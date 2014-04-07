ТОП-10 (7 квітня)

Інфляція в березні прискорилася до 2,2%

Ціни виробників промпродукції в Україні за місяць зросли на 2,7%

Долар зріс до рекордного значення - 12 гривень

Золотовалютні резерви НБУ за місяць скоротилися на $382 млн

В Україні спростять процедуру видачі сертифікатів якості зерна

Мінекології оцінило втрати матеріально-сировинної бази через анексію Криму в 127 млрд грн

Словаччина спростовує звинувачення про гальмування реверсу газу до України

Міністерство пропонує повернути квоту на імпорт коксівного вугілля

Росія обмежила транзит свиней через Україну, Литву та Польщу

Японія може розірвати угоду з Україною за Кіотським протоколом

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Інфляція в березні прискорилася до 2,2%

Інфляція в Україні в березні порівняно з лютим 2014 року становила 2,2%, і таким чином зросла в порівнянні з попереднім місяцем у 3,7 разу, повідомляється на сайті Державної служби статистики.

За інформацією Держстату, у річному виразі (проти березня 2013 року) інфляція прискорилася до 3,4%, з початку 2014 року (березень 2014 року до грудня 2013 року) - до 3%.

Як повідомляє Держстат, у березні проти лютого 2014 року найбільше подорожчали яйця - на 21,3% (проти березня 2013 року - на 2,6%), фрукти - на 11,8% (0,6%), паливо і масла - на 11,2% (12,9%), цукор - на 10,4% (47,6%), взуття - на 6,4% (зниження ні 2,5%), одяг - на 5,9% (зниження на 1,9%), залізничний пасажирський транспорт - на 4,3% (13,9%).

Зниження цін зафіксоване лише на гарячу воду і опалення - на 0,7% (зростання на 0,2%), соняшникова олія - на 0,3% (9,8%).

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в лютому 2014 року в порівнянні з січнем 2014 року прискорилася до 0,6%, проти лютого 2013 року зафіксована інфляція 1,2%, з початку 2014 року (лютий 2014 року до грудня 2013 року) - 0,8%.

У 2013 році споживчі ціни в Україні зросли на 0,5%.

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Ціни виробників промпродукції в Україні за місяць зросли на 2,7%

В Україні ціни виробників промислової продукції в березні порівняно з лютим 2014 року зросли на 2,7%, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, у річному виразі (у порівнянні з березнем 2013 року) ціни виробників промпродукції зросли на 3,9%, з початку року (березень 2014 року до грудня 2013 року) ціни виробників зросли на 3%.

Як повідомляв УНІАН, в Україні ціни виробників промпродукції у лютому 2014 року порівняно з січнем знизилися на 0,2%, порівняно з лютим 2013 року - зросли на 3,3%, з початку року - на 0,3%.

У 2013 році ціни виробників промпродукції в Україні зросли на 1,7%.

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Долар зріс до рекордного значення - 12 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,4000/11,7000, на 12:00 ціни зросли до 11,7000/12,000, повідомляєІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 15,6270/16,0410, на 12:00 ціни пішли вгору до 16,0400/16,4575.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3213/0,3297, на 12:00 ціни піднялися до 0,3291/0,3375. У Росії курс долар-рубль зріс, і на 12:00 встановився на рівні 35.5300 (+0.3000).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3707/09, змінюючись у досить вузькому коридорі.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 4 квітня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку котирування гривні до долара встановилися на рівні 11,5000/11,6500 грн/дол.

Котирування гривні до євро на закриття торгів встановилися на рівні 15,7590/15,9705 грн/євро.

У п'ятницю Нацбанк на ринок не виходив.

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Золотовалютні резерви НБУ за місяць скоротилися на $382 млн

Золотовалютні резерви Національного банку України (НБУ) на 1 квітня 2014 року становили 15,080 млрд дол., що на 2,47%, або на 382 млн дол. менше показника на 1 березня в 15,462 млрд дол., повідомляється на сайті Національного банку України.

За даними НБУ, з початку цього року резерви скоротилися на 26,14%, або на 5,336 млрд дол.

На 1 квітня резерви в іноземній валюті становили 13,294 млрд дол., резервна позиція в МВФ - 0,03 млн дол., спеціальні права запозичення - 16,06 млн дол., золото - 1,769 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви Нацбанку на 1 березня 2014 року становили 15,462 млрд дол., що на 13,2%, або на 2,344 млрд дол. менше показника на 1 лютого в 17,806 млрд дол.

У 2013 році резерви НБУ знизилися на 16,83%, або на 4,130 млрд дол. - до 20,416 млрд дол.

У лютому НБУ перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку й ухвалив рішення не втручатися у валютний ринок у формі інтервенцій.

