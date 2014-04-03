Анонс на 4 квітня

* Розпочнеться серія прес-конференцій членів Уряду для представників регіональних ЗМІ в рамках програми «Відкритий Уряд». Зокрема, відбудуться прес-конференції: першого віце-прем'єр-міністра України Віталія Яреми, віце-прем'єр-міністра - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Володимира Гройсмана, міністра фінансів Олександра Шлапака, міністра соціальної політики Людмили Денисової, міністра юстиції Павла Петренко.

* 10-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція громадської організації «Антикорупційне бюро України» на тему: «Корупційні схеми старі - влада нова». Під час заходу активісти організації оприлюднюють факти корупційних схем, що діють при новій владі. Учасники: голова Антикорупційного Бюро України» Віктор Швець та заступник голови організації Олександр Сенько (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 067-298-74-49, http://abukr.net/ Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Відбудеться зустріч прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка з промисловцями, підприємцями і роботодавцями. На зустрічі будуть розглянуті питання соціально-економічного розвитку України, механізми ефективної взаємодії УСПП, об'єднань і асоціацій промисловців, підприємців, роботодавців з Кабінетом Міністрів України, зокрема - з реалізації Програми Уряду. За результатами зустрічі заплановано підписання Меморандуму про співпрацю між УСПП, який буде представляти Анатолій Кінах та Кабінетом Міністрів України. По завершенні відбудеться брифінг Арсенія Яценюка та Анатолія Кінаха.

* У Представництві Світового банку в Україні відбудеться презентація нового Економічного огляду і макроекономічного прогнозу для України. Експерти Світового банку нададуть оцінку поточним тенденціям економічної активності в Україні та представлять прогноз економічного зростання на середньострокову перспективу. Новий економічний огляд представлять експерти: Чімяо Фан, директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови; Лаліта Мурті, координатор сектору боротьби з бідністю та макроекономічної політики, провідний економіст Представництва Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові; Анастасія Головач, економіст Представництва Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові.

* Прес-конференція на тему: «Крим, окупація і туристичний сезон». Учасники: голова Державного агентства України з туризму та курортів Олена Шаповалова; голова Асоціації лідерів туристичного бізнесу Олександр Новіковський.

***

Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 590-45-63