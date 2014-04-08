ТОП-10 (8 квітня)

Інвестпривабливість України піднялась до історичного максимуму

Крим перетворився на «податкову яму» - Міндоходів

Антимонопольний комітет: ціни на бензин завищені більше ніж на 1 грн

ЄС не буде знижувати мита для товарів з Криму, заявляють у Кабміні

"Газпром" може перешкодити реверсу газу до України з ЄС

Продан розповів про загрозу припинення Росією поставок газу Україні і ЄС

МВФ відкликав макропрогноз розвитку економіки України

Україна скасувала утилізаційний збір на автомобілі

В Україні значно зріс тариф на тепло для бюджетників і бізнесу

Кубів: Україна повернула Росії $3 млрд кредиту, сплативши ними газ

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Інвестпривабливість України піднялась до історичного максимуму

Оптимістичні очікування бізнесу, що працює в Україні, щодо змін інвестиційного клімату в нашій країні перевищили історичний максимум і становили 3,6 балу за п'ятибальною шкалою.

Про це йдеться в дослідженні індексу інвестиційної привабливості, який щокварталу представляє Європейська бізнес-асоціація, об'єднуюча інтереси більш як 950 європейських, українських і міжнародних компаній.

«Бізнес зреагував на революційні події кінця 2013 – початку 2014 років і на зміну уряду. Оцінка привабливості інвестиційного клімату бізнесом збільшилася з 1,81 балу до 2,72 балу з п'яти можливих, – говориться в дослідженні. – При цьому оцінка змін в інвестиційному кліматі в найближчі три місяці стала найвищою за весь період вимірювання і становила 3,6 балу з п'яти можливих. Попередній максимум становив 3,2 балу з п'яти можливих і був зафіксований в 2010 році».

Коментуючи результати досліджень, виконавчий директор Європейською бізнес-асоціації Ганна Дерев’янко відзначила, що бізнес дійсно чекає покращень. «Попередній індекс інвестиційної привабливості був найнижчим за всю історію спостережень. Зараз ситуація інша. У нас велика географія бажаючих допомогти Україні, і зараз головне не упустити шанс, – сказала Дерев’янко. – Треба, щоб ми побачили реальний прогрес у боротьбі з корупцією, реальні кроки з дерегуляції, покращення в судовій системі».

За словами експерта, очікування бізнесу багато в чому продиктовані емоційними відчуттями. «Але курчат по осені рахують. Очікування серйозні, але ми подивимося, що буде далі», – сказала Дерев’янко.

Вона сказала, що у бізнесу є невеликий запас часу для того, щоб дати уряду час на проведення реформ, проте часу не так вже багато.

З нею згоден президент ЄБА Томаш Фіала. «Зараз бізнес хоче змін щодня. Бізнес у цілому дуже позитивно оцінює роботу уряду. Його (уряду – УНІАН) кроки вже привели до макроекономічної стабілізації, до підписання політичної частини Договору про асоціацію, до домовленості з МВФ. Бізнес давно чекав відновлення відносин із МВФ. Це додає впевненості та передбачуваності», – наголосив Фіала.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2013 року індекс інвестиційної привабливості за підсумками четвертого кварталу 2013 року впав до рекорд низького рівня, зафіксованого за п'ять років його існування, до 1,81 балу з п'яти можливих. Це було пов'язано в першу чергу з непідписанням Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Індекс інвестиційної привабливості України щокварталу представляє Європейська бізнес-асоціація, яка розраховує його на основі регуляторного моніторингу оцінки ситуації першими особами компаній – членів ЄБА. Індекс враховує оцінку роботи органів влади, відкритості суспільства, підготовки і проведення реформ, антикорупційних дій влади. Крім того, він включає оцінку судової системи, процесів у податковій і митній сферах, земельних відносин, валютного регулювання.

