячу кубометрів», - сказав Міллер.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня міністр фінансів України Олександр Шлапак заявив, щоМінфін очікує підвищення ціни на газ, що імпортується з Росії, до 487 доларів за тисячу кубометрів після денонсації угод між Україною та Росією про базування Чорноморського флоту в Криму.

«Путін підписав указ про денонсацію харківських угод. Ми очікуємо підвищення ціни на газ до 487 доларів за тисячу кубометрів, - сказав Шлапак. - Ми не визнаємо денонсації харківських угод таким чином, як вони денонсуються». При цьому Шлапак зазначив, що в такому разі Україна має право говорити про денонсацію, приміром, газових угод 2009 року.

Раніше міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан прогнозував ціну на російський газ на рівні 387 доларів за тисячу кубометрів із урахуванням так званої «харківської» знижки.

31 березня Держдума РФ після анексії Криму в односторонньому порядку денонсувала угоду про базування ЧФ на території України. 28 березня цей законопроект до Держдуми вніс президент РФ Володимир Путін. Він же підписав прийнятий Держдумою закон.

21 квітня 2010 року в Харкові на той час президенти України і Росії Янукович і Дмитро Медведєв підписали угоду про продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ в Криму після 2017 року на 25 років (до 2042 року) з можливою пролонгацією ще на п'ять років і про зниження ціни на російський газ для України на 30%, але не більше ніж на 100 доларів за тисячу кубометрів.

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Доходи бюджету України за квартал зросли майже на 5 млрд гривень

За січень-березень 2014 року до загального і спеціального фондів Державного бюджету України, за оперативними даними Державної казначейської служби, надійшло 88,7 млрд грн, що на 5,8%, або 4,9 млрд грн, більше за показник аналогічного періоду минулого року, повідомляється на сайті Держказначейства.

За оперативними даними Держказначейства, в першому кварталі 2014 року дозагального фонду держбюджету надійшло 78,4 млрд грн, що на 6,5 млрд грн, або на 9%, перевищує показник січня-березня 2013 року. До спеціального фонду держбюджету за звітний період надійшло 10,3 млрд грн, що нижче за торішній показник на 1,6 млрд грн, або на 13,4%.

Також повідомляється, що в січні-березні п.р. відшкодовано 8,9 млрд грн ПДВ, що на 4,8 млрд грн (на 35%) менше за відповідний показник січня-березня 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит державного бюджету України за підсумками січня-лютого 2014 року становив 5,279 млрд грн, що в 2,3 раза, або на 2,945 млрд грн, більше дефіциту за підсумками січня-лютого 2013 року в розмірі 2,334 млрд грн. За січень-лютий 2014 року до загального і спеціального фондів державного бюджету України надійшло 52,2 млрд грн, що на 4,2%, або 2,29 млрд грн, менше за показник аналогічного періоду минулого року.

Верховна Рада 27 березня прийняла закон про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", що припускає скорочення доходної частини бюджету на 2014 рік на 24,7 млрд грн і скорочення видатків на 23,8 млрд грн при дефіциті бюджету в обсязі 68,5 млрд грн.

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В Україні припинили фінансування програми доступного житла «70/30»

Держфонд сприяння молодіжному житловому будівництву припинив реалізацію державної програми «Доступне житло 70/30», яка передбачає компенсацію державою 30% від вартості житла, у зв'язку з повною зупинкою державного фінансування програми.

Як повідомила прес-служба установи, зупинення фінансування даної програми передбачене прийнятими Верховною Радою 27 березня змінами до Держбюджету на 2014 рік.

«Після внесення змін до Держбюджету, нові угоди за програмою доступного житла, в рамках якої громадянам надається підтримка у вигляді 30% від вартості житла, не укладатимуться. Втім, залишається питання громадян, які в рамках цієї програми уклали наприкінці минулого року угоди, але не встигли одержати держпідтримку. Щодо них фонд продовжує роботу, зокрема, з Мінрегіоном і Мінфіном. Сподіваємося, що це питання буде позитивно вирішено», - цитує прес-служба голову правління Держфонду Леоніда Рисухіна.

