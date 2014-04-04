ТОП-10 (4 квітня)

Мінфін назвав технічною помилкою введення податку на депозити з 1 квітня

Світовий банк прогнозує спад економіки України на 3%

Інфляція в Україні може сягнути 15% - Світовий банк

Українці будуть дізнаватися нові курси валют в обід

Держгарантії з бюджету-2014 підуть на оновлення парку «Укрзалізниці»

Україна може зменшити свої претензії в рамках СОТ

Офіційний курс гривні до долара впав до рекордного рівня - 11,60

Долар на міжбанку зупинився на 11,65 грн

Російські банки через санкції Заходу бояться працювати в Криму

Україна зможе постачати газ через Польщу не раніше травня - Gaz System

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Мінфін назвав технічною помилкою введення податку на депозити з 1 квітня

Міністерство фінансів України назвало технічною помилкою введення з 1 квітня 5% податку на відсотки з депозитів. Про це йдеться в повідомленні прес-служби міністерства.

"Під час підготовки Закону України «Про запобігання фінансовій катастрофі та створення передумов для економічного зростання в Україні» була допущена технічна помилка, зокрема, в частині набрання чинності з 1 квітня 2014 пункту 35 розділу I цього Закону, яким скасовано норму про незастосування ставки 5% для процентів, до 1 січня 2015 року. Це призвело до неузгодженості з датою набуття чинності інших положень Закону в частині податку на доходи фізичних осіб (а саме, пункти чотири - дев'ять Закону України № 1166 набирають чинності з 1 липня 2014)", - сказано в повідомленні.

Мінфін обіцяє, що зазначена помилка буде виправлена найближчим часом шляхом подачі до Верховної Ради України законопроекту про зупинення на період з 1 квітня по 1 липня 2014 дії відповідних норм Податкового кодексу України в частині застосування ставки податку на доходи фізичних осіб у розмірі 5%.

Як повідомляв УНІАН, з 1 липня повинна бути введена норма про оподаткування доходу з депозитів, якщо сума таких доходів перевищує 20 тисяч гривень в рік. Норма, яку Мінфін зараз називає технічною помилкою, фактично означає, що оподаткування доходів з депозитів вже набуло чинності з 1 квітня і не залежить від розміру доходу з них.

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Світовий банк прогнозує спад економіки України на 3%

Світовий банк прогнозує спад економіки України в 2014 році на 3%, таким чином, погіршивши свій прогноз розвитку економіки України, оприлюднений у жовтні 2013 року і підтверджений у січні 2014 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила економіст представництва Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Анастасія Головач в ході презентації нового економічного огляду і макроекономічного прогнозу для України в Києві.

«У 2014 році ми не очікуємо зростання ВВП, навпаки, економіка скоротиться на 3%»,- сказав Головач.

Нагадаємо, що в січні поточного року Світовий банк зберіг жовтневий прогноз зростання економіки України в 2014 році на рівні 2% і встановив прогноз по рівню інфляції на рівні 2%.

Водночас, економіст Світового банку зазначила, що економіка України може повернутися до зростання в 2015 році.

«У разі, якщо всі необхідні заходи будуть швидко вжиті і погоджені, зростання може відновитися вже наступного року, в 2015 році це буде зростання 3%», - додала Головач.

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Інфляція в Україні може сягнути 15% - Світовий банк

Світовий банк прогнозує інфляцію в Україні в 2014 році на рівні 15%, таким чином, погіршивши свій прогноз розвитку економіки України, оприлюднений у жовтні 2013 року і підтверджений у січні 2014 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила економіст представництва Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Анастасія Головач під час презентації нового економічного огляду і макроекономічного прогнозу для України.

«Інфляція за результатами поточного року може скласти 15%, грудень до грудня», - сказав Головач.

Нагадаємо, що в січні поточного року Світовий банк зберіг жовтневий прогноз зростання економіки України в 2014 році на рівні 2% і встановив прогноз за рівнем інфляції на рівні 2%.

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Українці будуть дізнаватися нові курси валют в обід

Національний банк України з 4 квітня встановлюватиме офіційний курс гривні щодня пополудні на поточний робочий день, і він діятиме до наступного перегляду, говориться в повідомленні НБУ.

«Національний банк планує встановлювати і обнародувати офіційний курс гривні кожного робочого дня після 12:00, - цитує прес-служба директора генерального департаменту грошово-кредитної політики Олену Щербакову. - Це цілком відповідає сучасним міжнародним тенденціям і практиці роботи провідних центральних банків світу».

Раніше курс гривні до вільно конвертованих валют і валют країн, що є головними зовнішньоекономічними партнерами України, а також курс банківських металів починали діяти наступного дня після дня їх затвердження.

Починаючи з 7 лютого 2014 року, Національний банк України встановлює офіційний курс національної валюти до долара США на рівні її середньозважених ринкових котирувань на міжбанківському валютному ринку України.

