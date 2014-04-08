Росія визнала - курортний сезон в Криму зірвано

Курортний сезон у Криму зірвано - до початку майбутнього літнього сезону відновити туристичний потік до Криму навряд чи вдасться. Про це заявила прес-секретар Російського союзу туріндустрії Ірина Тюріна, передають "Новини Криму".

Основною причиною зриву, на її думку, є транспортна проблема. Щоб перевезти всіх туристів з Росії, в тому числі тих, хто раніше приїжджав на поїздах, необхідно не менше 600 авіарейсів на тиждень.

Однак, за словами Тюріній, це вже малоймовірно, час згаяно, продажі у туроператорів йдуть погано.

Нагадаємо, раніше російський Мінтранс запропонував спеціальну схему доставки курортників у Крим. Купивши єдиний квиток, пасажири зможуть добиратися до місця відпочинку поїздом, потім автобусом, поромом і знову автобусом.

Також в Асоціації туроператорів Росії повідомили, що російські туристи перестали бронювати путівки в Україну, хоча традиційно в період травневих свят Україна займала третє місце в рейтингу популярних напрямків.

«Враховуючи поточну ситуацію, туроператори прибирають пропозицію по Україні зі свого асортименту, а місце цієї країни в рейтингу займає Білорусь», - повідомили в АТОР.