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Крим перетворився на «податкову яму» - Міндоходів

Міністерство доходів і зборів України повідомляє про незначне збільшення ввезення контрабандної і контрафактної продукції з Автономної Республіки Крим, а також про почастішання випадків ухилення кримських платників податків від сплати податків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник міністра доходів і зборів, який займається податковою політикою, Ігор Білоус під час засідання громадської ради при Міндоходів.

«Через Крим полізла вся контрабанда і весь контрафакт, і він перетворився на одну велику «податкову яму», - сказав Білоус.

При цьому він зазначив, що міністерство відстежує ситуацію в Криму.

«Всі «горбаті» ПДВ-декларації полізли через Крим. Ми за системою їх відловлюємо», - відзначив Білоус.

Разом з тим, заступник міністра доходів і зборів, який займається митною політикою, Віталій Науменко спростував цю інформацію.

«Я б такого не сказав. Можу сказати, що працюють тимчасові служби митного контролю, працюють прикордонники. Такого немає», - сказав Науменко.

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Як повідомляв УНІАН, після окупації Криму російськими військовими нелегітимна влада АРК 16 березня провела незаконний референдум і заявила, що майже 97% тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

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Через два дні президент РФ Володимир Путін і нелегітимні керівники кримської влади і Севастополя підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму і утворення у складі РФ нових суб'єктів. Ще за кілька днів Рада Федерації Росії одностайно схвалила анексію Криму. Практично всі країни світу не визнали територіального розділу України, засудивши дії Кремля.

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Антимонопольний комітет: ціни на бензин завищені більше ніж на 1 грн

Антимонопольний комітет України (АМКУ) вважає роздрібні ціни, які сьогодні склалися на ринку нафтопродуктів, завищеними більш ніж на 1 грн, повідомляє прес-служба відомства.

Згідно з розрахунками комітету, за умови існування жорсткої конкуренції ціни на бензин і дизпаливо мають бути нижчими на 1 грн. Водночас відомство відзначає прояв зловживань ринковою владою, що забезпечує учасникам ринку додатковий прибуток у «сотні мільйонів гривень на місяць».

«Учасники ринку підвищували ціни на моторні бензини і дизельне паливо практично одночасно і встановлювали їх на однаковому або близькому за розміром рівні», - зазначається у повідомленні АМКУ з посиланням на результати досліджень, проведених у лютому-березні 2014 року.

«Разом з об'єктивними чинниками, які спричиняють зростання цін на паливо, зокрема зміну курсу долара і євро, існують ознаки прояву зловживання ринковою владою і узгодження конкурентної поведінки», - наголошується у повідомленні.

При цьому Антимонопольний комітет рекомендував учасникам ринку світлих нафтопродуктів вжити заходів зі встановлення роздрібних цін на моторні бензини і дизельне паливо на рівні, який існував би за умов значної конкуренції на ринку.

«Про результати розгляду рекомендацій вказані суб'єкти господарювання зобов'язані повідомити комітет у десятиденний термін», - підкреслюється в повідомленні.

У відомстві також нагадали, що у 2011 році Антимонопольний комітет був змушений притягати до відповідальності низку компаній за аналогічні дії.

Як повідомляв УНІАН, на думку експертів, зростання цін на паливо в Україні викликане девальвацією гривні, оскільки значну частину нафтопродуктів країна імпортує.

Курс гривні до долара з початку 2014 року просів на 37%, тоді як за весь 2013 рік нацвалюта подешевшала лише на 2%.

У вівторок, 8 квітня, станом на 12:00 на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 11,65000/11,8000 грн/дол.

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ЄС не буде знижувати мита для товарів з Криму, заявляють у Кабміні

Європейський Союз не застосовуватиме автономні преференції, що передбачають одностороннє зменшення або скасування митних зборів на українську продукцію, для товарів, вироблених у Криму, оскільки на окупованій Росією території неможливо здійснювати контроль за походженням товарів, що може спричинити експорт до ЄС російської продукції через Україну за заниженими митними ставками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам урядовий уповноважений з питань європейської інтеграції Валерій П’ятницький.