Офіційний курс гривні до долара США розраховується як середньозважений курс продавців і покупців, що склався за поточний робочий день за даними системи підтвердження угод на міжбанку.

Курс гривні до інших іноземних валют і курс банківських металів встановлюватимуться на підставі їх котирувань на міжнародних ринках і офіційного курсу гривні до долара США, встановленого за поточний день.

З початку 2014 року гривня згідно з офіційним курсом девальвувала щодо долара США на 40% до 11,22 грн за 1 долар (за даними на 4 квітня).

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Держгарантії з бюджету-2014 підуть на оновлення парку «Укрзалізниці»

Кабінет міністрів має намір спрямувати виділені в бюджеті на 2014 рік державні гарантії за кредитами на проекти модернізації Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниці»).

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час зустрічі з діловими колами заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк

«У нас є 25 млрд грн держгарантій під інвестиційні проекти. Ці гарантії можуть піти де рівень локалізації (виробництва - УНІАН) майже 100%. Все - наше», - сказав прем'єр-міністр.

Яценюк пояснив, що мова йде про вагони усіх типів і залізничне полотно.

«Ми розуміємо, що наші підприємства на Сході будуть позбавлені замовлень. Ми повинні замінити замовників із Росії замовниками з України. Це дасть додаткову вартість всередині країни», - сказав Яценюк.

Крім цього Яценюк звернув увагу на розвиток українського автомобілебудування, якому держава також готова надати підтримку.

«Цифри, м'яко кажучи, не райдужні. Ми розуміємо, що немає грошей (у населення - УНІАН) купувати автомобілі, але кожна поважаюча себе країна повинна мати своє автомобілебудування», - сказав прем'єр

«Тому під час прийняття рішень про внесення змін в законодавство щодо автомобілебудування давайте подивимося на реальні цифри: скільки можемо зробити і що можемо зробити», - підкреслив він.

Він зазначив, що держава готова бути партнером для галузі.

«Ресурсу не так багато, але все що є, будемо задіювати», - сказав прем'єр.

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Україна може зменшити свої претензії в рамках СОТ

Народний депутат України Таріел Васадзе пропонує владі переглянути набір претензій України, порушених у рамках членства нашої країни у Світовій організації торгівлі, і скоротити їх до 20-30 позицій з 371.

Про це він сказав під час зустрічі ділових кіл з підприємцями і роботодавцями.

«Ми у рамках правил СОТ внесли до перегляду 371 позицію. Але ніхто не працює над цим питанням, - сказав Васадзе. – Економічна ситуація украй складна, але вона дозволяє пояснювати нашим партнерам на Заході: «Друзі, ну не 371, але хоча б 20-30 позицій давайте ми переглянемо». Якщо ми ці речі зробимо, ми м'якше увійдемо до прогресивного співтовариства».

На думку парламентарія, Україна увійшла до СОТ в 2008 році на несприятливих умовах. «З 2008 року набули чинності норми СОТ. На найнесприятливих умовах для України. І з 2008 року у нас порушення платіжного балансу. Воно триває по сьогодні», - сказав Васадзе.

При цьому він підкреслив, що ситуацію посилює складність у відносинах з Росією і тимчасові економічні труднощі, якими супроводжуватиметься формування всеосяжної зони вільної торгівлі.

«Ми розуміємо, що дії Росії тільки погіршують ситуацію, і мінус буде тільки зростати. Ми розуміємо, що необхідно створити зону вільної торгівлі з Європою, і розуміємо, що кілька років для нас будуть дуже складними, і цей мінус також може зростати», - відзначив парламентарій.

Як повідомляв УНІАН, восени 2012 року Україна звернулася до СОТ з нотифікацією про намір переглянути потенційні тарифи на імпорт товарів по 371-й товарній позиції. Рішенням України були обурені власті США і країн ЄС, заявляючи, що перегляд тарифів по 371-й товарній позиції повністю розбалансує систему міжнародної торгівлі і призведе до подальших численних торгових суперечок.

Позиція України з приводу претензій до СОТ обговорювалася навіть у контексті підписання Угоди про асоціацію і формування зони вільної торгівлі з ЄС.

У 2013 році уряд повертався до питання перегляду переліку претензій і його оптимізації, проте це ні до чого не привело.

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Долар на міжбанку зупинився на 11,65 грн

У п'ятницю, 4 квітня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку Україникотирування гривні до долара встановилися на рівні 11,5000/11,6500 грн/дол. проти 11,5000/11,7000 грн/дол. на 12:00.

Як повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг, котирування гривні до євро на закриття торгів встановилися на рівні 15,7590/15,9705 грн/євро проти 15,7566/16,0365 грн/євро, на 12:00.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3697/1,3722.