Одночасно регулятор підтримує ліквідність банківської системи і посилив заходи до валютних спекулянтів.

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В Україні спростять процедуру видачі сертифікатів якості зерна

Державна інспекція сільського господарства України підготувала зміни до затвердженого Кабінетом міністрів порядку видачі сертифікату якості на зерно і продукти його переробки, повідомляє прес-служба відомства.

Держсільгоспінспекція наголошує, що ці зміни приведуть до спрощення і удосконалення процедури видачі сертифікатів, а також врегулювання ситуації з проведенням лабораторних досліджень з визначення показників безпеки і змісту ГМО.

"Проект документа дозволить проводити лабораторні дослідження в партіях, готових до відвантаження, а не на кожному транспортному засобі, і значно скоротить строк видачі сертифікату якості зерна і продуктів його переробки», - йдеться у повідомленні.

Крім того, у відомстві вважають, що зміни сприятимуть зменшенню логістичних витрат і спростять всю процедуру видачі сертифікату територіальними органами Держсільгоспінспекції.

Як повідомляв УНІАН, аграрні асоціації вже неодноразово зверталися до органів влади з проханням скасувати обов'язкову сертифікацію зерна при внутрішніх перевезеннях, а також спростити процедуру отримання сертифікатів. Зокрема, 21 травня 2013 року Верховна Рада прийняла у першому читанні проект закону про внесення змін до Закону України «Про зерно і ринок зерна в Україні» (щодо дерегулювання ринку зерна), який, зокрема, передбачає відхід від практики обов'язкової сертифікації якості усього зерна і продуктів його переробки, а також передбачає безстрокову сертифікацію послуг із зберігання зерна. Проте в другому читанні законопроект ще не розглядався.

Чинне законодавство передбачає обов'язкове отримання сертифікату якості зерна і продуктів його переробки в усіх випадках переміщення його територією України і при експортно-імпортних операціях.

Довідка УНІАН. Держсільгоспінспекція займається моніторингом ринку сільськогосподарської продукції, здійснює державний контроль якості зерна і продуктів його переробки, контролює видачу сертифікатів якості зерна, формування державних і регіональних ресурсів сільгосппродукції тощо.

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Мінекології оцінило втрати матеріально-сировинної бази через анексію Криму в 127 млрд грн

Міністерство екології та природних ресурсів України оцінило ринкову вартість втраченого для України матеріально-сировинної бази в Автономній Республіці Крим 126,8 млрд грн. Про це повідомив на брифінгу в Кабінеті міністрів міністр екології та природних ресурсів України Андрій Мохник.

«Працівники міністерства здійснили оцінку ринкової вартості матеріально-сировинної бази підприємств АР Крим. За попередньою оцінкою, він склав 126,8 млрд грн. Тобто питання окупації Росією Криму, він не тільки політичний. Він набуває новий зміст - це захоплення рентабельних працюючих підприємств і перспективних родовищ», - сказав міністр.

За його словами, з 380 родовищ, які обліковуються у Державному балансі України, експлуатуються 198 родовищ. «А це близько 45,7 млрд грн», - сказав Мохник.

При цьому міністр зазначив, що відшкодовувати втрати згідно з оціночної вартості, ймовірно, доведеться допомогою звернень в міжнародні суди. «Як ми будемо повертати кошти? Через міжнародні суди. Мін'юсту вже дано доручення підготувати позови», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму в кінці березня 2014 року самопроголошені влади оголосили про націоналізацію українських державних підприємств, що знаходяться на території півострова, і їх перехід в російську власність. Юридичний статус націоналізованих підприємств залишається невизначеним, оскільки ні українська влада, ні міжнародна спільнота не визнали відділення Криму. За словами в.о. президента України, голови Верховної Ради Олександра Турчинова, найближчим часом Україна буде мати юридичну позицію щодо компенсації Росією збитку від окупації Криму.

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Словаччина спростовує звинувачення про гальмування реверсу газу до України

Словаччина готова сприяти переговорному процесу між операторами газотранспортних систем Eustream і «Укртрансгаз» для реалізації реверсивних поставок природного газу в Україну, йдеться у повідомленні Міністерства економіки Словаччини.

«Словацька Республіка неодноразово по відношенню до української сторони, так само, як і Європейська комісія, підкреслювала своє позитивне ставлення до реалізації реверсивних поставок», - йдеться у повідомленні з посиланням на міністра економіки Словаччини Томаша Малатінські.

У повідомленні наголошується, що словацька сторона підтримує переговори між компаніями Eustream і «Укртрансгаз», проте відзначає якусь пасивність з українського боку у вирішенні даного питання.