«У зв'язку з окупацією Криму здійснювати контроль за видачею сертифікатів походження з території Криму або ветеринарних (дозволів – УНІАН) на сьогоднішній день практично неможливо, - сказав П’ятницький. - Європейський Союз не застосовуватиме автономні преференції щодо товарів, які матимуть походження з Автономної Республіки Крим».

Він зазначив, що за будь-яке порушення, пов'язане з преференційним режимом, який, як передбачається, діятиме з початку травня до 1 листопада 2014 року, передбачені певні санкції щодо підприємств, які хочуть працювати на європейському ринку.

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«Ми не хотіли б, щоб подібна ситуація була допущена і щоб виникав канал реекспорту російських товарів у преференційному режимі через територію України", - сказав П’ятницький.

Він сказав, що найближчим часом необхідно врегулювати на законодавчому рівні роботу підприємств, які мають намір здійснювати експорт товарів до ЄС, але опинилися в окупованому Криму.

«Коли почне діяти повноцінна угода про вільну торгівлю, то зрозуміло, що нам потрібно буде абсолютно чітко знати, як ми працюємо», - відзначив П’ятницький.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС планували підписати Угоду про асоціацію, що передбачала формування зони вільної торгівлі, в листопаді 2013 року. Європейські фахівці запевняли, що вигоди України будуть відчутні вже тому, що українські товаровиробники дістануть доступ на ринок обсягом близько 500 млн. споживачів і з сукупним ВВП більш як 17 трлн дол.

Проте в листопаді 2013 року Угода не була підписана під приводом неготовності України до приєднання до європейського ринку. Таке рішення влади викликало багатотисячні протести і переросло в тривале і масове протистояння народу і діючої на той момент влади, що призвело до численних жертв.

Переговори про підписання угоди були відновлені тільки з приходом нового Кабінету міністрів на чолі з Арсенієм Яценюком. Політична частина Угоди була підписана 21 березня. Економічний блок планується підписати пізніше, після виборів президента України, які заплановані на 25 травня. Новий український уряд також пов'язує економічне зростання з набуттям чинності положень Угоди і входженням України до зони вільної торгівлі з ЄС.



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"Газпром" може перешкодити реверсу газу до України з ЄС

Європа здатна розпочати постачання газу до України протягом декількох годин після готовності інфраструктури, але для цього може знадобитися дозвіл Газпрому, повідомляє "Рейтер".

Після різкого підвищення ціни російського газу для України Київ почав переговори з Євросоюзом про можливості використання газопроводів, призначених для постачання Європи, для протилежної мети - поставок газу до України.

Словаччина знаходиться в найбільш зручному положенні для постачання України, але розворот потоків за чотирма газопроводами, доставляє російський газ, порушить умови контрактів з Газпромом, повідомив представник словацького оператора газопроводів Eustream.

"Для реверсу потоку необхідно зупинити поставки зі сходу на захід в одній з (чотирьох) магістралей, але для цього потрібен дозвіл Газпрому. Газпром на це не згоден, так що такий варіант не розглядається", - сказав він.

Глава Газпрому Олексій Міллер засумнівався в законності розвороту газових потоків у бік України. Російська газова монополія зможе відстежити напрямок газу, тому що для постачань до України Словаччині доведеться встановити вимірювальне обладнання. За словами джерела в галузі, це, а також необхідні технічні зміни, обійдуться Словаччини в 20 мільйонів євро.

Словаччина розглядає можливість постачання до України близько 10 мільярдів кубометрів на рік, що становить 18 відсотків українського споживання, сказав представник Eustream. Компанія разом з українським Укртрансгазом намагається забезпечити початок поставок до зими і вже побудувала компресорну станцію.

Представники Норвегії та Нідерландів, великих європейських виробників газу, раніше повідомили, що не зможуть значно збільшити поставки в Європу або почати забезпечувати Україну в разі відключення російського газу.