Щодо російського рубля котирування гривні на закриття торгів встановилися на рівні 0,3242/0,3284 грн/рубль проти 0,3247/0,3303 грн/рубль, на 12:00. У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 35,3500 (-0.2200).

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 3 квітня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 11,5000/11,6000 грн/дол., до євро - на рівні 15,8315/15,9750 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,3219/0,3263 грн/рубль.

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Офіційний курс гривні до долара впав до рекордного рівня - 11,60

Офіційний курс гривні до долара, встановлений Національним банком України, впав до рекордного значення.

Із 4 квітня він становить 100 USD - 1160.1102.

Попередній мінімум був зафіксований 3 квітня і становив 1124.1600 грн за 100 дол.

Курс гривні до євро на 4 квітня встановлений на рівні 1597.5878 грн за 100 євро, до російського рубля - 3.2665 за 10 рублів.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України з 4 квітня встановлює офіційний курс гривні щодня пополудні на поточний робочий день, і він діятиме до наступного перегляду, говориться в повідомленні НБУ.

«Національний банк планує встановлювати і обнародувати офіційний курс гривні кожного робочого дня після 12:00, - цитує прес-служба директора генерального департаменту грошово-кредитної політики Олену Щербакову. - Це цілком відповідає сучасним міжнародним тенденціям і практиці роботи провідних центральних банків світу».

Раніше курс гривні до вільно конвертованих валют і валют країн, що є головними зовнішньоекономічними партнерами України, а також курс банківських металів починали діяти наступного дня після дня їх затвердження.

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Російські банки через санкції Заходу бояться працювати в Криму

Російські банки побоюються можливих західних санкцій через вихід на ринок Криму, але бажаючі працювати там є.

Як пише Прайм, про це повідомив журналістам перший заступник голови ЦБ РФ Олексій Симановський.

"Один із перешкоджаючих факторів - це побоювання санкцій. Але я виходжу з того, що не всі банки побоюються санкцій. Є банки, які санкцій можуть не побоюватися і працювати виключно в Росії, у них немає майна, що може бути піддане ризику", - сказав Симановський.

За його словами, вже три-п'ять російських банків висловили зацікавленість у роботі в Криму.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня відбувся нелегітимний референдум з питання про статус Криму, за підсумками якого самопроголошена кримська влада заявила, що за приєднання до РФ на референдумі проголосували 96,6% жителів автономії. 18 березня в Кремлі підписали «договір» про входження Криму та Севастополя до складу РФ. 21 березня президент Росії Володимир Путін підписав закон про приєднання Криму й Севастополя до Росії на правах суб'єктів федерації.

США і Євросоюз відмовилися визнавати результати кримського референдуму і запровадили санкції щодо низки російських бізнесменів і чиновників, заморозивши їх активи за кордоном і встановивши візові обмеження.

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Україна зможе постачати газ через Польщу не раніше травня - Gaz System

Українські компанії можуть почати поставки газу від європейських постачальників через Польщу до України не раніше травня поточного року.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомила прес-секретар компанії Gaz System, яка керує польською газотранспортною інфраструктурою, Малгожата Полковська.

Вона зазначила, що поставки можуть здійснювати компанії, які виграють аукціон на використання потужностей пункту "Хермановіце", єдиного на кордоні України й Польщі, через який можлива прокачка газу українським споживачам.

Полковська нагадала, що Gaz System не отримував заявок на аукціон про поставки в квітні і в другому кварталі поточного року.

"Аукціон на поставки в травні пройде 24 квітня", - сказала вона, зазначивши, що немає іншого шляху для початку поставок, окрім перемоги в аукціоні.

Співрозмовник агентства також повідомила, що потужності "Хермановіце" дають змогу щодоби прокачувати в Україну до 4 млн кубометрів газу або близько 1,5 млрд кубометрів за рік.

Раніше представники компанії говорили про можливі поставки до 4,8 млн кубометрів або 1,7 млрд кубометрів за рік, зазначаючи, що Gaz System не може забезпечити на цьому напрямку стабільність поставок.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан заявив, що оператори газотранспортних систем Польщі та Угорщинипідтвердили можливість прокачування українським споживачам 20 млн кубометрів газу на добу.

Раніше, наприкінці березня, глава українського уряду Арсеній Яценюк заявляв про те, що Україна може купувати у компаній з Європи до 25 млрд кубометрів газу, який буде обходитися їй на 100 доларів дешевше, ніж російський, ціна якого з другого кварталу п.р. збільшитися до 485 дол. за 1 кубометр з 268,5 дол. за 1 кубометр у першому кварталі.

Велику частину газу Україна планує поставляти з Європи через Словаччину, а також через Угорщину і Польщу, через які країна вже транспортувала європейський газ торік.

Польща стала першою країною, через територію якої Україна почала поставки газу з Європи в листопаді 2012 року, намагаючись зменшити залежність від головного постачальника палива до країни - російського "Газпрому".

УНІАН