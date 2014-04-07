Анонс на 8 квітня

* Європейська бізнес асоціація представить індекс інвестиційної привабливості України. Учасники: президент Європейської бізнес асоціації, генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала, виконавчий директор європейської бізнес асоціації Г.Дерев'янко, директор Google в Україні Д.Шоломко, член правління Європейської бізнес асоціації, генеральний директор DB Schenker О.Вержбицький, член правління Європейської бізнес асоціації, голова представництва Aslellas Pharma Europe B.V. в Україні Кшиштоф Сідлецький.

* Семінар на тему "Поставка товарів у країни ЄС з урахуванням режиму автономних торгових преференцій". Учасники: президент ТПП України Г.Чижиков, глава Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський, уповноважений уряду з питань європейської інтеграції В.П'ятницький, заступник міністра Міндоходів В.Науменко, директор департаменту європейської інтеграції Мінекономрозвитку В.Цимбал.

* Відбудеться засідання Громадської Ради при Міндоходів за участю Першого заступника Міністра Олега Білоуса та заступника Міністра Віталія Науменка. Під час засідання обговорюватимуться питання формування Державної податкової служби України та розвитку податкової системи, а також формування Державної митної служби і розвитку митної справи.

* Зустріч з керівництвом агрохолдингу "Креатив".

* 11-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Результати громадського моніторингу створення центрів надання адміністративних послуг в Україні та першочергові питання політики уряду в сфері адміністративних послуг». Організатор: Центр політико-правових реформ за підтримки ЄС та МФ «Відродження». Із 1 січня в кожному місті обласного значення та райцентрі повинні були запрацювати центри надання адміністративних послуг, щоб українцям було легше отримувати документи та різні довідки та дозволи. Запрацювали вони? Стало менше в житті кожного громадянина бюрократії, хабарів і біганини між різними інстанціями? Які основні виклики й успіхи центрів надання адміністративних послуг? Що повинна зробити нова влада для реформування системи адміністративних послуг? Про це йдеться в громадському моніторингу, який підготували і презентують Центр політико-правових реформ, Фонд місцевої демократії, Центр досліджень місцевого самоврядування та Центр підтримки громадських і культурних ініціатив «Тамариск». Учасники: Віктор Тимощук, заступник голови правління Центру політико-правових реформ; Ігор Бригилевич, експерт Центру досліджень місцевого самоврядування; Олександр Саєнко, радник віце-прем'єр-міністра України; Надія Добрянська, експерт Центру політико-правових реформ ( вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: (044) 278-03-17; 278-03-72, centre@pravo.org.ua. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* 13-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Хто і навіщо дестабілізує роботу найбільшого в україні дата-центру України «Парковий»? Що чекає ІТ-ринок України?». Мова піде про скандальну ситуацію навколо ТОВ «Анте Медіам» (ТМ «Датацентр «Парковий», www.datacenter.ua, створений в 2011 році), який є оператором найбільшого в Україні комерційного центру обробки даних, а також єдиною в Україні ЦОД, який підтвердив свою відповідність вимогам TIER III від Uptime Institute. Будуть розглянуті питання: причини і наслідки дестабілізації роботи найбільшого в україні дата-центру України «Парковий» представниками силових органів; взаємодія ІТ-ринку і силових структур в питаннях безпеки; правові основи і «маски-шоу» при виконанні судових рішень; вплив деструктивних дій силовиків на розвиток ІТ-ринку та міжнародний імідж країни. Учасники: директор ДЦ «Парковий» Віталій Філатов; зам.директора ДЦ Парковий Денис Бурдук; директор з розвитку бізнесу ДЦ Парковий Олександр Кариченський; ген.конструктор XRM®, президент e-consulting Андрій Безгубенко; операційний директор Ciklum Роман Хміль; член правління Інтернет Асоціації України (ІнАУ) Олександр Ольшанський, голова правління Інтернет Асоціації України (ІнАУ) Тетяна Попова (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Відбудеться пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів України за участю міністра екології та природних ресурсів України Андрія Мохника. Брифінг для ЗМІ.

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