Країни ЄС вже більше десяти років практикують двостороннє використання газопроводів. Наприклад, бельгійський оператор газопроводів і газових сховищ Fluxys Belgium, здатний розвертати потоки з 1998 року, коли був відкритий газопровід між бельгійським містом Зеебрюгге і Бектоном у Великобританії. Перемикання магістралі з імпорту на експорт і назад займає пару годин, сказав представник Fluxys.

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Продан розповів про загрозу припинення Росією поставок газу Україні і ЄС

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан заявив, що існує реальна можливість припинення постачань російського газу Україні і Європі через незгоду Києва і Москви щодо нової ціни на російський газ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Продан заявив після зустрічі з комісаром ЄС з питань енергетики Гюнтером Еттінгером.

"Проти України розгорнуто економічну війну. Нова ціна - майже 500 доларів за тисячу кубометрів - не може бути прийнята Україною. Виникає загроза припинення поставок російського газу Україні і відповідно Європі. Можливості України щодо підтримки транзиту газу не безмежні", - сказав Продан журналістам.

За його словами, Україна вважає, що 100-доларова знижка за перебування Чорноморського флоту Росії у Криму має діяти і в подальшому. "Ми не визнаємо той факт, що Чорноморський флот дислокується на території Росії. Він знаходиться на территиории України та узгоджена раніше флотська знижка повинна діяти і надалі", - сказав Продан.

Продан сказав також, що Київ не розуміє, чому перестали діяти угоди за ціною на газ, досягнуті в грудні минулого року між Україною та Росією за президентства Віктора Януковича, коли ціна в 2014 році була встановлена на рівні 268,5 доларів за тисячу кубометрів газу.

"Нинішня ціна - несправедлива, неринкова, неэкономическая. Домовилися у 2013-му році про 268,5 доларах, і ніяких підстав для різкого підвищення ціни на газ для України з 1 квітня немає. Чому зараз не можна працювати за старими домовленостями?" - запитав Продан.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня глава Мінфіну України Олександр Шлапак зазначав, щоМінфін очікує підвищення ціни на газ, який імпортується з Росії, до 487 доларів за тисячу кубометрів після денонсації угод між Україною і Росією про базування Чорноморського флоту в Криму. При цьому він підкреслив, що Україна не визнає денонсації харківських угод таким чином, як вони денонсуються, і в цьому випадку має право говорити про денонсацію, наприклад, газових угод 2009 року.

3 квітня голова «Газпрому» Олексій Міллер під час зустрічі з головою уряду Росії Дмитром Медведєвим заявив, що уряд Російської Федерації у зв'язку з односторонньою денонсацією угод з Україною щодо Чорноморського флоту, зокрема харківських угод, скасував пільгове мито на газ для України, що передбачає підвищення ціни на газ на 100 доларів - до 485 доларів за тисячу кубометрів.

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МВФ відкликав макропрогноз розвитку економіки України

Міжнародний валютний фонд відкликав макропрогноз розвитку України у зв'язку з анексією Криму Російською Федерацією і загальною політичною і економічною кризою в країні, говориться у щорічному економічному огляді Фонду (World Economic Outlook), розміщеному на веб-порталі МВФ.

«Прогнози щодо Україні виключено у зв'язку з триваючою кризою», - говориться в огляді.

Водночас у МВФ зазначили, що добрий урожай і відносно стабільний показник внутрішнього споживання дещо пом'якшили процеси рецесії в Україні в четвертому кварталі 2013 року. «Але серйозні внутрішні та зовнішні дисбаланси залишалися», - відзначили аналітики МВФ. - «На початку 2014 внутрішньополітична нестабільність і анексія Криму Росією вже несприятливо вплинули на економіку України і продовжують згубно впливати на інвестиції та споживання».