Він також зазначив, що внесеними до Держбюджету змінами було скорочено фінансування й інших житлових програм, що реалізуються фондом. Зокрема, фінансування програми пільгового кредитування молоді скорочено на 54,1 млн. грн, до 25,9 млн. грн. А фінансування програми здешевлення вартості іпотечних кредитів (13/3) зменшене на 230 млн. грн, до 110,2 млн. грн.

За словами Рисухіна, 25,9 млн грн, що залишилися, для програми пільгового кредитування молоді досить для надання пільгових довгострокових кредитів за договорами, укладеними з позичальниками в 2013 році. Щодо програми здешевлення іпотеки, Рисухін зазначив, що фінансування у розмірі 110,2 млн. грн на поточний рік вистачить для виконання зобов'язань за раніше укладеними договорами. Водночас нові договори за цією програмою тепер не укладатимуться .

«Після внесення змін до Держбюджету, на програму 13/3 передбачено стільки коштів, скільки необхідно для виплати компенсації за раніше укладеними договорами. Нових договорів не буде. Паспорт бюджетної програми підписано і відправлено до регіональних підрозділів казначейства. Це означає, що тепер компенсація виплачуватиметься в усіх регіонах без затримок», - підкреслив Рисухін.

Як повідомляв УНІАН, раніше віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Володимир Гройсман заявив, що уряд не має наміру безпідставно скорочувати фінансування житлових програм, включаючи іпотечні програми, якщо вони є ефективними. При цьому він зазначав, що всі житлові держпрограми будуть проаналізовані на предмет їх раціональності.

У січні поточного року Мінрегіон повідомляв, що в бюджеті-2014 на програму будівництва доступного житла «30/70» (коли 30% вартості житла платить держава) в держбюджеті передбачено 100 млн. грн, на здешевлення вартості іпотечних кредитів (коли кредитна ставка не перевищує 16%, з яких лише 3% платить громадянин, а інші 13% компенсує держава) – 340 млн. грн, а на програму «Молодіжного кредитування» - 126 млн. грн. Ще 48 млн. грн передбачено на програму кредитування сільських забудовників «Власний будинок». Крім того, 300 млн. грн з держбюджету буде виділено для забезпечення житлом інвалідів війни.

За даними Мінрегіону, в Україні в 2013 році 6 тис. 742 сім'ї одержали житло за програмами доступного житла. З них 4 тис. 980 сімей одержали житло за програмами, які фінансуються через Фонд молодіжного будівництва.

У той же час, одним з перших рішень нового уряду Арсенія Яценюка стало рішення про жорстку економію коштів і скорочення видаткових статей бюджету. В рамках виконання цього рішення уряд вже переглянув необхідність фінансування кількох десятків державних програм загальним обсягом фінансування близько 48 млрд грн.

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Україна готова взяти у РФ $2 млрд кредиту для погашення газового боргу

Україна розглядає можливість взяти у Російської Федерації кредит у розмірі близько 2 млрд доларів для погашення заборгованості за спожитий російський газ, яка, за оцінками російської сторони, складає на поточний момент 2,2 млрд доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві заявив міністр палива і енергетики України Юрій Продан.

«Ми готові взяти кредит і чітко виконувати свої зобов'язання», - сказав міністр.

Міністр пояснив, що йдеться про раніше досягнуті домовленості між Україною і Росією, в рамках яких російська сторона готова була надати 15 млрд дол. в обмін на українські євробонди. Перший транш цього кредиту у розмірі 3 млрд дол. Надійшов наприкінці минулого року, а другий транш, у розмірі 2 млрд дол., мав надійти наприкінці січня 2014 року, коли Кабмін схвалив випуск боргових паперів.

Продан також уточнив, що борг за постачання в Україну російського газу в 2013 році становить 1,45 млрд дол., за лютий - 261 млн дол., за березень - 550 млн дол.