Також міністерство називає заяви українських чиновників про недопуск їх фахівців на газовимірювальну станцію в Капушанах необгрунтованими і контрпродуктивними, що не сприяє швидкому вирішенню питання про організацію реверсивних поставок газу в Україну.

«Стосовно заяв української сторони слід зазначити, що компанія Eustream не помітила жодної зацікавленості з боку України у можливості відвідати словацькі газові об'єкти або компресорну станцію у Вельке-Капушанах», - йдеться у повідомленні з посиланням на міністра економіки Словаччини Томаша Малатінські.

«Нічим не підтверджені заяви на політичному рівні не сприяють зміцненню взаємної довіри, є контр продуктивними, і не прискорюють рішення, в якому зацікавлені обидві сторони», - цитує прес-реліз Малатінські.

У повідомленні наголошується, що на даному етапі важливо зосередитися на технічному аспекті організації реверсивних поставок газу і підписанні відповідного меморандуму, який на сьогодні відмовляється підписувати українська сторона.

Як повідомляв УНІАН, міністр енергетики України Юрій Продан 3 квітня 2014 року звернувся до словацької сторони з різкою критикою, зазначивши, що питання реверсивних поставок газу з території цієї країни, як найбільшого альтернативного російському шляху імпорту «блакитного палива», практично не вирішується.

«На жаль, питання практично не вирішується зі словацького боку. Нас навіть не хочуть разом із словацькими фахівцями допускати на територію словацької газовимірювальної станції в Капушанах для того, щоб ми могли подивитися технічну документацію, подивитися фізично на ті трубопроводи, що можна зробити для того, щоб здійснювати реверс з території Словаччини», - сказав Продан.

За словами міністра, європейські газотрейдери повідомили українську сторону про можливість поставок з території Словаччини до 20 млрд кубометрів природного газу на рік.

За словами прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, питання реверсивних поставок природного газу із Словаччини в Україну має виключно політичне підгрунтя.

Нагадаємо, російський газовий монополіст «Газпром» з квітня 2014 року вирішив скасувати пільги на поставки газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнуті домовленості щодо погашення заборгованості за поставлений газ.

Водночас Україна, після різкого зниження в лютому закупівель російського газу у зв'язку із загостренням політичної кризи, з 1 березня удвічі збільшила добові обсяги імпорту цього виду палива.У 2013 році «Нафтогаз України» одержав з Росії близько 13 млрд кубометрів газу в середньому по 400 доларів за тисячу кубометрів.

У грудні минулого року Україна одержала від Росії знижку - на 2014 рік встановлена ціна в 268,5 долара. Тоді ж сторони домовилися, що борг за 2013 рік країна погасить 25 січня.

Раніше Україна одержувала газ також у реверсивному режимі з Польщі і Угорщини, і планувала підписати угоду про поставки газу із Словаччини до кінця грудня 2013 року.

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Міністерство пропонує повернути квоту на імпорт коксівного вугілля

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України пропонує повернути квоту на імпорт коксівного вугілля до кінця 2014 року обсягом 10,7 млн тонн зважаючи на нарощування його запасів на державних шахтах країни.



Відповідний проект постанови уряду «Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 25 грудня 2013 року № 950» оприлюднено на сайті Міненерговугілля.

Згідно з документом, у березні 2014 року відбулося збільшення накопичення коксівного вугілля на складах шахт підприємств на 56 тис. тонн і станом на 18 березня 2014 року залишки становили близько 360 тис. тонн.

«Подальше накопичення вугілля на складах може призвести до ситуації 2012 року, а саме – до неможливості державних підприємств реалізовувати вугільну продукцію, що призведе до виникнення заборгованості із заробітної плати, зростання соціальної напруженості у вугледобувних регіонах, збільшення кількості випадків самозагорання вугілля й виникнення загрози здоров'ю та життю людей», - йдеться в повідомленні.

За даними Міненерговугілля, введення ліцензування імпорту коксівного вугілля в 2013 році дозволило утримати ввезення коксівного вугілля в Україну на рівні 2012 року й додатково розмістити на підприємствах гірничо-металургійного комплексу України понад 900 тис. тонн коксівного вугілля державних вугледобувних підприємств, у т.ч. вугілля газової групи – близько 400 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2013 року Кабінет міністрів ввів квоту на імпорт коксівного вугілля обсягом 10,2 млн тонн на 2013 рік. Крім того, Кабмін заборонив імпорт коксу й напівкоксу, а також роторного вугілля. Тодішній міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький пояснював встановлення квот на імпорт коксівного вугілля необхідністю захистити інтереси вітчизняного виробника.

Кабінет міністрів 5 листопада 2013 року збільшив квоти на безмитний імпорт коксу на 90 тис. тонн - до 300 тис. тонн, коксівного вугілля - на 1 млн тонн, до 11,2 млн. тонн.