Разом з тим, до кінця 2014 року негативні тенденції мають бути подолані. «Ближче до кінця 2014 року чистий експорт і внутрішнє споживання мають повернутися в зону помірного зростання», - відзначили в МВФ.

Коментуючи рішення Фонду, керівник дослідницького департаменту МВФ Олів'є Бланшар наголосив: «Ми також не обговорюємо Україну, оскільки на даний момент ми перебуваємо в процесі обговорення програми співпраці. Але у нас немає сумнівів щодо кредитоспроможності та платоспроможності України».

Раніше директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард під час свого виступу в Інституті міжнародних досліджень у Вашингтоні відзначала, що геополітична напруженість є істотним чинником погіршення розвитку світової економіки, і в цьому сенсі ситуація в Україні може значно вплинути на світові макроекономічні процеси.

Як повідомляв, Світовий банк прогнозував спад економіки України в 2014 році на 3% і поступове зростання в 2015 році. Крім того, СБ прогнозував інфляцію в Україні в 2014 році на рівні 15%, і в 2015 році – на рівні 10,5%. Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу прогнозується на рівні 6,5% ВВП у 2014 році і 4,3% в 2015 році. Дефіцит держбюджету з урахуванням ПДВ-облігацій – на рівні 4,8% ВВП у 2014 році і 3,3% в 2015 році. Валовий зовнішній борг, за прогнозами банку, досягне 86,1% ВВП у 2014 році, 88,5% у 2015 році.

Кабінет міністрів України також погіршив макропрогнози на 2014 рік. Зокрема, номінальний ВВП зменшено з раніше прогнозованого показника в 1,65 трлн грн до 1,57 трлн грн. Показник інфляції закріплено на рівні 8,5%, а грудень проти грудня – 12% (первинний прогноз 8,3%). Прогноз прибутку прибуткових підприємств скорочено до 253,2 млрд грн з 302,1 млрд грн. Прогноз обсягу фонду оплати праці за підсумками року знижено до 459,8 млрд грн з 511,6 млрд грн, а показник середньої зарплати – до 3379 з 3575 грн.

Рівень безробіття, за оцінками Кабміну, становитиме 8,2% за методологією МОП при первинному прогнозі 7,1%. Також зменшено прогнозний показник експорту та імпорту. Зокрема, прогноз експорту за підсумками року знижено до 82,7 млрд дол. з 104,7 млрд дол., імпорту – до 95,3 млрд дол із 119,3 млрд дол.

Раніше Кабмін прогнозував падіння ВВП за підсумками року на 3%, хоча початкова редакція закону про держбюджет, прийнятого в січні 2014 року, передбачала зростання ВВП на 3%.

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Україна скасувала утилізаційний збір на автомобілі

Верховна Рада ухвалила Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України” (щодо відміни утилізаційного збору та акцизу переобладнання транспортного засобу)” (реєстраційний номер 4238).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 227 із 242 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом передбачено звільнення від оподаткування акцизним податком операції щодо переобладнання увезеного на митну територію України транспортного засобу у підакцизний легковий автомобіль та скасування сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів.

Як повідомляв УНІАН, екс-президент України Віктор Янукович 2 серпня 2013 року підписав Закон "Про внесення змін у Податковий кодекс України щодо сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів".

Документ набув чинності з 1 вересня 2014 року і торкнувся усіх сегментів автомобільного ринку, усіх брендів, усіх моделей. Розмір утилізаційного збору для конкретного транспортного засобу розраховується з урахуванням базових ставок та коригуючих коефіцієнтів, прив'язаних до об'єму двигуна і залежно від того, нове воно чи вживане.

Зокрема, суми утилізаційного податку становлять: для нових легкових автомобілів (залежно від об'єму двигуна) - від 4 730 до 30 250 грн; для нових комерційних, вантажних автомобілів і автобусів (у залежності від повної маси) - від 8 800 грн.

