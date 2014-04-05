У Франції заборонили нічний шопінг

Таке рішення ухвалила Конституційна рада країни, відхиливши таким чином клопотання парфумерно-косметичної компанії Sephora, яка просила дозволити їй не закривати флагманський магазин в центрі Парижа до півночі, повідомляє lenta.ru з посиланням на Agence France-Presse.

До осені минулого року магазин Sephora на Єлисейських полях був відкритий до півночі по буднях і до першої години ночі - по п'ятницях і суботах. Робота в нічні години забезпечувала йому до 20% прибутку, зокрема, за рахунок туристів, що приїжджають в столицю Франції і відправляються ночами на шопінг, зазначає The Daily Telegraph.

Однак проти «нічної торгівлі» в Sephora виступили профспілки. Апелюючи до норм трудового законодавства Франції, у вересні минулого року їм вдалося через суд зобов'язати менеджерів магазину закривати його двері в дев'ятій годині вечора. Доводи компанії про те, що заборона на торгівлю в нічний час за наявності персоналу, який готовий працювати у вечірню зміну, «обмежує свободу підприємництва», суд вважав несуттєвими. Не були прийняті до уваги і економічні труднощі, з якими бізнес, який пережив фінансову кризу в країнах єврозони, стикається щодня.

Спроба Sephora оскаржити вердикт суду в Конституційній раді виявилася марною. Там заявили, що, згідно із законами країни, роботодавець може лише попросити своїх співробітників вийти на службу в позаробочий час (тобто з дев'ятої вечора до шостої ранку), однак це повинно бути «виключенням з правил, а не постійною практикою». Крім того, наголошується в постанові ради, будь-яка компанія повинна «забезпечувати охорону здоров'я та відпочинку» службовців.

У разі, якщо підприємці порушать заборону суду, їм загрожує серйозний штраф: за кожен день роботи «допізна» керівництву компанії доведеться заплатити більше 80 тисяч євро, відзначає The Local.