Водночас, коментуючи питання ціни палива, яка, як очікується, зросте на 100 дол. після денонсації Кремлем Харківських угод, Продан сказав: «(Раніше встановлена "Газпромом" - УНІАН) ціна 385 дол. - ціна, яку можна сьогодні обговорювати. Ми б хотіли вести переговори».

Раніше глава російського монополіста "Газпрому" Олексій Міллер заявив про те, щоборг "Нафтогаз України" за російський газ з урахуванням березневих поставок становить 2,2 млрд дол., а ціна палива після денонсації Харківських угод автоматично складе 485,5 дол. за тисячу кубометрів.

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Польща та Угорщина готові почати реверсні поставки газу до України

Україна отримала підтвердження від операторів газотраспортних систем Польщі та Угорщини про можливість поставок в країну за реверсною схемою близько 20 млн кубометрів природного газу на добу .

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Кабінеті міністрів повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан.

«На сьогоднішній день у нас підтвердження від операторів газотранспортних систем Польщі та Угорщини про те, що ми можемо здійснювати реверс з добовим постачанням близько 20 млн кубометрів газу», - сказав він.

«На сьогоднішній день є газотрейдери, які готові включитися в роботу, і постачати газ за відповідними ринковими європейськими цінами», - підкреслив міністр.

Також Продан звернувся до словацької сторони з різкою критикою, зазначивши, що питання реверсних постачань газу з території цієї країни, як найбільшого альтернативного російському шляху імпорту «блакитного палива», практично не вирішується.

«На жаль, питання практично не вирішується зі словацької сторони. Нас навіть не хочуть разом зі словацькими фахівцями допускати на територію словацької газовимірювальній станції в Копушанах для того, щоб ми могли подивитися технічну документацію, подивитися фізично на ті трубопроводи, що можна зробити для того, аби здійснювати реверс з території Словаччини», - сказав Продан.

За словами міністра, європейські газотрейдери повідомили українській стороні про можливість поставок з території Словаччини до 20 млрд кубометрів природного газу в рік.

Як раніше повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, питання реверсних постачань природного газу зі Словаччини до України має виключно політичне підґрунтя.

У 2013 році поставками газу до України займалися: енергетичний холдинг Ріната Ахметова ДТЕК (з території Угорщини), компанія Сергія Курченко СЕПЕК (також з території Угорщини), компанія Дмитра Фірташа Ostchem (з території РФ), а також державна НАК «Нафтогаз України» (з Польщі та Росії).

У першому кварталі 2014 року поставками газу до України займається держхолдинг НАК «Нафтогаз України» за отримання в кінці минулого року значної знижки, більш ніж на третину, від «Газпрому». Проте російський газовий монополіст вже заявив про повернення до колишніх цін на пальне з 1 квітня 2014 року, що знову може позбавити «Нафтогаз» монопольного становища на ринку газу України.

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Шлапак сподівається цього року отримати від зовнішніх кредиторів $13 млрд

Україна розраховує отримати від міжнародних кредиторів і донорів за підсумками 2014 року 13 млрд доларів, і більше половини цієї суми припаде на Міжнародний валютний фонд. Про це повідомив журналістам голова Міністерства фінансів України Олександр Шлапак.

"Цього року загальна сума зовнішніх ресурсів нами оцінюється в 13 млрд дол.", - сказав міністр.

При цьому він зазначив, що уряд поки не домовився з МВФ про розмір допомоги в 2014 році, але розраховує отримати близько 7 млрд дол.

"Про це ми досі не можемо домовитися з Міжнародним валютним фондом. Ми очікуватимемо від них 7 млрд дол. Решту ми плануємо зібрати на донорській конференції від інших кредиторів", - сказав Шлапак.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляв, що загальний ресурс фінансової допомоги, зокрема у вигляді кредитів міжнародних фінансових організацій, який може бути наданий Україні цього року, може досягти 13,5 млрд дол.

За словами міністра фінансів, обсяг першого траншу кредиту Україні від Міжнародного валютного фонду в рамках програми співробітництва stand-by може становити близько 3 млрд дол., половина з яких піде на поповнення резервів Національного банку України, а половина – до державного бюджету.

УНІАН