Одночасно з підписанням закону, Янукович дав доручення внести зміни до редакції закону, що передбачають скасування коригуючих коефіцієнтів при розрахунку суми податку та обов'язкової сертифікації місць утилізації старих автомобілів.

Водночас, Всеукраїнська асоціація автоімпортерів і дилерів наполягала на скасування утилізаційного збору, бо він ставить у нерівні умови виробників та імпортерів в Україні.

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В Україні значно зріс тариф на тепло для бюджетників і бізнесу

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері комунальних послуг (Нацкомпослуг), збільшила з 1 квітня 2014 року тариф на тепло для бюджетних установ і комерційних споживачів на 41% і 20% – до 850 грн/Гкал і 825 грн/Гкал (без ПДВ) відповідно.

Як повідомляє прес-служба регулятора, відповідне рішення ухвалене на відкритому засіданні Нацкомпослуг 31 березня.

«Нацкомпослуг відкоригувала тарифи на теплову енергію на паливну складову, через зростання ціни на природний газ для потреб ТКЕ, адже в структурі середнього тарифу на теплову енергію для бюджетних та інших споживачів вартість газу становить понад 80%», – сказано у повідомленні регулятора.

При цьому у Нацкомпослуг відзначили, що ціна на природний газ у другому кварталі 2014 року порівняно з першим кварталом поточного року зросла на 58% для бюджетних установ – до 4387 грн/тис. куб. м, а для інших споживачів - на 27%, до 4387 грн/тис. куб. м (без ПДВ).

Раніше Кабмін постановою №81 від 25 березня рекомендував Нацкомпослуг підвищити тарифи на теплову енергію і гаряче водопостачання для населення у середньому на 40% з липня 2014 року, а також розглянути питання підвищення тарифів для населення до кінця березня-2014.

Кабмін також рекомендував Нацкомпослуг надалі коригувати тарифи на тепло і гаряче водопостачання для населення, залежно від вартості газу.

Довідка УНІАН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, - державний колегіальний орган, створений 23 листопада 2011 року. Завдання комісії - регулювання і ліцензування діяльності у сфері генерації, транспортування і постачання тепла, водопостачання і водовідведення.

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Кубів: Україна повернула Росії $3 млрд кредиту, сплативши ними газ

Щодо розслідування використання російського кредиту на 3 млрд дол., отриманого в грудні минулого року, то ці кошти відразу ж були направлені «назад» Російської Федерації в якості платежів за російський газ.

Про це заявив глава Національного банку України Степан Кубів в ефірі Першого Національного каналу 8 квітня.

Він заявив також, що валютний курс на сьогодні відображає поточний реальний стан економіки країни.

«Ціна того, що відбувається в економіці України, а саме курс долара, - це реальне відображення того, що ми маємо на сьогодні», - сказав Кубів. Також він зазначив, що ситуація на валютному ринку схильна до впливу спекулянтів, а також на нього впливає політична обстановка.

Водночас Кубів наголосив, що національна валюта має перспективи для зміцнення, зокрема, після отримання коштів від Міжнародного валютного фонду.

Що стосується впровадження інфляційного таргетування, голова Нацбанку пояснив, що це досить трудомісткий процес і потребуватиме рік роботи Національного банку.

З питання значних обсягів рефінансування комерційних банків Кубів наголосив, що підтримка ліквідності не видається банкам, які порушують нормативи, а тільки «здоровим» банкам, які відчувають відплив депозитів.

Глава НБУ рекомендував вкладникам при виборі банку для розміщення вкладу керуватися не рівнем ставок за депозитами, показниками надійності фінустанови. За його словами, банк, що пропонує відсоток за депозитами вище 26%, відчуває проблеми з ліквідністю.

На запитання про наміри оголосити неплатоспроможним банк «Надра» заарештованого бізнесмена Дмитра Фірташа, Кубів зазначив, що таких підстав немає. За його словами, банк «Надра» виконує всі нормативи і здійснює платежі клієнтів.

УНІАН