Уряд не встановив на 2014 рік ліцензування й квотування імпорту вугілля й коксу, при цьому вітчизняні металурги зобов'язалися купувати частину необхідного у виробництві вугілля й коксу у вітчизняних підприємств.

Згідно з даними об'єднання «Металургпром», загальне надходження коксу з урахуванням імпортних поставок на метпідприємства в 2013 році становило 14,3 млн тонн, що на 3% менше, ніж у 2012 році.

*** Коксівне вугілля - основний вид палива, який використовується у виробництві металургійної продукції та енергетиці.



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Росія обмежила транзит свиней через Україну, Литву та Польщу

Управління Федеральної служби з ветеринарного та фітосанітарного нагляду Російської Федерації (Россільгоспнагляд) із 7 квітня ввело обмеження на транзит живих свиней через територію України, Литви та Польщі, сказано в повідомленні відомства, опублікованому на його офіційному сайті.

Згідно з повідомленням, до 7 квітня в разі прибуття в пункти пропуску Росії живих свиней, що слідували в режимі транзиту територією Литви та Польщі, рішення про їх пропуск до Росії ухвалювалося в звичайному порядку.

Як повідомляв УНІАН, у Луганській області було зафіксовано чотири випадки захворювання тварин на африканську чуму свиней. Через спалах АЧС в Україні Росія ввела тимчасове обмеження на поставки живих свиней і продукції свинарства з території Луганської області, а також посилила контроль над ввезенням на російську територію тваринницької продукції в ручній поклажі та багажі.

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Японія може розірвати угоду з Україною за Кіотським протоколом

Японія готова розірвати угоду з Україною з Кіотського протоколу і може вимагати повернення коштів, переданих нашій країні в рамках цієї угоди.

Про передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Кабінеті міністрів повідомив міністр екології і природних ресурсів України Андрій Мохник.

«У нас склалася критична ситуація з виконанням Кіотського протоколу. 800 млн дол. передбачає угода, - сказав міністр. – Протягом 3 місяців жодного руху з коштами не здійснювалося, і японська сторона вже заявила претензії про те, що вони готові розірвати угоду. Україна повинна буде повернути кошти, які вона одержувала».

Разом з тим, за словами Мохника, Мінекології розробило кілька змін до раніше ухвалений постанов уряду, які б могли вирішити і розблоковувати це питання.

Раніше міністр вже заявляв, що Японія може виставити претензії Україні щодо повернення коштів через невиконання вимог Кіотського протоколу, який передбачає отримання Україною коштів на соціальні і екологічні проекти після продажу невикористаних квот на викид вуглекислого газу вітчизняних промислових підприємств іншим державам, що допустили перевищення шкідливих викидів.

Довідка УНІАН. Кіотський протокол, прийнятий у Кіото (Японія) в грудні 1997 року на додаток до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, зобов'язує розвинені країни й країни з перехідною економікою скоротити або стабілізувати викиди парникових газів порівняно з 1990 роком. Для впровадження Кіотського протоколу ЄС та інші країни, що ратифікували Кіотський протокол, розробили систему обмеження промислових викидів за допомогою квот. Тобто країни, що приєдналися до угоди, зобов'язані співвідносити свої викиди з 1990-м роком - якщо їх рівень перевищує показники, зафіксовані за 1990-й, країна зобов'язана компенсувати нарощування викидів купівлею відповідного обсягу квот у тих учасників Кіотського протоколу, які мають невикористані «запаси» парникових газів.

Україна одна з небагатьох країн світу, яка з 1990 по 2000 рік різко скоротила викиди парникових газів через низьке завантаження промисловості, а за подальші вісім років зростання так і не наблизилася до показників 1990-го.

Ратифікувавши Кіотський протокол у 2004 році, Україна отримала можливість реалізувати невикористані нею квоти на викид вуглекислого газу.

Згідно з інформацією Національного екологічного центру (НЕЦ), до державного бюджету України в 2009-2010 рр. надійшло 470 млн євро в результаті продажу надлишку квот за Кіотським протоколом. При цьому Україна взяла зобов'язання реалізувати на ці кошти проекти зі скорочення викидів парникових газів. Кабінет міністрів затвердив план реалізації 529 проектів теплової санації соціальних будівель у різних областях України й семи проектів, які передбачають використання технологій з Японії, зокрема модернізацію вагонів метро в Києві й заміну автомобілів Міністерства внутрішніх справ України на суму 380 млн грн.

14 листопада 2013 року міжвідомча робоча група зі зміни клімату почала кампанію з контролю за реалізацією в Україні проектів, на які йдуть гроші від продажу квот на викиди парникових газів згідно з Кіотським протоколом.

УНІАН